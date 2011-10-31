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"Народный рейтинг" - 2. Есть идея

31.10.2011 18:45 59 3 756 просмотров
Во-первых, хочу поблагодарить наших посетителей, дружно вставших на сторону Банки.ру в недавней дискуссии по правилам "Народного рейтинга". Это неожиданно и даже трогательно. Спасибо! Во-вторых, хочу обратить ваше внимание на пост представителя Альфа-Банка Александры Самолюбовой, в котором она постаралась объяснить свою позицию. Возможно, в ходе новой дискуссии найдутся новые аргументы, только просьба выражать их предельно корректно.

В-третьих, и это главное. Новые пункты правил ничего не решат. Всегда будут десятки и сотни ситуаций, которые не вписываются в общие стандарты и по которым решения надо будет принимать индивидуально, руководствуясь простым здравым смыслом. Раньше я сам выступал в качестве независимого арбитра, рассчитывая на свое чувство справедливости, сейчас у меня такой возможности уже нет.

Поэтому предлагаю стать подобным арбитром вам, посетителям Банки.ру. Здесь и далее мысли вслух; сразу прошу прощения у коллег из Народного рейтинга, что не согласовал предложения с ними.

Итак. Мы формируем на сайте институт, прости меня, Господи, омбудсменов - людей, которые будут выступать независимыми арбитрами. При возникновении спорной ситуации, в которой банк не согласен с решением администрации Банки.ру, он обращается к этим третейским судьям. Они выслушивают позицию банка, потом модераторов Банки.ру, и на основании полученной информации принимают решение. Чтобы банки не злоупотребляли этим инструментом, количество обращений в арбитраж на первых порах можно ограничить - скажем, 2-3 обжалованиями в месяц. Но это уже детали.

Что скажете?

Комментарии 59

К  (shlomo_chavez)
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За двумя руками! Прошу рассмотреть кандидатуру пользователя Ибирь. Если, конечно, он сам не против smile:)
К  (shlomo_chavez)
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Возможно какие-то условности потребуются. Чтобы арбитр не был клиентом "судимого" Банка, или не был обременен отзывом с положительной или отрицательной оценкой об этом Банке.
Ещё хотелось бы видеть среди кандидатур пользователей Лариса, Bald, Brein.
Игорь Пустошило  (Pif)
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Цитата
Чтобы арбитр не был клиентом

А если человек попытался получить в банке кредитку, ему ее не дали, и у него на этой почве сформировалась стойкая неприязнь к этому банку? Формально - он не клиент. Но разве может он быть омбудсменом? Как вы предлагаете исключить такие ситуации?
К  (shlomo_chavez)
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Есть надежда что хотя бы на форуме "проскочит" об этом информация.
Андрей Иванов  (Clevelus)
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Тут все в выборе людей. Нужен человек, способный адекватно и независимо ставить оценку, не зависимо от своего отношения к конкретному банку, оценивать только конкретную ситуацию.

ЗЫ: но от личных подсознательных предпочтений никуда не деться, нигде и ни при каком суде ...
Игорь Пустошило  (Pif)
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Цитата
Нужен человек, способный адекватно и независимо ставить оценку, не зависимо от своего отношения к конкретному банку, оценивать только конкретную ситуацию.

Ну и чем плохи штатные редакторы, которые сейчас этим занимаются? smile:)

Не, Филиппа, конечно, можно понять smile:) Банки наверняка давят, и очень сильно. Гораздо проще показать им пальцем на омбудсменов и сказать: "А я чо? Это все они!"

Но все-таки, боюсь, предлагаемые изменения сильно снизят объективность рейтинга.
Игорь Пустошило  (Pif)
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Да ясно все, как божий день smile:) Филипп, пусть работают! И банки, и ваши штатные редакторы НР! Понятно, что недостатки у НР есть, но тем не менее - Вы сделали замечательный сайт. Не наломать бы теперь дров, не потерять бы аудиторию. Сайт, где банки будут диктовать условия, клиенту будет неинтересен.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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А никто не даст банкам диктовать условия. Просто бывают такие ситуации, когда банк уверен в своей правоте, наши модераторы в своей, и нужен просто взгляд со стороны. Еще одно авторитетное мнение.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Во-первых, кто мешает редакторам НР в таком случае проконсультироваться в личке у тех пользователей, у которых они сочтут нужным?

Во-вторых, если редакторы сильно неправы, я Вас уверяю, в теме "Народный рейтинг, текущие вопросы об отзывах" сразу поднимается такая буча, что мало не покажется. Да, группы поддержки у Альфы, к примеру, я в этой теме не наблюдаю. Ну и кто в этом виноват? Редакторы? Правила НР? Я так не думаю.
smile:)
Вася Пупкин  (086)
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Как поднимется, так и успокоится. Вы сами были этому свидетелем. Если уж Ваше мнение, в очевидном случае, проигнорировали, то что говорить о других? smile;)
Сдается мне, что банки не просто так подняли вопрос, а с целью защиты от НРовского экстремизма
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Мда-с. Этот как бы вроде и не идея, так, попытка найти некое подобие компромисса, а на самом деле - уступить требованиям банков и при этом попытаться "не потерять лицо". Не получится, к сожалению. Уважаемый Редактор, может, лучше про реактор? Ну и так за последнее полугодие два крупноскандальных события. Сначала с двойным групповым аккаунтом (Fosfoniy - ChekcRating.ru), затем с М. Осадчим, в персональном форуме потерявшим не только свое лицо, но и репутацию сайта заодно (я об удаленном с корнем разглагольствовании о персональном сайте некоего персонажа из публичных лиц, о чем этому лицу на его сайт скриншоты были немедля отправлены). Посему кого бы ни выбрали этими самыми "омбудсменами" - доверия к ним ожидать, ИМХО, просто нереально. Ибо, как правильно здесь уже говорилось - нет ни критериев отбора, ни критериев проверки истинности результатов отбора. Пусть уж будет как есть, это как раз тот случай, когда лучшее - враг хорошего, ИМХО. Сейчас хотя бы есть возможность, полистав страницы, быстро определиться в предпочтениях того или иного редактора в частности и сайта в целом и ввести "поправку на ветер". А с постоянно меняющимися "третейскими судьями", о которых к тому же ничего не известно ОБЪЕКТИВНО, потеряется всякий смысл что-то выкладывать в этот уже совсем не народный рейтинг.
Maria Ivanova  (fiamma)
#
Согласна полностью!
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
#
Это был ответ на сообщение Филиппа, написанное в 20:31. Я правильно понял, что глубина сдвига комментариев вправо (в цепочке) ограничена?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Да, до четвертого уровня. Таков был замысел разработчиков.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Такого ограничение разрешения 1024*768, глубже - не читается...
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
К сожалению, на узких экранах без этого ограничения для сообщений не остаётся места... В планах уже стоит лучшее выделение "веток", чтобы можно было легко видеть кто на кого ответил, но пока времени на это нет. Понимаю, что сделать нужно, поэтому не забываю smile:)
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
#
Да это понятно, но хорошо бы, чтобы дерево сообщений при этом сохранялось, пусть и без сдвига. Может быть, когда достигнут предел сдвига, добавлять пояснение (в ответ на такое-то сообщение)?
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
(по секрету) оно сохраняется smile:) и планы по визуализации есть, но чуть-чуть попозже smile:)
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Работоспособность этого механизма омбудсменов очень сильно будет зависеть от того, кто будет в этой команде. Без понятного механизма выборов (назначения?) этих людей, как мне кажется, вообще обсуждать идею бесполезно.

А если в целом, то идея, на мой взгляд, достаточно спорная. НР в том виде, в котором он существует сейчас, реально очень мощный инструмент обратной связи с банками. Письмо банков ясно это показывает. Понятно, что кропотливо улучшать ежедневную работу с клиентами банкам гораздо труднее, чем попытаться модифицировать правила НР. Если представителям банков порой не нравятся резкие суждения в их адрес, возможно, им стоит забуматься, почему так происходит. А они хотят, чтобы им понизили планку.

Безусловно, в НР в текущем варианте есть множество недостатков. От зачета или незачета некоторых оценок у меня самого порой остатки волос встают дыбом. Но то, что предлагается (и в письме банков, и в данном посте), как мне кажется, сделает ситуацию еще запутанней и хуже.
verraz  (verraz)
#
"банк не согласен с решением администрации Банки.ру, он обращается к этим третейским судьям." А обратная ситуация предполагается? если клиент не согласен с не засчитанной оценкой, он может обратиться к ним?
Хотя мне кажется это только все запутает. Согласна с Pifом)
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
1. Желательно, но необязательно, чтобы арбитр был клиентом этого банка, тогда он будет знать кухню изнутри.
2. Арбитр должен быть неизвестен банку (для этого достаточно завести второй логин, специально и только для арбитража)
3. при подаче заявки на арбитраж сначала набирается нужное число арбитров (не менее чем ...) путем выражения согласия на это. Затем простым большинством внутреннего голосования (открытого, но так как имена арбитров скрыты, то для широкой публики и банков тайного голосования) принимается окончательное решение.
4. При подаче отзыва клиент должен выразить согласие на передачу арбитрам персональных данных. То есть должна быть передана информация, скрытай но переданая на портал, информация из банка, для принятия правильного решения.

ЗЫ: имена самих арбитров скрывать не обязательно (по желанию), но под каким ником и как именно он голосовал - скрывать (кроме администрации портала), имхо, обязательно.
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
#
А почему, собственно, неизвестен? Как раз все должно быть открыто, чтобы не возникало подозрений о подковерной кухне этого процесса.
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
#
если устойчив, то не сдастся, а если склонен, так кто ему мешает тихохонько к кому-то из банкиров в личку стукнуться?
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Никто не мешает smile:) Потому и говорю - все предложения об омбудсменах/понятых/присяжных имеют смысл только в связке с предложениями как их выбирать/назначать/снимать. А пока с этим ясности вообще никакой.
Алексей Сорокин  (Ambr)
#
Только что написал своё мнение в блоге представителя Альфа-банка, и в качестве финального аккорда тоже хотел предложить что-то вреде "коллегии присяжных", в которую входили бы и форумчане.

Но закралось сомнение. Ведь при решении сложных ситуаций наверняка потребуется раскрыть все обстоятельства дела, в т.ч. и личные данные перед таким вот "третейским судом". Насколько это будет законно? НЕ будут ли возражать сами авторы отзывов?
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
только только выше написал по этому поводу )))
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
#
Если авторы отзывов будут возражать, то этот механизм не запускается и оценка засчитывается или не засчитывается по критериям, действующим сейчас.
Алексей Сорокин  (Ambr)
#
Тогда будет иметь место некая несправедливость по отношению к банкам. А ну как банк хотел бы передать "дело" третейскому судье, ан нет - галочки не стоит.
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
#
Ничего страшного не вижу. Во-первых, потому что рейтинг все-таки народный, во-вторых, потому, что клиент обычно изначально находится в неравной позиции с банком. Так что немного компенсации не помешает. smile:)
К  (shlomo_chavez)
#
Андрей, поддерживаю ваши три первых пункта.
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
Без 4 пункта нельзя передавать данные клиента. Сам портал может и сможет (можно формально считать арбитров внештатными сотрудниками), но банк предоставить информацию, видимо, не сможет.

Но нет согласия - нет данных. Это должна быть отдельная галка при написании отзыва.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Можно в качестве идеи ещё такую штуку продумать: зачтённый/не зачтённый отзыв в результате такого голосования будет иметь гораздо больший вес в рейтинге. И с пометочкой то то вроде "Зачтён, прости меня Господи, омбудсменами" smile:) Как сейчас "Проблема решена"
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
Угу. И писать в общей статистике, сколько таких отзывов зачтено. может быть даже отдельную статистику по ним - это будут, имхо, самые объективные отзывы.

Но тут еще вопрос. Решение будет зачет/незачет или еще и непосредственно оценка?
Алексей Сорокин  (Ambr)
#
Оценку ставит автор. Тут как с присяжными: "виновен - не виновен" smile:)
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
#
Насчет веса, по-моему, идея неплохая.
1246  (1246)
#
что бы быть омбудсменом нужно быть во первых очень хорошим специалистом в своей области (в данном случае в банковском бизнесе) а во вторых иметь очень высокий рейтинг доверия. Среди всех обитателей данного ресурса, лично я, ни кого не могу привести в пример.
Да и вообще идея с новым "институтом" лично мне не нравится. Народный рейтинг в текущем его состоянии хорош тем, что в случае наличия проблем у клиента - у него есть площадка для привлечения внимания к своей проблеме. Причем этот механизм оказывается значительно эффективнее чем обращения в специализированные службы банка. И те банки, которые реально заботятся о своей репутации, стараются на эти "проблемы" обращать внимание.
Понятно, что текущая ситуация на банковском рынке наколяется и теперь, когда возникает необходимость в привлечении клиентов, банки вспомнили про репутацию и о самом популярнов в этом плане ресурсе banki.ru Но, на мой взгляд, рейтинг нужно улучшать не меняя правила, а улучшая свою работу над ним.
Исходя из "народности" рейтинга, только клиенты должны решать насколько их удовлетворяет работа того или иного банка и чем отзывов будет больше, тем более правдоподобнее и честнее выглядит реальное отношение клиентов.
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