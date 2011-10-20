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Ну вот и замечательно. Выкатил...

20.10.2011 19:06 14 5 524 просмотра
Ну вот и замечательно. Выкатились. Криво, но выкатились. Те баги, которые повылезали в процессе, разработчики почистят. Большие формы в последнее время давались с трудом. В новом формате обещаю писать чаще.

Комментарии 14

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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"В новом формате обещаю писать чаще."
...и Артур Перепёлкин, глядишь, тоже вернётся smile:-D
Першинг  (Першинг)
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Здравствуйте! Это что ли блог? Или какой другой формат?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
По замыслу авторов это и есть блог.
Вопрос, конечно, зачетный. smile:D
Першинг  (Першинг)
#
Ятоже написала. Но побольше. И в Твиттере прописала. smile:-)
Тест-драйв. Прикольно!!!
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
Ну теперь можно и 200 тыс планочку брать ))
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Да, если бы не сегодняшний глюк с подписками - новый рекорд, с реактивной тягой обновления, был реален
Першинг  (Першинг)
#
Чтобы заработало, нужно рекламировать! Пусть программеры банер сделают! И подвесят!
И пусть все пишут!
Першинг  (Першинг)
#
А почему ссылка Вконтакте не идёт? В Твиттер разместила методом тыка.
А теперь пусть славные прогрммисты расскажут, как это работает. Просто. По-рабоче-крестьянски! Чтобы каждый мог, не понимая даже, всё сделать!
Дмитрий Дружков  (dopler)
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куда ссылка не идет вконтакте? в твиттер все отлично уходит например.
хотя эта батарея кнопок , особенно "вставить в блог" сводит с ума =)
pawur  (pawur)
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А кто тот "злой гений", который придумал чтобы нигде нельзя было увидеть полный список существующих блогов? Ведь было раньше и было удобно. smile:( Почему старая, привычная нам, возможность вырезана из новых блогов?
pawur  (pawur)
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Нашлось, однако... глубоко-глубоко внизу на первой странице блоков в виде малюсенькой ссылочки "Топ авторов". Юзабилити доставляет! smile:)))
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