Банк года - 2011. Выбираем номинации

Друзья, не за горами пятая, юбилейная, церемония "Банк года". По масштабу она даст фору всем остальным, ибо, как это ни грустно, "Банк года" перерос формат узкой дружеской вечеринки.



Сейчас начали думать над тем, какие номинации включить в голосование. В прошлом году их было четыре: "Банк года", "Открытие года", "Рекламная кампания года", "Лучший интернет-банк" (победителя в последней выбирали эксперты).



Требуется креатив с вашей стороны. Помогите нам придумать яркие, но в то же время содержательные номинации.