Пионеры юные, головы чугунные…

Наш соотечественник, отдыхающий за рубежом, похож на маньяка: вырвавшись из России для того, чтобы на время забыть о своей Родине, он, тем не менее, жадно ищет по вечерам в номере отеля телевизионные программы на русском языке. И что самое страшное, периодически находит. Нет, чтобы отдохнуть от «великого и могучего», наслаждаясь незамысловатыми фильмами Болливуда и непрекращающимися «расследованиями авиакатастроф» от National Geographic, - нам подавай ОРТ или «Вести. Планета». Вот и подают…
Сюжет, который я увидел неделю назад по «России», потряс меня до глубины души. Активисты молодежного движения «Наши» ходили по улицам и на все без разбора автомобили, припаркованные, по их мнению, неправильно, лепили стикер «Я парковочный хам». Здоровую такую наклейку, которую хрен отдерешь. Все это снималось на две камеры – а что, интересно посмотреть на реакцию людей. Кто-то, извиняясь, сдирает наклейку, объясняя, что припарковаться по правилам в этом районе нельзя, кто-то лезет с кулаками, причем делает это весьма убедительно. Вот интеллигентного вида мужчина, сидевший за рулем «Майбаха», пытается тоже пустить в ход кулаки, но получает от «пионеров» по физиономии и о чем-то сразу задумывается. Вот комиссар движения «Наши» рассказывает, что они и дальше будут бороться с антисоциальными элементами, которые позорят нашу столицу и выступают препятствием на пути экономического роста и обновления России.
После просмотра этого веселого сюжета стало реально грустно. Грустно за тех, кто придумал это движение, грустно за комиссара, грустно за 18-летних активисток и активистов, которые по «зову сердца» били по физиономиям взрослых людей, годившихся им в отцы. Я не говорю о том, что бороться с неправильной парковкой это дурь по сути. Пионеры, идите в мэрию, объясните, что в каждом микрорайоне, где живут и работают десятки тысяч людей, нужны места под их машины. Пусть платные, но места. Ну негде реально в центре припарковаться! И что вам такого сделал водить «Майбаха», вставший вторым рядом? Он же остался сидеть в машине. Если запер кого, отъедет. Все, кто за рулем, его прекрасно понимают, а пешеходам он никак не мешает.
Но дело даже не в этом. Я очень ценю в людях искренность. Я очень хочу понимать, чем они руководствуются в своих поступках. Вот возьмем движение «Наши». По сути это тот же комсомол, только под эгидой не Компартии, а «Единой России». Как и комсомольцы, «нашисты» нацелены на благие поступки. Ну так и замечательно – совершайте их. Возьмите шефство над бабушками, живущими у вас в доме, приносите им раз в неделю продукты, помогайте убраться в квартире. Помогайте многодетным семьям – пару ночей на разгрузке вагонов поработайте, а заработанные деньги им отдайте. Или купите на них что-нибудь. Только делайте это для себя, без сюжетов в телевизионных программах и красивых заявлений комиссара. Богоугодное дело не требует пиара.
Вместо этого наша молодежь ходит по улицам и дубасит невинных граждан, которые, по их мнению, неправильно припарковались. Мне неприятно жить в стране, где такое считается нормой.
Комментарии 264
Это та молодежь ,которая в переспективе желает работать только в одном месте - Госсекторе .
Это - будущие чиновники ,это те люди которые в ближайшем будущем будут управлять нашей страной...ну конечно если партия ЕР останется правящей .
А вообще ,поведение "нашистов",по моему мнению ,не совсем похоже на поведение комсомольцев .Комсомольцы сделали много полезного для страны .
"Нашисты" , по поведению ,больше похоже на ...китайских хунвенбинов ,50х годов .
Грустно смотреть ,как наша молодежь ,за возможность прогулять несколько уроков , готовы пропогандировать кого угодно .
И что интересно ,этот "кто угодно " очень неумело и безграмматно пользуется возможностью управлять такими массами ,так как у большинства ,такие выступления вызывают только отторжение и неприязнь .
Жаль ...
Труд сделал из обезьяны - сантехника 6-го разряда!!!
Собчачка на вечной мерзлоте...
у меня был одноклассник.. вот он - умный.. в конце 80-х с медалью кончил школу, потом в МГУ.. уже в МГУ создал свою фирму (не купи-продай).. в общем, сейчас один богатейших людей.. вот это умный.
а "профессия" - чиновник, еще при союзе была престижной, и большинство комсомольских и партийных вожаков, которые по сути ничего не умели, кроме как "руками водить". Что изменилось? кроме названия ничего.
А на стройки и картошку - их тоже нельзя.. Они ж ничего не умеют.. Для начала - по метле в руки.. Пусть на общественных началах улицы метут, снег чистят, а то как зима все жалуются, что муниципалы не справляются - вот пусть поработают..
Сходили уже. В ФСБ.
Сорри, за сюжет, но "из слова песни не выкинешь"
http://plucer.livejournal.com/259696.html
Стыл и срам - не иметь в городе Москве до сих пор приличных современных паркингов. Позорище.
Парочку я точно знаю приличных.
почитайте внимательно о чем человек пишет - вопрос в конкретной ситуации - товаришь на Майбах-е никому не мешал, никакой целый тролейбус не задержал.
Никоим образом не одобряя организацию в целом, могу сказать, что наклейки и т.п. не их изобретение. И в частном порядке и не очень может хорошо, но организованно.
Вот истерящая блондинка поставившая машину на тротуар
http://www.youtube.com/watch?v=zUAL0xj-nlw&feature=player_embedded#!
Вот некий товарисч мужчина, кидавшийся в них монтировкой и повредивший чужую машину.
http://www.youtube.com/watch?v=6FHXNBs-qWg&feature=player_embedded
У людей реально башню сносит. Потому что "им надо". И они "никому не мешают". Ясен пень никому не мешают, оставили одну полосу из трех для движения. А на наб.Мойки вообще ни одной...
http://www.youtube.com/user/spiritonoff#p/a/u/1/AAroXsHDw8g
Нда.Прокурорский с монтировкой это конечно жесть.
Я же говорю, реально башню сносит от того, чо "им надо". Им надо встать вторым, а то и третьим рядом, им надо из левого ряда на шестиполосной (по 3 в сторону) повернуть направо, им надо возвращаясь из пригорода или едучи туда переться по обочине, потом тереться на мостике в колонну.
Это все реально затрудняет движение. И тезис "никму не мешает" в корне неверен.
Сколько вони было в spb_auto когда некто написал как фуры перегородили проезд "обочиннищикам". Т.е. колонна двигалась себе и двигалась. Не быстро, но хоть как-то ехала. Воняли как раз те кому "надо".
Я знаю кучу людей, которые не прочь пройти пару-тройку перекрестков до места, если негде встать. Или доехать до места на метро. Профилактика простатита опять же.
Еще интересно наблюдать парковки у гипермаркетов. У дверей свалка. Реальная свалка. Все положили с прибором на разрисовку асфальта, стоят кто как. По диагонали, вообще поперек, занимая 2 парковочных места. Потому что лень пройти лишние 10-15 метров. С телегой. Т.е. не надо на своем горбу переть недельный запас продуктов. Телега есть.
Выезды с примыкающих второстепенных улиц/дорог. почему в той же Финдяндии тупо проезжают по одному. Без проблем. У нас же оттуда ломятся как будто у них главная. И ведь даже из добрых побуждений не всегда пустишь оттуда кого. Потому что одного пустил за ним десяток полезет.
Обгоны на трассе. Как известно первый признак козла на дороге это прибавление им скорости, когда его обгоняют. Ездили на выходные в Финляндию. нормально обгоняли. Где можно. Потому что дорого сейчас где нельзя. Так вот 20% обгоняемых реально козлили. И козлили то на машинах которые не едут. Едет на мазде с самым простым мотором тетя. Ей маркетологи внушили что это "зум-зум" а тут какая-то неизвестная хрень с тракторным звуком вдруг ее быстро обгоняет. Как не прибавить? "Зум-зум" же. Или колонна ослов выстроилась за фурой. Фура уже и правым поворотником сто раз помигала. И на обочину съезжала (там она местами асфальт) чтобы колонна уехала вперед. Нет, мы премся за колонной... А когда эту колонну обойдеш, какие-то дешевые обидки начинаются, обгоны тогда когда это реально опасно и т.п.
- это пиар а любой пиар мне омерзителен.
- лучше бы парковки сделали...
Мне вот интересно, где это, скажем на Фурштадской, Рылеева, да вообще в центре можно физически сделать парковки?
Места были и в 5 метрах от того места где он стоял и в 10.
А ещё можно кирпичём в лобовое или гвоздём по бочине. Или это "не наши методы", милейший???
Целью пионеров должны быть беспредельщики .Но тогда у них есть шанс налепить стикер на машину однопартийца
Ведь основные беспредельщики - власть (депутаты,чиновники ,их жены-дети),спецура (МВД ,ФСБ АБВГД и.т.д) и ..." хачмобили"
А есть просто люди работающие в большом городе ,не важно кем .
У многих ежедневная работа связана с разъездами ,развозами ,без машины никак
И...?
Да Вашей "правильности" на пол-года хватит, и тогда перестанете всё разрисовывать красным цветом...
Вам не кажется что Вы ,явно не являясь автомобилистом ,не зная проблемы ,смотрите на ситуацию с одной стороны , однобоко и ...с какой то ненавистью
asd1979..." По Вашему простому автовладельцу можно взять и перекрыть дорогу другим людям,чтобы комфортно поставить свою машину "
А по Вашему asd1979 , пешеходу можно лечь на дорогу и лежать ,загорать на солнышке и наплевать на всех ?!!!
Правильно ,Вы не писали о лежащем пешеходе !
Но и я не писал об автовладельце перекрывшем дорогу .Давайте не будем фантазировать .
Спасибо .
Пока, по моему наблюдению, в центре СПб, да и не только в центре, достаточно большое к-во водителей просто положило на всех с прибором, потому что ему "надо". Причем говоря о "лень пройти 10 метров" я знаю о чем говорю - см. пост про парковку маздо у торгового центра (пост от 20.06.2010).
Мы все работаем в большом городе. Маскаве, Запасной ли столице, в центре и там и там с парковкой жопа. И далеко не у всех работа связана с развозами, разъездами. Вот пример. Пр.Бакунина. Там среди прочих сидит "Уралсиб". И там же организовано "обслуживание клиентов с картой люкс", т.е. тех у кого страховая премия большая и страховая сумма. Но туда же приезжает на машинах (хотя там от м.Пл.Восстания пешком пройти немного) вся их ураслибовская братия. И встать "клиенту с картой люкс" для осмотра негде. Места есть уже дальше. У Исполкомовской. Но их инженеры не готовы сделать пару лишних шагов и пройти к Исполкомовской.
Вот такая итория.
И дело тут не только в "тупо", дело в том, что когда из 3 полос для движения остается одна а порой и ее не остается, то это ненормально.
По Фурштадской в некоторые дни не проехать вообще. Вообще. Потому что стоит 2 ряда. А там всего по 2 полосы в каждую сторону по факту, а по плану вообще по одной. 2 ряда образуются из-за частичного заезда на тротуар части паркующихся.
Мне еще очень нравится аргумент против расклейки что мол "пусть сделают парковки как в нормальных европейских городах".
Кто-нибудь пытался припарковаться в центре Парижа, Рима, Хельсинки, Барселоны? Много там парковок? Второй ряд стоит? Не видал. Нигде. Почему? Потому что бьют рублем (евро). Хорошо бьют. Ощутимо по европейским заработкам.
А там где есть парковки, они ограничены временем. Допустим вот на этом месте стоять можно, но не более 1 часа, или не более 20 минут (и такую видел в Лахти и Тампре). Причем цена чем центральнее тем дороже, там где 20 мин. можно стоять, там ценник 4 евро в час. И хоть обкидайся монетами, автомат билет выдаст на 20 мин. и вернет сдачу.
Даже у крупных торговых центров, где подземные парковки сделаны (в Хельсинки не в самом Стокмане, а рядом с ним, например), цена 2 евро в час и не более 1 часа.
Другое дело, что к этому всему надо нормальный общественный транспорт развивать. Если метро еще как-то работает у нас, то автобусы и т.п. нет. Можно бог знает сколько стоять на остановке.
Не далее как сейчас я вернулся из центра. Невский, не Фурштадская, а Невский еле ползет. Почему? Потому что есть полоса для общ.транспорта. Но между любыми перекрестками там стоят 2-3 машины, мигают аварийкой. В итоге автобусы, троллейбусы их объезжают, сильно замедляя поток.
Навигатор показал среднюю скорость от пл.Восстания до Дворцовой 800 метров в час.
Ехал обратно. На тех же полосах стоят те же машины В основном. Т.е. за два с половиной часа им по-прежнему "надо".
Просто не в наличии или отсутствии парковок вопрос. И не в нашистских наклейках.
Вопрос в элементарном человеческом скотстве. По сути (если к тематике веб-ресурса) человек взял кредит, не отдает, у него "обстоятельства", ему "надо", взял в другом банке закрыл предыдущий, идут просрочки и по второму... но ему "надо" у него "обстоятельства".
И скосткая парковка это явление того же порядка. Ну вот положили они с прибором на всех, на множество людей которые едут по Невскому в своих машинах, в машинах конторских, в общественном транспорте. потому что у них "обстоятельства".
Пионеры юные
Головы чугунные
Сами оловянные
Сигньте окаянные.
Я уже не помню, откуда оно. Но для иллюстрации той акции, которую устроила единороссовская молодежь, имхо, отлично подходит.
Градус идиотизьма растёт. Что же можно сказать: по всеразличным провластным движениям тенденция прослеживается отчётливо - больше наглости, финансирования и изобретательности, понимания цели процесса меньше. Отрыв, земля всё дальше.
Мысли, прозвучавшие выше, отчасти поддержу: в ряде случаев бывает возможно запарковаться не непосредственно в запланированном месте, а допустим на два-три дома дальше. А порой - и воспользоваться общественным транспортом. Но случаи всякие бывают: перевезти груз, подвезти гражданина "с равными возможностями" и т.д.
С другой стороны, показаны только неадекватные реакции. Адекватными мне видятся три.
Первая: смиренная. Признать как данность, что согласно правилам они правы. Хотя правил не знают, ибо машина с аварийкой во втором ряду - по правилам это легально. Хотя по-человечески во многих случаях свинство. Пусть пионеры-герои определятся, какого подхода они приверженца.
Вторая: активная. Что нарушают бойцы? С одной стороны, порча имущества. А человек вправе защищать своё имущество, это священное право, гарантированное Конституцией. С другой стороны, если автовладельцу вдруг покажется, что действия нью-комсомольцев угрожают жизни и здоровью автолюбителя - то тут стоит вспомнить, что некоторое время понятие необходимой самообороны было расширено, путём исключения определения "необходимая". Так что не исключено, что пионеры-герои смогут стать досрочно пенсионерами-инвалидами.
Третья: пофигистичеки-меркантильная. Не снимать наклейку и постараться продолжать движение так. В случае, если остановят блюстители порядка, сослаться на то, что "не заметил, ой, спасибо что подсказали. Я сам(а) такую наклейку ни в жизнь бы не наклеил(а). А ведь (ужас!) она действительно угрожает безопасности дорожного движения. Давайте составим протокол в пользу неустановленных лиц о том, что их действия опасны для жизни и здоровья окружающих. Вы обязательно должны установить, кто это сделал: пусть нарушители понесут максимально жесткое наказание по закону!". Если не остановят в течение некоторого времени (по возможности фиксировать, сколько дней прошло как можно более официально), направить письмо-требование в офис "наших" с просьбой оплатить "их" рекламу, размещённую на личном или корпоративном авто. Неплохо к письму сразу приложить договор с расценками на размещение рекламы, которые владелец посчитает адекватным а также счёт на оплату за уже фактически использованное число дней размещения. В договоре должно говориться и про просрочку оплаты, и за дополнительную услугу по одностороннему самовольному акцепту со стороны рекламодателя (+300% к стоимости рекламы).
Бороться с хамством, используя тоже хамские приёмы, - малопродуктивно. Но может быть скандально и пиарно.
@.
@.
2. Случаи действительно бывают разные, но попробуйте прикинуть, все ли из стоящих во втором ряду перевозили груз или что-то в этом роде? Я не знаю как в Москве, у нас он приехал и пошел в свой офис отбывать повинность. До конца рабочего дня.
Это - реальная проблема.
Предложения воспользоваться общественным транспортом - извините, не подходят - очень часто мне нужно в течение дня быть в разных концах Москвы и периодически - подмосковья.
При этом очень часто (по роду деятельности) у меня с собой тяжеленные папки с документами - и таскать их на себе - увольте, я для этого и покупала машину, что бы сохранить здоровье и не носить тяжести, я же женщина, а не ломовая лошадь. Опять же общественный транспорт, за исключением метро, изрядно ненадежная штука и в плане времени, и в плане безопасности (это я про маршрутки).
И с моей точки зрения, город не предпринимает ничего, что бы решить проблему с парковками, даже скорее наоборот - у гос.учреждений (особенно судов) начали огораживать громадные территории, на которые пропускают "типа" только по пропускам. Опытным путем установлено - пропуском практически всегда может послужить сторублевая купюра. Одно не понятно - почему не сделать это официально? Пока же - это в карман охраннику на спец.парковке. Я-то готова платить за возможность с комфортом припарковаться, однако город почему-то не готов дать мне такую возможность даже за большие деньги.
Грустно это все очень и как ситуацию исправить - не ясно. Ясно одно - наклейки хамского содержания - не решат проблему, т.к. если нет парковочного места в радиусе километра - мне будет неважно, какую наклейку мне приклеят, но будет важно - успеть вовремя в нужное место.
первое. Кто будет оценивать - чье здоровье дороже?
если я надорвусь, вы моего ребенка кормить не станете.
второе. я никогда не паркуюсь так, что бы перекрыть дорогу вообще или "запереть" другую машину и т.д.
но иногда правила нарушаю - потому что выхода другого нет. Но - по минимуму (например, паркуюсь на тротуаре). Я не говорю, что это правильно и хорошо, это вынужденная мера.
Я же говорю. Банальное скотство.
так есть выход - запретить вообще машины на фик. Кому только хорошо от этого станет?
Да, кстати. В части парковок я правил вообще никогда не нарушаю. Как и в части соблюдения требований знака 5.15.1 "Направления движения по полосам", как и во многих других случаях. Скорость за городом, да, бывает.
По центру я езжу. Просто если мне надо на Фурштадскую, паркуюсь на Радищева, не во второй ряд.
как сказано - кто без греха, пусть первый бросит какмень..
А вот как припарковаться неумышленно во второй ряд или на тротуар, я с трудом себе представляю.
Это же как должна болеть и вовсе не спина, а голова...
"все кругом твари - один я Дартаньян"
Повторюсь, ни в одном городе Европы я не испытал проблем с парковкой. Всегда в центре и за его пределами есть централизованные парковки - или отдельно стоящие, или при магазинах - где есть свободные места.
В Москве вот на Тверской при отеле "Ритц Карлтон" парковку открыли, теперь я туда постоянно заезжаю. Да, дорого, зато всегда есть места. Но подобные паркинги по пальцам пересчитать можно. Пока власти не создадут альтернативу стоянию во втором ряду, ничего не изменится. И скотство здесь не при чем. Альтернативы нет.
2. Не могли бы Вы любезно указать, где на болоте (это про подземные) в окрестностях Невского можно построить несколько многоярусных паркингов? может снести Александринку?
3. На прилегающих улицах можно найти место для парковки. Можно. Уверяю Вас. Но оттуда на Невский надо идти. Куда идти с больными то спинами?
И где же это я написал что по городу только пешком или на общ. транспорте?
Цитату в студию.
А пока передергиваете Вы.
Неделю назад я ездил в ФАС (начало Невского) на машине до метро, потом метро, потом пешочком от канала Грибоедова. Не помер. Вчера ездил на машине. Покрутился вокруг Малой и Большой Морских, Иссакиевской пл., приктнул автомобиль не нарушая правил парковки, не создавая никому проблем.
И без риска быть обклеенным. Или эвакуированным.
Вы не понимаете, что в СПб по уродски паркуется примерно 10% водителей, регулярно посещающих центр. 10%. И уроды, припаркованные вторым рядом, "раком", занимая по факту 2 места а не одно, на газоне бульвара и т.п. реально достали всех тех, кто старается не причинять неудобств окружающим. Реально достали. И безо всяких симпатий к акциям, мне известно, что с такого рода деятелями и без "наших" люди воюют в меру своих сил. Жители одного из домов на Мойке просто тупо реально повреждали такие автомобили. Их резину. потому что у тех кто там живет, кто старается свой дом обустроить и вокруг него хоть чуть чуть, есть свои мысли относительно порушенных бамперами вазонов с цветами рядом с их подъездом.
мда, вот уж нет предела...
Здесь, как я понимаю, речь идет о парковке против правил.
2. Речь не идет о том, что какой-то конкретной личности что-то не понравилось. Люди регулярно заезжали парковаться на тротуар, разбили имущество ТСЖ, и т.п. Кто это делал видно из видело было. Просьба возместить ущерб не возымела резульата.
Места есть. Но от них надо идти. А идти неохота.
И даже если под Гостинным Двором будет стоярусный подземный паркинг, на полосе для автобусов все равно будут стоять. потому что надо не в Гостинный Двор, а в Пассаж. А туда надо идти. Переходить Невский. И т.п.
Мысль давно понятна.
и вообще, человек, нарушающий правила, займитесь самовоспитанием
Альтернатива есть. Обгону по встречке, там где это запрещено тоже не было альтернативы, пока не придумали лишение. Теперь по встречке обгонять либо очень дорого (незаконный путь) либо пешеходно.
Если та же мера будет применять к стоянию во втором ряду, то уверяю Вас, его будет гораздо меньше.
И меньше будет пробок. И скорая быстрее проедет, и пожарная. потому что в пробке включай проблесковые маячки и сирену, не включай, скорости от этого не прибавляется.
Вы не поверите, но стоявшие на полосе для общ.транспорта тоже не перекрывали дорогу вообще. И не запирали никого. Вообще. Они просто создавали проблемы объезда их тем же общ.транспортом, а общ.транспорт создавал проблемы для движущихся по соседним полосам. Ибо радиус поворота автобуса или троллейбуса...
Но там поди у всех со спиной хреново. Поэтому пусть Невский едет со скоростью 800 м.час.
Вина водителей, стоящих на полосе для общ. транспорта состоит в нарушении гл.12 ПДД из своих эгоистичных соображений. Только и всего.
И положили они с прибором на все возможные и имеющие место обстоятельства других водителей.
Широкой - тоже...
И от этого, несомненно, Невский становится шире. Раза эдак в два.
пока же это разговор слепого с глухим
Это не главное.
Главное , что бы папки тяжёлые далеко не таскать.
а вот чем я мешаю и порчу здоровье другим людям - вами не указано
следовательно вывод - сказано было с одной целью - лишний раз пнуть владельца машины (замечу - ни разу ни майбаха и даже не джыпа )
просто какя-то ненависть на ровном месте из любви к искусству
Ну почему ненависть? Неприязнь. Неприязнь к людям, которые тупо наклали на головы окружающим.
Или Света будет утверждать что парковка во 2-м ряду не уменьшает пропускную способность улицы?
А кладут по-разному. И поворотом из 3-го левого ряда направо, хотя направо можно только из крайнего правого. Там тоже "обстоятельства" всегда. Перекресток пропустил, спешит, "очень надо".
Я скажу больше, нет ни одного случая крайне пренебрежительного отношения к окружающим, которое не было бы оправдано "обстоятельствами".
http://www.nashi.su/join
Филипп, Нашисты должны Банки.ру за рекламу, адназначна!
@.
Идея понятна.
Т.е. когда Шахрин наклейки клеил в своем квартале (об этом было много во всяких СМИ, ниче. Нормально.
Свет ничего не утверждает про парковку во втором ряду. На двухполосной дороге - это кошмар, на 6 полосной (есть такие участки на Садовом, например в районе м.Красные ворота) - вообще никому вреда никакого. Учитывая, что во втором ряду стоят машины с аварийкой и с водителями (отдъедут, пропустят)
При чем же тут пропущенные перекрестки и прочие нарушения ПДД - вообще не ясно. Че все вместе валить- то? проблема с парковкой - это одна проблема, езда на красный - другая. вещи вообще не связанные
Или просто поговорить хочется?
Т.е. надо понимать, что Вы не лучше тех, кто не озаботился условиями.
Хотя бы потому что ищете себе оправдания. Те то не ищут, у них другие приоритеты.
Вам же нужно объяснить про спину, про 6 полос и т.п.
На Невском по 4 полосы у гостинки. 2 заняты. В итоге автобусы лезут в 3-ю, в итоге пробка. потому что те кто стоял вчера в 2-х свято уверены, если их спросить, что
Да собственно и не было иллюзий, что признаете.
Признайтесь честно - Вы "нашист"?
@.
Но это, в принципе, все из той же серии. То же самое скотство но со стороны пешеходов. Перебегать улицу хрен знает где и т.п.
Вопрос ведь как стоит? Продолжать скотиниться или все же стараться вести себя по-человечески? Без аппеляций к городским властям, плохим пешеходам и обклейщикам?
если места для парковки нет - что делать? уточняю - если его нет в радиусе 1 километра от нужного места?
кстати, открою секрет, как я решаю эту проблему - приезжаю к нужному месту минут на 40 раньше, чем нужно и нарезаю круги вокруг нужного места, пока кто-нибудь не отъедет - почти всегда способ срабатывает
@.
Пойдите на карты гугл и дайте там, например, parking in rome. Пусть Вас не смущает обилие красных точек - паркингов. Это не паркинги в 90% случаев. Это места где парковка разрешена. Например у Испанской Лестницы, у собора С.Троицы стоит обелиск. И там парковка разрешена. Но там помещается не более 15 автомобилей.
Щелкнув по красной точке Вы увидите всплывающую подсказку и там будет ссылка "Просмотр улицы".
Если Вы найдете там, на узких улицах Рима параллельную парковку во 2-м ряду, Вам шоколадка. Если найдете машины запаркованные на тротуаре - еще одна шоколадка.
Разговор о том, что многие думают "нарушать можно т.к. мне НАДО".
Мамаша визжала жуть как, хотя судя по фото увидеть в такой машине ребенка было невозможно в принципе. И главное дело - все это было на стыке зимы-осени. Т.е. оставлять ребенка маленького в машине не обогреваемой (т.к. стоит) часа на 3-4 это нормально. Парковаться хрен знает как - это нормально.
И че? Трагедия? Ну прошелся, профилактика простатита... О 5 км. речи не идет.
Еще раз говорю - достаточно посмотреть на парковку любого нашего среднего гипермаркета или торгового центра. У входа свалка, хрен с телегой проедешь, зато вокруг почти пусто. Потому что тем, кто дуркует у входа лень своей задницей пошевелить и пройти лишних не 500 м. а 50.
Но летать тоже не умею. и тачка у меня ни разу ни черная молния.
брэйк.
И у многих знакомых та же ситуация.
Потому что хотя нам, как и всем "надо", но мы свое "надо" согласуем с некими общими требованиями.
Я же говорю - истоиря как с незадачливыми заемщиками. Которые не отдают. Когда им говорят, пошто мол не отдаете, договор же с банком был, они про "обстоятельства" вещают. Государство, например, фигово помогает.
А тут "договор с обществом". Обязанность. ПДД соблюдать. Но "государство, город" мешают. Парковок нет.
В чем разница то?
Позвольте, я Вам расскажу, как с этим справляются в Лондоне.
Там законодательно введена так называемая congestion fee - "плата за создание пробок" - при въезде в центр города, т.е. если Вы хотите въехать в центр, Вы платите 8 фунтов стерлингов. Существуют категории транспортных средств, с которых такая плата не берется (помимо скорой помощи, пожарных и т.п., это еще и машины, управляемые инвалидами - т.е. света с больной спиной могла бы парковаться там бесплатно при условии оформления инвалидности). Те, кто проживает в центре, платят совсем символическую сумму.
Думаю, Вы не удивитесь, если я расскажу, что популярность мэра Ливингстона, который ввел эту меру, существенно снизилась, - зато проблема нехватки парковок (которые в центральном Лондоне можно было бы построить, только если снести какие-нибудь здания, в том числе исторические) была успешно решена, и теперь в центре Лондона можно нормально передвигаться - и муниципальному транспорту, и тем, кто готов заплатить 8 фунтов за возможность с комфортом пользоваться собственным автомобилем в центре. Однако же и до введения платы за въезд в центр города никому в Лондоне не пришло бы в голову парковаться вторым рядом, потому что это имело бы чрезвычайно неприятные последствия для водителя.
Думаю, введение подобной меры имело бы смысл и в Москве, и в Петербурге, но только в том случае, если власти сумеют, как в Лондоне, полностью автоматизировать этот процесс и обеспечить стопроцентную собираемость штрафов за неуплату congestion fee.
Признаюсь, меня изумляет, что владелец интернет-ресурса уже в течение нескольких дней совершенно серьезно отстаивает право водителей автомобилей нарушать обязательные для всех правила дорожного движения, приводя в качестве аргумента доводы о нехватке парковок и, в результате, - о личных неудобствах, испытываемых водителями. Продолжая эту логическую цепочку, можно вспомнить и о недостаточном количестве площадок для выгула собак и оправдывать этим стремление некоторых владельцев собак выгуливать своих питомцев на детских площадках (я как владелец очень крупной собаки совершенно убеждена, что собака у меня добрая и "никому не мешает"), и об острой нехватке уличных общественных туалетов, что, следуя логике автора блога, должно, по идее, оправдывать тех, кто использует подъезды и дворы для отправления естественных надобностей (они ведь, собственно, тоже никому не мешают - ведь кучу испражнений на тротуаре можно и обойти, а оправдания у них гораздо более веские, чем у паркующихся во втором ряду автомобилистов).
На днях, проезжая по улице, с двух сторон заставленной припаркованными машинами, я потеряла около двадцати минут из-за того, что некий господин со звездочками на погонах, сидящий за рулем недешевой машины, припаркованной вторым рядом, отказывался сдвинуться на семь метров вперед (а не то, что вообще уехать), чтобы позволить ехавшему передо мной автобусу с туристами протиснуться между ним и машинами, запаркованными слева у тротуара. Он мотивировал это тем, что автобус "и так может проехать, если постарается". Сдвинулся он только после того, как я принесла из машины камеру и стала снимать его и его машину. Никогда мне не приходилось слышать, чтобы мужчина так визжал, как визжал этот господин в погонах.
Я совершенно согласна с ElGaucho: если человек хочет, чтобы власть играла с ним по правилам, ему надо бы начать с себя. Водители, нарушающие правила парковки, делают это не только потому, что им неудобно иначе, но и потому, что они уверены в том, что не будут за это наказаны или смогут откупиться от офицера дорожной полиции. А дорожная полиция - это ведь тоже плоть от плоти своего народа: она тоже ведет себя так, как удобно ей.
Да, вы отъедете - у меня и сомнений нет, и вообще Вы - человек симпатичный. Но согласитесь, что если мы не будем руководствоваться правилами дорожного движения, то степень "злостности" или "незлостности" того или иного нарушения каждый станет определять по-своему. Вот я стою здесь во втором ряду и уверена, что никому не мешаю - ни Вам проехать, ни инвалиду в автобус сесть. А Вы и инвалид думаете, что мешаю. Правила ведь придумывают как раз для того, чтобы свести к минимуму субъективность в трактовке каждой конкретной ситуации, потому что субъективизм вообще свойствен человеческому мышлению, и это хорошо)). Можно говорить о несовершенстве правил, можно бороться за их изменение, но раз они есть - их надо придерживаться.
Тут вопрос не в проблемах парковки а об элементарном взаимном уважении участников движения.
Поворот с Невского на Казанскую. Нерегулируемый пешеходный переход. Всегда есть желающие на машине повернуть на Казанскую. Но пешеходов там идет поток. Который иногда прерывается вменяемыми людьми, понимающими, что неплохо было бы хотя бы порциями хоть пару-тройку машин пустить.
Так вот. Есть и водители вменяемые, которые стоят и ждут, когда найдутся вменяемые пешеходы. А есть невменяемые. Едут, т.к. ему "надо".
Все это явления одного порядка.
Мне нравится ездить на машине. Но мне не нравится, когда я закончил свои дела и иду к машине, припаркованной по правилам, а она заперта. Напрочь.
Мне не нравится, что на улице с 4 полосами в каждую сторону, одна из которых для общ.транспорта вчера заняли 2 полосы и я тащусь по Невскому со скоростью 800 м/час.
Это реально создает проблемы. Не только мне. Но и куче других людей.
Это реально загрязняет город (как и любая пробка).
Это реально уменьшает ресурс моторов транспорта, едущего вот так, через пень-колоду и тем самы бьет по карману автовладельцев.
Это реально увеличивает расходы на топливо. И тоже бьет по карману автовладельцев.
Только потому что вот кому-то "надо". И он реально положил на всех и вся с прибором.
Те же финики. Да, они тоже мутят с бесплтаными, например, парковками. Он может приходить каждые полчаса и парковочный диск у себя в машине вращать, вот мол, типа щас приехал. На платных, подбирают чужие парковочные квитанции, если че... Из под дворника могут спереть. Но вот второго ряда нет. Просто нет.
Да, кстати, возможно защитники неправильной парковки упирающие на "европейский опыт" попутно скажут одну вещь о которой они молчат.
Что там можно стоять не там где не запрещено, а ТОЛЬКО ТАМ ГДЕ РАЗРЕШЕНО И при этом стоит... В том же Хельсинки 3-4 евро в час.
Вот карта бесплатных парковок в Хельсинки.
http://archive.travel.ru/finland/map/helsinki_parking.html но там запросто может не быть мест.
Под Стокманом платная. Мест мало. Рядом подземка платная. Мест мало, можно заехать, покружить и точно также выехать., хорошо платить не надо за заезд. Под крупным Интерспортом платная, но там за въезд надо платить. Заехать, заплатить, убедиться в том, что нет мест и выехать.
Не все финские городские отели располагают паркингом. Или располагают, как некоторые Сокосы и Кумулусы, но отель на сотню с лихуем номеров, а паркинг на 15 машин.
!!! Отель с аквапарком Holiday Club Tampere !!! имеет свою парковку машин на 30-40. Платную. Оплачивается отдельно. Вырублена в скале.
http://adventis.fotoplenka.users.photofile.ru/photo/adventis.fotoplenka/150056904/xlarge/151675806.jpg
Тебе ссылки на римские фотографии дать? Как там с парковками? Что почем?
Ты мало того, что паркуешься не "где разрешено", а "где не запрещено парковаться" (терминологическую разницу не надо надеюсь, объяснять), ты не платишь за это ни копейки.
Мне не нравится, что на улице с 4 полосами в каждую сторону, одна из которых для общ.транспорта вчера заняли 2 полосы и я тащусь по Невскому со скоростью 800 м/час.
про второй рряд машин имелось в виду
Догадайся с трех раз, где больше машин? Под землей или там где нельзя?
Догадайся с трех раз, те кто встал где нельзя, встали на 2-3-10-15 минут или поперлись на шоппинг в "Пик" или соседний ТЦ под которым как раз и парковка?
Догадайся с трех раз мешают эти машины снаружи или нет? Создают проблемы выезжающим с подземки и пешеходам или нет?
Тут вопрос не в том, клеит кто наклейки или нет. Вопрос воли властей всех мастей навести порядок
300 евро штрафа для среднего финна это много. Но это некий средний штраф за нарушение правил остановки и стоянки. Который надо платить. Неуплата которого отражается на очень многом.
А у нас тем же гаишникам проще ловить за встречку. Денежнее. Ну вот смысл фигачить протоколы на небольшой в общем штраф, когда можно в кустах засесть и пустить че-нить медленно едущее там где сплошная...
И еще немаловажный момент. Стадное чувство. Вот смотри. Есть полупробка. Медленно очень едет поток. Потом какой-нибудь умник выехал на газон и ее объезжает. Так вот стоит одному такому уроду начать превращать газон в дерьмо - так у него сразу находятся последователи. Стоит одному уроду встать криво, так тут же у стада начинает срабатывать прицип:"А я чем хуже!".
Мне, кстати, в связи с этим вспомнился свой давний, еще советских времен полет в Симферополь. Еще на Ил-86. Из них тогда выпускали чуть позже чем из тушек и т.п. Не знаю почему. Так вот сценка. Самолет сел. Моторы потухли. Все сидят. А среди пассажиров была колоритная пара. По всему видать "из советской торговли". И вот она и спрашивает своего спутника:
- А че это все сидят?
- (вставая со своего места) Да они все лохи!
И вот тут 3/4 салона повскакивало со своих мест и ломанулось к выходу.
Неправильная парковка, прочие выкрутасы это все что-то из этой серии.
Понимаешь, это тебе кажется, что ты никому не создаешь помех.
И кроме того есть правила. Я уже писал. Ситуация аналогичная "заемщикам" которые взяли деньги, потом у них возникли "обстоятельства". И пофигу договор.
Понимаешь, ты садясь за руль, фактически подписался под тем как ты будешь ездить, как парковаться, чего делать и чего не делать в конкретных ситуациях. Это факт. Ты это нарушаешь. Умышленно.
Ваш блог-пост обогнал по комментам Надию.
Проставляетесь?
Тогда, получается, в том, что касается вождения по правилам, Вы не совсем еще безнадежны, г-н Редактор: Вы ведь не верите, что те, кто здесь пишет о необходимости соблюдения правил, сами ездят по правилам, правда? Но, выезжая из России, всегда паркуетесь правильно (даже если думаете, что, нарушив правила, никому не помешаете) и скорости не превышаете, потому что, во-первых, другие люди там правил не нарушают, а во-вторых, опасаетесь последствий? То есть при определенных условиях Вы в принципе готовы были бы всегда соблюдать правила даже ценой создания себе некоторых неудобств – но для этого надо, чтобы большинство других людей вокруг стали ездить по правилам и чтобы перспектива быть оштрафованным за любое нарушение правил представлялась Вам неотвратимой, да? Так мы сейчас как раз работаем над первой частью, пытаясь в Вашем блоге привлечь на свою сторону хоть тех, кто еще сомневается)). Мне кажется, Вам стоило бы проявить свойственную модератору рассудительность и, что называется, встать «над» обсуждением и дать нам возможность хотя бы попробовать, а не грозить канонизацией)).
Всего Вам доброго.
Что касается правил, то в Европе не ставят знак "40" там, где можно ехать и 100, как на Севастопольском проспекте в Москве. Специально, чтобы сидеть с радаром в засаде. В Европе есть нормальная система парковок, рассчитанная на количество ездящих по городу автомобилей. Только плати - проблем не будет. Там думают в том числе о том, как сделать мне, автовладельцу, удобно.
Да, я часто встаю не в 10 метрах от перекрестка, как того требует ПДД, а в 2-3-х, да, я оставляю машину под знаком "Стоянка по четным дням запрещена", ибо знаю, что этот переулок все равно не убирают, а главное я никому не мешаю. Если я запру кого-то у подъезда, то оставлю телефон под лобовым стеклом.
Вы же строите из себя святошу. Если вы такая (-ой) на самом деле, то я искренне за вас рад. Я не такой.
Некоторые из нас тут пытались объяснить, что соблюдение правил дорожного движения - это проявление не святости, а всего лишь здравого смысла.
Я понимаю, что сейчас Вы, судя по используемым Вами приемам общения, не в том состоянии, чтобы посмотреть на написанное Вами с точки зрения здравого смысла, но потом когда-нибудь Вы все-таки подумайте о том, что даже если Вы убеждены в том, что снег в переулке никогда не убирается, это все-таки может оказаться не так. Даже если Вы оставите свой номер телефона под стеклом, у человека, которому срочно надо выехать, может сесть батарея или на телефоне закончатся деньги. Или батарея может сесть у Вас. Или Вы можете забыть свой телефон в другой комнате и не услышать, как Вам звонят. Со мной, кстати, однажды такое произошло - то есть я вот так звонила "заперевшему" меня человеку, а он не отзывался.
Вы уверены, что те действия, о которых Вы пишете в Вашем предыдущем посте, никому не принесут вреда, но ведь эта уверенность основана на убежденности в непогрешимости собственных суждений. Иными словами, Вы абсолютно уверены в том, что Ваша оценка ситуации в любом случае является единственно правильной. Поэтому Вы можете позволить себе не соблюдать правила дорожного движения.
Я же никогда на сто процентов не уверена в непогрешимости собственных оценок, поэтому здравый смысл подсказывает мне, что правила все-таки лучше соблюдать. Ну, если Вы готовы за это причислить меня к лику святых (или святош?)), то мне, в свою очередь, придется признать Вас сверхчеловеком: ведь, в отличие от меня, Вы никогда не ошибаетесь)).
Но запирать чужие машины у подъезда все-таки не стоит).
Прям распирает от любопытства.
У финнов все просто. Есть неоплаченный штраф - нет в будущем визы. А неоплаченным он может быть не потому что человек не хочет платить, а можно просто ошибиться с оплатой. А кто ездит только на выходные вообще не может оплатить т.к. банки закрыты. Надо тащиться в консульство. Люди откладывают и т.п.
Т.е. чтобы было элементарное уважение к другим людям, нужен некий кнут. Это показатель.
В этом смысле интересны зимние события, когда в Петербурге снег не убирали вообще. В иных дворах были настоящие войны за расчищенные саомстоятельно места.
У нас, слава богу, адекватные автовладельцы попались, на почищенное кем-то место не лезли. Но это было реже. В основном продвигался тезис, что мол придомовая территория не есть собственность какого-то отдельного автовладельца. Да, формально это так. но когда соседка, довольно хрупкая женщина покидала несколько кубометров снега освобождая место для своего маленького хэтчбэка и на это место лежет жипораст с тезисом, что "место не собственность" и нытьем что у него нет лопаты, обычно у нас ему предлагалась лопата во временное пользование.
Как правило такой вариант его не устраивал.
У нас обошлось без эксцессов. А в иных соседних дворах было иначе.
Мое глубочайшее убеждение. Если субъект нарушает правила ,ведет себя по скотски по отношению к другим, надо быть готовым к последствиям. Не обязательно в виде штрафа по ст.12.9
Последствия могут быть иными. В виде спущенного колеса. Поврежденного автомобиля. Наклейки, наконец.
Но тут история простая. Нарушать то хочется, а вот последствия совсем не устраивают.
Более того, вот недавний случайный разговор двух шапочно знакомых людей:
- Слушай, что же ты машину прямо под окнами ставишь? Она мало того что орет у тебя ночами, ведь не проехать вдоль дома ни скорой, ни пожарке. Ставь с другой стороны, на улице. (там улица довольно широкая, пустая, если все автовладельцы там будут ставить машины, всем хватит места).
- Неа, мне тут удобнее. Вот сделало бы государство стоянку прямо у дома рублей за 300 в месяц, туда бы ставил.
Т.е. опять аппеляции к государству, власти... А то что из того двора элементарно мусор не вывозится регулярно (подъезд к контейнеру постоянно заставлен), это ниче. Только вопли в адрес обслуживающей организации.
спорить действительно надоело про парковку. а сказать общО могу: легко быть праведным там, где для этого от вас не требуется особых усилий. и оставляя в сторону парковку, подумайте, а всегда ли вы в жизни делали исключительно по букве закона и правил даже в мелочах, без малейшего отклонения несмотря на любые причины... если скажете что да, и даже сигаретку или бумажку не бросали никогда мимо урны, считайте, что я назвал вас врунами, таких людей один на миллионы, и тут они врядли есть
Интересно что имеется ввиду под "особыми усилиями"? Некая пешеходная прогулка метров 500-700? Ну так если такие усилия назвать "особыми" то ей богу...
Бросал. И ей богу, я признаю что сие не есть хорошо и виню в этом не городские власти, убравшие "в связи с опасностью терроризма" урны с улиц, а себя, забывшего дома карманную пепельницу. Которую я обычно как раз для таких случаев и ношу.
Почувствуй разницу.
вчера опять поехал туда же где был. рыскал по дворам минут 30. заставили всё, даже остановки, не то что в 500 метрах, а вообще не нашел. ехать в соседний район? не поеду. я уже правда нашел платную парковочку не очень далеко. буду иметь в виду ее
Почувствуй разницу.
и кстати надо полагать, никто из возмущающихся водителей ни разу не превышал 60 км в час в городе. ни на км в час. святые.... если таковыми себя признаете, может быть тогда и можете судить других, а иначе "не судите, да не судимы будете".
А с Вашей идеей о том, что, перефразируя, "легко правильно парковаться там, где это не требует от вас усилий, а там, где требует, - сложно", я согласна. Это, можно сказать, практически объективная истина))
А про скорость в городе... Ну что я прописные истины буду объяснять про безопасность для всех при движении в потоке, про погрешность спидометров (у большинства когда там 80 то реально едет 67-69), про признаваемую законодателем меньшую общественную опасность незначительного превышения (либо не наказуемо вовсе, либо 100 р. штраф) по сравнению с нарушениями правил остановки и стоянки...
Но когда 3-4 дня там ездишь так как надо, то на какой-то срок вырабатывается рефлекс. Ездить и здесь как надо. И не только у меня, а у многих, кто там бывает.
Я не беру в расчет карельского зам.нач.ГИБДД республики, которого извлекли в невменяемом состоянии из-за баранки, а он еще и упирал, что вот только в таком состоянии после литра он нормально и водит. Это исключения.
Те кто ездит в "Аквамарин", "Гелиос", те да... тем плевать. Кто ездит в Рантасипи, им не плевать.
Пример, понимаешь ли, хороший есть.
2. Еще раз для невнимательных отмечу. Законодатель (не я, законодатель) считает нарушение правил остановки и стоянки правонарушением, а движение с превышением установленной скорости в 9 км/ч, например, административным правонарушением вообще не считается. Не мной. Законодателем.
Повторюсь. когда весь поток радостно думает, что едет 80, то в действительности он едет 67-69 км/ч. если мерять находящимися на "вооружении" ГИБДД приборами скоростомерами, ориентироваться на графики скорости в нормальных GPS навигаторах и т.п.
Я не знаю как там в Маскаве, а у нас как-то дороговасто по нашим дорогам ехать быстро.
Если на КАДе колея в двух полосах глубокая, то что на городских дорогах? Вон, на ул.Белы Куна положили асфальт по 2 центральным полосам, правые в каждом направлении не трогали. Разница уровней несколько сантиметров. В дождь очень критично, по Б.Куна вообще никто считай не гоняет, а машин битых уже три видел после ремонта. Потерявших управление из-за разницы сцепных свойств нового асфальта и старого + разница уровней.
И причинение тяжких телесных тоже. В т.ч. повлекших смерть. В УК РФ описано. Согласен?
Отсюда вопрос.может ли гражданин, на почве личных неприязненных отношений тавший в морду, безо всяких там расстройств здоровья (т.е. л.т.п.) негативно относиться к соседу по дому Васе, умышленно пырнувшему ножом кого-либо?
Или априори если ты в рыло кому съездил слегка, то Вася неподсуден?
Так устроит?
здесь значит все...все нарушители, пускай даже одни, превышая скорость, с точки зрения закона менее общественно опасны, чем нарушающие правила парковки, и даже если первые редко превышают скорость и совершают это менее опасное нарушение. но нарушители мы все. хотя, безусловно, дурацкие правила не являются оправданием для нарушений, каких бы то ни было.
С этого и надо начинать. Дурацкие они, не дурацкие, ты садясь за руль по факту принимаешь на себя обязанность их соблюдать.
Кроме того. Те кто клеит наклейки в общем-то хулиганы. Те кто паркуется вторым рядом тоже. Не по составу правонарушения, а по состоянию души. А те кто пробивает таким колеса, заливает вонючей хренью воздуховоды и т.п. - в большинстве случаев отморозки.
А в драке хулигана и отморозка всегда побеждает отморозок. Не все хулиганы это понимают.
В случае малозначительных наказаний градация предупреждение-100 руб-200 руб-500 руб отражает не только степень общественной опасности правонарушения, но и коррупционную ёмкость применяемого ограничения, увы...
@.
Вы же предлагаете вести разговор исключительно в формальной стороне вопроса. Это совсем другая сторона.
Потому что и в этом ракурсе "остановщики" занимают позицию "а почему меня наказывают, а не всех", "а почему парковок нет", "а где доказателсьтва"...
Объясню как добываются доказательства нарушения остановки и стоянки в Израиле. Харковочный служащий тупо фотографирует на цифру автомобиль. Под дворник квитанцию. Если водитель спорит, что мол сломался и т.п., то тут все просто. Счет из сервиса, доказательства того, что автомобиль имел неисправность препятствующую его эксплуатации. В противном случае - штраф.
т.е. вопрос парковки закрывается элементарно и без строительства всяких паркингов. Потому что разговоры об обилии паркингов в европейских городах уже утомили. С формальной точки зрения:
- в Хельсинки площадей, где можно оставить машину меньше чем на Васильевском острове раза эдак в три.
- Машин больше чем въезжает на Васильевский тоже эдак раза в три.
- Машин стоящих с аварийкой во втором ряду нет.
- Машин на тротуарах нет.
Только в этом случае тот, кто лепит наклейку, должен быть морально готов к тому, что ему заедут в верхнюю часть тела кулаком, тот, кто ковыряется возле колеса, должен принять как должное удар бейсбольной битой по хребту, рисовальщик слов - к тому, что обиженный владелец держит наготове баллончик с краской, дабы сразу подкрасить крыло, ну и заодно глазёнки того, кто знает не очень много слов из не очень большого числа букв. Вы же оправдываете обоснованную обратную реакцию, не так ли? Соответственно, с Вашей точки зрения такие ответные действия вполне адекватны и имеют право на реализацию.
Так можно зайти очень далеко и найти, скажем, обоснование кровной мести. А поскольку в конечном счёте все люди потомки одного существа - Адама ли, или первой обезьяны, взявшей в руку палку и спустившейся с дерева, - то значит за причинённую обиду нужно вырезать абсолютно всех. Вот чтобы этого не произошло, и все кормильцы (если исходить с точки зрения сильных мира сего) или подопечные или жертвоносители (с точки зрения бога или богов) не истребили бы друг друга, были созданы (эволюционированы, дадены свыше) нормы морали и права. Потому что общество в целом без морали - обречено. Хотя отдельный не отягощённый моралью индивид в высокоморальном обществе может существовать довольно неплохо. Пожалуй, лучше чем моралисты. Но не очень долго. А когда отщепенцев становится много и они начинают кучковаться, огорчительный финал для них приближается очень быстро.
@.
А люди не готовы. Вот и возмущаются наклейками.
Этим занимаетесь Вы.
Я все в толк не возьму. В СПб в центре проблемы где поставить машину стоят не меньше чем в Москве. Т.е. ситуация то та же. И тем не менее для большинства людей приезжающих в центр не составляет труда протий 500-700 м. без стенаний, как у negoro от места остановки. Это все очень хорошо видно по тем же камерам наблюдения, которых сейчас где только нет.
Вы что собственно хотите:
- Чтобы везде легально стояли машины во 2 ряду, на тротуаре и т.п.?
- Чтобы снесли, например, Казанский собор и там сделали многоярусный паркинг?
- Чтобы поставившие машины во 2 ряду вознаграждались за это?
Или это спор ради спора?
По-моему бесспорно то, что:
- имитация невозможности ехать аварийкой с целью просто постоять там где нельзя это свинство.
- нарушение правил остановки и стоянки это свинство т.к. нарушающий и предположить не может кому и как он может помешать.
- Стенания по поводу наклеек и т.п. это попытки замотать свое свинство указывая пальцем на других свиней.
@.
Наоборот, пока я видел во многих постах обратные утверждения.
А я лишь говорю о том, что при хамской парковке надо быть готовым к разнообразным не вполне легальным сценариям развития событий. Видел в Маскаве, как проходящий мимо гражданин тупо прострелил 3 колеса из "осы" машине припаркованной неправильно. Представляю как рвал на жопе волоса владелец. Как возмущался. И ни на грамм не сомневаюсь, что ему и мысли в голову не пришло, что было причиной. Другие то автомобили были целыми. Т.е. злодей выбрал именно неправильно припаркованный автомобиль.
Во всех сообщениях видна поддержка позиции квазинародных якобы мстителей. Какие выводы я могу сделать из этого?
Несомненно. Вот только примеры каждый раз приводятся не вполне удачные. Легальность под большим сомнением. Вот уже человек с "осой" появился...
В милицию об увиденном сообщили? Визитку под дворник со словами "я свидетель" положили? Или злоумышленника остановили каким-либо способом? Не промелькнула мысль, что он тоже нарушил? Или побоялись четвёртого патрона?
@.
2. Видимо Вы невнимательно прочли. Я пишу о "не вполне легальных сценариях". Что вполне себе симметрично не вполне легальной парковке.
Т.е. я изначально говорю, что если есть надежда на абсолютно легальный протокол, штраф, который потом можно и не платить, что многие делают, и что этим все ограничится... то это не так.
3. Увы, к Вашему большому сожалению. Закон не возлагает на меня обязанность сообщать о незначительном правонарушении. Как и выступать в качестве свидетеля. Ну вот нет у меня такой легальной обязанности. А у водителя автомоблия, вставшего вторым рядом есть легальная обязанность - парковаться по правилам.
Т.е. с моей стороны я не обязан предотвращать правонарушения в отношении его собственности. А он обязан всячески не мешать проезду/проходу граждан.
Разницу видите?
Ну вот нет у меня такой обязанности. У меня есть обязанность соблюдать ПДД, общественный порядок. Дык я его и соблюдал. И ПДД и общ.порядок.
И дело тут не в боязни 4-го патрона. Зачем ввязываться в разбирательства 2 лиц совершивших "благое дело исключительно в интересах служения гуманистическим ценностям" (по пожеланию редактора изменил термилогию). Они сами решат как им лучше дальше совершать свои "благие дела исключительно в интересах служения гуманистическим ценностям". Один в части гуманистической парковки, другой в части гуманизирующих парковку дырок в колесах.
Разумеется, по этому вопросы мы уже почти добились единого мнения. Остался один единственный неясный момент. Почему скотство водителя - это абсолютное зло, а скотство тех, кто пытается пакостить в ответ, - относительное и может быть оправдано тем, что это ответ на первоначальный импульс? А если копнуть глубже и вдруг обнаружить, что корни скотства водителя - тоже в мстительной природе. Ну там скажем в 1917 что-то пошло не так... Значит, он морально амнистирован?
Порезанное колесо симметрично необходимости обиженному участнику дорожного движения перестроиться из второго ряда в третий? Матерное слово на крыле сииметрично тому, что пришлось подождать 10 секунд, пока пройдет узкое место движущаяся навстречу бабушка с сумкой-тележкой? Ну-ну... Удар ножом симметричен матерному слову, сказанному вгорячах?
Вот все бы думали так же! А то те же "Наши" берут на себя несвойственные и не предписанные им законом карательно-воспитательные функции. Хорошие ребята, молодцы. Ст. 330 УК - Самоуправство, вообще-то.
Беда зесь не только не в несоразмерности содеянного (Вы всё равно это не признаете), но и в ровно противоположном эффекте. Любитель "Ос" крайне возмущён авто, стоящим на тротуаре и объективно создающем помеху движению пешеходов, в том числе его любимиго. А он как всегда спешит, и втройне возмутительно, что кто-то пытается ему помешать быть вовремя. Что же в итоге? Человек теряет дополнительное время - на то, чтобы достать травматик, оглянуться по сторонам (ну хоть это логично - чтобы не потерять если что ещё больше времени), нанести 2 выстрела по одной стороне, обойти машину и пробить ещё одно колесо на другой стороне. Типичная реакция человека, ценящего своё время, которое у него пытается украсть таким изощрённым способом неизвестный в авто. Затем, автовладелец возвращается и вместо того, чтобы быстро покинуть место неправедной парковки (а ведь это главная цель перформанса, не так ли?) начинает звонить знакомым или в такси с тем, чтобы его довезли сначала в магазин автозапчастей, а потом до шиномонтажа. Едет, добывает новую резину, возвращается и переобувает пострадавшего. И всё это время идущие по тротуару спотыкаются о нелепо припаркованную машину со сдувшимися колёсами, а едущие по улице вынуждены принимать левее. Как говорится, за что боролись?
А может быть неуловимый мститель был не просто импульсивен, а полностью неадекватен - раз он не смог прикинуть такие ровно противоположные последствия. И травматическое оружие в руках такого маньяка - огромная опасность для всего общества. Может быть он даже (!) более опасен, чем парковочный хам? Или был просто пьян. Во что, если б мне сказали, - я бы поверил сразу же, ведь в этом предположении всё складывается в логичную картинку. Ну и третий вариант на выбор: герой решил таким вот поступком "порисоваться" перед товарищами или особью противоположного пола.
@.
Примерно то же есть и в случае остановки и стоянки. Так, машина с аварийкой (ну и в идеале с выставленным через разумное время треугольником) осуществила не стоянку и не остановку. А вынужденную остановку, которая регламентируется немного другими пунктами правил. То есть некто в третьем ряду с аварийкой по закону ничего не нарушает. По жизни правда это неуважение ко всем окружающим. Но я вновь повторю вопрос: мы оцениваем поведение третьерядопомигайщика по закону или исходя из общечеловеческих ценностей? А запарковавшегося на тротуаре - просто по факту того, что он занял часть тротуара или с учётом того, что по оставшейся для пешеходов части спокойно проедет даже грузовик? Или ступаем на скользкую тропу двойных стандартов, применяя тот взгляд, который кажется более удобным нам в данный момент?
И хоть я пытаюсь обратить внимание на разные точки зрения, сам стараюсь вести себя максимально уважительно к другим водителям и безлошадным участникам дорожного движения. Согласен, переломить привычки большинства (увы, надо признать, что нарушающих хотя бы по мелочи - большинство) очень непросто, тем более резко и в существенных вещах. Если уж начать перестраивать сознание людей, то давайте начинать с малого. Хотя бы - пусть каждый, кто прочтёт эти строки, в течение ближайшей недели не мусорит на улице. Не выкидывает мимо урны плёнку от сигарет или окурки, не оставляет возле столбов бутылки или банки из-под напитков и т.д. Согласитесь, спрятать бумажку в карман если урны нет поблизости или донести пакет до урны, а не расстаться с ним на полпути, кидать шелуху от семечек в отдельный кулёк, а не на асфальт - это гораздо проще и требует существенно меньше усилий, чем найти полностью адекватное место для парковки. Когда это станет делаться на автомате, то можно задуматься о том, какие реальные плюсы появились.
И ещё одно соображение. Принципы, заложенные в нынешнюю систему взаимоотношений человека и государства, нам достались из СССР ещё довоенных годов. Тогда одним из основополагающих принципов при создании комплекса законов и окружения, в котором этим законам нужно следовать, была именно пртоворечивость. С тем, чтобы было практически невозможно существовать, не нарушая на один из законов, правил, норм. В те годы это было обусловлено необходимостью борьбы с политическими противниками. Нынче - скорее как средство
переделарегулирования экономики.
@.
Ну эти песни при воле властей (ГИБДД) пресекаются в ноль. Когда была у нас кампания по борьбе с такой хренью на Невском, делали просто. Нет водителя - эвакуируют. Есть водитель - вынуждают вызывать эвакуатор, который тусуется неподалеку. Тот увозит в "Место не мешающее проезду транспорта".
Треугольник, кстати, обязателен в этом случае, и его дистанция от машины также регламентирована.
Все.
Вот! "Предложение действительно только в период проведения рекламной акции." И только по воле властей. А в остальное время что происходит? Вышли на работу операторы машинного доения...
В машине детское лежачее кресло с правдоподобно запелёнатым БебиБорном. ГАИшник знает, что буксировка авто с пассажирами (даже методом полной погрузки) запрещена, а за похищение людей есть статья в УК. В общем, "замучается пыль глотать".
Навязывание (платной?) услуги. Человек уже вызвал эвакуатор с сервиса официального дилера. Бесплатный. Так что волноваться не о чем: помощь уже в пути и очень скоро проблема решится. Да, искать авто эвакуатор будет именно на этом месте, а иначе с клиента будет взят штраф за ложный вызов.
Я говорил про категорию времени, а не пространства. Аварийку правила предписывают включить сразу же. И уже после этого выставлять знак аварийной остановки. Запрета предварительно искать его полчаса в багажнике - нет.
"Что ж это за ужасная страна, где каждый, даже мальчик знает Военную Тайну, но никому её не говорит" (с). Если дорожные инспекторы прекрасно знают, где в ближайшей округе есть места, благоприятные для парковки, почему на это не обратить внимание водителей, установив соответствующие указатели? Или это и есть та самая главная тайна (военная ли, коммерческая)? Сказка о Мальчише-Кибальчише учит тому, что такая страна (в рассматриваемом случае получается система) - непобедима.
@.
Относительно городской скорости - я не знаю где в СПб по моим маршрутам можно ехать 90 в силу состояния дорог.
Ну, конечно, если нет желания раз в полгода менять комплект рычагов, амортики, их опоры, сайлентблоки стабилизатора и все сопутствующее.
У меня нет. Такого желания.
Ну я же говорю. Человек, по неосторожности совершивший причинение телесных повреждений средней тяжести, никооим образом не может относиться негативно к лицу, совершившему умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами. Двух и более лиц, например.
Это несомненно.
тема-мощь...какие там банки...вот, что волнует всех
Гаучо считает себя вправе оценивать поведение других людей, оскорблять их, при чем, не за конкретные проступки, а так, предположительно. Меня например он лично нигде не застукал, а скотиной обозвал (обобщенно) уже не раз.
А сам при этом изрядный нарушитель скоростного режима, в чем не стесняется признаться. Да и не только его - сам же признался, что правильно себя вести на дороге научился только заграницей.
Как всегда - в чужом глазу соринку видим, в своем бревно игнорируем.
Повторю свой вывод - с таким мировоззрением прямой путь к аналитику; позиция "я всегда прав, когда не прав - смотри пункт первый" обычно очень грустно заканчивается для ее обладателя
Не совсем понимаю, что значит "изрядный"? Есть некое абсолютное мерило. Кодекс. Превышение до 10 км/ч состава правонарушения не образует, свыше там уже некая градация. У меня нет ни одного административного взыскания за нарушения ПДД. Так что я не совсем понимаю что есть "изрядный нарушитель".
Это не я возомнил. Мне по большому счету фиолетово как кто паркуется в Москве. И фиолетово что кому-то там наклейку наклеили, машину на штрафстоянку уперли, фонарь разбили.
Это те у кого реакция бурная сами готовы в большинстве своем нарушать интересы других, а когда их интересы этими другими в ответ на их нарушения как-то попираются. Даже незначительно. В виде легкоотлепляемой наклейки, так сразу визг начинается, так вот это именно те люди и возмонили.
"Мне нарушать можно, т.к.:
- мне "надо",
- у меня болит,
- город, гады какие, не построили паркинг вместо Большого Театра, например,
- идти далеко
и так далее.
Я же говорю всего лишь о том, что нарушаешь права и законные интересы третьих лиц - будь готов к противоправным действиям третьих лиц.
А то как-то хочется многим и на елку влезть и целостность кожных покровов ягодиц не повредить.
а вместо пользы сплошное словоблудие. ни о чем.
Мне кажется, Вы просто немного слишком эмоционально воспринимаете его посты)). Если Вы вчитаетесь в их содержание, то увидите, что на самом деле он достаточно аргументированно отстаивает свою позицию.
А психоаналитики здесь не нужны, поверьте мне, хотя в определенных случаях обращение к ним не помешало бы любому человеку)).
а насчет аналитика - я высказала свое мнение (как и Гаучо) - имею право