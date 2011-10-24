Вход
Профиль Блог Лента Активность

Реальные имена в блогах

24.10.2011 15:31 43 2 230 просмотров
Открывая новый формат общения на сайте, сразу хочется оговорить правила. Мне кажется, будет разумно, если мы попросим наших авторов писать под реальным именами и использовать свои реальные фото. Это позволит установить более доверительные отношения между блогерами.

Если кто-то принципиально не хочет "светить" свое ФИО, он может по-прежнему без ограничений писать на форуме. Как вы считаете?

Комментарии 43

Александр  (amarok)
#
Думаю разрешить не "светиться", шоб не сглазили smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Ну а смысл тогда в личном блоге? smile:)
Автора должны узнавать по ФИО и фото, сам формат блогов отрицает анонимность по определению.
Першинг  (Першинг)
#
Мне так всё равно. Я везде под своим настоящим именем.
Вопросец технический. нигде не написано, какие ограничения по размеру файла. Я вставила то, что вставилось. тест он и есть тест. пусть программисты откроют тайну!
Хотя может я чего и не прочла...
Першинг  (Першинг)
#
Было бы неплохо,чтобы в разных форматах можно было поставить разное фото.
В квадрате и в прямоугольнике смотрится по-разному. Можно было бы отформатировать под тех.нические условия. А то фото искажается. До неузнаваемости.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Треш с фото в блогах обещают починить. smile:)
Не совсем понятно, что Вы имеете в виду под "разное фото".
Фото, которое Вы размещаете в разделе настроек "Профайл блога", используется только в блоге и на тулбаре вверху.
Першинг  (Першинг)
#
Да, но оно может быть квадратным и прямоугольным. скадрировать по-разному нужно!
Першинг  (Першинг)
#
Копромиссненько!
Анжелика Жукова  (Mirovaja)
#
Хорошо, что не овал предложил. Как на памятнике "Помним. Любим. Отдыхай..."
К  (shlomo_chavez)
#
Имя то своё реальное ладно, а вот фамилия извините. Населённый пункт проживания маленький - "палево" ну просто ни к чему. С фоткой тоже самое. Можно вести записи без фото?
Александр  (amarok)
#
плюсадин или плюстописот
К тому же в блоге важно содержание, а не фотка или ФИО автора
piramidon  (piramidon)
#
Тогда не совсем понятно, в чем "новый формат общения"? Если исключить техническую составляющую, все так раньше и было: блоги для профессионалов, форум для любителей-потребителей банковских услуг. Что характерно "анонимные любители" за конспиЯцию. Все верно дивидендов за публичность нет никаких, а гипотетические неприятности могут возникнуть.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Какие например неприятности? Или блог обещает быть крайне сканадльным? Критика руководства и прочее? Так это можно вычислить и по нику при желании
piramidon  (piramidon)
#
Нет, речь идет не о скандальном содержании блога, а о раскрытии личных данных, как таковых. Не перед администрацией портала, а перед интернетом в целом. Наглядный пример неприятностей от раскрытия данных - похищение сына Касперского (возможны и другие варианты). Хотя лично я далеко, далеко и еще раз далеко человек не такого уровня, как Касперский))) и тем не менее. Вы скажете ага такой "умный", а мы тогда что-же..? Я не против, когда раскрытие личной информации оправданно в т.ч. и бизнес интересами. А если бизнес интересов в раскрытии себя нет, то "плата" просто за доверительное общение слишком высока)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
что то не пойму как цитировать тут. Так вот именно вопрос и в том что если человек не уровня Касперского и вообще просто Вася Пузанчиков из 5 квартиры, никому не нужный, то в чем может быть высокой эта плата за доверительность? Вот это и непонятно мне.
piramidon  (piramidon)
#
Ну а если с позиции "Васи Пузанчикова", то аргумент тоже найдется: «зачем мне со своим рылом в калашный ряд?» )))
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
ну вот почему вместо того чтобы объяснить в чем опасность хотя бы нескольких примерах идет вот это про калашный ряд? smile:(
piramidon  (piramidon)
#
Извините, я просто не предполагал, что нужно описывать конкретные примеры. А вдруг их кто-то попытается реализовать? Ведь были же прецеденты, когда преступники реализовывали планы узнав их из книг, а чаще из фильмов. Ну попытаюсь высказаться в общих чертах. По фотографии, по Ф.И.О., по месту работы, по имеющимся счетам в банках, по странам которым путешествует человек и как часто путешествует становится просто, применительно именно к нему, свести воедино представление о его доходах, о том когда и в какой момент времени он может отсутствовать (квартира будет пустовать). Дальше рассказывать?
И другая сторона медали. Даже несмотря на то, что мы все законопослушные граждане... Были публикации, что те же "одноклассники" это "добровольная база данных спецслужб". Вам охота своими же руками "заводить на себя досье"? Мне нет)))
piramidon  (piramidon)
#
Немного звучит, как упрек. Но я же сразу обозначил свою позицию "я просто не игрок на поле интернета". Поводов проявлять храбрость и твердость духа и так хватает на другом поприще, просто не хочется распылять силы))) Ну а концептуально, повторюсь, были анонсированы блоги как новая форма общения со свободным выбором тем. Ну я бы предположим захотел бы завести блог что-нибудь на тему искусства. Посторонним посетителям в этом случае, доверие посредством моей фотографии, зачем? Как в анекдоте "У нас договор: я не даю денег в долг, а банк не торгует семечками"))) Согласен, я в основном, с Вами Филипп, вот даже здесь вроде у многих имена а у меня "кликуха"))) Выглядит неуместно, но и при таких требованиях к авторизации здесь вряд ли появятся блоги с "рюшечками и пампушечками". Будет типовой офис со своим дресскодом (и это неплохо). Ну ошибся я с форматом извините. С кем не бывает)))
ratol  (ratol)
#
Вася Пузанчиков из 5 квартиры может быть не нужен никому уровня Касперского, но очень интересен Пете Васину с третьего этажа и его компании))
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
я считаю это манией преследования, но спорить не буду, а осуждать тем более не могу
ratol  (ratol)
#
недавно манией преследования считали металлические двери. Подъезды были без домофонов и почтовые ящики почти не запирались. Совсем недавно. А теперь ужесточают закон о защите личной информации... в том числе про Васей Пупкиных. "Пессимист - это всего лишь хорошо информированный оптимист".(С)
А вот уже рекомендация avege.ru: Перед публикацией фотографий и биографий следует подумать, где они, кроме разведслужб, могут оказаться. Снимка, даже в десятилетнем возрасте, достаточно для того, чтобы узнать, как вы будете выглядеть в пятьдесят. Ни голова, ни лоб, с возрастом не вырастут, а у не понимающих это не прибавится и извилин. Фото 3х4 хватит для приделывания к нему любых частей тела и размещения, с любыми комментариями, на любых сайтах сексульных меньшинств или знакомств.
Оставленные вами сведения о себе могут храниться десятки лет, так как множество различных серверов отслеживает и сохраняет историю веб-ресурсов. И даже при закрытии и удалении последних, они останутся в кэше истории. "
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Лично у меня перед глазами пример Фейсбука, где все свободно общаются по именам, и никого это не напрягает. Наоборот, придает общению большую доверительность. А случайно затесавшиеся туда левые ники смотрятся крайне странно. Хотелось бы такую же атмосферу видеть и на Банки.ру.
Александр  (amarok)
#
На Банки.ру почти все "старики" друг друга знают, привыкли...
Не думаю, что будет какой-то напряг.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Не думаю, что будет какой-то напряг.

Не в напрягах дело, а в правилах хорошего тона. smile:)
Личная страничка человека должна быть личной страничкой человека.
У человека есть лицо и имя. smile;)
Думаю, что чужому человеку (который зашёл в блоги не с форума) будет элементарно приятно, что ему сразу представились, тем самым поздоровавшись.
Александр  (amarok)
#
Ну да, отсутствуют у меня иногда правила хорошего тона smile:) Но есть вариант, использовать псевдонимы. smile;)
piramidon  (piramidon)
#
Наверно правы Вы, по большому счету. Ники эти, как клички в известной среде. Может быть и созрел бы со временем до Ф.И.О. но пока выбора не оставлено. Ну а с фотографиями (со всех поголовно) все равно перебор. Почему тогда не оговорено, что фотография нужна согласно действующего в РФ паспортного контроля? Можно же свое фото дать в парандже, маске Зорро, в бодиарте, просто обезобразив лицо жуткой гримасой. Формально будет по правилам)))
К  (shlomo_chavez)
#
Уважаемый Редактор. Понимаете, ну вот нету у меня аккаунта(ов) блога ни на российской ни на зарубежных ресурсах. Как вы думаете, можно ли назвать доверием коллективу всего ИА заведением блога юзером именно на banki.ru. Тут же предлагается сразу "голой попой на мороз". Не хочется.
За всех говорить не могу что устроит, есть компромиссное предложение.
Не загрузившим фото и не указавшим имя дать вести блог, но не включать в рейтинг популярности. Технически думаю это реализуемо. Лично меня и "резервация" пока устроит.
К  (shlomo_chavez)
#
Дмитрий, ваша позиция естественна и понятна. Были все с открытыми лицами, а тут раз, придут какие-то "шифровщики".
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
по большому счету лично мне все равно. но узнать интересно, не пропустил ли я какие минусы от раскрытия личных данных. вполне возможно, что что-то не учитываю
К  (shlomo_chavez)
#
piramidon, спасибо вам. Последнее предложение прямо УХ. Невозможно ничего более осмысленного добавить.
Першинг  (Першинг)
#
Мне кажется - пусть кто как хочет. Меня вполне ники устраивают. Это вполне реальные люди. Я их и так себе хорошо представляю И люблю такими, какие они есть.Ну а я осанусь реальная - я тоже уже образ.
Давайте разрешим! Те, кто ответил сегодня - вполне известны и узнаваемы. Пусть будут ники и имена.Или просто ники.Мне они нравятся такими!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Друзья, ажиотаж вокруг "личных данных" вообще, если честно не понятен. smile:-D
Имя? Фамилия?
Да. Но отчество и паспортные данные мы то не просим!
Фото? Ну если есть мысль, что по фото размером 10*10 пикселей на вас откроют охоту, тогда да - для блога (как заметил уважаемый piramidon) нужно созреть, наверное. smile:) Тут уж мы ничего поделать не можем.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
по посту Филиппа непонятно, а по твоему посту выходит, что анонимам блоги открываться не будут, так? Решение все же вынесено?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Промежуточное - да. Мне бы хотелось, чтобы в этом разделе общались люди, не скрывающиеся под никами. Хотя бы для разнообразия. По поводу обязательности фото я не так уверен. Может быть разрешим аватары.
qaq  (qaq)
#
С реальными фотками, думаю не очень тема...
qaq  (qaq)
#
А сдругой стороны, видь ФИО и фото может быть вымышленное у блогера.Кто об этом кроме него это узнает.
ratol  (ratol)
#
Кража информации, в том числе персональных данных, и их злоумышленное использование — явление древнее и распространенное. Организаторы конкурса на самую "старую" утечку информации из ассоциации Open Security Foundation (OSF) образно пошутили, что использование социальной инженерии змеем-искусителем привело к полному уничтожению всех записей, которые содержались в Древе Знаний. Ну а в качестве средства для своей атаки змей уже тогда использовал Apple.
В самом же Минкомсвязи РФ вообще заявили, что интернет-пользователю следует руководствоваться нормами обновленного законодательства и передавать персональные данные только в том объеме, который необходим для достижения целей их обработки.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/16/08/2011/610694.shtml
Кожаный Пиджак  (Вурдалак)
#
Возможно, я ошибаюсь, но, на мой взгляд, общение на портале можно сравнить с маскарадом. Тут целая субкультура анонимов. Какой смысл срывать маски на маскараде? Одно дело если авторами являются председатели правлений или руководители крупных подразделений компаний. Эти люди публичные. Но если пишет своё мнение простой клерк, действующий или бывший, то зачем ему "светиться"? smile:scratch: Для анонимов оставляют форум. Но, по-моему, форум гораздо ниже сортом, чем блог smile:pardon:
ratol  (ratol)
#
И всё так же, не проще,
Блоги пробуют нас:
Можешь выйти на блоги ?
Смеешь выйти на блоги ?
Маску снять, - и на блоги,
Сортом выше - чем форум,
Анонимность поправ?!
ratol  (ratol)
#
Должна заметить, что даже у великих классиков были литературные псевдонимы, и никто не вменял им нарушений правил хорошего тона.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Да, интересная была дискуссия... Жаль завершилась до моего прихода... smile:uncap:

Фото засветить можно. Не трудно, да и не урод вроде. smile:)

Только вот зачем было столько времени (с учетом других сайтов лет 5 уже точно будет) под псевданимом светиться? Чтобы сейчас выпятив грудь показать: вот я каков?

Ну напишу я в скобочках вместо "Семен Семеныч" Кузьма Минин или Автондил Калашников. Что это изменит? Только вызовет удивление народа. Кто такой? С чегой-то у него свой блог?

Ратол чуть выше привел пример со всемирно известными классиками.
Действительно, кто помнит настоящее имя Марка Твена? А Максима Горького? Аркадия Гайдара?
Жорж Санж вообще была женщиной! А Кузьмы Пруткова не существовало вовсе - были только его произведения.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения