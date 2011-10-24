Реальные имена в блогах

Открывая новый формат общения на сайте, сразу хочется оговорить правила. Мне кажется, будет разумно, если мы попросим наших авторов писать под реальным именами и использовать свои реальные фото. Это позволит установить более доверительные отношения между блогерами.



Если кто-то принципиально не хочет "светить" свое ФИО, он может по-прежнему без ограничений писать на форуме. Как вы считаете?