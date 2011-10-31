"Народный рейтинг" - 2. Есть идея

Во-первых, хочу поблагодарить наших посетителей, дружно вставших на сторону Банки.ру в недавней дискуссии по правилам "Народного рейтинга". Это неожиданно и даже трогательно. Спасибо! Во-вторых, хочу обратить ваше внимание на пост представителя Альфа-Банка Александры Самолюбовой, в котором она постаралась объяснить свою позицию. Возможно, в ходе новой дискуссии найдутся новые аргументы, только просьба выражать их предельно корректно.
В-третьих, и это главное. Новые пункты правил ничего не решат. Всегда будут десятки и сотни ситуаций, которые не вписываются в общие стандарты и по которым решения надо будет принимать индивидуально, руководствуясь простым здравым смыслом. Раньше я сам выступал в качестве независимого арбитра, рассчитывая на свое чувство справедливости, сейчас у меня такой возможности уже нет.
Поэтому предлагаю стать подобным арбитром вам, посетителям Банки.ру. Здесь и далее мысли вслух; сразу прошу прощения у коллег из Народного рейтинга, что не согласовал предложения с ними.
Итак. Мы формируем на сайте институт, прости меня, Господи, омбудсменов - людей, которые будут выступать независимыми арбитрами. При возникновении спорной ситуации, в которой банк не согласен с решением администрации Банки.ру, он обращается к этим третейским судьям. Они выслушивают позицию банка, потом модераторов Банки.ру, и на основании полученной информации принимают решение. Чтобы банки не злоупотребляли этим инструментом, количество обращений в арбитраж на первых порах можно ограничить - скажем, 2-3 обжалованиями в месяц. Но это уже детали.
Что скажете?
Комментарии 59
Ещё хотелось бы видеть среди кандидатур пользователей Лариса, Bald, Brein.
А если человек попытался получить в банке кредитку, ему ее не дали, и у него на этой почве сформировалась стойкая неприязнь к этому банку? Формально - он не клиент. Но разве может он быть омбудсменом? Как вы предлагаете исключить такие ситуации?
ЗЫ: но от личных подсознательных предпочтений никуда не деться, нигде и ни при каком суде ...
Ну и чем плохи штатные редакторы, которые сейчас этим занимаются?
Не, Филиппа, конечно, можно понять Банки наверняка давят, и очень сильно. Гораздо проще показать им пальцем на омбудсменов и сказать: "А я чо? Это все они!"
Но все-таки, боюсь, предлагаемые изменения сильно снизят объективность рейтинга.
Во-вторых, если редакторы сильно неправы, я Вас уверяю, в теме "Народный рейтинг, текущие вопросы об отзывах" сразу поднимается такая буча, что мало не покажется. Да, группы поддержки у Альфы, к примеру, я в этой теме не наблюдаю. Ну и кто в этом виноват? Редакторы? Правила НР? Я так не думаю.
Сдается мне, что банки не просто так подняли вопрос, а с целью защиты от НРовского экстремизма
А если в целом, то идея, на мой взгляд, достаточно спорная. НР в том виде, в котором он существует сейчас, реально очень мощный инструмент обратной связи с банками. Письмо банков ясно это показывает. Понятно, что кропотливо улучшать ежедневную работу с клиентами банкам гораздо труднее, чем попытаться модифицировать правила НР. Если представителям банков порой не нравятся резкие суждения в их адрес, возможно, им стоит забуматься, почему так происходит. А они хотят, чтобы им понизили планку.
Безусловно, в НР в текущем варианте есть множество недостатков. От зачета или незачета некоторых оценок у меня самого порой остатки волос встают дыбом. Но то, что предлагается (и в письме банков, и в данном посте), как мне кажется, сделает ситуацию еще запутанней и хуже.
Хотя мне кажется это только все запутает. Согласна с Pifом)
2. Арбитр должен быть неизвестен банку (для этого достаточно завести второй логин, специально и только для арбитража)
3. при подаче заявки на арбитраж сначала набирается нужное число арбитров (не менее чем ...) путем выражения согласия на это. Затем простым большинством внутреннего голосования (открытого, но так как имена арбитров скрыты, то для широкой публики и банков тайного голосования) принимается окончательное решение.
4. При подаче отзыва клиент должен выразить согласие на передачу арбитрам персональных данных. То есть должна быть передана информация, скрытай но переданая на портал, информация из банка, для принятия правильного решения.
ЗЫ: имена самих арбитров скрывать не обязательно (по желанию), но под каким ником и как именно он голосовал - скрывать (кроме администрации портала), имхо, обязательно.
Но закралось сомнение. Ведь при решении сложных ситуаций наверняка потребуется раскрыть все обстоятельства дела, в т.ч. и личные данные перед таким вот "третейским судом". Насколько это будет законно? НЕ будут ли возражать сами авторы отзывов?
Но нет согласия - нет данных. Это должна быть отдельная галка при написании отзыва.
Но тут еще вопрос. Решение будет зачет/незачет или еще и непосредственно оценка?
Да и вообще идея с новым "институтом" лично мне не нравится. Народный рейтинг в текущем его состоянии хорош тем, что в случае наличия проблем у клиента - у него есть площадка для привлечения внимания к своей проблеме. Причем этот механизм оказывается значительно эффективнее чем обращения в специализированные службы банка. И те банки, которые реально заботятся о своей репутации, стараются на эти "проблемы" обращать внимание.
Понятно, что текущая ситуация на банковском рынке наколяется и теперь, когда возникает необходимость в привлечении клиентов, банки вспомнили про репутацию и о самом популярнов в этом плане ресурсе banki.ru Но, на мой взгляд, рейтинг нужно улучшать не меняя правила, а улучшая свою работу над ним.
Исходя из "народности" рейтинга, только клиенты должны решать насколько их удовлетворяет работа того или иного банка и чем отзывов будет больше, тем более правдоподобнее и честнее выглядит реальное отношение клиентов.