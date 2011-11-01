«Народный рейтинг». Промежуточные итоги

Прежде всего, хочу поблагодарить всех посетителей сайта, принявших участие в дискуссии по правилам «Народного рейтинга». Ваша консолидированная позиция по большинству вопросов стала лично для меня большим сюрпризом. А заодно избавила от многих тяжких дум.
Итак. Еще раз пройдемся по пунктам.
1. Отрицательные оценки засчитываются только после официального ответа Банка о признании своей вины (если ответ банка получен не позднее семи рабочих дней после размещения отзыва).
Предложение принять не можем. Отзывы обрабатываются в режиме реального времени, но если банк предоставляет факты, свидетельствующие о собственной правоте, оценка снимается постфактум. Именно так устроен процесс сейчас, и нам он представляется справедливым.
2. Отрицательные оценки по отзывам о событиях полугодовой и более давности не засчитываются.
Здесь я понимаю позицию банков – сложно разобраться с проблемами клиентов, имевшими место давным-давно. Как правило, и ответственные сотрудники в банке за это время успевают поменяться. Мои коллеги из «Народного рейтинга» предлагают ввести 3-летний мораторий (столько, по их словам, хранятся документы в банке), но это, мне кажется, перебор. Предлагаю остановиться на сроке в 1 год. Причем с уточнением, что оценка не засчитывается именно в случае, если клиент проинформировал банк больше чем через год с момента возникновения конфликтной ситуации. Если, к примеру, клиенту неправильно начислили проценты по вкладу, он тут же обратился в банк, а банк уже год рассматривает этот вопрос, здесь срок давности не применяется. А если он о самом факте сообщил больше через год, тогда мы отзыв опубликуем, но без оценки, ибо банку объективно сложно разобраться в ситуации годичной давности.
3. Если по результатам проведенной по отрицательному отзыву проверки Банк не признает свою вину, оценка по этому отзыву не засчитывается.
В этом случае банк приводит свои аргументы модераторам «Народного рейтинга», которые принимают справедливое решение. Если банк с ним категорически не согласен, он может вынести ситуацию на открытое обсуждение в форум, в его профильную ветку. Если по всеобщему мнению наше решение ошибочно, мы это признаем.
4. Отрицательные оценки по отзывам не засчитываются, если клиент не предоставляет Банку данные для его идентификации или необходимую информацию для проведения расследования.
В правилах «Народного рейтинга» уже есть такой пункт, наши модераторы его придерживаются:
п. 5.6. Отзыв может быть не засчитан в случае отказа автора отзыва предоставить контактную информацию по запросам администрации сайта или кредитной организации.
Даже если отзыв первоначально засчитан, то в случае возникновения вопросов у банка и отсутствия реакции со стороны автора отзыва, мы снимаем оценку.
5. Если клиент не указал в положительном отзыве никакой конкретики, кроме фамилии сотрудника Банка, положительная оценка засчитывается, если Банк нашел подтверждение слов клиента (например, запись разговора). По соображениям конфиденциальности Банк не предоставляет администрации сайта сами доказательства.
В этом случае модераторам рекомендовано обратиться к автору с просьбой оставить более развернутый отзыв. Мы не можем засчитывать подобные отзывы по умолчанию, ибо в этом случае в «Народном рейтинге» начнется «гонка вооружений» и сам проект себя быстро дискредитирует.
Таково мое мнение по этим пяти пунктам. Как обычно, открыт к обсуждению. Единственное, полноценно принять участие в дискуссии смогу только в понедельник.
Комментарии 17
P.S. Для информации - банк обязан хранить документы 5 лет, а не 3.
P.S. Кто съел мой предыдущий комментарий!?
На сайте Банки.ру перерасчет Народного рейтинга происходит раз в сутки, также учитывается время написания отзыва: чем моложе отзыв – тем больше он влияет на оценку. Поэтому считаю некорректным засчитывать отзыв в течение первой недели.
Да, конечно, добиться изменения оценки можно. Но для решения какого-либо спорного вопроса, нужно, например, задать автору уточняющий вопрос, а не многие авторы возвращаются на сайт, чтобы ответить, особенно, если их отзыв уже засчитан. В профильной же ветке на форуме за последние дцать страниц я не видела ни одной просьбы от Банка, чтобы изменили оценку. Редко высказываются пользователи, которые, видимо, были подписаны на комментарии к какому-то отзыву, чаще всего это лояльные клиенты этого же Банка. Ну, и… не все Банки отвечают на уже засчитанные отзывы, и если дать им «время», у них вероятно, будет стимул отвечать на большее количество отзывов.
Если Вы предоставить возможность Банкам «подумать» неделю, Вы избавитесь от «ботов», людей которые регистрируются, пишут заведомо плохие или хорошие отзывы, и больше не появляются на сайте. Дадите возможность постоянным пользователям пообщаться с авторами отзывов и помочь лояльным клиентам «отстоять честь» своего Банка. Вот, у Вас не вызывают сомнения засчитанные отрицательные или положительные отзывы, авторам, которых постоянные посетители портала задали вопросы, но не получили ответа? У меня бы вызвали.
Что-то логику как-то не удалось проследить... Ложится дополнительная нагрузка на редакторов НР, вразрез нынешнему плану работы, а смысла особого не вижу. Что ждать? Человек пришел, пожаловался, все с первого взгляда адекватно... ждать ответа банка? Так это может произойти по разным банкам от двух дней до полугода.
> не многие авторы возвращаются на сайт, чтобы ответить, особенно, если их отзыв уже засчитан.
Я Вас уверяю, у нас есть средства заставить автора вернуться на сайт и ответить. Если этого не происходит, то это из-за нежелания, а не из-за его неспособности.
> В профильной же ветке на форуме за последние дцать страниц я не видела ни одной просьбы от Банка… Редко высказываются пользователи.
Ну, тут вопрос спорный. Если эти публичные акции будут происходить часто, все ресурсы отдела будут направлены исключительно на прения в данной ветке и времени на саму работу с отзывами не будет. Какой от этого толк? У нас есть связи с банками и поверьте, если есть желание чего-то оспорить - это делается конструктивно и не отнимает много времени.
> не все Банки отвечают на уже засчитанные отзывы, и если дать им «время».
Если не отвечают, значит и[ нет в НР, а те кто есть - знают как работать с нами.
Ботов мы вычислять научились. Всех все равно не отстрелять, хоть месяц давай. Общаться даем, куда ж без общения, такие прения огнедышащие, только следи…
Это я все про Сити, последние отрицательные отзывы были засчитаны почти сразу. Рейтинг Банка понизился. И если Банк и даст ответ, попросит изменить оценку, это будет дней через пять. Но эти-то пять дней у Банка будет "пониженный" рейтинг.
Ок... этой фразой Вы меня напугали.
Не беспокойтесь, все наши средства из области виртуальной...
а будет ли пересмотр уже зачтенных оценок?
Единственное дополнение/пожелание администрации сайта - м.б ввести в практику ежегодичное(срок м.б любой) обсуждение "правил НР".
Что-то подобное тому, что мы сейчас обсуждали - "пожелания читателей НР".
Как клиентов, так и банков. Ну и по результатам возможно вносить изменения.
Но думаю можно ввести еще дополнительные параметры, от которых бы зависела оценка. Например добавить возможно посетителям оценивать отзыв и ответ представителя банка. Чем больше оценок под отзывом - тем он интересен и тем сильнее "коэффициент" его влияния на рейтинг банка.
Т.е. если человек написал положительный отзыв и еще 25 человек его оценили высокой оценкой, то общее влияние отзыва на рейтинг банка возрастает.
Так же следует оценивать и отзывы представителей банка. Если представитель, пусть и на ошибку явно допущенную банком, дает развернутый ответ и предлагает решение, то такой отзыв будет высоко оценен посетителями и рейтинг банка вырастет. Если же представитель не ответил или просто "отписался" или написал откровенную чушь, то его ответ будет оценен отрицательно, что так же повлияет на общую оценку.
А ведь отличная идея!
По моему личному мнению, копипаст представителей напрягает. Не хватает индивидуальности в ответах