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Вклады 2.0. Сравниваем и считаем

02.06.2011 18:17 36 2 329 просмотров
Наши конкуренты, создавшие после нас базы по вкладам, любят говорить о новаторстве своего поиска. Мол, их сервис позволяет сравнивать вклады, чего нет на Банки.ру. Меня подобные аргументы всегда удивляли, ибо мне казалось, что для сравнения совсем необязательно в поиске создавать корзину с кнопкой «Сравнить». Сравнивать можно и без этого инструмента на основании той информации, что выводится в поиске. Тем не менее, чтобы не оставаться в стороне от технического и интеллектуального прогресса, мы тоже решили обзавестись такой кнопкой. Будем считать, что со вчерашнего дня у наших посетителей появилась, наконец, возможность сравнивать вклады. smile:)

А еще рассчитывать их доходность, настраивать фильтры при выборе банков (государственные, иностранные), задавать сценарии поиска (максимальная надежность, максимальный процент и пр.), ориентироваться на графическую информацию в виде иконок, символизирующих свойства вкладов. Изменилась и расширенная форма поиска, которая, мне кажется, стала удобнее. Всего же во «Вкладах» внедрено порядка дюжины самых разных новшеств.

На этом мы останавливаться не собираемся, на очереди третий релиз «Вкладов», где изменений будет еще больше, пусть и уже не столь заметных. Да и вообще до конца года мы намерены серьезно улучшить продуктовые сервисы, многие из которых создавались еще 6-7 лет назад. Мне кажется, уже пора...

Комментарии 36

Екатерина Пешкова  (Campanita)
#
я в восторге от новой гибкой системы настройки поиска! думаю, банковские маркетологи оценят! smile:)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Пока должны оценить посетители. Для банковских маркетологов предложим несколько новшеств в следующем релизе.
Игорь Ман  (ki-76)
#
ме-е-е-е-е-е-е-е--дленно-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о всё как-то ..
Игорь Ман  (ki-76)
#
работает загружается
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Странно, у меня летает. Завтра попрошу коллег провести дополнительное тестирование.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
А-а-а-а-а В-ы-ы-ы-ы-ы не-е-е с мо-о-оби-и-и-и-ильни-и-и-ика-а-а-а? smile:D
Игорь Ман  (ki-76)
#
adsl, за у-у-у-у-у-р-а-л-о-о-о-о-о-о-о-о-м (тут эхо) ом ом ом ом ом ...
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
smile:D За уралом хорошее чувство юмора...
А если серьёзно, то да - печально.
Вот сейчас юзаю сервис через жпрс-интернет, всё летает...
Но, как отметил Редактор, подстучим кувалдочкой, поработаем напильником надо тестировать smile:)
Игорь Ман  (ki-76)
#
скорее всего пров, п***ский ростелеком smile:evil:

ping banki.ru [92.53.114.130] 100% min = 83max = 89 avg = 83

tracert banki.ru
2 22 ms 22 ms 22 ms 139.208.access.ttknet.ru [80.71.208.139]
3 22 ms 22 ms 22 ms 65.208.access.ttknet.ru [80.71.208.65]
4 22 ms 22 ms 22 ms 90.150.2.38
5 27 ms 27 ms 27 ms 82.96.212.42
6 74 ms 74 ms 94 ms 82.96.212.41
7 79 ms 78 ms 107 ms msk-ix-gw.inet.euro-tel.ru [193.232.244.60]
8 * * * превышен интервал ожидания
9 82 ms 82 ms 83 ms static-ip-77-244-208-142.user.rsspnet.ru [77.244.208.142]
10 83 ms 83 ms 83 ms web.banki.ru [92.53.114.130]

tacert 92.53.114.130
2 22 ms 22 ms 22 ms 139.208.access.ttknet.ru [80.71.208.139]
3 22 ms 22 ms 22 ms 65.208.access.ttknet.ru [80.71.208.65]
4 22 ms 22 ms 22 ms 90.150.2.38
5 27 ms 27 ms 27 ms 82.96.212.42
6 74 ms 74 ms 74 ms 82.96.212.41
7 78 ms 78 ms 78 ms msk-ix-gw.inet.euro-tel.ru [193.232.244.60]
8 * * * превышен интервал ожидания
9 82 ms 82 ms 83 ms static-ip-77-244-208-142.user.rsspnet.ru [77.244.208.142]
10 83 ms 83 ms 83 ms web.banki.ru [92.53.114.130]
Лариса  (Лариса)
#
Я так понимаю - это вклады для физ лиц. Как по мне: удобно, быстро, красиво (не главнй признак), информативно. Но как и прежде висит вопрос, а как же быть с "юриками", там же другие проценты, и немного другие условия для оформления этих вкладов.
Если я не права - прошу меня поправить и тыркнуть носом, может я действительно что-то упустила smile:shuffle:
Лариса  (Лариса)
#
спасибо smile:{}
Еремеева Людмила  (eremeeva)
#
А почему бы "Автопролонгацию" (возможна/не возможна) не добавить в параметры поиска...это важно... имхо...
satyr  (satyr)
#
Безотносительно сравнения вкладов (уж не знаю, кто этим пользуется... считаю, вы пошли на поводу у конкурентов, которые придумали ненужную фишку просто потому, что не знают, как еще извернуться в борьбе за клиента, а з.п. отработать надо) хочу заметить, что наличие симпатичных иконок "капитализация", "выплата процентов" и т.п. это, конечно, замечательно (нарядненько, современно, и другие субъективные термины), но по иконкам не сделаешь сортировку и не организуешь фильтрацию - а это уже прямой недостаток функционала (минус вашей системы, кость, кинутая конкуренту, и другие объективные термины).

На примере периодической выплаты процентов: рантье хочет максимальные проценты и ежемесячную выплату процентов. И вот он сидит и изучает ваши иконки, всматривается в миниатюрную графику, выискивает нужный вклад. "Фильтра по выплате процентов не хватает. Наложить бы фильтр и отсортировать по ставке!" - думает он.

На примере капитализации: завсегдатай темы "максимальные проценты" интересуется исключительного годовой эффективной ставкой и исключительно вкладами с пополнением. Опыт подсказывает ему, что сначала нужно найти вклад с максимальным процентом без капитализации и запомнить ставку (одно число), потом отфильтровать вклады только с капитализацией и, прикидывая в уме эффективную ставку, сравнивать с числом в памяти, отобрать кандидатов и проверить в экселе свои предположения. Вместо этого он запоминает иконки, сортирует их в уме. "Неудобно!" - думает он. "А что это за ссылка "С максимальным доходом"? Как работает их алгоритм и кто его писал? Не доверяю!" - делает заключение постоянный клиент ССВ и скрывается в недрах любимого форума.
Кирилл Жаворонок  (Skoda)
#
Немного сбивает с толку две кнопки "Найти" и "Найти быстро", расположенные рядом друг с другом. С первого взгляда не очевидна разница. Может быть поменять местами с кнопкой "очистить форму". И еще "Найти быстро" - "Быстрый поиск".
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
"очистить форму" стоит на своем месте кстати smile:!: очистить работает как и закрыть например, а "закрыть" справа обычно располагается, не навящего и подальше smile:)

разница между кнопками очевидна
ибо "Найти = Кнопка
"Найти быстро" это ссылка

Кирилл Жаворонок  (Skoda)
#
Ну во-превых, я абсолютно субъективно говорю.
Во-вторых, сейчас на мониторе как бы закрыл ссылку "Найти быстро". И что получаем.

Открываю страницу поиска по вкладам.
Читаем сверху вниз, слева-направо.
Забиваю сумму, валюту, срок, город.
Настраиваю фильтр по нужным мне параметрам.
Взгляд вниз. Кнопка "Найти" (аналоги ЗАПУСК).
Жму, ниже выскакивают предложения по вкладу.

Все логично, быстро и понятно. Идешь по логической цепочке.

Что конкретно меня сбило с толку - это когда я уже забил все суммы, настроил фильтр и потом, на следующей строке, в следующем шаге, вижу, что мне предлагается два варианта с словом "Найти". Две рядом стоящие кнопки. smile:idea:

Об этом речь.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
"Найти быстро" переименуем в "Сценарии поиска". Так будет имхо понятнее.
Анастасия Макс  (aMaks)
#
Поздравляю с нововведением, действительно, очень удобно!

Из забавного smile:o Я, похоже, очень отстала от жизни, давненько я вклады не делала, чесно говоря. Там такие названия банков, о которых я впервые в жизни услышала, даже не смотря на то, что уже многолетие))) работаю в финансовой сфере.

Не хочется никого обижать из коллег, наверное, это скорее моя непросвященность:

Бенифит-Банк
Прадо-Банк
Клиентский
БФГ-Кредит
БЦК-Москва
ЗАТО-Банк
Риабанк
ИстКом-Финанс

И главное - я вообще ни одного банка из топ-10 не увидела в предложенных параментрах поиска на первом экране. Такие низкие ставки у гигантов? smile:oops:
e-b  (e-b)
#
Цитата
Наши конкуренты, создавшие после нас базы по вкладам, любят говорить о новаторстве своего поиска. Мол, их сервис позволяет сравнивать вклады, чего нет на Банки.ру.


Мне кажется, что первый признак несостоятельности интернет-проекта, когда говорят, что "у нас новаторство, которого нет на таком-то сайте".
Таким образом получается, что они равняются на конкурирующий проект, тем самым лишний раз подчеркивая его авторитет.
Алексей  (2010Alex)
#
Хотел посмотреть список вкладов на 3 года, выбрал нужный мне срок, нажал "найти"....Нашлась дополнительно куча вкладов с другими сроками smile:( Насколько я помню в предыдущей версии сортировка была корректней.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Так задумано - показываются, к примеру, вклады "от 2-х лет". Но итоговый результат, согласен, не очевиден.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Разобрались. Наш косяк. Мы переделали логику работы поиска по вкладам, а информация в карточках вкладов осталась старой - поэтому не всегда инфа корректно выводится. В течение ближайшей недели-двух контент-менеджеры поставят все на место. Приносим свои извинения, и спасибо за замечание!
Аксинья  (300975)
#
Филипп, не успеваю уже за вами. smile:) Обязательно протестируем и напишу про результат. Про новаторство других порталов вопрос спорный... Вы всегда первые. И пока не понятно удобно ли эти дополнительные опции клиентам (вкладчикам). Клиент ищет высокий процент. До 750 тыс. руб. название Банка даже не сильно волнует.
iamvs  (iamvs)
#
А что, идея: убрать название банка, для вкладов до 750 тыс. рублей smile:D .
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Маленькая поправка - до 700 тыс.
А идея да, инновационна. smile:)
Ксения Калашникова  (citic)
#
я вложила деньги в финансовую компанию авангард,вот думаю теперь правильно ли я сделала...кто-нибудь знает о ней что-нибудь?
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