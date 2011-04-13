Вклады 2.0

Сегодня на Банки.ру произошло очередное знаменательное событие – выкатили обновленные «Вклады». В первую очередь, изменился их внешний вид – в результатах поиска, в карточках банков и в карточках самих вкладов. Все стало более понятным и компактным, по крайней мере, на мой взгляд. Да и контент-менеджерам облегчили работу - теперь ставки намного проще заносить в базу, что должно отразиться на оперативности обновления данных.
На втором этапе прикрутим опции сравнения по вкладам (хотя лично мне до сих пор не совсем понятно, как их корректно сравнивать – то, что предлагают наши конкуренты, мне кажется не очень удобным, но идеального варианта пока не нашли), расчет суммы дохода, еще ряд полезных функций. Но, главное, начало положено. Как ни крути, но предыдущая версия «Вкладов» разрабатывалась одновременно с сайтом – еще в 2004 году, и успела изрядно устареть.
Примерно в таком виде чуть позже сделаем и кредиты. Пользуйтесь на здоровье!
P.S. Следующий не менее полезный сервис представим в понедельник-вторник.
Комментарии 26
Вводишь сумму и срок. Все неподходящие - отфильтровываются, а по остальным выводится результат (с комментариями).
Я про другое - когда выбираешь несколько вкладов для сравнения и нажимаешь кнопку "сравнить". Как правило, разница заключается в дополнительных условиях, но именно из-за них сравнение получается неочевидное - тяжело много информации переваривать.
Вводишь сумму и срок ... но нет конечного результата (сколько денег и в какую дату получишь)
Например, ввел 500 руб, срок 78 дней.
Выводит:
Банк: "Мавроди никогда не умрет" Вклад:"МММ" На дату 29.02.2014 вернет 516.34 руб
ГЛ красивенько так выглядит!
Да и вообще всё весьма нарядно, молодцы!