Вход
Профиль Блог Лента Активность

Здравствуй, Вики!

19.04.2011 13:39 2 1 681 просмотр
Запустили очередной сервис - Wiki Банк. Пока это, скорее, прототип, которым он будет оставаться до того момента, пока не наполнится достаточным количеством полезных материалов. Идея нового проекта весьма проста – на Банки.ру собрано много важной информации, но найти нужное в этом массиве порой непросто. Wiki Банк позволяет аккумулировать всю полезную информацию в одном месте. Это касается не только общих сведений о банковских продуктах, но и особенностей предоставления услуг в том или ином банке.

В настоящее время база данных заполняется силами редакции и штатных сотрудников Банки.ру. Однако мы очень надеемся на участие и помощь в этом процессе со стороны наших посетителей. Давайте вместе сделаем полезный и востребованный сервис, который облегчит жизнь многим клиентам банков!

Комментарии 2

Андрей Иванов  (Clevelus)
#
Угу ... пробовал добавлять что-то, бесследно исчезло smile:D

ЗЫ: а если серьезно, то пока не допилят до рабочеспособного состояния, так чтобы не только сотрудники могли что-то добавлять, что-либо добавлять сложно.

Молодцы и спасибо!
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения