Банк года - 2011. Выбираем номинации

Друзья, не за горами пятая, юбилейная, церемония "Банк года". По масштабу она даст фору всем остальным, ибо, как это ни грустно, "Банк года" перерос формат узкой дружеской вечеринки.
Сейчас начали думать над тем, какие номинации включить в голосование. В прошлом году их было четыре: "Банк года", "Открытие года", "Рекламная кампания года", "Лучший интернет-банк" (победителя в последней выбирали эксперты).
Требуется креатив с вашей стороны. Помогите нам придумать яркие, но в то же время содержательные номинации.
Комментарии 102
Еще предлагаю номинацию-антипод - "Спиной к клиенту". Но, думаю, Редактор против негативных номинаций?
P. S. 086, я проголосую не за тот банк, про который вы подумали.
А если серьезно, то куда уж содержательней "Банк года", если в него включено (во всяком случае я так думал раньше, когда голосовал) и "Качество по работе с клиентами", и "Самый отзывчивый банк". Или, может, переименовать эту номинацию в "Лицом к клиенту" - отличное название предложил Pif.
ТКСные 1,5% считаются?
Ну а ТКС мог бы проспонсировать собственную номинацию, но уже среди клиентов: "самый умный" (кажется, где-то это уже было).
2) Но таким требованием Вы сразу отметаете огромный пласт очень популярных в народе авиамильных продуктов. И народные Связной и Кукурузу.
3) ТКС уже СУ в прошлом году проспонсировал
@.
Предложенная выше номинация "Лицом к клиенту" интересна по сути, но название смущает, так как подразумевает ассоциацию с наличием "обратной стороны Луны". И не факт, что вспомнят затылок... М.б. "Лучшее отношение к клиенту"?
Креатив, так сказать, подстегнуть...
"Юлия Косецкая 11.11.2011 14:43 #
«Кобренд года»
Андрей Максимов 11.11.2011 15:22 #
Кажется, надо объявить символический приз для того, чей вариант номинации будет принят
Креатив, так сказать, подстегнуть..."
Не хвалебные номинации не принимаются, как я понял, т.е все банки хороши - один лучше другого:)).. Как насчет "Бюрократ года" или "Провал года"???
А приз будет присуждаться, судя по всему, сотруднику портала, который предложит Нужный вариант)) Объективненько...
2) банкиры в отличие от шоу-бизнеса воспринимают себя излишне всерьёз, что чревато последствиями
3) а Банки.ру сейчас на таком этапе развития, что ссориться с главными рекламодателями абсолютно неуместно
@.
P.S. Да, я злой
@.
Я очень хочу, чтобы их наградили!
Ну и что, что случай пока официально единичный. Вот в Серебряной калоше в прошлом году тоже в одной номинации была представлена Малышева, Малышева и Малышева
P.S. Если номинация пройдёт, то ещё по крайней мере одну просьбу банка порталу подкину.
@.
Принципы не должны быть догмой!
А вот мне хотелось бы предложить приз банку с наибольшим процентом ответов на отзывы в Народном рейтинге. Причем, не только на зачтённые отзывы. Легко вычисляется. А любому клиенту, написавшему отзыв, приятно увидеть ответ. Независимо от того, понравится ли этот ответ.
Потому что нет ничего неприятнее равнодушия.
http://www.russlavbank.com/
"Предложил бы номинации "Лучший депозитный продукт", "Лучший карточный продукт", "Лучший кредитный продукт"... "
Слишком много номинаций узких, лучше иметь одну подобного плана. Предлагаю: Лучший продукт (услуга) для массового (розничного) потребителя.
"Продукт года" - отличный вариант.
Обслуживание, конечно, важно. Но в банк мы идём не за обслуживанием. А за деньгами. Или с деньгами.
И в зависимости от того, за или с, продукты нам нужны разные.
Почему бы не оценить их по отдельности?
...в случае, если бренд зарегистрирован.
А вообще, вспомнился недавний патент Apple на технологию разблокировки тач-устройств
http://www.banki.ru/services/questions-answers/
Не знаю как кому, а мне это нра: http://www.banki.ru/services/questions-answers/?id=2836732 (не в качестве рекламы... а в качестве примера)
А если серьезно... то конечно стоит выбирать представителей банка, которые достойно вели клиентов на нашем сайте.
Смысл номинации из этого?
Думается, что одной "личной" номинации (среди форумчан)- Премия Гирина - достаточно. А банк - это банк. В отсальном мы устроим из церемонии ширпотреб, традиции тоже важны.
@.
Это очень важно - кто и как отвечает.
Еще Банк Года это конечно хорошо, но я например предпочитаю понимать зачем мне банк. И если я хочу разместить деньги, то скорее всего выбиру один банк, если же взять кредит, то другой. В итоге логично было бы увидеть номинации вроде "Лучшая Копилка"-для самого интересного с точки зрения вкладчика банка, "Бездонная бочка" - для лучшего кредитного банка.
А еще было бы прикольно увидеть что-то вроде "самый интересный продукт 2011года".
Ну и "Рывок года" что называется из грязи в князи, самое бурное продвижение в банковском бизнессе, хотелось бы узнать кто это?
Самый "удаленный" банк" - за качество ДБО.
Самый "быстрый" банк - за отсутствие очередей и скорость обслуживания в отделениях.