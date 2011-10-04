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Есть 100 тысяч!

04.10.2011 08:30 43 2 847 просмотров
3 октября 2011 года на Банки.ру произошло знаменательное событие: впервые в истории сайта наша посещаемость превысила знаковую отметку в 100 тыс. посетителей в день*. К этому рубежу мы стремились почти 7 лет. Точнее первые годы даже не стремились. Тогда для нас пределом мечтаний были вполне земные 20-25 тысяч. И то, потому что за первый год мы неожиданно для себя вышли на отметку в 10 тысяч. А «сотка» была совершенно из другой жизни, из жизни «цукербергов».

Рост аудитории это вообще очень странный процесс, сродни шаманству. Некая метафизика, которая не дает четкого ответа, что нужно сделать для того, чтобы к тебе приходили люди. И как их удержать на сайте. Поэтому даже в этом году у меня не было уверенности, что долгожданный рекорд будет установлен – слишком уж долгим и мучительным был наш рост. Хочется, чтобы всё было как у Цукерберга или, в крайнем случае, у Дурова – включил рубильник, сайт заработал, и ты стоишь с бокалом шампанского, фиксируя с коллегами очередной рекорд посещаемости. Но для этого нужно быть Цукербергом. С фамилией Ильин-Адаев дело обстоит гораздо сложнее.

Впрочем, грех жаловаться. На Банки.ру сегодня созданы все условия для того, чтобы делать качественный сайт. Мы собрали потрясающую команду — команду мотивированных на рост ребят. К нам приходят очень сильные новые сотрудники, мы активно растим собственные кадры, получаешь реальное удовольствие, наблюдая, как живет и работает коллектив. Конечно, многое из того, что давно нужно было сделать на сайте, еще не сделано, много реализовано не так, как хотелось бы, - мы далеко не идеальны. Но мы видим ошибки и будем их устранять.

В наших ближайших планах старт соцсети, которую мы спланировали еще в конце прошлого года, но не смогли вовремя ее запустить. В ближайшие две-три недели развернем сервис на сайте. Соцсеть это, конечно, громко сказано, скорее это блоги, которые будут открыты для всех наших посетителей. С разнообразным удобным функционалом. Очень хочется верить, что новый сервис вас не разочарует и что со временем превратится в настоящую социальную сеть — при помощи наших посетителей, для которых мы и делаем Банки.ру

• 101.746 — количество уникальных посетителей сайтов Banki.ru и Allbanks.ru по внутренней статистике Bitrix 03.10.2011.

Комментарии 45

Першинг  (Першинг)
#
Поздравляю! Люблю красивые цифирки! smile:D
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Присоединяюсь! Любимый банки.ру, так держать!!!! smile:ura:
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Филипп, пора майки памятные делать: "Я был на БАНКИ.РУ 3.10.11" smile:)
@mike  (@mike)
#
100 тыщ маек???? smile:D

@.
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Можно по количеству постоянных, бывших в тот день на Форуме smile:)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Кстати, майки можно заказать, если кто-то дизайн креативный организует. Пусть и за деньги.
Дюймовочка  (Дюймовочка)
#
есть человечек и ты знаешь об этом)
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
#
Филипп, идею про майки "Я был на Банки.ру 11.11.11" поддерживаю. Лучше поло.

Заодно еще раз протестируем нагрузку в этот день.

Удачи,
Дюймовочка  (Дюймовочка)
#
Да! Усторим флэшмоб!
Роман™  (Устин Акимыч)
#
До этого надо дожить - там и посмотрим, насколько увеличится число. Может до 111 тыщ? smile:)
sergeysvrm  (sergeysvrm)
#
Поздравляю, Филипп!
"Рост аудитории это вообще очень странный процесс, сродни шаманству..."
Спасибо иностранным шаманам, помогли собрать секцию... smile:) Судя по всему - рекорд скоро будет побит..
cp-spb  (cp-spb)
#
Только сайт начал часто висеть и тормозить smile:(
Растет посещаемость - увеличивайте производительность серверов и каналов!
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
#
В бизнесе, как и в супружеской жизни, тяжело первые лет 25. Потом привыкаешь. smile:)

Поддерживаю идею про более мощные железки и более емкие провода.

Удачи,Филипп.
600  (600)
#
ddos smile:D шутка
Екатерина Пешкова  (Campanita)
#
Приятно осознавать себя частью этой команды smile:)
Цифры действительно красивые!
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Поздравляю, ура! smile:ura:
А ведь как вчера был рубеж в 10 тыс., затем в 10 тыс зарегенных (с призом "юбиляру" и т.п.)
Константин Александрович  (kk01)
#
Отличный текст колонки прежде всего! Связный, интересный, с юмором и, главное, честный. Сразу видно, что написано редактором, а не модератором.

Также надо отметить, что ваш сайт выполняет куда более важную социально-общественную функцию, чем проект того же Дурова. Он вам не ровня! Вы нужны людям по делу.

Естественно, поздравления с таким значимым рекордом посещаемости!
Вчера было заметно, что сайт притормаживает, битрикс вряд ли предназначен к таким нагрузкам. С другой стороны, для такой нагрузки он работает очень неплохо. Респект, разработчикам, кто его настраивал.

И, вообще, спасибо всей команде! smile:ura:



_bell  (_bell)
#
Поздравляю. Ильин-Адаев отличная фамилия

Цитата
Генерал обходит воинскую часть. Останавливает солдата:
- Товарищ боец! Как ваша фамилия?
- Соколов!
- Молодец! Соколом будешь! Останавливает другого:
- Товарищ боец! Как ваша фамилия?
- Орлов!
- Молодец! Орлом будешь! Останавливает третьего:
- Товарищ боец! Как ваша фамилия?
- Цукерберг!
- Ну ничего, сынок, ничего, ничего…
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