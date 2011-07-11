Запрос обратной связи

Сегодня мы разместили на Банки.ру тулбар – серую строчку в шапке сайта (на всех страницах) с формой авторизации, временем и датой, некоторыми полезными ссылками. Не пугайтесь – авторизация теперь происходит в верхнем правом углу.
Собственно вопрос залу: не напрягает ли вас этот тулбар? В качестве альтернативы можем расположить его еще выше – над баннером, но тогда он буквально сливается с техническими строчками браузера, что не совсем удобно. Какие будут мнения?
Комментарии 52
Только вот кнопочки соцсетей показывает только половинку в ИЕ9, да и ссылка на *.ua в общем большинству лишнее (но со временем, уверен, будет и что полезное)
Только ссылка на банкиУА немного напрягает. Если можно, сделайте отключаемой или не показываемой тем кто в России.
Над баннером комфортней.
Да и почитать там есть о чём.
Хай живе вiльна Украiна!!!
И хай живе, тоже не против. Но не в моем мониторе. Я, например, в переключалках языка убираю флаги, ну не нра.
Смысл был его опускать? На всех страницах (кроме главной) тулбар прямо под строками браузера. ИМХО: надо разместить над баннером, чтобы тулбар был везде на одном уровне.
По крайней мере, можно попробовать такой вариант и посмотреть, как это будет выглядеть.
При этом возможно нужно будет немного изменить его дизайн:)
Я бы тоже. У меня в хроме этот тулбар
граница разделения все же есть, но выглядит согласитесь как плагин панели авторизации специально для Хрома от Банков.ru
Фича
а меня как маковода очень "прет"
Ничего не сливается,
а под баннером как то не айс смотрится.
Впрочем, на вкус и цвет...
Действительно, на главной странице, смотрится кургузо, как-то. закрепить и сделать полноценно загружаемым баннером - это да и сто раз еще да! Еще ведь можно на баннере разместить курс валют и значок с выбором разделов сайта или хотя-бы форума, для быстрого перехода. Сделайте его более информативным, как полноценное меню пользователя, который он настроит под себя "любимого", конечно если это возможно.
Т.е. чтобы пользователь сам мог выбирать что ему нужно на верхнем баннере помимо закрепленных постоянно "ярлыков".
не трогайте курсы валют!
отделит шапку и перестанут работать тизеры, про баннер вообще молчу
на то он и тулбар, что бы быть на своем привычном месте, а не скакать по сайту.
С таким подходом Вы просто вынуждаете пользователя применять различные блокировщики рекламы тем самым сокращая аудиторию её просмотра.
P.S. Ваш верхний баннер занимает далеко не всю ширину экрана, прижмите его вправо или влево, а тулбар сделайте не полосой, а "боксом" рядом с баннером, думаю там все кнопочки поместятся.
P.P.S. Уже давно Ваш верхний баннер у меня залочен AdBlock+, без него значительно комфортней, а если рядом будет тулбар, да еще и будет полезен, то может быть и я буду смотреть рекламу на баннере
P.S. Ваш верхний баннер занимает далеко не всю ширину экрана, прижмите его вправо или влево, а тулбар сделайте не полосой, а "боксом" рядом с баннером, думаю там все кнопочки поместятся.
Кто ж баннеры мешает с функционалом? Мы получим адскую мешанину и толкотню из моргающей рекламы которая и так напрягает и тесного квадратика напичканным всяким функционалом - ЭТО ЖЕСТЬ!
а у кого то нет например
Наверное те, кто не боится разрушать стереотипы. Если руки из правильного места растут и всё сделать с умом, то никакой "мешанины и толкотни" не будет. Посмотрите выше скриншот с баннером сбера: слева и справа пустые поля - не эффективно и не красиво.
Спасибо не надо!
есть один занимательный сайт, где наглядно можно посмотреть (не берём к рассмотрению цель того проекта), к чему приводит уплотнение информации, не хотелось бы превратить Банки.ру в подобное
Главная страница сайта состоит из изображения размером 1000×1000=1 млн. пикселей, на котором каждый пиксель продавался за 1 доллар, минимальный размер покупки — блок 10 х 10 пикселей. Покупатель мог разместить в них крошечное изображение, а также указать адрес на который будет ссылаться картинка. Задача состояла в том, чтобы продать все пикселы в изображении, таким образом получив доход в один миллион долларов.
+1
а то что половинки это закэшировалось , ибо иконки поменяли свое местоположение
Удобно, что наконец-то можно видеть количество непрочитанных сообщений в персональном ящике сразу после логина, а не тыкаясь в профиль.
В качестве предложения, может стоит сделать настраиваемыми элементы, показываемые на тулбаре? Хотя бы отчасти.
хорошая мысль, спасибо!
Баннер демонстрируется при наличии рекламных кампаний, а не все время, а это несколько показов на посетителя.
Другое дело, если реклама будет в формате topline, то, как мне кажется topline должен быть выше тулбара, а то будет некрасиво.
кстати, форму поиска можно внедрить в него же
со ссылкой на .ua сделать так:
иначе получается сейчас сайт активен ru, а флаг ua
и так же, как иконки соцсетей делать цветными при наведении
Понимаю, что есть задача проинформировать большую украинскую аудиторию о новом сайте, но это можно сделать, например, выделив небольшой блок на главной под конкретные новости с ua сайта
серым не надо ибо это другой блок и к соцсетям не имеет отношение.
баннер это не часть сайта, это если хотите рекламная врезка. "котлеты отдельно, мухи отдельно"
поиск на своем месте. что туда добавится можно будет скоро увидеть.