Харакири для Левитина

Вернулись вчера из очередного автопробега по Европе. За 20 дней проехали 9 стран, побывали в Брестской крепости, на Чемпионате мира по хоккею в Братиславе, у друзей в Вене, но речь не об этом. Путь домой для нас пролегал через Санкт-Петербург, куда мы попали из Хельсинки. Последний перегон не представлял никаких проблем – 700 км по трассе М-10 «Москва-Санкт-Петербург», по центральной автодороге страны. Предыдущий раз мы проезжали здесь полтора года назад, когда возвращались из Скандинавии. Дорога как дорога.
Но вчерашний путь домой превратился в сплошной кошмар. Дорога не то что разбита, она убита. Примерно 200-250 км из семисот представляют собой сплошные колдобины, ямы глубиной по 15-20 сантиметров, по которым не то что на легковушке, на БТРе страшно ездить. В результате езда превращается в борьбу за жизнь – непрекращающиеся попытки избежать очередной «ловушки» в асфальте, которая убьет либо диск, либо подвеску, либо и то, и другое. И при этом надо еще не пойти в лобовую с очередной фурой, которая вылетает на «встречку» по той же причине – в попытке спасти свою машину и перевозимый груз.
И это центральная магистраль страны! И это дорога, которая еще полтора года назад была в нормальном состоянии. Где по свежему асфальту под Питером я летел под 200 км/ч, а сейчас на том же участке я еду 60 км, матюгаясь и передвигаясь по обочине, где асфальт местами сохранился. В Ленинградской области не осталось вообще ни одного живого участка!
Я люблю свою страну, но я ненавижу подлецов, которые приходят во власть только за тем, чтобы набить свой карман. А у нас сейчас их, по всей видимости, большинство. На месте министра транспорта Игоря Левитина я бы сделал себе харакири. Либо, если он вдруг не в курсе (что вряд ли), поувольнял бы всех чиновников, отвечающих за М-10. Без разговоров. Пинком под зад за несоответствие.
Почему у нас самое дорогое дорожное строительство в мире, а дороги как в Гондурасе? Почему в нищей Белоруссии, которая балансирует на грани дефолта и у которой нет залежей нефти, дороги по-европейски ровные и чистые, с обустроенными местами отдыха для водителей (низкий поклон Батьке), а у нас сплошной гондурас. Климат? Оставьте. В соседней Финляндии климат еще хуже.
Хотелось бы обратиться в министру транспорта Игорю Левитину. Игорь Евгеньевич, я понимаю, что официальные зарплаты у чиновников не слишком велики, а коттеджи на Рублевке стоят неоправданно дорого, и что без коррупционной составляющей здесь не обойтись. Ваше право. Но можно сделать так, что сначала вы и ваши подчиненные думают о деле, то есть о дорогах, а потом уже о собственном кармане? Сначала строим дороги, а потом делим остатки, если выходит без ущерба для производства. А не наоборот. А то получается картина из «Дня радио»: «Ты что полбака соляры слил? Так и я полбака. А полбака и полбака сколько будет? Правильно…»
Так и у нас. 17 млн долларов за км радостно поделили, а дорогу построить забыли. Точнее построили, но из картона, который не прожил и трех лет. И в результате вдоль всей трассы стоят тракторы «Беларусь» с бригадами дорожных рабочих, которые при помощи гудрона и совковой лопаты «ремонтируют» самую дорогую автодорогу в мире. Стыдно.
Комментарии 74
У них сейчас задача стоит - довести трассу до такого состояния, что-бы народ по платной пошёл...
Только, походу. они поспешили немного...
Это как с платными туалетами. Они от "дворика за углом" отличаются лишь контингентом, который малость "посолиднее", а в остальном все те же ощущения.
Надо переходить на малую авиацию
Тут чисто практический вопрос.
Вот, например, задачка.
Дано:
700 км.
Цена замены подвески.
Цена проезда по платным участкам дороги.
Вопрос: что дешевле?
Изменится то, что бабки будут грести не автосервисы и дилеры, а
карманы чиновниковбюджет
Очень много таких дорог...
к примеру Якутск-Нерюнгри дорога из глины, трое суток выбирались, а кто- то еще дольше торчал там.
Левитин кстати и открывал.
Читаю сейчас расшифровку интервью Тинькова, которая будет опубликована у нас на сайте в начале той недели:
"— Олег, а твои дети учатся в России или за рубежом?
— Моя дочь учится в школе в Оксфорде, а двое сыновей — здесь, в России.
— Ты их будущее видишь здесь или там?
— Я думаю, что там. Я предприниматель, бизнесмен, прожил шесть лет в Штатах, у меня вид на жительство в Италии. Я вообще человек мира! У меня дети говорят на трех языках, а Даша — на четырех. И то, что мои дети будут там, меня не смущает и не страшит.
Меня смущает другое — то, что самые-самые высокие руководители нашей страны тоже все хотят, чтобы их дети были там. Они-то не люди мира, они — голкиперы, они должны страной заниматься. Но они отправляют детей за границу — и сразу становится понятно, как они занимаются своей страной.
Мы дома говорим только по-русски, читаем русскую литературу. Мы русская семья, мы были, есть и останемся русскими. Но я бы не хотел, чтобы мои дети жили в России.
— А если вдруг Россия изменится?
— Тогда я, может, поменяю свою точку зрения".
Лишний раз подтверждаем, что у России не три беды, а три в кубе квадратном: помимо традиционных дураков и дорог, которые делают эти самые дураки, относим сюда министров, подчиненных министров (судя по тому, как разрастаются особняки на Рублевке и не только, подчиненных у министров наших более чем достаточно), и конечно же, наш известный двуглавый орел, куда без него (чувствуется, что с него все и начинается, хотя, один на поле не воин).
по
мню, будучи лет пять назад в Хорватии была очень удивлена качеством дорог в стране, которая совсем недавно, по меркам истории, подвергалась бомбардировкам...
возникает ощущение, что это наши дороги, в том числе и многие улицы Москвы, бомбят ежедневно... это не дороги, а направления...
стыдно и "за Державу обидно"...
сметы мы составляем подругому, не так как в Европе — только качество от этого не лучше. http://independent-news.ru/?p=12207
С возвращением!
Ну что ж так Гондурас то обижать? Посмотрел в инете фото его дорог - вполне приличные пути сообщения
Существует несколько теорий относительно происхождения названия государства — Гондурас, но на сегодняшний день ни одна из них не имеет научного обоснования. Согласно одной из легенд, название страны происходит от высказывания Христофора Колумба во время его последнего, четвёртого плавания в Новый Свет в 1502 году. Его корабль попал в сильную бурю, и, когда ему удалось спастись, он сказал: «Gracias a Dios que hemos salido de estas …а потом добавил… honduras» (перевод «Благодарю Бога, что мы вышли из этих глубин»). Эта фраза дала название мысу Грасиас а Диос (Cabo Gracias a Dios) и стране Гондурас (Honduras). Глубины у берегов Гондураса действительно велики, поэтому такое название могло быть дано и вне связи с указанной фразой Колумба. Первое упоминание названия «Гондурас» для обозначения местности на запад от мыса Грасиас а Диос появилось в текстах в 1607 году.
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Выстрел грянет,
Ворон кружит...
Твой дружок в бурьяне
Неживой лежит.
Желательно "После дождичка в четверг" ©
Bayerische Motoren Werke с авиационных двигателей начинали,если мне память не изменяет... Зов предков.