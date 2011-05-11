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Харакири для Левитина

11.05.2011 11:11 74 2 579 просмотров
Вернулись вчера из очередного автопробега по Европе. За 20 дней проехали 9 стран, побывали в Брестской крепости, на Чемпионате мира по хоккею в Братиславе, у друзей в Вене, но речь не об этом. Путь домой для нас пролегал через Санкт-Петербург, куда мы попали из Хельсинки. Последний перегон не представлял никаких проблем – 700 км по трассе М-10 «Москва-Санкт-Петербург», по центральной автодороге страны. Предыдущий раз мы проезжали здесь полтора года назад, когда возвращались из Скандинавии. Дорога как дорога.

Но вчерашний путь домой превратился в сплошной кошмар. Дорога не то что разбита, она убита. Примерно 200-250 км из семисот представляют собой сплошные колдобины, ямы глубиной по 15-20 сантиметров, по которым не то что на легковушке, на БТРе страшно ездить. В результате езда превращается в борьбу за жизнь – непрекращающиеся попытки избежать очередной «ловушки» в асфальте, которая убьет либо диск, либо подвеску, либо и то, и другое. И при этом надо еще не пойти в лобовую с очередной фурой, которая вылетает на «встречку» по той же причине – в попытке спасти свою машину и перевозимый груз.

И это центральная магистраль страны! И это дорога, которая еще полтора года назад была в нормальном состоянии. Где по свежему асфальту под Питером я летел под 200 км/ч, а сейчас на том же участке я еду 60 км, матюгаясь и передвигаясь по обочине, где асфальт местами сохранился. В Ленинградской области не осталось вообще ни одного живого участка!

Я люблю свою страну, но я ненавижу подлецов, которые приходят во власть только за тем, чтобы набить свой карман. А у нас сейчас их, по всей видимости, большинство. На месте министра транспорта Игоря Левитина я бы сделал себе харакири. Либо, если он вдруг не в курсе (что вряд ли), поувольнял бы всех чиновников, отвечающих за М-10. Без разговоров. Пинком под зад за несоответствие.

Почему у нас самое дорогое дорожное строительство в мире, а дороги как в Гондурасе? Почему в нищей Белоруссии, которая балансирует на грани дефолта и у которой нет залежей нефти, дороги по-европейски ровные и чистые, с обустроенными местами отдыха для водителей (низкий поклон Батьке), а у нас сплошной гондурас. Климат? Оставьте. В соседней Финляндии климат еще хуже.

Хотелось бы обратиться в министру транспорта Игорю Левитину. Игорь Евгеньевич, я понимаю, что официальные зарплаты у чиновников не слишком велики, а коттеджи на Рублевке стоят неоправданно дорого, и что без коррупционной составляющей здесь не обойтись. Ваше право. Но можно сделать так, что сначала вы и ваши подчиненные думают о деле, то есть о дорогах, а потом уже о собственном кармане? Сначала строим дороги, а потом делим остатки, если выходит без ущерба для производства. А не наоборот. А то получается картина из «Дня радио»: «Ты что полбака соляры слил? Так и я полбака. А полбака и полбака сколько будет? Правильно…»

Так и у нас. 17 млн долларов за км радостно поделили, а дорогу построить забыли. Точнее построили, но из картона, который не прожил и трех лет. И в результате вдоль всей трассы стоят тракторы «Беларусь» с бригадами дорожных рабочих, которые при помощи гудрона и совковой лопаты «ремонтируют» самую дорогую автодорогу в мире. Стыдно.

Комментарии 74

Дмитрий  (mitac)
#
Им не стыдно, им хорошо smile:D
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
На правах соочустницы путешествия дополню:"За такие дороги надо не увольнять, а расстреливать!" Раньше в блокадный Лениниград по озеру пролегала дорога жизни, а теперь из Питера в Москву ведет дорога смерти. Не любит власть родной город! Видно просто пытается его поскорее забыть, да и вообще, чем нас меньше, тем им лучше!!!
Scud  (Scud)
#
Власть не любит никакой город. Трасса между столицами -- одна из лучших в стране. Остальные еще хуже.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Филипп, что и требовалось доказать.
У них сейчас задача стоит - довести трассу до такого состояния, что-бы народ по платной пошёл... smile:wall:
Только, походу. они поспешили немного... smile:D
1246  (1246)
#
Можно подумать, что от "платности" дороги что-то координально измениться.
Это как с платными туалетами. Они от "дворика за углом" отличаются лишь контингентом, который малость "посолиднее", а в остальном все те же ощущения.

Надо переходить на малую авиацию smile:idea:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Вы немного упрощаете. smile:)
Тут чисто практический вопрос.
Вот, например, задачка.
Дано:
700 км.
Цена замены подвески.
Цена проезда по платным участкам дороги.
Вопрос: что дешевле? smile:D

Изменится то, что бабки будут грести не автосервисы и дилеры, а карманы чиновников бюджет smile:(
Scud  (Scud)
#
Фишка в том, что на платной дороге вы точно так же оставите подвеску, как и на бесплатной. Только еще и денег за то заплатите. smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Кстати да, вопрос "техподдержки" платной дороги пока открыт smile:D
Елена Спиридонова  (yakudza)
#
Та же ситуация с М8, почти до Ярославля, НО! начали-таки делать ремонт...качество нового покрытия проверим опытным путем после зимы 2011-2012.
Кирилл  (Kirill)
#
Ты, брат, по федеральной трассе "Уссури" Хабаровск-Владивосток не ездил... smile:)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Даже страшно представить, что на отдаленных от центра трассах творится.
Andru  (56318)
#
К тому, что творится на трассах, к сожалению, начинаешь привыкать... А вот что творится на центральных (!) улицах отдаленных городов - областных центров...это никакой логике и уму-разуму не поддается! Кто был в Архангельске на улице Выучейского (одна из ценральных улиц города), тот поймет... И список улиц можно продолжать. smile:evil: smile:wall:
Александр  (amarok)
#
smile:D помню, ездил, "яма в яме"
Очень много таких дорог...
к примеру Якутск-Нерюнгри дорога из глины, трое суток выбирались, а кто- то еще дольше торчал там.
CreditWay  (CreditWay)
#
У нас год назад,если помните,мост через пол-года после Госприемки "затанцевал".
Левитин кстати и открывал. smile:)
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Кира, привет! А чего далеко ходить? Я 29-го апреля утром опаздывала на самолет в США (к счастью, не опоздала), потому что три с половиной часа ехала в Домодедово - там на каком-то участке МКАДа был ремонт и все стояло, просто все... Я прокляла все на свете, что не поехала на экспрессе (были тяжелые чемоданы)...
Кирилл  (Kirill)
#
Ну, это ты могла так теоретически и по дороге, скажем, в Хитроу вляпаться с ремонтом. Другое дело, что этот участок МКАД через несколько месяцев придется опять ремонтировать, а дорогу в Хитроу - лет через десять (не говоря уж о том, что там вряд ли станут ремонтировать в час пик перед праздниками - все-таки строй гуманнее и мозгов больше). Упорная укладка асфальта с моментальным его разрушением - это ответ тем, кто говорит, что в России нет национальной идеи.

Читаю сейчас расшифровку интервью Тинькова, которая будет опубликована у нас на сайте в начале той недели:

"— Олег, а твои дети учатся в России или за рубежом?

— Моя дочь учится в школе в Оксфорде, а двое сыновей — здесь, в России.

— Ты их будущее видишь здесь или там?

— Я думаю, что там. Я предприниматель, бизнесмен, прожил шесть лет в Штатах, у меня вид на жительство в Италии. Я вообще человек мира! У меня дети говорят на трех языках, а Даша — на четырех. И то, что мои дети будут там, меня не смущает и не страшит.

Меня смущает другое — то, что самые-самые высокие руководители нашей страны тоже все хотят, чтобы их дети были там. Они-то не люди мира, они — голкиперы, они должны страной заниматься. Но они отправляют детей за границу — и сразу становится понятно, как они занимаются своей страной.

Мы дома говорим только по-русски, читаем русскую литературу. Мы русская семья, мы были, есть и останемся русскими. Но я бы не хотел, чтобы мои дети жили в России.

— А если вдруг Россия изменится?

— Тогда я, может, поменяю свою точку зрения".
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Абсолютно со всем согласна - и со сравнением с Хитроу (что у нас это не меняется, как некоторые вещи, а "там" - все куда более гуманно и прочно), и со словами Тинькова. Не случайно моя сестра живет здесь (я сейчас в Вашингтоне) уже более 10 лет, имеет гринку и возвращаться не планирует...
iamvs  (iamvs)
#
Так и вывозится за рубеж народное достояние, тяжелыми чемоданами. Еще хотите, чтобы вам потворствовали, дорожку скатертью делали! smile;)
Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
Филипп, рад, что не пострадали при таком опасном путешествии по России.

Лишний раз подтверждаем, что у России не три беды, а три в кубе квадратном: помимо традиционных дураков и дорог, которые делают эти самые дураки, относим сюда министров, подчиненных министров (судя по тому, как разрастаются особняки на Рублевке и не только, подчиненных у министров наших более чем достаточно), и конечно же, наш известный двуглавый орел, куда без него (чувствуется, что с него все и начинается, хотя, один на поле не воин).
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Зато один плюс - по таким дорогам нас никому не завоевать smile:shuffle:
Вася Пупкин  (086)
#
Для бронетехники качество асфальтового покрытия - не определяющий фактор smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Это я к тому, что нашим дорогам пофиг, какая у вражин бронетехника - но пасаран smile8)
Екатерина Володина  (VEI)
#
мда... на М10 дальше МО не была, но готова подписаться под каждым словом...
по
мню, будучи лет пять назад в Хорватии была очень удивлена качеством дорог в стране, которая совсем недавно, по меркам истории, подвергалась бомбардировкам...
возникает ощущение, что это наши дороги, в том числе и многие улицы Москвы, бомбят ежедневно... это не дороги, а направления...
стыдно и "за Державу обидно"... smile:wall:
Олег Фадеев  (fadeevbiz)
#
Вот г-н Быстров объясняет это цепочкой несвязанных между собой фактов: щебень для строительства дорог Москвы доставляют из Карелии smile:)
сметы мы составляем подругому, не так как в Европе — только качество от этого не лучше. http://independent-news.ru/?p=12207

С возвращением!
Юлия Прошина  (YuliaM)
#
В майские праздники проехала 5 тыс. км: Москва-Сочи и обратно и Москва-Минск и обратно. Была приятно удивлена - новая дорога до моря отличная, только на старой на некоторых участках ведутся дорожные работы - расширяют трассу, но это нисколько не мешает движению, домчали за 17 часов (с учетом небольших остановок). До Минска тоже дорога великолепная! Самые ужасные дороги в Рязани - просто мрак!!! Разбитые в любое время года, огромные ямы, в которые в дождь или снег постоянно попадают колеса. Как только въезжаю в город - из меня летит один мат smile:wall: Как только местным чиновникам не жалко свои машины убивать, ездят на бентли, X6 и т.п. по этим колдобинам. Стыдоба!
Костя  (Kosty)
#
Тоже ездили в Питер на 9 мая отдохнуть. По дороге в субботу утром видел машин 7-8, которые меняли колеса. Когда ехали обратно из Питера, дорога была получше, так что вам повезло что вы возвращались. smile:) А так конечно даже год назад ехал в В. Новгород, дорога такой убитоц не была smile:wall:
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
Почему у нас самое дорогое дорожное строительство в мире, а дороги как в Гондурасе?


Ну что ж так Гондурас то обижать? smile:D Посмотрел в инете фото его дорог - вполне приличные пути сообщения smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Вот поэтому, наверное, и существует выражение: "Не ту страну назвали Гондурасом" smile:)
Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
оффтоп. из википидии

Существует несколько теорий относительно происхождения названия государства — Гондурас, но на сегодняшний день ни одна из них не имеет научного обоснования. Согласно одной из легенд, название страны происходит от высказывания Христофора Колумба во время его последнего, четвёртого плавания в Новый Свет в 1502 году. Его корабль попал в сильную бурю, и, когда ему удалось спастись, он сказал: «Gracias a Dios que hemos salido de estas …а потом добавил… honduras» (перевод «Благодарю Бога, что мы вышли из этих глубин»). Эта фраза дала название мысу Грасиас а Диос (Cabo Gracias a Dios) и стране Гондурас (Honduras). Глубины у берегов Гондураса действительно велики, поэтому такое название могло быть дано и вне связи с указанной фразой Колумба. Первое упоминание названия «Гондурас» для обозначения местности на запад от мыса Грасиас а Диос появилось в текстах в 1607 году.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Да, мне на это уже указали. Даже в Гондурасе дороги, оказывается, лучше. smile:)
Александр  (amarok)
#
Да че дороги то, у нас на поезде по рельсам, умудряешься кочки найти smile:wall:
CreditWay  (CreditWay)
#
Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Выстрел грянет,
Ворон кружит...
Твой дружок в бурьяне
Неживой лежит.
smile:idea:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Флудеры smile:) А про Гондурас...так дороги там на уровне приличном, мы ренкарт брали и ездили по стране, так что сравнение с Гондурасом должно льстить нашей Родине smile:wall:
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Вот этого я и боялся. Что кто-нибудь скажет мне, что в Гондурасе на деле хорошие дороги. smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Да, вот так. Но я утешу тебя smile:D дороги как у нас есть в соседнем от Гондураса Белизе, где местные жители одни негры, которым всё в стране по...! ну, у нас видать тоже одни они...наверху
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Ура!Мы не одиноки! smile:D
fulltime  (fulltime)
#
"во всем виноват битум" (Левитин)
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
В прошлом июле и нас,спасающихся от надвигающейся жары в Москве,угораздило "промчаться")))по этой "федеральной",в районе Твери чуть ли не брюхом проутюжили непонятного происхождения колею на мосту.Что интересно,грейдеры(или как их там)так же кучковались на обочинах.Да,видимо надежды наши не оправдались,за год НИЧЕГО не изменилось в лучшую сторону.Может в другую сторону податься,через Рязань,Хабаровск или в Якутск по дороге из глины? smile:D Господа,предлагайте свои варианты экстремального путешествия по родным просторам.)))
Александр  (amarok)
#
Цитата
в Якутск по дороге из глины?

Желательно "После дождичка в четверг" © smile:D
Гектор  (Гектор)
#
У меня квартира в Питер, люблю там бывать. Но на машине ездил всего один раз: хватило! Особенно ужасает кусок дороги после Вышнего Волочка. Тогда ( а было лето) там имелась глубокая колея. Если бы у меня был седан, то возникли бы безусловно проблемы. Теперь - только поездом. И лучше - Сапсаном!
CreditWay  (CreditWay)
#
Ну да.Всего то два терракта за два года. smile:( Лучше... smile:|
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Колея это отдельная тема. Меня на низкопрофильной широкой резине носило по трассе як истребитель - просто жесть.
CreditWay  (CreditWay)
#
Ну так все верно. smile:D
Bayerische Motoren Werke с авиационных двигателей начинали,если мне память не изменяет... smile:) Зов предков.
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