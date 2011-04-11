Путешественникам на заметку

На нашем дочернем сайте Авторентер.ру реализовали небольшую, но весьма полезную опцию. Теперь здесь можно не только найти информацию обо всех прокатных автомобилях России, но и забронировать машину за рубежом – при помощи наших партнеров, ирландской компании CarTrawler.
В базе данных собраны предложения от всех крупнейших прокатных компаний, работающих в 170 странах мира. Отличительная особенность сервиса, разработанного для Autorenter.ru, - его русскоязычный интерфейс. Это делает процесс заказа автомобиля максимально прозрачным и понятным.
Пользуйтесь на здоровье!
Комментарии 13
Может и пригодится.
Удобно то уж точно и на русском.
Дороговато правда, как всегда дешевле на своей по миру ездить.
Но все равно, спасибо.
Свой автомобиль предпочитаю только из-за того, что путешествие в этом случае более полно ощущается.
После этой фразы и на пост Гоги иначе взглянул:
Вот уж воистину!
Абсолютно поддерживаю! Невероятные ощущения, когда выходишь из дома, садишься в свою машину и через несколько дней ты уже, например, на лазурном берегу!!!
Из опыта аренды авто: Ирландия, Budget Car, машинку выдали быстро (бронировали заранее), цена за машину очень приемлемая, но запутали со страховкой и в результате списали приличную сумму, когда уже были в Москве.
Германия, SIXT, брали на месте, все оперативно, но не очень бюджетно.
Только что сделал поиск — от 330 евро за 9 дней, Франция.
Получается, 33 евро в день
Прямо как в песне «я сяду в машину, поеду по серпантину... »
Надоело в самолете за перевес платить? С тонны перевеса поди не 10 копеек просят
А я бы поехал может на своей в кругосветку на годок, репортажики бы вёл по ходу поездки...красота