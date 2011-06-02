Вклады 2.0. Сравниваем и считаем

Наши конкуренты, создавшие после нас базы по вкладам, любят говорить о новаторстве своего поиска. Мол, их сервис позволяет сравнивать вклады, чего нет на Банки.ру. Меня подобные аргументы всегда удивляли, ибо мне казалось, что для сравнения совсем необязательно в поиске создавать корзину с кнопкой «Сравнить». Сравнивать можно и без этого инструмента на основании той информации, что выводится в поиске. Тем не менее, чтобы не оставаться в стороне от технического и интеллектуального прогресса, мы тоже решили обзавестись такой кнопкой. Будем считать, что со вчерашнего дня у наших посетителей появилась, наконец, возможность сравнивать вклады.
А еще рассчитывать их доходность, настраивать фильтры при выборе банков (государственные, иностранные), задавать сценарии поиска (максимальная надежность, максимальный процент и пр.), ориентироваться на графическую информацию в виде иконок, символизирующих свойства вкладов. Изменилась и расширенная форма поиска, которая, мне кажется, стала удобнее. Всего же во «Вкладах» внедрено порядка дюжины самых разных новшеств.
На этом мы останавливаться не собираемся, на очереди третий релиз «Вкладов», где изменений будет еще больше, пусть и уже не столь заметных. Да и вообще до конца года мы намерены серьезно улучшить продуктовые сервисы, многие из которых создавались еще 6-7 лет назад. Мне кажется, уже пора...
Комментарии 36
работаетзагружается
А если серьёзно, то да - печально.
Вот сейчас юзаю сервис через жпрс-интернет, всё летает...
Но, как отметил Редактор,
подстучим кувалдочкой, поработаем напильникомнадо тестировать
ping banki.ru [92.53.114.130] 100% min = 83max = 89 avg = 83
tracert banki.ru
2 22 ms 22 ms 22 ms 139.208.access.ttknet.ru [80.71.208.139]
3 22 ms 22 ms 22 ms 65.208.access.ttknet.ru [80.71.208.65]
4 22 ms 22 ms 22 ms 90.150.2.38
5 27 ms 27 ms 27 ms 82.96.212.42
6 74 ms 74 ms 94 ms 82.96.212.41
7 79 ms 78 ms 107 ms msk-ix-gw.inet.euro-tel.ru [193.232.244.60]
8 * * * превышен интервал ожидания
9 82 ms 82 ms 83 ms static-ip-77-244-208-142.user.rsspnet.ru [77.244.208.142]
10 83 ms 83 ms 83 ms web.banki.ru [92.53.114.130]
tacert 92.53.114.130
2 22 ms 22 ms 22 ms 139.208.access.ttknet.ru [80.71.208.139]
3 22 ms 22 ms 22 ms 65.208.access.ttknet.ru [80.71.208.65]
4 22 ms 22 ms 22 ms 90.150.2.38
5 27 ms 27 ms 27 ms 82.96.212.42
6 74 ms 74 ms 74 ms 82.96.212.41
7 78 ms 78 ms 78 ms msk-ix-gw.inet.euro-tel.ru [193.232.244.60]
8 * * * превышен интервал ожидания
9 82 ms 82 ms 83 ms static-ip-77-244-208-142.user.rsspnet.ru [77.244.208.142]
10 83 ms 83 ms 83 ms web.banki.ru [92.53.114.130]
Если я не права - прошу меня поправить и тыркнуть носом, может я действительно что-то упустила
На примере периодической выплаты процентов: рантье хочет максимальные проценты и ежемесячную выплату процентов. И вот он сидит и изучает ваши иконки, всматривается в миниатюрную графику, выискивает нужный вклад. "Фильтра по выплате процентов не хватает. Наложить бы фильтр и отсортировать по ставке!" - думает он.
На примере капитализации: завсегдатай темы "максимальные проценты" интересуется исключительного годовой эффективной ставкой и исключительно вкладами с пополнением. Опыт подсказывает ему, что сначала нужно найти вклад с максимальным процентом без капитализации и запомнить ставку (одно число), потом отфильтровать вклады только с капитализацией и, прикидывая в уме эффективную ставку, сравнивать с числом в памяти, отобрать кандидатов и проверить в экселе свои предположения. Вместо этого он запоминает иконки, сортирует их в уме. "Неудобно!" - думает он. "А что это за ссылка "С максимальным доходом"? Как работает их алгоритм и кто его писал? Не доверяю!" - делает заключение постоянный клиент ССВ и скрывается в недрах любимого форума.
разница между кнопками очевидна
ибо "Найти = Кнопка
"Найти быстро" это ссылка
Во-вторых, сейчас на мониторе как бы закрыл ссылку "Найти быстро". И что получаем.
Открываю страницу поиска по вкладам.
Читаем сверху вниз, слева-направо.
Забиваю сумму, валюту, срок, город.
Настраиваю фильтр по нужным мне параметрам.
Взгляд вниз. Кнопка "Найти" (аналоги ЗАПУСК).
Жму, ниже выскакивают предложения по вкладу.
Все логично, быстро и понятно. Идешь по логической цепочке.
Что конкретно меня сбило с толку - это когда я уже забил все суммы, настроил фильтр и потом, на следующей строке, в следующем шаге, вижу, что мне предлагается два варианта с словом "Найти". Две рядом стоящие кнопки.
Об этом речь.
Из забавного Я, похоже, очень отстала от жизни, давненько я вклады не делала, чесно говоря. Там такие названия банков, о которых я впервые в жизни услышала, даже не смотря на то, что уже многолетие))) работаю в финансовой сфере.
Не хочется никого обижать из коллег, наверное, это скорее моя непросвященность:
Бенифит-Банк
Прадо-Банк
Клиентский
БФГ-Кредит
БЦК-Москва
ЗАТО-Банк
Риабанк
ИстКом-Финанс
И главное - я вообще ни одного банка из топ-10 не увидела в предложенных параментрах поиска на первом экране. Такие низкие ставки у гигантов?
чего стоит только ЗАО НДКО "Женская Микрофинансовая Сеть" (№3458-д)
http://cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450049173
Мне кажется, что первый признак несостоятельности интернет-проекта, когда говорят, что "у нас новаторство, которого нет на таком-то сайте".
Таким образом получается, что они равняются на конкурирующий проект, тем самым лишний раз подчеркивая его авторитет.
А идея да, инновационна.
Попробуйте спросить тут http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&FID=21