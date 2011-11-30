В ноябре стабильно было минус 20 - минус 30. Это был уже по-настоящему зимний месяц. Сейчас же смотришь на хилые +2 за окном, на моментально тающий снег и ничего не понимаешь.
А когда начинаешь детям рассказывать про "а вот в моем детстве", чувствуешь себя и вовсе стариком - наверное, так же ощущали себя ветераны, когда нам про революцию и Ленина в школе рассказывали. Но нет же, зима была совсем недавно - еще лет 10 назад. Куда она делась?
Комментарии 10
Я отлично помню, как в прошлые зимы откапывал железного коня, как искал трактор для прокладки дороги жизни с цивилизацией на даче.
Наша память удивительно устроена, выхватывает только самое лучшее. Вот и на меня нахлынуло после ваших строк ... хоккей, в любом месте где есть лед, 10 метровый паровозик из санок с горы, лыжный поход, защита ледяной крепости от старших и конечно снежковый бой, сначало подъезд на подъезд, а потом двор на двор
Ах, счастливое и беззаботное детство!!!
В советские времена в центральных областях при температуре ниже -20 обычно отменяли занятия в 1-4 классах. Лично я такие отмены помню только в январе или феврале.
И потом, смотря что считать ноябрем. Ноябрьские демонстрации практически всегда были без снега под ногами.
А вообще, надеюсь, снега будет меньше, чем прошлой зимой - по Питеру было вообще не пройти, все в сугробах, которые никто не убирал, только вышел, прошел 5 метров - уже снег в ботинках.
На самом деле климат изменился, мир изменился, страна изменилась.
С уверенностью скажу, что в нашем детстве многое чего было хорошего, и даже лучше.
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе
На третье в ночь.
Третье по старому стилю.