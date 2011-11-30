В ноябре стабильно было минус 20 - минус 30. Это был уже по-настоящему зимний месяц. Сейчас же смотришь на хилые +2 за окном, на моментально тающий снег и ничего не понимаешь.А когда начинаешь детям рассказывать про "а вот в моем детстве", чувствуешь себя и вовсе стариком - наверное, так же ощущали себя ветераны, когда нам про революцию и Ленина в школе рассказывали. Но нет же, зима была совсем недавно - еще лет 10 назад. Куда она делась?