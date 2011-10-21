Обновление Народного рейтинга

В среду обновили Народный рейтинг. Добавили несколько очень полезных фич. Например, форму поиска отзывов. Можно отсортировать отзывы по банку, по услугам, по оценкам. Например, можно посмотреть, какие отзывы оставляли клиенты по ипотеке ВТБ 24. Фильтр услуг есть и на главной странице Народного рейтинга. Он запрятан, но опытным пользователям не составит труда его найти (плашка "Об услугах").
Под каждым отзывом появились "лайки". Голосуйте за понравившийся вам отзыв, и ваше мнение обязательно будет учтено при определении отзывов месяца. Окончательное решение остается за редакцией, но выбирать будем среди самых рейтинговых записей.
Комментарии 8
Порадовал ответ нашего руководителя интерактивов: (философско так было сказано)"Ну... Олег очень богатый человек..."