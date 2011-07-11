Запрос обратной связи

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11.07.2011 14:24 52 1 728 просмотров
Сегодня мы разместили на Банки.ру тулбар – серую строчку в шапке сайта (на всех страницах) с формой авторизации, временем и датой, некоторыми полезными ссылками. Не пугайтесь – авторизация теперь происходит в верхнем правом углу.

Собственно вопрос залу: не напрягает ли вас этот тулбар? В качестве альтернативы можем расположить его еще выше – над баннером, но тогда он буквально сливается с техническими строчками браузера, что не совсем удобно. Какие будут мнения?

Комментарии 52

Андрей Иванов  (Clevelus)
#
Нет, не напрягает.
Только вот кнопочки соцсетей показывает только половинку в ИЕ9, да и ссылка на *.ua в общем большинству лишнее (но со временем, уверен, будет и что полезное)

smile:shuffle:
Дмитрий  (mitac)
#
Да, над баннером было бы прикольнее, как на форуме.
Только ссылка на банкиУА немного напрягает. smile:D Если можно, сделайте отключаемой или не показываемой тем кто в России.
Fosfoniy  (Fosfoniy)
#
+1
Над баннером комфортней.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
ИМХО, хорошая ссылочка...
Да и почитать там есть о чём. smile:)
Хай живе вiльна Украiна!!! smile:ura:
Дмитрий  (mitac)
#
Да я ж не спорю что хорошая, но для меня, и думаю не одного меня, бесполезная.
И хай живе, тоже не против. Но не в моем мониторе. Я, например, в переключалках языка убираю флаги, ну не нра. smile:D
user135773  (user135773)
#
Над баннером.

Смысл был его опускать? На всех страницах (кроме главной) тулбар прямо под строками браузера. ИМХО: надо разместить над баннером, чтобы тулбар был везде на одном уровне.
Александр Фоменков  (Auris)
#
Филипп, на мой взгляд, идеальное место для тулбара - между уровнем "Логотип - тизеры - блок поиска" и контентом сайта, расположенным ниже.
По крайней мере, можно попробовать такой вариант и посмотреть, как это будет выглядеть.
При этом возможно нужно будет немного изменить его дизайн:)

Александр Фоменков  (Auris)
#
P.S. Если выбирать между "над" баннером или "под" баннером, я бы выбрал "под"...
Iriema  (Iriema)
#
Цитата
P.S. Если выбирать между "над" баннером или "под" баннером, я бы выбрал "под"...

Я бы тоже. У меня в хроме этот тулбар
Цитата
он буквально сливается с техническими строчками браузера, что не совсем удобно.
smile:)
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
Цитата
он буквально сливается с техническими строчками браузера, что не совсем удобно.

граница разделения все же есть, но выглядит согласитесь как плагин панели авторизации специально для Хрома от Банков.ru smile:D
Фича smile:)
Iriema  (Iriema)
#
Если честно, я сначала этот тулбар и не заметила - настолько похож он на панель закладок хрома)))
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
деликатно вписался в среду хрома значит, без крика и вычурности smile:)
Iriema  (Iriema)
#
На самом деле в Хроме красиво смотрится)Только шрифтом отличается. Лично мне не очень нравится шрифт с "тенью". smile:shuffle:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Ну не наю, не наю. smile:)
Ничего не сливается,

а под баннером как то не айс смотрится. smile:|

Впрочем, на вкус и цвет... smile:shuffle:
Лариса  (Лариса)
#
Спасибо огромное, за такое нововведение. Три года ожидания были не зря! Огромная благодарность программистам и администрации сайта!
Действительно, на главной странице, смотрится кургузо, как-то. закрепить и сделать полноценно загружаемым баннером - это да и сто раз еще да! Еще ведь можно на баннере разместить курс валют и значок с выбором разделов сайта или хотя-бы форума, для быстрого перехода. Сделайте его более информативным, как полноценное меню пользователя, который он настроит под себя "любимого", конечно если это возможно.
Т.е. чтобы пользователь сам мог выбирать что ему нужно на верхнем баннере помимо закрепленных постоянно "ярлыков".
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
ага... а потом Спасибы разбегаются по всей страничке... smile:(
smile:D smile:D smile:D
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
это кстати не ко мне, а к тому, кто прикручивает не спросясь моего так сказать совета. у нас ни чего просто так не разбегается =)
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
будет выглядеть очень чужеродно и мозолить глаза
отделит шапку и перестанут работать тизеры, про баннер вообще молчу
на то он и тулбар, что бы быть на своем привычном месте, а не скакать по сайту.

Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
В целом не напрягает,вот только шрифт какой-то расплывчатый.
Oleg Sudnik  (olger)
#
Вот Вы сами подумайте - сегодня большинство мониторов широкоформатные, у ноутбуков/нетбуков так вообще практически у всех широкий формат. Зачем же Вы нагружаете и без того узкую часть экрана: баннер + тулбар + хидер (или как его там) = в итоге для информационной части остается крайне мало места.
С таким подходом Вы просто вынуждаете пользователя применять различные блокировщики рекламы тем самым сокращая аудиторию её просмотра.

P.S. Ваш верхний баннер занимает далеко не всю ширину экрана, прижмите его вправо или влево, а тулбар сделайте не полосой, а "боксом" рядом с баннером, думаю там все кнопочки поместятся.

P.P.S. Уже давно Ваш верхний баннер у меня залочен AdBlock+, без него значительно комфортней, а если рядом будет тулбар, да еще и будет полезен, то может быть и я буду смотреть рекламу на баннере smile:)
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
Цитата

P.S. Ваш верхний баннер занимает далеко не всю ширину экрана, прижмите его вправо или влево, а тулбар сделайте не полосой, а "боксом" рядом с баннером, думаю там все кнопочки поместятся.


Кто ж баннеры мешает с функционалом? Мы получим адскую мешанину и толкотню из моргающей рекламы которая и так напрягает и тесного квадратика напичканным всяким функционалом - ЭТО ЖЕСТЬ! smile:wall:

Цитата
P.P.S. Уже давно Ваш верхний баннер у меня залочен AdBlock+


а у кого то нет например

Oleg Sudnik  (olger)
#
Цитата
Кто ж баннеры мешает с функционалом? Мы получим адскую мешанину и толкотню из моргающей рекламы которая и так напрягает и тесного квадратика напичканным всяким функционалом - ЭТО ЖЕСТЬ!

Наверное те, кто не боится разрушать стереотипы. Если руки из правильного места растут и всё сделать с умом, то никакой "мешанины и толкотни" не будет. Посмотрите выше скриншот с баннером сбера: слева и справа пустые поля - не эффективно и не красиво.
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
Подобными "разрушителями стереотипов" "блещет" весь рунет smile:) которые готовы объявить войну любому пустому пространству на сайте, впихнуть туда кнопочек, ссылочек и прочего хлама, поджать и ужать, что бы было ощущение от тесного вагона метро в час пик +35 по цельсию
Спасибо не надо! smile:D
Oleg Sudnik  (olger)
#
Конечно лучше когда на экране полезная информация занимает 20%! smile:wall:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Ну и я вставлю 5 копеек:
есть один занимательный сайт, где наглядно можно посмотреть (не берём к рассмотрению цель того проекта), к чему приводит уплотнение информации, не хотелось бы превратить Банки.ру в подобное smile:D

Цитата
Milliondollarhomepage.com — веб-сайт, придуманный Алексом Тью, 21-летним студентом из Уилтшира (Великобритания) для получения денег на высшее образование. Запущен 26 августа 2005.

Главная страница сайта состоит из изображения размером 1000×1000=1 млн. пикселей, на котором каждый пиксель продавался за 1 доллар, минимальный размер покупки — блок 10 х 10 пикселей. Покупатель мог разместить в них крошечное изображение, а также указать адрес на который будет ссылаться картинка. Задача состояла в том, чтобы продать все пикселы в изображении, таким образом получив доход в один миллион долларов.


Oleg Sudnik  (olger)
#
Отличный пример достижения поставленной цели - парень таки продал каждый пиксель по доллару и получил миллион, вложив при этом тысяч 40, если мне память не изменяет.
axtrace  (axtrace)
#
не напрягает
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
А нам с лисом все равно! Переместили и переместили, никакой разницы не чувствую. Но респект за беспокойство об удобстве пользователей однозначно!
+1
Алексей Борякин  (Brein)
#
Прекрасное нововведение. И у меня значки соц-сетей половинками отображались (Google Chrome, 1280x800), нажал по совету Редактора ctrl+F5. Со второго раза значки отобразились полностью, но в чёрно-белом виде....
smile;)
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
в черно белом это правильно, при наведении они цвет приобретают
а то что половинки это закэшировалось , ибо иконки поменяли свое местоположение
Константин  (jFinder)
#
На банки.ру разве есть баннеры? smile:o

Удобно, что наконец-то можно видеть количество непрочитанных сообщений в персональном ящике сразу после логина, а не тыкаясь в профиль.
В качестве предложения, может стоит сделать настраиваемыми элементы, показываемые на тулбаре? Хотя бы отчасти.
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
Цитата
В качестве предложения, может стоит сделать настраиваемыми элементы, показываемые на тулбаре?

хорошая мысль, спасибо!
e-b  (e-b)
#
Мне кажется, что расположение тулбара сейчас вполне нормальное.
Баннер демонстрируется при наличии рекламных кампаний, а не все время, а это несколько показов на посетителя.
Другое дело, если реклама будет в формате topline, то, как мне кажется topline должен быть выше тулбара, а то будет некрасиво.
Евгений  (Адреналин1)
#
Для меня лично подобное новшество достаточно удобно, я бы ничего не менял!
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
+1. Склоняюсь к тому же. Мне кажется, строка под баннером смотрится стильно, да и рекламодатели не должны быть в обиде - баннер в таком виде стал более заметен.
Денис Маврин  (deef)
#
все-таки такой "тулбар" должен быть в одном месте, скачок под баннер напрягает
кстати, форму поиска можно внедрить в него же

со ссылкой на .ua сделать так:

иначе получается сейчас сайт активен ru, а флаг ua
и так же, как иконки соцсетей делать цветными при наведении
Понимаю, что есть задача проинформировать большую украинскую аудиторию о новом сайте, но это можно сделать, например, выделив небольшой блок на главной под конкретные новости с ua сайта
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Обезцветить .ua идея нравится... smile:idea: Под одну гребёнку с соцсетями
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
не, хозяин - барин, я имхо высказал smile;)
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
это у вас переключение языков получается, а это ссылка на ресурс. картинка и название ресурса.
серым не надо ибо это другой блок и к соцсетям не имеет отношение.
баннер это не часть сайта, это если хотите рекламная врезка. "котлеты отдельно, мухи отдельно"
поиск на своем месте. что туда добавится можно будет скоро увидеть.








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