Об аудитории Банки.ру

Давеча удалось послушать выступление Дениса Терехова из «Социальных медиа» на конференции, посвященной маркетингу в интернете, где он заявил, что на Банки.ру клиентов нет – одни сотрудники остались. Позже он извинился, сказав, что это была провокация – способ расшевелить зал. Но мне стало интересно: может я что-то упустил в этой жизни?
И тогда мы повторили опрос, который однажды уже проводили на сайте. Он еще не закрыт, но результаты можно подводить. Ничего не изменилось. Как я и предполагал (честно-честно), 60% наших посетителей клиенты банков, 40% - сотрудники. Причем из этих сорока лишь 7% назвали себя «чистыми» банкирами, остальные выбрали категорию «и клиент, и сотрудник», что логично – многие менеджеры предпочитают обслуживаться в других банках. Это вопрос не лояльности, а скорее конфиденциальности. Не каждый готов раскрыть свое материальное положение коллегам из оперзала.
Итого мы имеем аудиторию 90 тыс. человек в день (это внутренняя статистика Банки.ру, Рамблер показывает 70 тыс., что меня тоже устраивает) или 1,2 млн уников в месяц (Рамблер), 93% которых являются действующими или потенциальными клиентами, а 7% сотрудниками. По-моему, неплохо. И это абсолютно живые клиенты, доказательством чему являются благодарности в адрес нашего сайта от банков: у некоторых из них посетители Банки.ру составляют чуть ли не половину новых клиентов. И банки довольны, и клиенты целы. В том смысле, что свой выбор делают осознанно. Вот такая идеальная картина мира у нас складывается...
Комментарии 41
В нормальном банке оперзал все равно ничего не узнает. Знает только человек из бухгалтерии, который рассчитывает зарплату, и кассир. Так что не в этом дело.
Вот я - и "сотрудник", и "клиент". В моем банке меня все устраивает, но пластиковых карт у нас нет. И интернет-банкинг весьма платный (600 р в месяц), и платежка в другой банк 50 руб. Вот и приходится пользоваться услугами других банков.
Я немножко другое имел в виду - то, что конкретно размер з/п знает весьма ограниченный круг лиц, и коллеги з/п друг друга тоже знать не могут. Но по косвенным признакам... да, конечно.
Фуф, отбился вроде.
Я попробовал сопоставить Ваш сайт с близкими по проблематике. Сравнение не в их пользу ни по дизайну, ни по содержательной части. Успехов!
До Мильнера нам далеко, тем более у него свой путь - он инвестор. Нам же есть пока куда развиваться в рамках нашего небольшого семейного предприятия.
Он случайно не бывший хоккеист ?
В хоккее,чтобы расшевелить зал и игроков,тафгаи команд устраивают провокации и драки между собой.
Интересное заявление, конечно, что тут только сотрудники банков. Неужели их в нашей стране столько, что каждый день их тут тусуется почти по 100 тысяч?
Зал, по логике, должен был долго смеяться.
Масштабы бедствия сильно преувеличены. К примеру, был период, когда по одному из банков пачками пошли одинаковые положительные отзывы. Небольшое служебное расследование показало, что банк стал активно зазывать в Народный рейтинг клиентов из отделений. А они были просто не в курсе, КАК нужно составлять отзывы. Поэтому и создавалось впечатление пиара.
Наши модераторы крайне придирчиво проверяют каждый отзыв, прежде чем его засчитать. В результате процент отбраковки очень высок - на мой взгляд, гораздо выше, чем того требует ситуация.
Дайте угадаю. Это Дельта Кредит и его ипотечники? Помнится, банк снижал 0.25% ставки с ипотеки за положительный отзыв на этом сайте. Не так ли?
Но вот утверждение Д.Терехова может быть, в свою очередь, вполне справедливо для НР и ряда тем форума (зачастую, наиболее живых). И именно за этот счёт иногда действительно создаётся впечатление, что среди пользователей (читай - активных пользователей) представителей (сотрудников, сторонников, помощников или как там ещё) банков - большинство.
Я так понимаю, что подобная ситуация - норма для такого рода ресурсов. Так, скажем, среди наиболее активной части пользователей форумов потребителей чаще всего встречаются продавцы.
Просто, видимо, сама природа "клиента" такова, что, решив свою проблему, или найдя ответ на свой вопрос, он возвращается к своим делам. А профессионал имеет свой узкопрофессиональный и долгосрочный интерес в том, чтобы не покидать такие тематические ресурсы, как Банки.Ру и вести на его страницах активную дискуссию.
Это, как мне кажется - правило, в котором, разумеется, существует множество исключений.
Извините за оффтопчик, но уж больно меня это задело! Хочется, чтоб хорошо и правильно было!
А как насчёт сравнения с футболом? Тогда определённых завсегдатаев можно назвать фан-клубом.
в спорт, там совсем другое. что-то профессиональное - то же.
стольгомский синдром что ли?
вкладчики МММ тоже зсчищали свою стаю!
я не придираюсь, но так рьяно, с пеной рта ... или профессионально? появился даже термин - интернет-троллинг (болезнь)
А с банками - это любовь. Бескорыстная и преданная. Авторам отзывов и комментариев хочется, чтобы ВСЕ разделяли отношение к их предмету сильных чувств! А кто не разделяет - тот дурак, враг, работник PR. Страсть!
И не только весной!
Я бы не стал такое большое внимание уделять категории "друзей банков", потому как попасть в их число здесь можно и без особого на то желания. Так, только ради вынесения предложения по совершенствованию той или иной услуги банка, по местным правилам, приходится для начала вступать в его друзья
А отсюда и наличие среди банковских "фан клубов" отнюдь не "фанов", а просто людей с активной позицией, которым нет большого дела до "защиты интересов" какой-то "стаи".
Шахтёры на Майдане, байкеры, десантники 2августа, ..., аудитория Банк.ру
так где наша доля