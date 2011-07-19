Ищем банки-партнеры

Появилась идея разместить на Банки.ру скоринговую систему, чтобы посетители в режиме онлайн могли оценить свои шансы на получение кредита. Причем не абстрактно, а вполне предметно, в конкретном банке. Проведенное небольшое исследование показало, что не все банки готовы раскрывать критерии оценки потенциальных заемщиков, видя в этом для себя различные подводные камни.
Тем не менее, идею сходу хоронить не хочется, а потому продолжаем поиски банков-партнеров. Как мы видим этот сервис? Потенциальный заемщик заполняет в режиме онлайн анкету, после чего он получает от банка ответ с указанием причин, негативно влияющих на шансы заемщика, а также некую оценку, указывающую на то, насколько реально будет ему получить кредит в этом банке. Если по первичным данным человек проходит под требования банка, он может перейти к оформлению заявки на кредит.
В чем интерес банка? В том, что посетитель Банки.ру мог изначально и не рассматривать этот банк в качестве кредитора, но пройдя анкетирование и получив предварительный положительный ответ, он отправит заявку именно в данный банк. Кроме того, это улучшит качество заявок, направляемых в банк через Банки.ру. Судя по обратной связи, оно и так высокое, но, как известно, нет пределов совершенству.
Поэтому если кому из банков будет интересно сотрудничество по данной схеме, милости просим. Моя почта boss@banki.ru.
Комментарии 38
Только не очень понял по концепции.
Разве в реализованной системе сбора заявок это происходит не так?
Или идея в предоставлении потенциальным заемщикам причин негативно влияющих на шансы...?
Скоринг же нужен для тех, кто не до конца уверен, что подходит под требования банков. Кто не хочет отправлять заявку, опасаясь отказа. С одной стороны, "Ваши шансы на кредит" своего рода игра (у нас в свое время был подобный сервис), с другой хочется, чтобы игра эта была основана на реальных данных. Именно поэтому нам хочется использовать "полевой" банковский скоринг.
Да, это отнюдь не тривиальная задача.
Основная проблема в необходимости включения таких заявок в кредитную процедуру банка, что является очень болезненным процессом. А без этого качество приходящей от банка оферты очень сомнительно.
Есть задумки для Юр. лиц.
Если интересно в личку
@.
Мошенники, да и простые люди, и без скоринга знают портрет "идеального заемщика".
Вопрос данных для принятия решения о выдачи кредита и верификация этих данных был всегда.
ну не скажите. Есть много нюансов и сочетаний этих нюансов. Не все однозначно там
Идеального, думаю знают все. Журналисты много раз описывали.
Нюансы это уже больше к кредитной политике относится.
Одни банки кредитуют пенсионеров и считают их хорошими заемщиками, а другие не кредитуют и представления не имеют о их кредитных качествах.
Что-то мне кажется не к тем людям вы обратились. А именно к большим боссам, которые понятия не имеют, как у них функционирует IT подразделение в общем и веб-сервисы в частности.
Система должна действовать по принципу черного ящика. Вы формируете универсальный входной файл с данными заёмщика. (Общий формат файла, необходимые для анализа данные определяются всеми заинтересованными банками). Далее сформированный файл поступает в банк. Крутится там, вертится, как - нам не ведомо. И в результате простой выход - yes/no.
Ни о каком "раскрытии критериев оценки" при таком подходе вообще речи идти не может.
Кредитных брокеров вы уже почти убили. Добьём теперь кредитные бюро и сделаем на основе вашего сайта полноценный банк!
Да вроде как живы ещё...
Просто играют по правилам
А банки, у которых есть скоринг, но нет возможности реализовать на своих сайтах механизм пре-скрининга поступающих от клиентов онлайн-заявок - разве это серьезные банки?
А если это сервис для заемщиков?
1. Негативная кредитная история (есть просроченная задолженность более 60 дней).
2. Возраст заемщика не подходит под требования банка (нужно зайти на сайт банка и посмотреть возрастные критерии... как правило, суммы от 100 тыс. руб одобряют лицам от 23 лет)
3. Стаж работы менее 3 мес. на последнем рабочем месте и менее 1 года в совокупности (проверяется)
4. Место работы относится к повышенной категории риска для жизни заемщика (очень часто отказы приходят рядовым сотрудникам мчс, мвд, минообороны и т.д.)
5. Прописан в одной из республик Северного Кавказа (сейчас, правда, банки лояльнее к этому вопросу стали относится, тот же Мособлбанк уже открыл несколько отделений в Кавказских республиках), либо в том регионе, где банк или коллекторское агентство-партнер не работает.
6. Уже имеется несколько кредитов и банк об этом узнает через БКИ (когда совокупный размер минимальных ежемесячных платежей превышает 70% дохода клиента).
7. Предоставление недостоверных данных (нужно быть внимательными при заполнении анкеты)
Для банка спокойнее не связываться
Судейских-прокурорских не видел ни разу.Это да.
Посмеялись.Списали.Там однозначно какая то техническая просрочка была,по кред.карте одно бывшего пивного магната. Рублей 200.Ну и пени тыши полторы.
Филипп, не надо ждать от скоринга чуда. Рисковики, которые все эти скоринги делают, сами не принимают решения о том выдать кредит или нет. Это не их задача. Им нужно оценить риск, а вот принять его или нет и по какой цене решают уже совсем другие люди (это в правильных банках). Со скорингом еще больше все запущенно, для большинства скоринг это такая штука, которая делит заемщиков на плохих и хороших, но это не совсем так. Скориг делит заемщиков на тех, кто платит лучше и тех, кто платит хуже. Он никогда не скажет, что вот этот заемщик заплатит, а этот уйдет в дефолт. Он говорит, что заемщики с такими то параметрами будут платить лучше или хуже, чем заемщики с иными параметрами. В кризис было много заметок, что скоринги в банках перестали работать, они не правильно рассчитали просрочки. Не скажу за всех, но знаю, где скоринг хорошо работал до кризиса и также хорошо работал в кризис. Только если до кризиса у заемщиков с рейтингом 700 было 2,5% просрочки, а у заемщиков с рейтингом 500- 5%, то в кризис 700-тые стали давать 5%, а 500-е 10% просрочки. Например, как были строители до кризиса более рисковыми заемщиками, так они ими и остались в кризис. Я это к тому, что скоринг не определяет даже уровня дефолта, который может получить кредитор выдавая кредиты заемщикам определенным скорбаллом, это немного другая задача.
Ну и естественно, что скоринг одного банка совсем необязательно будет работать в другом банке. Скоринг строится на данных, которые имеются у банка, если он ничего не знает о пенсионерах, то и оценить их не может. Собственно это и могло произойти с Вашим коллегой. Но скоринг кредитных бюро(поведенческий), хоть и может являтся фактором при принятии решения о кредите, далеко может быть не единственным.
А банки, у которых есть скоринг, но нет возможности реализовать на своих сайтах механизм пре-скрининга поступающих от клиентов онлайн-заявок - разве это серьезные банки?
У "клиента" при вводе своих данных (при наличии базы требований банков) появится список банков, требованиям которых он подходит. Клиент, удовлетворяющий требованиям группы банков сможет выбирать.
Потом,
Ну и пусть "найдут". Это же первый эшелон обороны, после него [/B]
Я уж было засобирался участвовать, кредиты раздавать, но прочитал, что долги самому нужно будет через суд выбивать.... и остыл.
А почему самому в суд идти придется? Для этого ФАСП существует. Должника, который просрочил выплату, сначала коллекторы прессингуют несколько месяцев по полной программе (я смотрю на распечатку их активности - заемщиков реально жалко), потом документы в суд передаются. Все что вам нужно сделать, это оформить доверенность на коллекторов. У меня такой процесс уже состоялся, долг признали, присудили деньги с процентами вернуть.
Но в мире то это работает. Как пример FICO КредитКарма.
Это проблема налоговой инспекции.
А для определения кредитоспособности не так важно белый он или нет.
Важен его размер(как кредитор его проверяет вопрос другой) и стабильность его получения в будущем.И серый доход, как показывает статистика, влияет на эту стабильность.
Это не понял
А для определения кредитоспособности не так важно белый он или нет.
Важен его размер(как кредитор его проверяет вопрос другой) и стабильность его получения в будущем.И серый доход, как показывает статистика, влияет на эту стабильность.
"Серый доход" - это тоже риск. И хорошо, если он останется только проблемой налоговой
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