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А вот в моем детстве...

30.11.2011 09:00 10 1 716 просмотров
В ноябре стабильно было минус 20 - минус 30. Это был уже по-настоящему зимний месяц. Сейчас же смотришь на хилые +2 за окном, на моментально тающий снег и ничего не понимаешь.

А когда начинаешь детям рассказывать про "а вот в моем детстве", чувствуешь себя и вовсе стариком - наверное, так же ощущали себя ветераны, когда нам про революцию и Ленина в школе рассказывали. Но нет же, зима была совсем недавно - еще лет 10 назад. Куда она делась? smile:)

Комментарии 10

Елена Пушникова  (Алёна))
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А вот в моем детстве (а жила я на Дальнем Востоке) зимой было и есть -30-35. Вот живу я сейчас в Москве, так для меня теперь холодно в Москве, так что я рада что сейчас +2)
Дмитрий Корнеев  (kodv07)
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Филипп, по моим ощущением зима никуда не пропала, она просто сместилась вперед...
Я отлично помню, как в прошлые зимы откапывал железного коня, как искал трактор для прокладки дороги жизни с цивилизацией на даче.
Наша память удивительно устроена, выхватывает только самое лучшее. Вот и на меня нахлынуло после ваших строк ... хоккей, в любом месте где есть лед, 10 метровый паровозик из санок с горы, лыжный поход, защита ледяной крепости от старших и конечно снежковый бой, сначало подъезд на подъезд, а потом двор на двор smile:)
Ах, счастливое и беззаботное детство!!!
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
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Филипп, а где это было? Явно не в Москве.
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
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Тогда это детские впечатления, а не реальная погода. smile;) Ниже -20 в ноябре - это редкие экстремумы.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Ну хорошо, минус 20 было? Было. И практически каждый год. В ноябре была реальная зима.
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
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один-два дня в месяце было. Но далеко не каждый год. И не каждый год в ноябре снег устойчиво ложился. В начале 70-х был год, когда снег вообще только в январе лег.
В советские времена в центральных областях при температуре ниже -20 обычно отменяли занятия в 1-4 классах. Лично я такие отмены помню только в январе или феврале. smile;)
И потом, смотря что считать ноябрем. smile:) Ноябрьские демонстрации практически всегда были без снега под ногами.
e-b  (e-b)
#
"Она утонула", как некогда говорил Леонди Иль... ээээ Владимир Владимирович smile:)
А вообще, надеюсь, снега будет меньше, чем прошлой зимой - по Питеру было вообще не пройти, все в сугробах, которые никто не убирал, только вышел, прошел 5 метров - уже снег в ботинках.
$omebody  ($omebody)
#
многие говорят о том что изменилось "восприятие" или это ностальгия по времени "Когда деревья были большими".
На самом деле климат изменился, мир изменился, страна изменилась.
С уверенностью скажу, что в нашем детстве многое чего было хорошего, и даже лучше.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе
На третье в ночь.

Третье по старому стилю.
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