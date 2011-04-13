Вход
Профиль Блог Лента Активность

Вклады 2.0

13.04.2011 18:05 26 2 447 просмотров
Сегодня на Банки.ру произошло очередное знаменательное событие – выкатили обновленные «Вклады». В первую очередь, изменился их внешний вид – в результатах поиска, в карточках банков и в карточках самих вкладов. Все стало более понятным и компактным, по крайней мере, на мой взгляд. Да и контент-менеджерам облегчили работу - теперь ставки намного проще заносить в базу, что должно отразиться на оперативности обновления данных.

На втором этапе прикрутим опции сравнения по вкладам (хотя лично мне до сих пор не совсем понятно, как их корректно сравнивать – то, что предлагают наши конкуренты, мне кажется не очень удобным, но идеального варианта пока не нашли), расчет суммы дохода, еще ряд полезных функций. Но, главное, начало положено. Как ни крути, но предыдущая версия «Вкладов» разрабатывалась одновременно с сайтом – еще в 2004 году, и успела изрядно устареть.

Примерно в таком виде чуть позже сделаем и кредиты. Пользуйтесь на здоровье!

P.S. Следующий не менее полезный сервис представим в понедельник-вторник.

Комментарии 26

Андрей Иванов  (Clevelus)
#
Сравнение - очень просто.
Вводишь сумму и срок. Все неподходящие - отфильтровываются, а по остальным выводится результат (с комментариями).

smile:shuffle:
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Ну сумму и срок ты и сейчас можешь ввести.
Я про другое - когда выбираешь несколько вкладов для сравнения и нажимаешь кнопку "сравнить". Как правило, разница заключается в дополнительных условиях, но именно из-за них сравнение получается неочевидное - тяжело много информации переваривать.
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
Нету. Выводит таблицу, в которой без поллитра не разберешься (еще опускаем достоверность).
Вводишь сумму и срок ... но нет конечного результата (сколько денег и в какую дату получишь)

Например, ввел 500 руб, срок 78 дней.
Выводит:
Банк: "Мавроди никогда не умрет" Вклад:"МММ" На дату 29.02.2014 вернет 516.34 руб
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Сумму мы, как я уже сказал, прикрутим. В сроке (в конкретной дате) смысла не вижу.
Эдуард  (gibbs)
#
почему то выбирает пенсионные, если даже не сделан выбор - пенсионные.
Юлия Прошина  (YuliaM)
#
Конечно, если не выбран тип вклада, то в списке будут показываться и пенсионные, и мультивалютные, и инвестиционные вклады... А если уточнить, что интересуют именно пенсионные, то поиск их только и покажет!
Эдуард  (gibbs)
#
я выбрал ежеквартальный с капитализацией, с пополнением, срок, сумму тоже указал. или тип вклада - что то другое?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
По умолчанию выводятся все вклады. Хотя, возможно, пенсионные стоит выводить лишь по отдельному запросу.
Эдуард  (gibbs)
#
имхо пенсионеров - читателей ресурса вряд ли настолько много. уж лучше пусть показывает, когда его специально покажут.
123_123  (123_123)
#
Лучше Пенсионные вклады оставить в общем списке, т.к. частенько от Пенсионного в них только название, а открывают всем.
Юлия Прошина  (YuliaM)
#
gibbs, я имела ввиду, что пенсионный - это тип вклада smile:)
Вадим  (otley)
#
Самое главное, осталось то, что я использовал когда-то для небольших анализов по рынку. Правда, раньше была видна дата обновления. Сейчас навскидку не нашел.
Юлия Прошина  (YuliaM)
#
Дата последнего обновления будет видна обязательно!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Ух!
ГЛ красивенько так выглядит!
Да и вообще всё весьма нарядно, молодцы! smile:ura:
fulltime  (fulltime)
#
Весьма доволен, хотя новые вклады пока открывать и не планирую smile:)
Лариса  (Лариса)
#
Мне понравилось, меньше приходится перелопачивать самостоятельно информацию.
Лариса  (Лариса)
#
Спасибо редакции и исполнителям, уважаю труд людей, которые делают мою жизнь легче!
В  (Cheerokee)
#
Нет Перми!! Почему?.. У нас ведь даже местные банки есть smile:|
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Многих регионов нет, ибо это дополнительная нагрузка на редакторов. Попробуем сделать.
В  (Cheerokee)
#
Конечно давайте! А то приходится по сайтам банков ползать и по другим ресурсам )))
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения