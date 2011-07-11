Запрос обратной связи

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Сегодня мы разместили на Банки.ру тулбар – серую строчку в шапке сайта (на всех страницах) с формой авторизации, временем и датой, некоторыми полезными ссылками. Не пугайтесь – авторизация теперь происходит в верхнем правом углу.



Собственно вопрос залу: не напрягает ли вас этот тулбар? В качестве альтернативы можем расположить его еще выше – над баннером, но тогда он буквально сливается с техническими строчками браузера, что не совсем удобно. Какие будут мнения?