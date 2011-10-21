Вход
Профиль Блог Лента Активность

Обновление Народного рейтинга

21.10.2011 10:30 8 5 228 просмотров
В среду обновили Народный рейтинг. Добавили несколько очень полезных фич. Например, форму поиска отзывов. Можно отсортировать отзывы по банку, по услугам, по оценкам. Например, можно посмотреть, какие отзывы оставляли клиенты по ипотеке ВТБ 24. Фильтр услуг есть и на главной странице Народного рейтинга. Он запрятан, но опытным пользователям не составит труда его найти (плашка "Об услугах").

Под каждым отзывом появились "лайки". Голосуйте за понравившийся вам отзыв, и ваше мнение обязательно будет учтено при определении отзывов месяца. Окончательное решение остается за редакцией, но выбирать будем среди самых рейтинговых записей.

Комментарии 8

Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Спасибо говорят человеку, а "мне нравится" говорят относительно действий человека, например, написанной статьи smile:)
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
А почему нет голосования по ответам банка? Иногда ответ нравится гораздо больше, чем сам отзыв ...
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Рано или поздно, всё что на нашем сайте можно будет лайкать. В октябре "всё" наверное вряд ли, а в ноябре - уже таки да smile:)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Да, но ответы банка к этой категории вряд ли будут относиться.
Першинг  (Першинг)
#
Лайкаю! Лаю! Протестируем!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Заседали давеча с пеаром одного известного банка и они задали вопрос: "А почему у вас ткс на вершине рейтинга?"
Порадовал ответ нашего руководителя интерактивов: (философско так было сказано)"Ну... Олег очень богатый человек..."
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения