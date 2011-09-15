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Хоум Кредит и все-все-все

15.09.2011 16:11 37 3 378 просмотров
Друзья, добрый день!

Давно ничего не писал у себя в блоге и, кажется, понял, почему. Формат, который мы здесь используем, крайне тяжеловесный и ответственный. Посмотришь на феноменальные посты Сергея Иванова из Русского Торгового Банка и понимаешь, то ты до такого уровня просто не дотягиваешь, несмотря на журналистское образование. Что для изложения умных мыслей нужны время, которого нет, и мысли, которые тоже нечастые гости.

В связи с этим мы сейчас пересматриваем сам формат блогов. Они станут доступны всем посетителям, изменится и их формат. Хочешь написать что-то фундаментальное – велкам, если времени хватает только на пару фраз, – тоже не проблема. Одним словом, хочется от ЖЖ перейти к Фейсбуку и Твиттеру. За первыми лицами сохранится их привилегированный статус, все остальные будут различаться только количеством подписчиков.

Признаюсь, этот проект мы должны были запустить еще летом, но не получилось. Новый руководитель группы разработки Алексей Трошин обещает, что в середине октября все заработает. По крайней мере, в виде первого релиза. Будем ждать и верить. Кроме того, мы активно работаем над апгрейдом кредитных разделов (очень нелегкий и небыстрый процесс), над совершенствованием «Народного рейтинга» и над чем-то еще.

Но это все дела будущих дней. Сегодня же мы объявили о совместном вкладе с «Хоум Кредит Банком». Для нас и для банка это первый подобный опыт. Условия депозита «Выбор Банки.ру» совместно разработали маркетологи ХКФ-Банка и нашего сайта. Имхо, они получились весьма интересными: 8% годовых за 8 месяцев с возможностью пополнения, 11% за последние 4 месяца + ежемесячный розыгрыш на Банки.ру 5 призов по 25 тыс. рублей. Интересно, что в линейке ХКФ-Банка это будет единственный депозит в рублях, открываемый на один год. По-моему, очень достойное и интересное партнерство.

Комментарии 37

Андрей Иванов  (Clevelus)
#
Эффективная процентная ставка получается около 9.03%, что примерно на 1.5% - 2.0% выше средней по рынку. Это значит, что можно найти вклад и с лучшей процентной ставкой, но не во всех регионах присутствия ХК и для многих имеет значение устойчивость самого банка.

Срок вклада в 1 год тоже неплохо. Сейчас условия меняются, и есть вероятность, что через год могут появиться и более лучшие предложения.

А если у кого-то есть 200к, то можно "построить" "лесенку". smile:D
Размещаем 100к в первый вклад. Через 4 месяца плюс несколько дней следующий вклад ... в результате, когда заканчивается первый вклад в следующем еще не истекли 8 месяцев и их можно пополнить средствами из закрытого вклада уже под 11% на 4 месяца. При должном кол-ве вкладов (при наличии соответствующих средств) можно получить около года гарантированных 11% годовых.

В этом месяце осталось всего 15 дней. Вкладчиков сразу много быть не может. Открыв вклад в этом месяце шанс выйграть 25к рублей довольно велик.

Как я понял, до конца мая следующего года условия врядли сильно поменяются, а по открытым вкладам условия вообще не поменяются ... есть определенные плюсы.

ЗЫ: а по поводу блогов - отличная идея ... только вот жаль модераторов )))
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Размещаем 100к в первый вклад. Через 4 месяца плюс несколько дней следующий вклад ... в результате, когда заканчивается первый вклад в следующем еще не истекли 8 месяцев и их можно пополнить средствами из закрытого вклада уже под 11% на 4 месяца. При должном кол-ве вкладов (при наличии соответствующих средств) можно получить около года гарантированных 11% годовых.

Даёшь "Лесенку Clevelus'а"!!! smile:D
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
Имя занято. Лесенка всегда будет носить имя Гоги smile:D
@mike  (@mike)
#
В ТКС - Лесенка Гоги, а в ХКФ - Лесенка Клевелуса, отчего нет?

У этой лесенки есть ещё одно неоспоримое преимущество - увеличив число вкладов, можно подрастить шансы на получение поощрительных 25 тыс smile:) Или розыгрыш не по вкладам, а по вкладчикам?

@.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Цитата
ЗЫ: а по поводу блогов - отличная идея ... только вот жаль модераторов )))

Но мы же "не первый раз замужем" (с) smile:) Приучим и пользователей модерировать, и роботов запрограммируем. Лиха беда начало! smile:)
Константин  (jFinder)
#
Пара сакраментальных вопросов.
1. 25 чистыми на руки или ещё в налоговую бегать, 35% с выигрыша платить?
2. Не слишком ли много персональных данных банки.ру собираются поиметь со счастливчика? smile;)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
1. 25 чистыми на руки или ещё в налоговую бегать, 35% с выигрыша платить?

"Грязная" сумма выходит 38500. На руки победителю выдаётся 25025.
Цитата
2. Не слишком ли много персональных данных банки.ру собираются поиметь со счастливчика?

Но в банке же Вы, прежде чем подписать согласие на обработку персональных данных, предоставляете эти самые персональные данные? smile:)
Думаю, что и в договоре между Участником и Организатором будет предусмотрен этот пункт, согласно которому и портал будет нести ответственность согласно 152ФЗ
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
Думаю будет вообще отдельная бумажка под это дело оформляться. И участие в розыгрыше призов не будет обязательным, имхо.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Цитата
25 чистыми на руки или ещё в налоговую бегать, 35% с выигрыша платить?


Чистыми. Налоги платим мы.

Цитата
Не слишком ли много персональных данных банки.ру собираются поиметь со счастливчика?


Ровно столько, чтобы вам не пришлось в налоговую бегать. Нам эти персональные данные ни к чему, просто нужно заключить договор, оплатить 35% в налоговую и перечислить оставшиеся 25 тыс. в банк.
Дмитрий  (mitac)
#
Я буду оценивать как клиент данное предложение и вот что я думаю - честно говоря, "малавато будет" (с)
Тот же БВК больше дает, а деньги можно вынуть в любой момент.
Накинуть процентик бы, хозяин smile:D
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
А идеи "Биржи вкладов" не было?
Зарегистрированный пользователь заявляет сумму, срок и срочность(как быстро хочет разместить), а в ответ получает ставку.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Думаете?
Если показать банкам некий поток, а Вам его показать не сложно, то многие банки могут и задуматься.
@mike  (@mike)
#
Вот что-то мне сомнительно... Деньги штука такая, тишину они любят в общем. Так что я с трудом представляю пользователя НикнеймНикнеймова, который на весь интернет объявит, что хочет разместить временно свободные 10 млн. Могут существенно не те желающие "подержать деньги" найтись, увы.

@.
Алексей Борякин  (Brein)
#
Очень понравилось обслуживание в офисе на улице 1905 года. Два года сотрудничаю.
Но вот о совместном вкладе с Банки.ру, что-то маловато получается. Могли бы и побольше предложить.
Сейчас в банке "Хоум-кредит" вклады "Большой процент" и "Только плюсы" можно оформить за 10,5% (При условии интернет-заявки)
А реклама совместного вклада 8+3% на главной странице. Это приятно!
@mike  (@mike)
#
Мне довелось по вкладам "Хорошие новости" обслуживаться на Красносельской. Тоже исключительно положительные воспоминания.

@.
Дмитрий Корчагин  (DmitryNC)
#
Ну что же вы не полную информацию тут рекламируете? Ставка больше, но и сроки больше. 18 месяцев и сумма от 500000 smile:!: руб в одном вкладе, а в другом срок 24 месяца! smile:|
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Цитата
Так что я с трудом представляю пользователя НикнеймНикнеймова, который на весь интернет объявит

Чтобы отпрайсить вклад, банку вообще не нужно никакой персональной информации, это ведь не кредит.Свой ответ(прайс) он может отправить с неким идентификатором в виде номера, а пользователь имея это идентификатор обращается в банк, к конкретному менеджеру самостоятельно.
Некий сервис персонального обслуживания.
Половина этого реализована в виде поиска вкладов.

Першинг  (Першинг)
#
Хорошая идея. А то как-то кривобоко получается. smile:)
Daniel Thompson  (Daniel Thompson)
#
Здорово, что решили сделать доступные блоги стандартов live.
Больше чем уверен, что активная поситительская база партала в разы возрастет. Я бы тоже завел здесь персонифицированный живой блог, хотя уже имею два smile:)
Но этот будет с большим наклоном на профессиональную банковскую (финансовую) стезю smile:)
Рад, что сайт развивается!!!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Ну! И троллить Вас там никто не будет: захотел - снёс, захотел - оставил... smile:)
А дайте ссылочку в приват на блоги... smile:shuffle:
dailyadm  (dailyadm)
#
Планирует ли сама команда "банки.ру" пользоваться данным видом вклада? smile:oops:
17_09_2011  (17_09_2011)
#
"Администрация банки.ру не будет допущена". Где-то я это уже слышал. А, вспомнил. Таковы были условия второго тура при выборе банка года, условия изменившиеся за 5 минут до начала процедуры выборов smile:D

P.s. Привет от Vvv. Ни разу не влезал за все это время, но когда вижу как один раз совравший жулик повторяет те же самые песни о неучастии администрации, то молчать сложно. Причем если тогда было наглое нарушение публично объявленных условий о неучастии администрации в голосовании, то теперь наоборот - заявление о дискриминации работников банки.ру, о чем ни слова нет в условиях акции. Т.е. самодурство начальничка продолжается smile:cry:
17_09_2011  (17_09_2011)
#
P.s. И если предположить, что сотрудники банки.ру будут исключены из этого лохотрона, то зачем же они "конечно" будут "пользоваться данным видом вклада". Неужели вкладов со ставкой более чем в 9% не найдут сегодня в Москве?! Не сходится, наверно, допущен к розыгрышу как и к выборам будет только один из команды банки.ру, и даже ясно кто именно, тогда "конечно" становится понятным smile:D
dailyadm  (dailyadm)
#
Ну чтож, будем следить за ситуацией. Пока я не смог увидеть в профилях у сотрудников "банки.ру" этого банка: ни у Вас его нет, ни у Елены Ищеевой, ни у модераторов форума (просмотрел 5 первых попавшихся человек)...
smile:oops:

Готов предложить на рассмотрение следующую отличную идею по кобрендовым депозитным продуктам: собрать мнения форумчан по условиям, ну вот кто что хотел бы увидеть в таком продукте. smile;)
D R  (Tiran_25)
#
9,03%.... Маловато будет... Можно найти и под 10%... А если постараться, то и под 10,5-11%... Я бы не открыл вклад под такие условия... И 25 рублей меня не заманят...
К  (shlomo_chavez)
#
Про блоги пользователей хочу спросить.
Можно будет в записях в любой момент добавлять и удалять фотографии или скриншоты? Будет ли ограничение на объем этих файлов?
Мысля такова, чтобы не размещать на сторонних ресурсах допустим скрины или фотки к отзывам в НР или комментариям. Да и если есть диалог в личной переписке, показал кому надо что надо, а потом рраз и удалил smile:idea: Полезная штука может получиться smile:)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Это к Алексею Трошину - попрошу завтра его ответить. Он за такие вещи отвечает. Сегодня видел дизайн обновленных блогов - имхо, симпатично получилось.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Константин, сейчас у нас планируется 2 формы отправки сообщения в блог - простая и для писателей smile:) с прикреплением картинок. Ограничения - только в рамках разумного.

Тут что главное не забывать: блогоплатформа Wordpress или блогосайт Livejounal разрабатывались не одну неделю-месяц-год. Поэтому, если у нас в первом релизе, при открытии блогов, чего-то и не будет - это не означает, что этот функционал не появится позже. Появится, только в рамках общепроектных приоритетов smile:)
К  (shlomo_chavez)
#
Алексей, спасибо.
Первый абзац прочел, но признаться не совсем дошло до тугодумалки smile:D
Писатели, имеющие возможность прикрепления картинок, это уважаемые пользователи в данный момент ведущие блог? Ведь так?
А комментирующие - мы с вами, в данном случае в блоге Редактора. То есть сообщения наши - простые.
Наверное нужно немного пояснить. В моем предложении не было намеков на возможность прикрепления картинок в чужом блоге.
Это же какой небесный подарок будет для спамеров. Хозяевам блогов и модераторам лишняя головная боль.
Хотелось бы подытожить; всяк пользователь решивший использовать блог в мирных целях не будет лишен на своей маленькой "площадке" радостей размещения и удаления картинок! smile:ura:
Рустам Нурматов  (rustam_pb)
#
Здравствуйте Филип! Речь зашла о вкладах Хоум кредит банка, в котором я до сих пор не могу снять свои сбережения: http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=3820318 Как в такой ситуации быть рядовому вкладчику? Заранее спасибо за ответ! С уважением Рустам
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Уважаемый Рустам.
Так как отзыв Вы разместили только сегодня, то проще всего дождаться ответа банка или продублировать Вашу ситуацию на Горячую линию банка
http://www.banki.ru/services/questions-answers/
В случае неудовлетворения ответом обращайтесь в соответствующие инстанции (ЦБ, Роспотребнадзор, прокуратура и т.п).
Просьба не распространять Ваш вопрос по всему порталу: достаточно его задать один раз в нужном месте smile:)
Спасибо за понимание. smile:uncap:
Алексеев Алексей  (konter78)
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Всем Добрый день!!!
Подскажите пожалуйста как быть?
Супруга отработав года полтора в Хоум Банке ушла в декретный отпуск, дочери почти уже 8 месяцев а единовременное пособие ещё не выплатили. То справка не та, то потеряли, и т.д. Сейчас они говорят что деньги перечисляют, а они возвращаются назад. Вот прошло уже недели две а денег нет.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Лично я бы рассчитывал на добрую волю банка, что деньги он все-таки переведет. Ведь супруге предстоит после декрета возвращаться в ХКФ, поэтому ультиматумы я бы не стал ставить.
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