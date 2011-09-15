Хоум Кредит и все-все-все

Друзья, добрый день!
Давно ничего не писал у себя в блоге и, кажется, понял, почему. Формат, который мы здесь используем, крайне тяжеловесный и ответственный. Посмотришь на феноменальные посты Сергея Иванова из Русского Торгового Банка и понимаешь, то ты до такого уровня просто не дотягиваешь, несмотря на журналистское образование. Что для изложения умных мыслей нужны время, которого нет, и мысли, которые тоже нечастые гости.
В связи с этим мы сейчас пересматриваем сам формат блогов. Они станут доступны всем посетителям, изменится и их формат. Хочешь написать что-то фундаментальное – велкам, если времени хватает только на пару фраз, – тоже не проблема. Одним словом, хочется от ЖЖ перейти к Фейсбуку и Твиттеру. За первыми лицами сохранится их привилегированный статус, все остальные будут различаться только количеством подписчиков.
Признаюсь, этот проект мы должны были запустить еще летом, но не получилось. Новый руководитель группы разработки Алексей Трошин обещает, что в середине октября все заработает. По крайней мере, в виде первого релиза. Будем ждать и верить. Кроме того, мы активно работаем над апгрейдом кредитных разделов (очень нелегкий и небыстрый процесс), над совершенствованием «Народного рейтинга» и над чем-то еще.
Но это все дела будущих дней. Сегодня же мы объявили о совместном вкладе с «Хоум Кредит Банком». Для нас и для банка это первый подобный опыт. Условия депозита «Выбор Банки.ру» совместно разработали маркетологи ХКФ-Банка и нашего сайта. Имхо, они получились весьма интересными: 8% годовых за 8 месяцев с возможностью пополнения, 11% за последние 4 месяца + ежемесячный розыгрыш на Банки.ру 5 призов по 25 тыс. рублей. Интересно, что в линейке ХКФ-Банка это будет единственный депозит в рублях, открываемый на один год. По-моему, очень достойное и интересное партнерство.
Комментарии 37
Срок вклада в 1 год тоже неплохо. Сейчас условия меняются, и есть вероятность, что через год могут появиться и более лучшие предложения.
А если у кого-то есть 200к, то можно "построить" "лесенку".
Размещаем 100к в первый вклад. Через 4 месяца плюс несколько дней следующий вклад ... в результате, когда заканчивается первый вклад в следующем еще не истекли 8 месяцев и их можно пополнить средствами из закрытого вклада уже под 11% на 4 месяца. При должном кол-ве вкладов (при наличии соответствующих средств) можно получить около года гарантированных 11% годовых.
В этом месяце осталось всего 15 дней. Вкладчиков сразу много быть не может. Открыв вклад в этом месяце шанс выйграть 25к рублей довольно велик.
Как я понял, до конца мая следующего года условия врядли сильно поменяются, а по открытым вкладам условия вообще не поменяются ... есть определенные плюсы.
ЗЫ: а по поводу блогов - отличная идея ... только вот жаль модераторов )))
Даёшь "Лесенку Clevelus'а"!!!
У этой лесенки есть ещё одно неоспоримое преимущество - увеличив число вкладов, можно подрастить шансы на получение поощрительных 25 тыс Или розыгрыш не по вкладам, а по вкладчикам?
@.
Но мы же "не первый раз замужем" (с) Приучим и пользователей модерировать, и роботов запрограммируем. Лиха беда начало!
1. 25 чистыми на руки или ещё в налоговую бегать, 35% с выигрыша платить?
2. Не слишком ли много персональных данных банки.ру собираются поиметь со счастливчика?
"Грязная" сумма выходит 38500. На руки победителю выдаётся 25025.
Но в банке же Вы, прежде чем подписать согласие на обработку персональных данных, предоставляете эти самые персональные данные?
Думаю, что и в договоре между Участником и Организатором будет предусмотрен этот пункт, согласно которому и портал будет нести ответственность согласно 152ФЗ
Чистыми. Налоги платим мы.
Ровно столько, чтобы вам не пришлось в налоговую бегать. Нам эти персональные данные ни к чему, просто нужно заключить договор, оплатить 35% в налоговую и перечислить оставшиеся 25 тыс. в банк.
Тот же БВК больше дает, а деньги можно вынуть в любой момент.
Накинуть процентик бы, хозяин
Зарегистрированный пользователь заявляет сумму, срок и срочность(как быстро хочет разместить), а в ответ получает ставку.
Если показать банкам некий поток, а Вам его показать не сложно, то многие банки могут и задуматься.
@.
Но вот о совместном вкладе с Банки.ру, что-то маловато получается. Могли бы и побольше предложить.
Сейчас в банке "Хоум-кредит" вклады "Большой процент" и "Только плюсы" можно оформить за 10,5% (При условии интернет-заявки)
А реклама совместного вклада 8+3% на главной странице. Это приятно!
@.
Чтобы отпрайсить вклад, банку вообще не нужно никакой персональной информации, это ведь не кредит.Свой ответ(прайс) он может отправить с неким идентификатором в виде номера, а пользователь имея это идентификатор обращается в банк, к конкретному менеджеру самостоятельно.
Некий сервис персонального обслуживания.
Половина этого реализована в виде поиска вкладов.
Больше чем уверен, что активная поситительская база партала в разы возрастет. Я бы тоже завел здесь персонифицированный живой блог, хотя уже имею два
Но этот будет с большим наклоном на профессиональную банковскую (финансовую) стезю
Рад, что сайт развивается!!!
А дайте ссылочку в приват на блоги...
P.s. Привет от Vvv. Ни разу не влезал за все это время, но когда вижу как один раз совравший жулик повторяет те же самые песни о неучастии администрации, то молчать сложно. Причем если тогда было наглое нарушение публично объявленных условий о неучастии администрации в голосовании, то теперь наоборот - заявление о дискриминации работников банки.ру, о чем ни слова нет в условиях акции. Т.е. самодурство начальничка продолжается
Готов предложить на рассмотрение следующую отличную идею по кобрендовым депозитным продуктам: собрать мнения форумчан по условиям, ну вот кто что хотел бы увидеть в таком продукте.
Можно будет в записях в любой момент добавлять и удалять фотографии или скриншоты? Будет ли ограничение на объем этих файлов?
Мысля такова, чтобы не размещать на сторонних ресурсах допустим скрины или фотки к отзывам в НР или комментариям. Да и если есть диалог в личной переписке, показал кому надо что надо, а потом рраз и удалил Полезная штука может получиться
Тут что главное не забывать: блогоплатформа Wordpress или блогосайт Livejounal разрабатывались не одну неделю-месяц-год. Поэтому, если у нас в первом релизе, при открытии блогов, чего-то и не будет - это не означает, что этот функционал не появится позже. Появится, только в рамках общепроектных приоритетов
Первый абзац прочел, но признаться не совсем дошло до тугодумалки
Писатели, имеющие возможность прикрепления картинок, это уважаемые пользователи в данный момент ведущие блог? Ведь так?
А комментирующие - мы с вами, в данном случае в блоге Редактора. То есть сообщения наши - простые.
Наверное нужно немного пояснить. В моем предложении не было намеков на возможность прикрепления картинок в чужом блоге.
Это же какой небесный подарок будет для спамеров. Хозяевам блогов и модераторам лишняя головная боль.
Хотелось бы подытожить; всяк пользователь решивший использовать блог в мирных целях не будет лишен на своей маленькой "площадке" радостей размещения и удаления картинок!
Так как отзыв Вы разместили только сегодня, то проще всего дождаться ответа банка или продублировать Вашу ситуацию на Горячую линию банка
http://www.banki.ru/services/questions-answers/
В случае неудовлетворения ответом обращайтесь в соответствующие инстанции (ЦБ, Роспотребнадзор, прокуратура и т.п).
Просьба не распространять Ваш вопрос по всему порталу: достаточно его задать один раз в нужном месте
Спасибо за понимание.
Подскажите пожалуйста как быть?
Супруга отработав года полтора в Хоум Банке ушла в декретный отпуск, дочери почти уже 8 месяцев а единовременное пособие ещё не выплатили. То справка не та, то потеряли, и т.д. Сейчас они говорят что деньги перечисляют, а они возвращаются назад. Вот прошло уже недели две а денег нет.