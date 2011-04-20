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Об аудитории Банки.ру

20.04.2011 09:31 41 2 273 просмотра
Давеча удалось послушать выступление Дениса Терехова из «Социальных медиа» на конференции, посвященной маркетингу в интернете, где он заявил, что на Банки.ру клиентов нет – одни сотрудники остались. Позже он извинился, сказав, что это была провокация – способ расшевелить зал. Но мне стало интересно: может я что-то упустил в этой жизни?

И тогда мы повторили опрос, который однажды уже проводили на сайте. Он еще не закрыт, но результаты можно подводить. Ничего не изменилось. Как я и предполагал (честно-честно), 60% наших посетителей клиенты банков, 40% - сотрудники. Причем из этих сорока лишь 7% назвали себя «чистыми» банкирами, остальные выбрали категорию «и клиент, и сотрудник», что логично – многие менеджеры предпочитают обслуживаться в других банках. Это вопрос не лояльности, а скорее конфиденциальности. Не каждый готов раскрыть свое материальное положение коллегам из оперзала.

Итого мы имеем аудиторию 90 тыс. человек в день (это внутренняя статистика Банки.ру, Рамблер показывает 70 тыс., что меня тоже устраивает) или 1,2 млн уников в месяц (Рамблер), 93% которых являются действующими или потенциальными клиентами, а 7% сотрудниками. По-моему, неплохо. И это абсолютно живые клиенты, доказательством чему являются благодарности в адрес нашего сайта от банков: у некоторых из них посетители Банки.ру составляют чуть ли не половину новых клиентов. И банки довольны, и клиенты целы. В том смысле, что свой выбор делают осознанно. Вот такая идеальная картина мира у нас складывается...

Комментарии 41

Игорь Пустошило  (Pif)
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Цитата
Не каждый готов раскрыть свое материальное положение коллегам из оперзала

В нормальном банке оперзал все равно ничего не узнает. Знает только человек из бухгалтерии, который рассчитывает зарплату, и кассир. Так что не в этом дело.

Вот я - и "сотрудник", и "клиент". В моем банке меня все устраивает, но пластиковых карт у нас нет. И интернет-банкинг весьма платный (600 р в месяц), и платежка в другой банк 50 руб. Вот и приходится пользоваться услугами других банков.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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А как же быть, к примеру, со вкладом? Хочет человек деньги на депозит положить - и тащится со всей суммой сначала к менеджеру, а потом в кассу. Связка "Бухгалтерия - Оперзал - Касса" работает безупречно. Все всё будут знать. smile:D
Игорь Пустошило  (Pif)
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Мммм... Хочется крыть, да нечем smile:D
Я немножко другое имел в виду - то, что конкретно размер з/п знает весьма ограниченный круг лиц, и коллеги з/п друг друга тоже знать не могут. Но по косвенным признакам... да, конечно.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Да, я именно про косвенные и говорю.
Фуф, отбился вроде. smile:)
Гектор  (Гектор)
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Вас действительно можно поздравить с большим успехом. Аудитория растет каждый день! Не исключаю, что через несколько лет Вы сможите повторить успех Юрия Мильнера! smile:)
Я попробовал сопоставить Ваш сайт с близкими по проблематике. Сравнение не в их пользу ни по дизайну, ни по содержательной части. Успехов!
Гектор  (Гектор)
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Прочел свой текст и огорчился: слово успех встречается трижды! А редактировать в этом разделе нельзя! Может похлопочите? А то неприлично как-то писать неграмотно, а грамотно - спешка мешает!
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Все что я могу сделать - только удалить коммент. Мы в этом с вами в правах равны. Считайте, что слово "успех" это своего рода мантра.

До Мильнера нам далеко, тем более у него свой путь - он инвестор. Нам же есть пока куда развиваться в рамках нашего небольшого семейного предприятия. smile:)
Дмитрий  (mitac)
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Я что ни на есть самый клиентский клиент smile:D
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Отлично! Буду встречаться с Тереховым, возьму вас с собой - в качестве живого примера. smile:)
Першинг  (Першинг)
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Я тоже! И меня возьмите! smile:ura:
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Цитата
Позже он извинился, сказав, что это была провокация – способ расшевелить зал.

Он случайно не бывший хоккеист ?
В хоккее,чтобы расшевелить зал и игроков,тафгаи команд устраивают провокации и драки между собой.
smile:)
fulltime  (fulltime)
#
Жириновский - хоккеист? smile:D smile:D
e-b  (e-b)
#
А почему такая большая разница между внутренней статистикой и Рамблером? Спрашиваю безо всяких подколов, действительно интересно мне как вэбмастеру. Или Рамблер уже не только искать разучился, а теперь еще и считать? smile:D
Интересное заявление, конечно, что тут только сотрудники банков. Неужели их в нашей стране столько, что каждый день их тут тусуется почти по 100 тысяч? smile:)
Зал, по логике, должен был долго смеяться.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Мне это тоже всегда было интересно, и точного ответа у меня нет. 3-5 тыс. мы "теряем" на Allbanks.ru - оба сайта работают на одном движке, но серверы статистики считают их, естественно, отдельно, в то время как Битрикс вместе. Куда деваются остальные 15 тыс. науке неизвестно. Видимо, у Рамблера и Лайвинтернета более жесткие требования к учету посетителей, к примеру, могут не считать тех, кто на сайте провел менее минуты. Разница в 15-20 процентов была всегда. Но я с первого дня ориентировался именно на внутреннюю статистику и продолжаю учитывать именно ее. По крайней мере, это дает представление о динамике развития сайта.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
В России, кстати, банковских сотрудников очень много, и я не сомневаюсь, что рано или поздно на сайте будут присутствовать 100 тыс. одних только сотрудников. Ну и клиентов тысяч 150-200. Вопрос времени. smile:)
iamvs  (iamvs)
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Данные по опросу, действительно, хороши! Качественная аудитория.
Сергей Савельев  (kev)
#
В "народном рейтинге" отзывы сотрудников всё же слишком часто повторяются (положительные для своего и отрицательные для чужого работодателя). Я конечно не профессионал-криминалист, но что-то мне подсказывает - до половины всех отзывов, у банков входящих в топ 10 НР (как минимум), мёртворожденные (клоны, фантазии наёмных сотрудников и т.п.). Иначе как, например, объяснить десятки идущих подряд отзывов из 10-15 предложений с названиями типа "ТКС Самый лучший", "ТКС Самый любимый", "ТКС Самый продвинутый банк" и т.д. и т.п.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Это ни о чем не говорит. Тотальной партизанщины на сайте, поверьте, нет.
Масштабы бедствия сильно преувеличены. К примеру, был период, когда по одному из банков пачками пошли одинаковые положительные отзывы. Небольшое служебное расследование показало, что банк стал активно зазывать в Народный рейтинг клиентов из отделений. А они были просто не в курсе, КАК нужно составлять отзывы. Поэтому и создавалось впечатление пиара.

Наши модераторы крайне придирчиво проверяют каждый отзыв, прежде чем его засчитать. В результате процент отбраковки очень высок - на мой взгляд, гораздо выше, чем того требует ситуация.
Константин  (jFinder)
#
Цитата
по одному из банков пачками пошли одинаковые положительные отзывы...

Дайте угадаю. Это Дельта Кредит и его ипотечники? Помнится, банк снижал 0.25% ставки с ипотеки за положительный отзыв на этом сайте. Не так ли? smile;)
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Вот это уже правда!
Цитата
Наши модераторы крайне придирчиво проверяют каждый отзыв, прежде чем его засчитать. В результате процент отбраковки очень высок - на мой взгляд, гораздо выше, чем того требует ситуация.

bp-alex  (bp-alex)
#
Вообще, данные опроса выглядят вполне правдоподобно. Среди незарегистрированных пользователей, заглядывающих на Банки.Ру как в справочник, клиентов, разумеется, абсолютное большинство.
Но вот утверждение Д.Терехова может быть, в свою очередь, вполне справедливо для НР и ряда тем форума (зачастую, наиболее живых). И именно за этот счёт иногда действительно создаётся впечатление, что среди пользователей (читай - активных пользователей) представителей (сотрудников, сторонников, помощников или как там ещё) банков - большинство.
Я так понимаю, что подобная ситуация - норма для такого рода ресурсов. Так, скажем, среди наиболее активной части пользователей форумов потребителей чаще всего встречаются продавцы.
Просто, видимо, сама природа "клиента" такова, что, решив свою проблему, или найдя ответ на свой вопрос, он возвращается к своим делам. А профессионал имеет свой узкопрофессиональный и долгосрочный интерес в том, чтобы не покидать такие тематические ресурсы, как Банки.Ру и вести на его страницах активную дискуссию.
Это, как мне кажется - правило, в котором, разумеется, существует множество исключений.
Игорь Ман  (ki-76)
#
я вас пожалуй поддержу, видимо и Терехов имел ввиду тоже самое.
Штампованный Враг  (Штампованный Враг)
#
Я бы сравнил портал не с хоккеем, а с борьбой разведок супердержав. Едва ли не не каждый отрицательный отзыв в рейтинге определенных банков находится куча комментариев определенных завсегдатаев, в духе "сам дурак". Оценка пользователя часто меняется после проработки вопроса представителями банка-даже не знаю, нормально это или нет. Слава богу, определенно проплаченных статей, таких как в ДП, нет. Забавно smile:)
Першинг  (Першинг)
#
Да уж, в комментариях есть профессионалы! Которые нигде, кроме комментариев к отзывам, не пишут. И гнут свою линию вопреки здравому смыслу. Вот дивный примерчик! Сам отзыв весьма сомнителен, а уж комментарии просто за гранью. Обидно, что такие отзывы засчитывают. И что таких "комментаторов" не банят. Ну и так банк имеет в рейтинге место ниже того, которого достоин, так и за наличие очереди единица. Засчитанная мгновенно и без вопросов. Есть очередь - плохой банк! А если нет очереди и клиентов 5 человек в неделю - то, конечно, хороший. И если все 5 напишут отличные отзывы и никому из профессиональных комментаторов банк неизвестен и не интересен - глядишь - и вверху рейтинга он! Подумать нужно об объёмных показателях в формуле рейтинга!
Извините за оффтопчик, но уж больно меня это задело! Хочется, чтоб хорошо и правильно было! smile:)
читающий  (читающий)
#
Цитата
Я бы сравнил портал не с хоккеем, а с борьбой разведок супердержав. Едва ли не не каждый отрицательный отзыв в рейтинге определенных банков находится куча комментариев определенных завсегдатаев, в духе "сам дурак".

А как насчёт сравнения с футболом? Тогда определённых завсегдатаев можно назвать фан-клубом.
Игорь Ман  (ki-76)
#
влюбиться в банк? это болезнь!

в спорт, там совсем другое. что-то профессиональное - то же.
читающий  (читающий)
#
Насчёт "влюбиться" это Вы слишком категорично. Я всего лишь хотел сказать, что на этой площадке собрались различные люди, организованные в сообщества "клиентов/друзей банков". Поэтому неудивительно, что со временем пользователи с активной жизненной позицией начинает защищать интересы своей "стаи" (пожалуйста, не придирайтесь smile:D ), так как могут. Да, иногда слишком эмоционально. Но ведь болото никому неинтересно?
Игорь Ман  (ki-76)
#
smile:shuffle:
стольгомский синдром что ли?
вкладчики МММ тоже зсчищали свою стаю!

я не придираюсь, но так рьяно, с пеной рта ... или профессионально? появился даже термин - интернет-троллинг (болезнь)
Першинг  (Першинг)
#
Стокгольмский синдром - это не про любовь. Это скорее про коллекторов! Вот отстали - так нужно их спровоцировать! smile:D
А с банками - это любовь. Бескорыстная и преданная. Авторам отзывов и комментариев хочется, чтобы ВСЕ разделяли отношение к их предмету сильных чувств! А кто не разделяет - тот дурак, враг, работник PR. Страсть! smile:inlove:
И не только весной! smile:D
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Во-во. Дружить с банками, стало быть, можно, а влюбляться нельзя smile:D
bp-alex  (bp-alex)
#
Цитата
на этой площадке собрались различные люди, организованные в сообщества "клиентов/друзей банков". Поэтому неудивительно, что со временем пользователи с активной жизненной позицией начинает защищать интересы своей "стаи"

Я бы не стал такое большое внимание уделять категории "друзей банков", потому как попасть в их число здесь можно и без особого на то желания. Так, только ради вынесения предложения по совершенствованию той или иной услуги банка, по местным правилам, приходится для начала вступать в его друзья smile:|
А отсюда и наличие среди банковских "фан клубов" отнюдь не "фанов", а просто людей с активной позицией, которым нет большого дела до "защиты интересов" какой-то "стаи".
Штампованный Враг  (Штампованный Враг)
#
В фан-клубе опреленным завсегдатаям денег клуб не платит. smile:D
читающий  (читающий)
#
Неужели по одной ведомости получаете? или кассиром работаете? smile:)
Игорь Ман  (ki-76)
#
наверно скидки, всякие приятные вкусности, выйти поорать вместе, защита определенная, наехать на кого, бесплатное пиво наконец - халява вообщем всякая!!!
читающий  (читающий)
#
"выйти поорать вместе, защита определенная, наехать на кого, бесплатное пиво наконец - халява вообщем всякая!!!"

Шахтёры на Майдане, байкеры, десантники 2августа, ..., аудитория Банк.ру smile:D
Игорь Ман  (ki-76)
#
да ты шо? надать же! на майдане по 100$, презервативы и еду грят раздавали, да и не шахтеры вродеть там были ...

так где наша доля smile;)
читающий  (читающий)
#
мои родные братья (оба шахтёры) там были. Дословно рассказов не помню, но что-то вроде "поорать вместе, защита определенная, наехать на кого, бесплатное пиво наконец - халява вообщем всякая!!!" smile:shuffle:
Игорь Ман  (ki-76)
#
это те которые "ДА!" или "ГЕТЬ!"
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Не хватает четвертого варианта:не клиент, не сотрудник. Это я, например. Зарплату получаю в кассе - сам так выбрал. Мне это удобнее. Для других целей банк мне не нужен, вполне обхожусь без его услуг. Ах да, пенсию перечисляют в банк. Не считается, тут принудиловка, от которой не избавиться. К сожалению.
Scud  (Scud)
#
По поводу опросов: в текущем "Изучаете ли вы банковские тарифы и условия обслуживания?" нет варианта ответа "читаю еще дома". Вариант изучения вопроса дома, еще до визита в банк, для интернет-аудитории должен быть достаточно массовым.
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