Здравствуй, Вики!

Запустили очередной сервис - Wiki Банк. Пока это, скорее, прототип, которым он будет оставаться до того момента, пока не наполнится достаточным количеством полезных материалов. Идея нового проекта весьма проста – на Банки.ру собрано много важной информации, но найти нужное в этом массиве порой непросто. Wiki Банк позволяет аккумулировать всю полезную информацию в одном месте. Это касается не только общих сведений о банковских продуктах, но и особенностей предоставления услуг в том или ином банке.
В настоящее время база данных заполняется силами редакции и штатных сотрудников Банки.ру. Однако мы очень надеемся на участие и помощь в этом процессе со стороны наших посетителей. Давайте вместе сделаем полезный и востребованный сервис, который облегчит жизнь многим клиентам банков!
Комментарии 2
ЗЫ: а если серьезно, то пока не допилят до рабочеспособного состояния, так чтобы не только сотрудники могли что-то добавлять, что-либо добавлять сложно.
Молодцы и спасибо!