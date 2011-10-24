Реальные имена в блогах

Открывая новый формат общения на сайте, сразу хочется оговорить правила. Мне кажется, будет разумно, если мы попросим наших авторов писать под реальным именами и использовать свои реальные фото. Это позволит установить более доверительные отношения между блогерами.
Если кто-то принципиально не хочет "светить" свое ФИО, он может по-прежнему без ограничений писать на форуме. Как вы считаете?
Комментарии 43
Автора должны узнавать по ФИО и фото, сам формат блогов отрицает анонимность по определению.
Вопросец технический. нигде не написано, какие ограничения по размеру файла. Я вставила то, что вставилось. тест он и есть тест. пусть программисты откроют тайну!
Хотя может я чего и не прочла...
В квадрате и в прямоугольнике смотрится по-разному. Можно было бы отформатировать под тех.нические условия. А то фото искажается. До неузнаваемости.
Не совсем понятно, что Вы имеете в виду под "разное фото".
Фото, которое Вы размещаете в разделе настроек "Профайл блога", используется только в блоге и на тулбаре вверху.
К тому же в блоге важно содержание, а не фотка или ФИО автора
И другая сторона медали. Даже несмотря на то, что мы все законопослушные граждане... Были публикации, что те же "одноклассники" это "добровольная база данных спецслужб". Вам охота своими же руками "заводить на себя досье"? Мне нет)))
А вот уже рекомендация avege.ru: Перед публикацией фотографий и биографий следует подумать, где они, кроме разведслужб, могут оказаться. Снимка, даже в десятилетнем возрасте, достаточно для того, чтобы узнать, как вы будете выглядеть в пятьдесят. Ни голова, ни лоб, с возрастом не вырастут, а у не понимающих это не прибавится и извилин. Фото 3х4 хватит для приделывания к нему любых частей тела и размещения, с любыми комментариями, на любых сайтах сексульных меньшинств или знакомств.
Оставленные вами сведения о себе могут храниться десятки лет, так как множество различных серверов отслеживает и сохраняет историю веб-ресурсов. И даже при закрытии и удалении последних, они останутся в кэше истории. "
Не думаю, что будет какой-то напряг.
Не в напрягах дело, а в правилах хорошего тона.
Личная страничка человека должна быть личной страничкой человека.
У человека есть лицо и имя.
Думаю, что чужому человеку (который зашёл в блоги не с форума) будет элементарно приятно, что ему сразу представились, тем самым поздоровавшись.
За всех говорить не могу что устроит, есть компромиссное предложение.
Не загрузившим фото и не указавшим имя дать вести блог, но не включать в рейтинг популярности. Технически думаю это реализуемо. Лично меня и "резервация" пока устроит.
Давайте разрешим! Те, кто ответил сегодня - вполне известны и узнаваемы. Пусть будут ники и имена.Или просто ники.Мне они нравятся такими!
Имя? Фамилия?
Да. Но отчество и паспортные данные мы то не просим!
Фото? Ну если есть мысль, что по фото размером 10*10 пикселей на вас откроют охоту, тогда да - для блога (как заметил уважаемый piramidon) нужно созреть, наверное. Тут уж мы ничего поделать не можем.
В самом же Минкомсвязи РФ вообще заявили, что интернет-пользователю следует руководствоваться нормами обновленного законодательства и передавать персональные данные только в том объеме, который необходим для достижения целей их обработки.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/16/08/2011/610694.shtml
Блоги пробуют нас:
Можешь выйти на блоги ?
Смеешь выйти на блоги ?
Маску снять, - и на блоги,
Сортом выше - чем форум,
Анонимность поправ?!
Фото засветить можно. Не трудно, да и не урод вроде.
Только вот зачем было столько времени (с учетом других сайтов лет 5 уже точно будет) под псевданимом светиться? Чтобы сейчас выпятив грудь показать: вот я каков?
Ну напишу я в скобочках вместо "Семен Семеныч" Кузьма Минин или Автондил Калашников. Что это изменит? Только вызовет удивление народа. Кто такой? С чегой-то у него свой блог?
Ратол чуть выше привел пример со всемирно известными классиками.
Действительно, кто помнит настоящее имя Марка Твена? А Максима Горького? Аркадия Гайдара?
Жорж Санж вообще была женщиной! А Кузьмы Пруткова не существовало вовсе - были только его произведения.