Ну вот и замечательно. Выкатил...
20.10.2011 19:06
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Ну вот и замечательно. Выкатились. Криво, но выкатились. Те баги, которые повылезали в процессе, разработчики почистят. Большие формы в последнее время давались с трудом. В новом формате обещаю писать чаще.
Комментарии 14
...и Артур Перепёлкин, глядишь, тоже вернётся
Вопрос, конечно, зачетный.
Тест-драйв. Прикольно!!!
И пусть все пишут!
А теперь пусть славные прогрммисты расскажут, как это работает. Просто. По-рабоче-крестьянски! Чтобы каждый мог, не понимая даже, всё сделать!
хотя эта батарея кнопок , особенно "вставить в блог" сводит с ума =)