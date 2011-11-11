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Банк года - 2011. Выбираем номинации

11.11.2011 10:25 102 15 441 просмотр
Друзья, не за горами пятая, юбилейная, церемония "Банк года". По масштабу она даст фору всем остальным, ибо, как это ни грустно, "Банк года" перерос формат узкой дружеской вечеринки.

Сейчас начали думать над тем, какие номинации включить в голосование. В прошлом году их было четыре: "Банк года", "Открытие года", "Рекламная кампания года", "Лучший интернет-банк" (победителя в последней выбирали эксперты).

Требуется креатив с вашей стороны. Помогите нам придумать яркие, но в то же время содержательные номинации.

Комментарии 102

$omebody  ($omebody)
#
"Качество по работе с клиентами"
Светлана  (Lanka-Rostov)
#
"Банк-лучший работодатель"
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Мое предложение - "Лицом к клиенту". Самый отзывчивый, по мнению пользователей портала, банк. А супруга предложила "Прорыв года" - банк, который сильнее других поднялся в Народном рейтинге за год.
Катя Катина  (_Бо)
#
+1 за "Лицом к клиенту",хорошая номинация и важная
trytrytry  (trytrytry)
#
Поддерживаю предложение.
Еще предлагаю номинацию-антипод - "Спиной к клиенту". Но, думаю, Редактор против негативных номинаций?

P. S. 086, я проголосую не за тот банк, про который вы подумали.
trytrytry  (trytrytry)
#
Я подумаю над вашим предложением. smile:D
bugnut  (bugnut)
#
"Кэш-бэк года": банк, выплативший больше всех премиальных ))
А если серьезно, то куда уж содержательней "Банк года", если в него включено (во всяком случае я так думал раньше, когда голосовал) и "Качество по работе с клиентами", и "Самый отзывчивый банк". Или, может, переименовать эту номинацию в "Лицом к клиенту" - отличное название предложил Pif.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
банк, выплативший больше всех премиальных

ТКСные 1,5% считаются? smile:)
bugnut  (bugnut)
#
Только те премиальные, что в 2-НДФЛ вошли. Голосование как раз ими можно и устроить (а высокое жюри просто всё сложит и объявит банк-победитель). Если устроить самое яркое награждение в этой номинации, то это послужит дополнительным стимулом банкам за нее бороться (а не устраивать глупые ограничения типа 3 карты на нос) smile:)
Ну а ТКС мог бы проспонсировать собственную номинацию, но уже среди клиентов: "самый умный" (кажется, где-то это уже было). smile:D
@mike  (@mike)
#
1) ТСКные 1.5% как раз с честным налогом идут
2) Но таким требованием Вы сразу отметаете огромный пласт очень популярных в народе авиамильных продуктов. И народные Связной и Кукурузу.
3) ТКС уже СУ в прошлом году проспонсировал smile:)

@.
Игорь Ман  (ki-76)
#
"Калоша года", придумал не я
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Предложил бы номинации "Лучший депозитный продукт", "Лучший карточный продукт", "Лучший кредитный продукт"...
Предложенная выше номинация "Лицом к клиенту" интересна по сути, но название смущает, так как подразумевает ассоциацию с наличием "обратной стороны Луны". И не факт, что вспомнят затылок... М.б. "Лучшее отношение к клиенту"?
Першинг  (Першинг)
#
Поддерживаю.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Хорошее предложение. Пока мы к нему, увы, не готовы, но в следующем году появление продуктовых номинаций вполне возможно.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Кажется, надо объявить символический приз для того, чей вариант номинации будет принят smile:)
Креатив, так сказать, подстегнуть...
николай иванов  (москва10)
#
Цитаты:
"Юлия Косецкая 11.11.2011 14:43 #
«Кобренд года»


Андрей Максимов 11.11.2011 15:22 #
Кажется, надо объявить символический приз для того, чей вариант номинации будет принят
Креатив, так сказать, подстегнуть..."

Не хвалебные номинации не принимаются, как я понял, т.е все банки хороши - один лучше другого:)).. Как насчет "Бюрократ года" или "Провал года"???
А приз будет присуждаться, судя по всему, сотруднику портала, который предложит Нужный вариант)) Объективненько...
Ксения Курашова  (Ksiu_Sallivan)
#
Ага, у нас и за отзывы месяца тоже только сотрудники портала получают призы. Чего уж там, отзывы пишут только сотрудники портала. И на форуме только сотрудники портала. И банк года выбирают только сотрудники портала. И блоги ведут только сотрудники портала.
николай иванов  (москва10)
#
Угу, и все обобщают- только сотрудники портала:))
Сергеич  (Сергеич)
#
Поддерживаю Игоря Мана. Большинство в Штатах серьезных светских номинаций имеют своих антиподов, почему не?.. Это не обидно, весело и привлекает больше публики ИМХО. А номинантов, думаю, наберется достаточное количество (их таки у нас есть).
@mike  (@mike)
#
1) номинации шуточные, типа Золотой малины, Шнобеля, Серебряной калоши - вручаются не теми организациями, что раздают "нешуточные" призы
2) банкиры в отличие от шоу-бизнеса воспринимают себя излишне всерьёз, что чревато последствиями
3) а Банки.ру сейчас на таком этапе развития, что ссориться с главными рекламодателями абсолютно неуместно

@.
Сергеич  (Сергеич)
#
Я не говорю, что нужно брать все банки в охапку и оценивать их в данной номинации. Ессно, по желанию, желающие смогут по желанию зарегиться в розыгрыше такого приза.
Kuk Kuk  (Nik_1)
#
И назвать её "Лохотрон года". За самую тупую маркетинговую акцию от банка.
@mike  (@mike)
#
"Эпистоляры года" - для банков, подписавших обращение об изменении принципов НР.

P.S. Да, я злой smile:)

@.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Майк, учитывая, что такой "эпистоляр" известен один, возникают сомнения в твоей незаинтересованности
smile:-D
@mike  (@mike)
#
Да! Да! Да!
Я очень хочу, чтобы их наградили!

Ну и что, что случай пока официально единичный. Вот в Серебряной калоше в прошлом году тоже в одной номинации была представлена Малышева, Малышева и Малышева smile:)

P.S. Если номинация пройдёт, то ещё по крайней мере одну просьбу банка порталу подкину.

@.
Першинг  (Першинг)
#
Майк, ну зачем Вы так?
Принципы не должны быть догмой!

А вот мне хотелось бы предложить приз банку с наибольшим процентом ответов на отзывы в Народном рейтинге. Причем, не только на зачтённые отзывы. Легко вычисляется. А любому клиенту, написавшему отзыв, приятно увидеть ответ. Независимо от того, понравится ли этот ответ.
Потому что нет ничего неприятнее равнодушия.
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Предложенная выше номинация "Лицом к клиенту" это плагиат. )))
http://www.russlavbank.com/

"Предложил бы номинации "Лучший депозитный продукт", "Лучший карточный продукт", "Лучший кредитный продукт"... "
Слишком много номинаций узких, лучше иметь одну подобного плана. Предлагаю: Лучший продукт (услуга) для массового (розничного) потребителя.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Да, кажется не стоит делить на депозит/кредит/вклад/пирожок. Банки, у которых нет пирожка автоматически выбывают.
"Продукт года" - отличный вариант.
Першинг  (Першинг)
#
Андрей, а что экономить? Сайт-то банковский. И дифференциация тут уместна.
Обслуживание, конечно, важно. Но в банк мы идём не за обслуживанием. А за деньгами. Или с деньгами. smile:)
И в зависимости от того, за или с, продукты нам нужны разные.
Почему бы не оценить их по отдельности?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
"Лицом к клиенту" это плагиат

...в случае, если бренд зарегистрирован. smile:)
А вообще, вспомнился недавний патент Apple на технологию разблокировки тач-устройств smile:-D
Сергеич  (Сергеич)
#
smile:) И он все ближе запатентовать прикладывание к уху smile:)
К  (shlomo_chavez)
#
Нафантазировать можно. Я предлагаю номинацию самый социально-ориентированный банк. В комплексе оценить, чтобы и удобство посещения присутствовало(пандусы, спец. места на автостоянках), юзабельность сайта, ну и не в последнюю очередь предлагаемые условия, предложения и тарифы по банковским продуктам. В свете государственных "потуг" с универсальной картой подобная номинация возможно бы была цитируемой и востребованной.
Вадим Пикулин  (pqline)
#
"Лицо года на Банки.ру"
http://www.banki.ru/services/questions-answers/

Не знаю как кому, а мне это нра: http://www.banki.ru/services/questions-answers/?id=2836732 (не в качестве рекламы... а в качестве примера) smile:)

А если серьезно... то конечно стоит выбирать представителей банка, которые достойно вели клиентов на нашем сайте.
К  (shlomo_chavez)
#
Вадим, как решите так и будет smile:) Хотя.... если субъективно - номинация должна быть для Банка. Человек, он сегодня на одном месте пригодился, а завтра...
Вадим Пикулин  (pqline)
#
Сегодня ни один банк без человеков не работает... все делают пока человеки. Лицо банка - это тоже человек... smile:)
К  (shlomo_chavez)
#
И выиграл Человек номинацию, и пригласил его другой Банк на более высокооплачиваемую работу! И остался один Банк с "носом", и материл он организаторов конкурса smile:)
Вадим Пикулин  (pqline)
#
Ну и банки бывают теряют лицензии... что ж из-за этого никому не давать призы? История всегда будет помнить своих героев... smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Вадим, имхо очеловечивать банки в номинациях не стОит, так как ПБ в НР и на форуме кот наплакал. Я тебе могу сразу сказать, кто будет номинантами: Авангард, ТКС, Сбер и Хоум. Всё. ОТП подтягивается, но только в блогах.
Смысл номинации из этого?
Думается, что одной "личной" номинации (среди форумчан)- Премия Гирина - достаточно. А банк - это банк. В отсальном мы устроим из церемонии ширпотреб, традиции тоже важны.
Елена Калинкина  (klena)
#
Такая номинация может явиться стимулом для банков, пока что изъясняющихся шаблонами. К тому же, число потенциальных номинантов все же несколько больше названных, Першинг не даст соврать smile:)
@mike  (@mike)
#
Будь моя воля, я бы представителей всех 4 перечисленных банков (а они здесь с нами и по выходным, и нерабочие часы - то есть форум, НР, ГЛ, ВО для них это не просто работа, а много больше) - наградил бы.

@.
@mike  (@mike)
#
а, и ДБ ещё (извините...) забыл
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Андрей, спасибо за укол! Постараемся "подтянуться" не только в блогах smile:)
Першинг  (Першинг)
#
Поддерживаю! И даже знаю, за кого бы проголосовала! smile:)
Это очень важно - кто и как отвечает.
Дмитрий Пашин  (it6nik)
#
Ну раз инет банк есть, почему бы не ввести номинацию "самый удобный банк" чисто исходя из качества отделений. Профессионализма сотрудников, удобства, продуманности и размещения. Причем если проводить голосование за это звание нужно дать возможность не столько голосовать пользователям сайт за некий банк, сколько и отдавать голос против. Ведь кому-то уже не понравилось обслуживание или само отделение ряда банков. Т.е. в идеале у всех банков по 0, каждый голос против -1, за +1. В итоге если какой банк имеет положительную цифру больше 0, тот и получает.
Еще Банк Года это конечно хорошо, но я например предпочитаю понимать зачем мне банк. И если я хочу разместить деньги, то скорее всего выбиру один банк, если же взять кредит, то другой. В итоге логично было бы увидеть номинации вроде "Лучшая Копилка"-для самого интересного с точки зрения вкладчика банка, "Бездонная бочка" - для лучшего кредитного банка.
А еще было бы прикольно увидеть что-то вроде "самый интересный продукт 2011года".
Ну и "Рывок года" что называется из грязи в князи, самое бурное продвижение в банковском бизнессе, хотелось бы узнать кто это?
Дмитрий  (progchief)
#
Самый "решительный" банк - за оперативность/качество/количество решенных проблем
Самый "удаленный" банк" - за качество ДБО.
Самый "быстрый" банк - за отсутствие очередей и скорость обслуживания в отделениях.
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