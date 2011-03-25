Есть инсайд!

Коллеги сбросили вчера ссылку на E-xecutive.ru, где выложили расшифровку круглого стола по маркетингу в социальных сетях, организованного журналом «Банковское обозрение». В ней мимоходом упоминается наш сайт. Я вообще люблю читать, что пишут о Банки.ру, этот раз не стал исключением. Таких ярких эмоций я давно не испытывал.
Итак, цитирую «классика» - главного редактора «Банковского обозрения» Александра Головина:
«Коллеги, как раз вчера состоялась конференция с Banki.Ru и мне там удалось пообщаться с банкирами и по этому поводу есть такой небольшой — не совсем правильно говорить инсайд, но тем не менее. Banki.Ru — это управляемая социальная сеть, которую люди монетизируют. Сейчас есть предложения для банков и так далее, где уже можно настраивать и отзывы, если Вы хотите чтобы люди не видели отрицательных и так далее. В частности, многие представители банков уже недовольны этими опциями. Это не есть естественная обратная связь…»
Меня этот «инсайд» просто убил. Хотелось бы обратиться к Александру Головину (ссылку на свой пост я ему сброшу) и к «представителям банков», на которых он ссылается: вам известен хоть один случай, когда Банки.ру за деньги снимал отрицательные отзывы о банках? Может быть, вы пришлете мне копию этих «предложений для банков», выдержку из письма, запись телефонного разговора, хоть что-нибудь? Премия от редакции Банки.ру и от меня лично – 100 тыс. рублей. Моя почта – boss@banki.ru.
Если никаких доказательств я не получу, то нет… В суд я с этой ерундой, конечно, обращаться не буду. Просто сделаю для себя выводы. Я очень не люблю, когда очерняют мой сайт. Тем более, когда это делает условный конкурент перед аудиторией банковских маркетологов.
Комментарии 87
пусть БО свой нормальный сайт делают, или форум или социальную сеть. А потом рассуждают о монетизации.
Вспомнилась фраза героя Траволты, бывшего гангстера Чили Палмера: "Я теперь в музыкальном бизнесе, здесь убить может кто угодно."
По-моему, речь идет совсем о другом. О чем - не знаю.
Предлагаю сделать две вещи. Первая - голосование по оценкам. Вторая - учитывать в обсуждениях оценки. То есть, если человек согласен с оценкой, жмет плюсик, не согласен - жмет минус с обязательным указанием причины и пунктов правил. Проголосовать может каждый (в том числе представитель администрации, модератор ...) но только один раз, оценку можно поменять, но чаще одного раза за сутки. И, видимо, стоит ограничить голосование лицам, зарегистрированным менее полугода назад и имеющим менее 5 сообщений на форуме (или имеющим репутацию не менее 5) - смысл, ограничить новичков, еще не усвоивших правила и жизнь портала. Если несогласных с оценкой много, то администрацией портала после совещаний принимается одно из двух решений - снятие оценки совсем или ее изменение.