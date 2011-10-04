Есть 100 тысяч!

3 октября 2011 года на Банки.ру произошло знаменательное событие: впервые в истории сайта наша посещаемость превысила знаковую отметку в 100 тыс. посетителей в день*. К этому рубежу мы стремились почти 7 лет. Точнее первые годы даже не стремились. Тогда для нас пределом мечтаний были вполне земные 20-25 тысяч. И то, потому что за первый год мы неожиданно для себя вышли на отметку в 10 тысяч. А «сотка» была совершенно из другой жизни, из жизни «цукербергов».
Рост аудитории это вообще очень странный процесс, сродни шаманству. Некая метафизика, которая не дает четкого ответа, что нужно сделать для того, чтобы к тебе приходили люди. И как их удержать на сайте. Поэтому даже в этом году у меня не было уверенности, что долгожданный рекорд будет установлен – слишком уж долгим и мучительным был наш рост. Хочется, чтобы всё было как у Цукерберга или, в крайнем случае, у Дурова – включил рубильник, сайт заработал, и ты стоишь с бокалом шампанского, фиксируя с коллегами очередной рекорд посещаемости. Но для этого нужно быть Цукербергом. С фамилией Ильин-Адаев дело обстоит гораздо сложнее.
Впрочем, грех жаловаться. На Банки.ру сегодня созданы все условия для того, чтобы делать качественный сайт. Мы собрали потрясающую команду — команду мотивированных на рост ребят. К нам приходят очень сильные новые сотрудники, мы активно растим собственные кадры, получаешь реальное удовольствие, наблюдая, как живет и работает коллектив. Конечно, многое из того, что давно нужно было сделать на сайте, еще не сделано, много реализовано не так, как хотелось бы, - мы далеко не идеальны. Но мы видим ошибки и будем их устранять.
В наших ближайших планах старт соцсети, которую мы спланировали еще в конце прошлого года, но не смогли вовремя ее запустить. В ближайшие две-три недели развернем сервис на сайте. Соцсеть это, конечно, громко сказано, скорее это блоги, которые будут открыты для всех наших посетителей. С разнообразным удобным функционалом. Очень хочется верить, что новый сервис вас не разочарует и что со временем превратится в настоящую социальную сеть — при помощи наших посетителей, для которых мы и делаем Банки.ру
• 101.746 — количество уникальных посетителей сайтов Banki.ru и Allbanks.ru по внутренней статистике Bitrix 03.10.2011.
Комментарии 45
@.
Заодно еще раз протестируем нагрузку в этот день.
Удачи,
"Рост аудитории это вообще очень странный процесс, сродни шаманству..."
Спасибо иностранным шаманам, помогли собрать секцию... Судя по всему - рекорд скоро будет побит..
Растет посещаемость - увеличивайте производительность серверов и каналов!
Поддерживаю идею про более мощные железки и более емкие провода.
Удачи,Филипп.
Цифры действительно красивые!
А ведь как вчера был рубеж в 10 тыс., затем в 10 тыс зарегенных (с призом "юбиляру" и т.п.)
Также надо отметить, что ваш сайт выполняет куда более важную социально-общественную функцию, чем проект того же Дурова. Он вам не ровня! Вы нужны людям по делу.
Естественно, поздравления с таким значимым рекордом посещаемости!
Вчера было заметно, что сайт притормаживает, битрикс вряд ли предназначен к таким нагрузкам. С другой стороны, для такой нагрузки он работает очень неплохо. Респект, разработчикам, кто его настраивал.
И, вообще, спасибо всей команде!
- Товарищ боец! Как ваша фамилия?
- Соколов!
- Молодец! Соколом будешь! Останавливает другого:
- Товарищ боец! Как ваша фамилия?
- Орлов!
- Молодец! Орлом будешь! Останавливает третьего:
- Товарищ боец! Как ваша фамилия?
- Цукерберг!
- Ну ничего, сынок, ничего, ничего…