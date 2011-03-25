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Есть инсайд!

25.03.2011 16:20 87 3 641 просмотр
Коллеги сбросили вчера ссылку на E-xecutive.ru, где выложили расшифровку круглого стола по маркетингу в социальных сетях, организованного журналом «Банковское обозрение». В ней мимоходом упоминается наш сайт. Я вообще люблю читать, что пишут о Банки.ру, этот раз не стал исключением. Таких ярких эмоций я давно не испытывал.

Итак, цитирую «классика» - главного редактора «Банковского обозрения» Александра Головина:

«Коллеги, как раз вчера состоялась конференция с Banki.Ru и мне там удалось пообщаться с банкирами и по этому поводу есть такой небольшой — не совсем правильно говорить инсайд, но тем не менее. Banki.Ru — это управляемая социальная сеть, которую люди монетизируют. Сейчас есть предложения для банков и так далее, где уже можно настраивать и отзывы, если Вы хотите чтобы люди не видели отрицательных и так далее. В частности, многие представители банков уже недовольны этими опциями. Это не есть естественная обратная связь…»

Меня этот «инсайд» просто убил. Хотелось бы обратиться к Александру Головину (ссылку на свой пост я ему сброшу) и к «представителям банков», на которых он ссылается: вам известен хоть один случай, когда Банки.ру за деньги снимал отрицательные отзывы о банках? Может быть, вы пришлете мне копию этих «предложений для банков», выдержку из письма, запись телефонного разговора, хоть что-нибудь? Премия от редакции Банки.ру и от меня лично – 100 тыс. рублей. Моя почта – boss@banki.ru.

Если никаких доказательств я не получу, то нет… В суд я с этой ерундой, конечно, обращаться не буду. Просто сделаю для себя выводы. Я очень не люблю, когда очерняют мой сайт. Тем более, когда это делает условный конкурент перед аудиторией банковских маркетологов.

Комментарии 87

Анастасия Макс  (aMaks)
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Надо признаться, что в моей PR-практике такого не случалось ни разу. Единственый аргумент, которым можно убедить модератора снять отзыв - это мат в отзыве, на все остальные - они отвечают категорическим "НЕТ" .
Урри Кадыков  (Дистандер)
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Для работы функции "можно настраивать и отзывы, если Вы хотите чтобы люди не видели отрицательных" необходима премодерация, а её нет.
Алексей Живилов  (primalscream)
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это не здоровая конкуренция.
пусть БО свой нормальный сайт делают, или форум или социальную сеть. А потом рассуждают о монетизации.
fulltime  (fulltime)
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"управляемая социальная сеть" это он мощно задвинул. Вон американские спецслужбы только ТЗ подготовили для создания таких вещей. Опережаете их значит, поздравляю smile:D smile:D
iamvs  (iamvs)
#
На тему убийства "инсайдом"...
Вспомнилась фраза героя Траволты, бывшего гангстера Чили Палмера: "Я теперь в музыкальном бизнесе, здесь убить может кто угодно." smile:)
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Филипп, возможно, здесь имелось в виду несколько другое - банки действительно могут управлять этой "социальной сетью" через своих клиентов (банки.ру при этом просто стоят в сторонке, ваш сайт - инструмент). Может быть и еще одна версия (конспирологическая) - вывод эксперта может быть оплачен банками, которые недовольны своим местом в НР.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
+++ Сейчас есть предложения для банков и так далее, где уже можно настраивать и отзывы, если Вы хотите чтобы люди не видели отрицательных +++

По-моему, речь идет совсем о другом. О чем - не знаю. smile:)
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Ну вот, это и есть конспирологическая версия, не? Здесь, оказывается, все настроено!!! Могу ткнуть пальцем в банки, которым очень понравится такая трактовка smile:) Обвинить банки.ру в необъективности гораздо проще, чем реально, по миллиметру поднимать качество обслуживания.
Maria Ivanova  (fiamma)
#
Я бы на Вашем месте не стала придавать столько значения высказываниям этих людей. Они того не стоят, а Вы в своем блоге им невольный пиар делаете.. smile:)
Andru  (56318)
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Люблю в подобных случаях вспоминать пословицу: "Собака лает - караван идет". Двигайтесь вперед и не обращайте внимание на тявкающих мосек. smile:)
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
Сначала хотел написать - не обращайте внимания. Но бездействие - это не совсем правильный выход. Такие разговоры есть и на форуме, и будут в дальнейшем. Показывают они одно - аудитория растет, значит процент несогласных (есть и такие, кто не согласен всегда и во всем) тоже. А слухи имеют свойство распространяться, да еще и искажаясь при этом.

Предлагаю сделать две вещи. Первая - голосование по оценкам. Вторая - учитывать в обсуждениях оценки. То есть, если человек согласен с оценкой, жмет плюсик, не согласен - жмет минус с обязательным указанием причины и пунктов правил. Проголосовать может каждый (в том числе представитель администрации, модератор ...) но только один раз, оценку можно поменять, но чаще одного раза за сутки. И, видимо, стоит ограничить голосование лицам, зарегистрированным менее полугода назад и имеющим менее 5 сообщений на форуме (или имеющим репутацию не менее 5) - смысл, ограничить новичков, еще не усвоивших правила и жизнь портала. Если несогласных с оценкой много, то администрацией портала после совещаний принимается одно из двух решений - снятие оценки совсем или ее изменение.
smile:uncap:
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Если это сделать, количество ботов возрастет на порядок. Минусов у такого нововведения гораздо больше.
qaq  (qaq)
#
Лихо он, о "представителях банков".
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
Да это они расслабились пока Елены нет. Вот вернется ...
smile:D
Артём Ейсков  (Артём Ейсков)
#
Да позвони ему и спроси. В личной беседе люди сильно меняются по сравнению тем, что говорят за глаза. Если скажет, мол, облажался, извини, то поставь здесь это добавкой к посту. Если будет юлить и делать загадочное лицо - о нём можно забыть и больше не воспринимать как "нормального".
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