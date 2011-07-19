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Ищем банки-партнеры

19.07.2011 12:47 38 3 768 просмотров
Появилась идея разместить на Банки.ру скоринговую систему, чтобы посетители в режиме онлайн могли оценить свои шансы на получение кредита. Причем не абстрактно, а вполне предметно, в конкретном банке. Проведенное небольшое исследование показало, что не все банки готовы раскрывать критерии оценки потенциальных заемщиков, видя в этом для себя различные подводные камни.

Тем не менее, идею сходу хоронить не хочется, а потому продолжаем поиски банков-партнеров. Как мы видим этот сервис? Потенциальный заемщик заполняет в режиме онлайн анкету, после чего он получает от банка ответ с указанием причин, негативно влияющих на шансы заемщика, а также некую оценку, указывающую на то, насколько реально будет ему получить кредит в этом банке. Если по первичным данным человек проходит под требования банка, он может перейти к оформлению заявки на кредит.

В чем интерес банка? В том, что посетитель Банки.ру мог изначально и не рассматривать этот банк в качестве кредитора, но пройдя анкетирование и получив предварительный положительный ответ, он отправит заявку именно в данный банк. Кроме того, это улучшит качество заявок, направляемых в банк через Банки.ру. Судя по обратной связи, оно и так высокое, но, как известно, нет пределов совершенству.

Поэтому если кому из банков будет интересно сотрудничество по данной схеме, милости просим. Моя почта boss@banki.ru.

Комментарии 38

Дмитрий  (mitac)
#
А не боитесь что часть клиентов перенесут свой негатив при отказе в кредите с банка на вас? smile:D
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Филипп, это здорово что Вы ристальнее стали смотреть на это направление.
Только не очень понял по концепции.
Цитата
Если по первичным данным человек проходит под требования банка, он может перейти к оформлению заявки на кредит.

Разве в реализованной системе сбора заявок это происходит не так?
Или идея в предоставлении потенциальным заемщикам причин негативно влияющих на шансы...?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Шансы на кредит и заявка на кредит немного разные вещи. Подать заявку на кредит сегодня может любой посетитель сайта безо всякого скоринга. И практика показывает, что заявки в целом качественные идут.

Скоринг же нужен для тех, кто не до конца уверен, что подходит под требования банков. Кто не хочет отправлять заявку, опасаясь отказа. С одной стороны, "Ваши шансы на кредит" своего рода игра (у нас в свое время был подобный сервис), с другой хочется, чтобы игра эта была основана на реальных данных. Именно поэтому нам хочется использовать "полевой" банковский скоринг.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Теперь понял.
Да, это отнюдь не тривиальная задача.
Основная проблема в необходимости включения таких заявок в кредитную процедуру банка, что является очень болезненным процессом. А без этого качество приходящей от банка оферты очень сомнительно.
Сергей  (Baldplan)
#
По физ.лицам или Юр. лицам??
Есть задумки для Юр. лиц.
Если интересно в личку
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Речь про физиков, конечно. Если есть идеи, напишите мне на boss@banki.ru.
@mike  (@mike)
#
Филипп, мне так видится, что это дополнительное пространство для манипуляций. Людям определённым образом заинтересованным (в рамках общей аграрно-животноводческой концепции назову их, например, оленеводами) не составит большого труда завести десяток-другой аккаунтов (это на случай если будет ограничение по кол-ву попыток запроса скоррингового балла на 1 виртуала) - и экспериментальным путём найдут портрет идеального (с точки зрения скоринга сабжевого банка) заёмщика. Чтобы впоследствие банку поставлять таких супер-клиентов крупнооптовыми контейнерами. На месте СБ банков я бы не дал добро на такой эксперимент. И без этого объявлений "кредит 100% любой регион. От 5 до 50 тыс. руб" предостаточно (к счастью, не не Банки.ру).

@.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Цитата
и экспериментальным путём найдут портрет идеального (с точки зрения скоринга сабжевого банка) заёмщика.

Мошенники, да и простые люди, и без скоринга знают портрет "идеального заемщика".
Вопрос данных для принятия решения о выдачи кредита и верификация этих данных был всегда.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
Мошенники, да и простые люди, и без скоринга знают портрет "идеального заемщика".

ну не скажите. Есть много нюансов и сочетаний этих нюансов. Не все однозначно там
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Цитата
Есть много нюансов и сочетаний этих нюансов.

Идеального, думаю знают все. Журналисты много раз описывали.
Нюансы это уже больше к кредитной политике относится.
Одни банки кредитуют пенсионеров и считают их хорошими заемщиками, а другие не кредитуют и представления не имеют о их кредитных качествах.
Гектор  (Гектор)
#
В Америке имеются специальные консультанты, которые помогают человеку выстраивать образ "идеального заемщика" и повышать свой credit score. И ничего страшного в этом нет! Единственное отличие - эти консультанты не будут поощрять и подталкивать к представлению ложной информации.
Константин  (jFinder)
#
Цитата
не все банки готовы раскрывать критерии оценки потенциальных заемщиков, видя в этом для себя различные подводные камни

Что-то мне кажется не к тем людям вы обратились. А именно к большим боссам, которые понятия не имеют, как у них функционирует IT подразделение в общем и веб-сервисы в частности.

Система должна действовать по принципу черного ящика. Вы формируете универсальный входной файл с данными заёмщика. (Общий формат файла, необходимые для анализа данные определяются всеми заинтересованными банками). Далее сформированный файл поступает в банк. Крутится там, вертится, как - нам не ведомо. И в результате простой выход - yes/no.

Ни о каком "раскрытии критериев оценки" при таком подходе вообще речи идти не может.
Армен Геворгян  (agev83)
#
Филипп, так может сразу проверку и через кредитное бюро (например, НБКИ) в качестве сервиса к вашему сайту подключим? smile:)

Кредитных брокеров вы уже почти убили. Добьём теперь кредитные бюро и сделаем на основе вашего сайта полноценный банк!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Кредитных брокеров вы уже почти убили.

Да вроде как живы ещё...
Просто играют по правилам smile:)
Армен Геворгян  (agev83)
#
Да ну просто банки, которым это было интересно, уже реализовали на своих сайтах данный механизм пре-скрининга клиентов. Например, Ситибанк. Зачем этим банкам ещё какой-то посредник (для размещения у него своей скоринговой системы) - ну как-то неочень понятно smile;)

А банки, у которых есть скоринг, но нет возможности реализовать на своих сайтах механизм пре-скрининга поступающих от клиентов онлайн-заявок - разве это серьезные банки? smile:)

Цитата
В чем интерес банка? В том, что посетитель Банки.ру мог изначально и не рассматривать этот банк в качестве кредитора, но пройдя анкетирование и получив предварительный положительный ответ, он отправит заявку именно в данный банк. Кроме того, это улучшит качество заявок, направляемых в банк через Банки.ру. Судя по обратной связи, оно и так высокое, но, как известно, нет пределов совершенству.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Цитата
Зачем этим банкам ещё какой-то посредник (для размещения у него своей скоринговой системы) - ну как-то неочень понятно

А если это сервис для заемщиков?
Цитата
после чего он получает от банка ответ с указанием причин, негативно влияющих на шансы заемщика, а также некую оценку, указывающую на то, насколько реально будет ему получить кредит в этом банке.

Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
Для каждого заемщика 100% отказ придет по причине (пусть меня коллеги подправят, если не прав в чем-то):

1. Негативная кредитная история (есть просроченная задолженность более 60 дней).
2. Возраст заемщика не подходит под требования банка (нужно зайти на сайт банка и посмотреть возрастные критерии... как правило, суммы от 100 тыс. руб одобряют лицам от 23 лет)
3. Стаж работы менее 3 мес. на последнем рабочем месте и менее 1 года в совокупности (проверяется)
4. Место работы относится к повышенной категории риска для жизни заемщика (очень часто отказы приходят рядовым сотрудникам мчс, мвд, минообороны и т.д.)
5. Прописан в одной из республик Северного Кавказа (сейчас, правда, банки лояльнее к этому вопросу стали относится, тот же Мособлбанк уже открыл несколько отделений в Кавказских республиках), либо в том регионе, где банк или коллекторское агентство-партнер не работает.
6. Уже имеется несколько кредитов и банк об этом узнает через БКИ (когда совокупный размер минимальных ежемесячных платежей превышает 70% дохода клиента).
7. Предоставление недостоверных данных (нужно быть внимательными при заполнении анкеты)
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Цитата
4. Место работы относится к повышенной категории риска для жизни заемщика (очень часто отказы приходят рядовым сотрудникам мчс, мвд, минообороны и т.д.)
Тут дело чаще всего не в повышенном риске для жизни, а в повышенном риске для банка smile:) Сотрудник минобороны внезапно может оказаться где-нибудь оооочень далеко, где платить не сможет при всем желании, а коллекторов туда не зашлешь, потому что там из транспорта одни бронетранспортеры ходят. А сотрудники МВД могут пойти в отказ по другой причине - чувствуя свою полную безнаказанность. И коллекторы на них не надавят, и в ответ они могут начать какие-нибудь выемки документов под надуманными предлогами организовывать.
Для банка спокойнее не связываться smile:|
CreditWay  (CreditWay)
#
Хм.Военных действительно мало попадается,на этапе коллекшн.А вот сотрудников МВД,ГУФСИН вполне себе... Честно говоря не испытывал ни разу особых проблем.Наоборот,даже если и было пару слабых попыток надавить.Он-лайн звонка в УСБ отрезвлял обычно.Да и не припомню я никого старше майора.Сержанты,лейтенанты.ППСники,ГИБДДшники(да-да smile:) ),вертухаи.
Судейских-прокурорских не видел ни разу.Это да. smile:)
CreditWay  (CreditWay)
#
Да.Вспомнил.Диакон Святоникольской церкви одного из районов области моей,как то попадал в работу.
Посмеялись.Списали.Там однозначно какая то техническая просрочка была,по кред.карте одно бывшего пивного магната. smile:) Рублей 200.Ну и пени тыши полторы. smile:)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Мы хотели прикрутить к сайту скоринг одного известного кредитного бюро, даже несмотря на то, что он стоит немалых денег, но меня, честно говоря, не устроили результаты теста. Мы решили проверить на одном из моих коллег его "шансы на кредит", и выяснилось, что их практически нет, несмотря на высокую белую зарплату, долгий стаж работы на последнем месте и т.п. Не верю...
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Цитата
Мы решили проверить на одном из моих коллег его "шансы на кредит",

Филипп, не надо ждать от скоринга чуда. Рисковики, которые все эти скоринги делают, сами не принимают решения о том выдать кредит или нет. Это не их задача. Им нужно оценить риск, а вот принять его или нет и по какой цене решают уже совсем другие люди (это в правильных банках). Со скорингом еще больше все запущенно, для большинства скоринг это такая штука, которая делит заемщиков на плохих и хороших, но это не совсем так. Скориг делит заемщиков на тех, кто платит лучше и тех, кто платит хуже. Он никогда не скажет, что вот этот заемщик заплатит, а этот уйдет в дефолт. Он говорит, что заемщики с такими то параметрами будут платить лучше или хуже, чем заемщики с иными параметрами. В кризис было много заметок, что скоринги в банках перестали работать, они не правильно рассчитали просрочки. Не скажу за всех, но знаю, где скоринг хорошо работал до кризиса и также хорошо работал в кризис. Только если до кризиса у заемщиков с рейтингом 700 было 2,5% просрочки, а у заемщиков с рейтингом 500- 5%, то в кризис 700-тые стали давать 5%, а 500-е 10% просрочки. Например, как были строители до кризиса более рисковыми заемщиками, так они ими и остались в кризис. Я это к тому, что скоринг не определяет даже уровня дефолта, который может получить кредитор выдавая кредиты заемщикам определенным скорбаллом, это немного другая задача.
Ну и естественно, что скоринг одного банка совсем необязательно будет работать в другом банке. Скоринг строится на данных, которые имеются у банка, если он ничего не знает о пенсионерах, то и оценить их не может. Собственно это и могло произойти с Вашим коллегой. Но скоринг кредитных бюро(поведенческий), хоть и может являтся фактором при принятии решения о кредите, далеко может быть не единственным.

Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
я бы еще добавил опцию: максимальная сумма кредита, на которую может рассчитывать потенциальный заемщик.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Мне кажется это интересным для заёмщика
Цитата
Да ну просто банки, которым это было интересно, уже реализовали на своих сайтах данный механизм пре-скрининга клиентов. Например, Ситибанк. Зачем этим банкам ещё какой-то посредник (для размещения у него своей скоринговой системы) - ну как-то неочень понятно

А банки, у которых есть скоринг, но нет возможности реализовать на своих сайтах механизм пре-скрининга поступающих от клиентов онлайн-заявок - разве это серьезные банки?

У "клиента" при вводе своих данных (при наличии базы требований банков) появится список банков, требованиям которых он подходит. Клиент, удовлетворяющий требованиям группы банков сможет выбирать.
Потом,
экспериментальным путём найдут портрет идеального
Цитата

Ну и пусть "найдут". Это же первый эшелон обороны, после него [/B]
Цитата
он отправит заявку именно в данный банк
[B] Там пусть СБ и отрабатывает свой хлеб...

Сергей Попов  (sonnert)
#
Филипп, что бы надо сделать, так это возможность корректировки сообщений smile:) Чуть не так расставил знаки, и вылетит - не поймаешь smile:)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
+1. Почему-то в блогах этот нехитрый функционал отсутствует. Знаем. А вообще много чего нужно сделать...
Алексей Борякин  (Brein)
#
А как дела с проектом "ВДОЛГ.ру"?

Я уж было засобирался участвовать, кредиты раздавать, но прочитал, что долги самому нужно будет через суд выбивать.... и остыл.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Вдолг.ру растет и развивается. Сейчас задача №1 снизить просрочку до допустимых значений. Снижается на глазах. Невозвратов становится меньше, интерес кредиторов выше.

А почему самому в суд идти придется? Для этого ФАСП существует. Должника, который просрочил выплату, сначала коллекторы прессингуют несколько месяцев по полной программе (я смотрю на распечатку их активности - заемщиков реально жалко), потом документы в суд передаются. Все что вам нужно сделать, это оформить доверенность на коллекторов. У меня такой процесс уже состоялся, долг признали, присудили деньги с процентами вернуть.
Костя  (Kosty)
#
Ни кто на это не пойдет, ну кроме разве какого ни будь Вятка банк, кому нужен пиар любой ценной. А так, мы в банке хотели сделать прескоринг у себя на сайте, но получили жесткое нет, от Рисковиков, т.к. это идеальный инструмент для мошенников, которые смогут поупражняться и выявить слабые стороны скоринг системы. Хотя опять таки Банки, которым нужен кредитный портфель любой ценной возможно и пойдут на это, удачи smile8)
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Цитата
А так, мы в банке хотели сделать прескоринг у себя на сайте, но получили жесткое нет, от Рисковиков,

Но в мире то это работает. Как пример FICO КредитКарма.
Костя  (Kosty)
#
В мире, очень хорошо развиты корпоративные и зарплатные кредиты, Мир работает в белую и не уходит от налога, в Мире кредиты во сновном зарплатные по этому затраты на риск равны 0% из ходя из статистики выдач. Вобщем когда ты принимаешь риск здесь и сейчас нужно все хорошо обдумать smile:D
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Цитата
Мир работает в белую и не уходит от налога,

Это проблема налоговой инспекции.
А для определения кредитоспособности не так важно белый он или нет.
Важен его размер(как кредитор его проверяет вопрос другой) и стабильность его получения в будущем.И серый доход, как показывает статистика, влияет на эту стабильность.

Цитата
во сновном зарплатные по этому затраты на риск равны 0% из ходя из статистики выдач.

Это не понял
Сергей Попов  (sonnert)
#
Цитата
Это проблема налоговой инспекции.
А для определения кредитоспособности не так важно белый он или нет.
Важен его размер(как кредитор его проверяет вопрос другой) и стабильность его получения в будущем.И серый доход, как показывает статистика, влияет на эту стабильность.

"Серый доход" - это тоже риск. И хорошо, если он останется только проблемой налоговой
Сергей Попов  (sonnert)
#
Так у рисковиков работа такая - говорить жёсткое "НЕТ". Что уж там такого в алгоритме обработки анкеты, что мошенники возьмут на вооружение. На сайте Вятка-банка не был, но насайте Сбера, если не ошибаюсь, был "ипотечный калькулятор", где пользователь мог оценить свои возможности. Вся работа на сайте Банки.ру собрать эти самые калькуляторы с сайтов банков. Я так понимаю идею. И что здесь страшного?
Евгений  (Адреналин1)
#
Идея интересная, отправил руководству Банка на рассмотрение!
D R  (Tiran_25)
#
Думаю, что идея не оправдает себя, т.к. под большим вопросом, найдутся ли такие банки, которые, по мнению редактора, будут оглашать причины отказа и ставить некую оценку клиенту... Если найдется хоть 1 банк, то уже будет прогресс... Возможно, что, например, у банка свои какие-то критерии отбора клиентов, которые, возможно, не понравятся посетителям банки.ру. Из этого следует, что будет масса возмущений со стороны посетителей портала на данный банк, что мол банк слишком придирчив и т.п.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Спасибо за комментарии, а банкам за предложения! Пока берем паузу, ибо пазл в голове окончательно так и не сложился...
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