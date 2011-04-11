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Путешественникам на заметку

11.04.2011 10:37 13 1 744 просмотра
На нашем дочернем сайте Авторентер.ру реализовали небольшую, но весьма полезную опцию. Теперь здесь можно не только найти информацию обо всех прокатных автомобилях России, но и забронировать машину за рубежом – при помощи наших партнеров, ирландской компании CarTrawler.

В базе данных собраны предложения от всех крупнейших прокатных компаний, работающих в 170 странах мира. Отличительная особенность сервиса, разработанного для Autorenter.ru, - его русскоязычный интерфейс. Это делает процесс заказа автомобиля максимально прозрачным и понятным.

Пользуйтесь на здоровье!

Комментарии 13

Daniel Thompson  (Daniel Thompson)
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Здорово, спасибо за ссылку smile:)
Екатерина Суворова  (28_888)
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Очень полезная опция, даже для таких неактивных на отдыхе грилей как я. smile:) Иногда машина просто необходима, к примеру, очень неудобно на Тенерифе переплачивать туроператорам за путешествия по острову, который можно объехать на машине на полдня. Там практически все туристы берут машину в прокат.
Георгий Крюков  (Гога)
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Хорошая штука.
Может и пригодится.

Удобно то уж точно и на русском.
Дороговато правда, как всегда дешевле на своей по миру ездить.

Но все равно, спасибо.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Я тоже свою предпочитаю. Но дешевизна при этом понятие относительное. Если посчитать, сколько денег уйдет на ремонт и обслуживание автомобиля после пробега в 7-8 тыс. км, получится точно не дешевле. Я, к примеру, в апреле съездил на своей в Украину и в Нижний Новгород, попал на ремонт в 100 тыс. рублей плюс на замену диска.

Свой автомобиль предпочитаю только из-за того, что путешествие в этом случае более полно ощущается.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
попал на ремонт в 100 тыс. рублей плюс на замену диска.


После этой фразы и на пост Гоги иначе взглянул:

Цитата
на своей по миру


Вот уж воистину! smile:D
Елена  (kapella)
#
Цитата
Свой автомобиль предпочитаю только из-за того, что путешествие в этом случае более полно ощущается.


Абсолютно поддерживаю! Невероятные ощущения, когда выходишь из дома, садишься в свою машину и через несколько дней ты уже, например, на лазурном берегу!!! smile:ura:

Из опыта аренды авто: Ирландия, Budget Car, машинку выдали быстро (бронировали заранее), цена за машину очень приемлемая, но запутали со страховкой и в результате списали приличную сумму, когда уже были в Москве.
Германия, SIXT, брали на месте, все оперативно, но не очень бюджетно.
Олег Фадеев  (fadeevbiz)
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Вполне приемлемо!
Только что сделал поиск — от 330 евро за 9 дней, Франция.
Получается, 33 евро в день
Екатерина Суворова  (28_888)
#
И опять же не во все места на своей доедешь. На опять же крохотные и далекие Канары, к примеру, нет (паром от материка идет 2 суток, да и далеко до Испании в принципе ехать из Москвы). Хотя на самих островах кататься на машине - рай. Прокатчики там процветают.
Прямо как в песне «я сяду в машину, поеду по серпантину... smile;) »
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Я первый раз в рент взял авто осенью этой, буду и впредь. На своей далеко как-то гиморойно ехать, хотя знаю и таких любителей
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
На своей далеко как-то гиморойно ехать

Надоело в самолете за перевес платить? С тонны перевеса поди не 10 копеек просят smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Не, ну а что, хороший вариант smile:D
А я бы поехал может на своей в кругосветку на годок, репортажики бы вёл по ходу поездки...красота
Колян Колян  (*Колян*)
#
Про CarTrawler очень негативные отзывы в интернете.

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Будут косячить, отключим. Пока за месяц работы заявки были, жалоб не было. smile:)
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