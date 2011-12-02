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Пара слов в защиту блогов

02.12.2011 10:20 144 4 675 просмотров
Скандал великая вещь. Громкий хлопок дверью и даже те, кто никогда не интересовался какой-то темой, открыто негодует и встает под знамена оппозиции. Друзья, какой сервис мы загубили? О чем вы? Вы не помните старые блоги? Когда в шапке форума неделями висел последний пост оттуда. Один и тот же. Потому что других не было. И в среднем туда писали раз в три дня.

Там не было ни писателей, ни читателей. Светлые исключения составляли блоги Сергея Иванова, Надии Черкасовой и нескольких форумчан. Ах, каких авторов мы потеряли – Глеб Архангельский, Игорь Виттель… Посмотрите, когда они бросили писать: первый в конце прошлого года, второй - весной нынешнего. Почему? Да потому что формат мертвый. Нет там жизни. Зачем большинство писателей вообще открывали блог? А просто посмотреть, пойдет или нет, некоторые для удовлетворения своего эго: как же – я пишу в закрытых блогах на Банки.ру.

Поэтому я искренне не понимаю стонов по поводу сноса «памятника архитектуры». Да, мы меняем концепцию. Мы разрешаем писать практически всем желающим. Хочется писать – пишите. Мы пытаемся вдохнуть жизнь в сервис. Понятно, что, как обычно, все пошло через одно место. Совсем не так, как мы планировали. В блогах появилось много мусорных постов (в том числе и этот), общественность негодует.

Друзья, мы не слепые, мы все видим. Мы занимаемся настройкой блогов каждый день. Только что решили, что введем требование по репутации для авторов, чтобы стало меньше спама и случайных сообщений, в понедельник договорились, что будем выводить блоги первых лиц на главную страницу, чтобы привлечь к обсуждению новых посетителей. Вчера, прочитав письмо одного из форумчан, я понял, что количество комментариев – не лучший показатель качества, а потому, вероятно, мы поменяем местами на главной странице раздела некоторые блоки. И по настоянию Алексея Трошина будем выводить материалы не по дате публикации, а по уровню самого поста.

Да, Сергей Иванов нас покинул, плюнув напоследок не только в мою, но и в вашу сторону, отказавшись сидеть на одной грядке «с кем угодно». Бывает. Вытерлись - пошли дальше. Надо поднимать раздел, выводить его на уровень, привлекать новых собеседников. Стоны и плач здесь не помогут...

Комментарии 144

user135773  (user135773)
#
Ограничение по репе, ура!

и про комментарии... +1
Игорь Пустошило  (Pif)
#
На блоги никто не нападает. Пусть пишут все. У меня претензия другая. Вот сейчас я читаю Ваш пост, а справа, в колонке "Самые популярные" - ложь, мусор и попса. Уважающий себя портал не должен допускать, чтобы на его заглавной странице была курилка с нижним бельем и голой Ксюшей. В посте Сергея Иванова я увидел именно это, и в этой части я с ним согласен. Пока вы не реализовали какой-то другой алгоритм отбора записей в "Самое читаемое", скройте это безобразие, не позорьтесь. Хоть баннер какой-нибудь налепите временно, что ли.
user135773  (user135773)
#
Цитата
И по настоянию Алексея Трошина будем выводить материалы не по дате публикации, а по уровню самого поста.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Это совершенно правильная мысль. Осталось уточнить, что такое уровень и как он определяется. Если глазами модератора - я за.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Филипп, Вы опять не понимаете, о чем я smile:)
Вот Вы сейчас, прежде чем ответить на мой комментарий, покрутите колесо мыши вверх и переведите глаза направо smile:)
Вот туда нужно поставить большой крупный баннер Хоум Кредит (ТКС, СИТИ - подставтье нужное). А уже потом можно обсуждать все остальное.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Игорь, я не дурак, я все понял. Баннера там не будет. Там будут популярные блоги, отсортированные по количеству лайков. Будут сегодня.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Это приведет к тому, что лемминги будут ставить лайки друг другу в режиме басни Крылова и ничего не изменит.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Значит, и с этим будем бороться. Идет нормальный процесс эволюции.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Филипп, я не понимаю такой эволюции, когда справа до сих пор висит чернуха. Я не знаю, что появится там после того, как сделают лайки. Возможно, там будет то же самое. Нельзя отбирать по лайкам / комментариям / просмотрам / ссылкам и т.п. из МУСОРА.
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
Мне кажется, что после обновления стало наглядно видно, что ориентироваться только на "лайки" нельзя. В идеале в этой колонке должны учитываться и лайки, и число комментариев (а лучше комментаторов). Ведь пост Сергея гораздо популярнее, чем пост Надии. Да, пост Надии нравится большему числу посетителей (это показывают лайки), но настоящая серьезная дискуссия развернулась именно у Сергея (это показывает число комментариев).
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Александра, по крайней мере теперь, когда можно без омерзения войти в блоги, можно это дальше обсуждать. Решать, что там должно быть и как.
trytrytry  (trytrytry)
#
На мой взгляд рейтинг можно попробовать построить следующим образом.

Только что оставленный комментарий имеет вес 1. Вес комментария падает по прошествии времени экспоненциально (т. е. по прошествии времени скорость уменьшения веса комментария растёт).
Только что оставленный лайк имеет вес 1. Вес лайка падает по прошествии времени логарифмически (т. е. по прошествии времени скорость уменьшения веса лайка падает).
Вклад каждого пользователя в рейтинг поста есть логарифм от единицы + суммы весов комментариев на текущий момент + веса лайка, если оставлен, на текущий момент.
Рейтинг поста есть сумма вкладов каждого пользователя.
Першинг  (Першинг)
#
Игорь, у Вас есть блог. Конкурируйте!
trytrytry  (trytrytry)
#
С кем?!
Константин  (kot487)
#
Pif, а Вы не разве не заметили, как некоторые зарабатывают рекомендации? Обмен любезностями smile:D
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Самое популярное, это самое комментируемое, не более.
Першинг  (Першинг)
#
Игорь, прежде, чем бросать гневные слова, приведите хоть один аргумент. Это не личка.
Где ложь? Где попса?
Если я имею другое мнение, так поспорьте со мною.
Открыто.
Я готова.
Ко всему.
Аргумент "Вы сами не понимаете!" не катит. Не понимаю.
Точнее, понимаю, что вас может возмущать. Догадываюсь. Имею 100 версий.
А выбрать не могу.
Обоснуйте.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
>> понимаю, что вас может возмущать. Догадываюсь. Имею 100 версий.
Не надо сто версий. Ребус прост. Меня возмущает одно - черная ложь и извращение фактов. Филиппу я все обосновал. Вам это все уже по кругу обосновывали много раз. Надежды мало, но можно было бы попытаться разъяснить вам снова. В отличие от постов в своем блоге, здесь у вас не получится подтасовывать факты и стирать неугодные вам посты. Но это было бы неприлично по отношению к Филиппу. Все равно как если бы двое пришли в гости и начали бить посуду и кидаться в друг друга апельсинами. Так что я воздержусь.
Першинг  (Першинг)
#
Игорь. я выкладываю именно факты. И почти не комментирую их.
Выводы делаете Вы.
Ссылки Ваши.
Меня беспокоит агрессия, направленная на авторов отзывов.
больше ничего.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Филипп, простите меня, если можете.

Цитата
Помню - меня потрясло, что клиент, забывший карту и заплативший 400 рублей за перевыпуск новой яростно хвалил банк за то, что быстро перевыпустили. Неужели банк не в силах добиться популярности без таких подстав?


Множество народу знает, что клиент, который "яростно хвалил" - это я. "Подстава", в которой я "яростно хвалил", вот:
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=2702168

Вы спрашиваете - почему восторги, непонятненько? Вам пытаются объяснить, что ЛЮБОЙ банк перевыпустит карту за полную стоимость. Вы этого не слышите. Вам говорят, что Авангард перевыпускает за полцены. Вы это не хотите слышать. Вам говорят, что ПОЛОВИНА банков плюс к этому еще и поставят карту в международный стоп-лист, и возьмут с клиента за это 1500 руб. Вы не верите. Вам говорят, что если есть какой-то банк, который так не сделает - он это сделает только по одной причине - чтобы ИМЕТЬ АЛИБИ перед клиентом и в случае мошеннических операций все свалить на него. Вы не хотите это понимать. Зато у вас готов ответ: "стая лемуров, жизнерадостно бросающихся со скалы в океан, вызывает сомнения в адекватности их поведения". То есть я - жизнерадостный неадекватный лемур. Я могу точно так же разобрать до букв все ваши посты. Но разве это нужно? Комментаторы это уже проделали в ваших постах. Вы стерли все, что вас не устраивает.

Извините, но продолжать диалог с вами у меня нет никакого желания.
Першинг  (Першинг)
#
Игорь зачем столько эмоций. Моё недоумение вполне понятно. И объясняется, наверное, исключительным везением. Русский Стандарт дал мне новую карту бесплатно, когда я пролила на карту духи и полоса смылась.
Ситибанк - тоже бесплатно перевыпускал.
Проблем не было. И восторженных отзывов я не писала.
Ну а что такое художественный образ - объяснять не надо.
Не согласны - возразите. Но спокойно.
Эмоции в поиске истины - не всегда хороший помощник.
А без разности потенциалов тока не бывает.
Бывает застой.
И не надо всё понимать буквально. мы же не дети, чтобы делить песочницу!
Напишите. Смешайте меня с почвой, как делается это с авторами отзывов.
Я переживу и отвечу.
Так, как вижу я.
А не буду в личку предупреждения слать.
Извините.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Вот об этом и разговор - вы не видите и не понимаете разницы между "смылась полоса" и "забыл в магазине", но ваше некомпетентное суждение на эту тему теперь будет висеть на портале.
Першинг  (Першинг)
#
Опровергните!
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Тамара, вы генерируете мусор со слишком большой скоростью. Чтобы весь его опровергнуть, нужно постоянное присутствие на портале двадцати, а то и тридцати специалистов. Мне кажется, проще убрать источник.
Maria Ivanova  (fiamma)
#
Поддерживаю.
Не хочу показаться невежливой, но накипело. Я понимаю, что госпожа Тамара очень уважаемый пользователь на этом портале, но от обилия блогов на тему Авангард, Авангард, Авангард-3 тошнит. И еще, извините, это может мой личный ПМС - но когда я вижу эту фотографию, мне плохо. Извините. Можете меня теперь за это забанить.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Странно, вроде и не новичок на форуме.... А вы проанализируйте, кто и за что "награждал" упомянутого пользователя столь обожаемыми (не только этим пользователем) "репками". Просмотрите хотя бы выборочно, ну например через 5 или 10 страниц, ее посты. Что-то мне подсказывает, что понимание изменится. Профиль просмотрите, там все есть.
Maria Ivanova  (fiamma)
#
Если честно, даже жаль времени копаться в этом, Даниил. Когда вижу очередное появление записи в этом блоге, одно желание - скорее прокрутить страницу.
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
#
Тамара, судя по тому, что Вы удаляли из своих блогов мои сообщения, к открытому спору Вы не готовы.
Першинг  (Першинг)
#
Uгорь Лейко, я не удалила ни одного Вашего сообщения.
Ни одного.
Если только случайно. од горячую руку. Блог привели в порядок без моего участия.
Если пропало что-то важное - готова восстановить.
Но хотелось бы конкретно и конструктивно.
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
#
Тамара, два сообщения исчезли, а разбираться у меня нет желания. Согласен на формулировку "под горячую руку".
Першинг  (Першинг)
#
Извините. может, я погорячилась. Может чисто технически. В состоянии аффекта. smile:)
Это касалось не Вас. Ни в коем случае!
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
Уже много чего создается для удобства пользования блогами, ошибки учтены и в том числе с помощью посетителей сайта банки ру. Пишите, фиксируйте идеи как по блогу так и по сайту в целом вот здесь - http://www.banki.ru/friends/group/bankiru/

Кстати и "друзья" то же скоро обновятся. =)
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Сергей Иванов прав, блоги превратились в помойку. Мгновенно заполнилось новое пространство графоманами. Блог - это и впрямь не форум, чего не понимают практически все новые блогеры. Привлекла же этих нью-блогеров - имхо - возможность модерировать чужие отзывы на свои посты. Что есть не право, но обязанность, и именно этого они и не поняли. Потому и превратили блоги в помойку. Это форум - место, где можно просто выкрикнуть лозунг, свой ли, чужой ли - не так уж и важно. Блог требует наличия мысли автора, не поверхностного мнения, но аргументированного рассуждения. Формат был мертвый - возможно. Но и получившийся формат блогом не назвать. И от форума ушел, и к блогам не добрался. А что посередке - классически ответил поручик Ржевский. И никакие свистелки не помогут, блог - удел Авторов, что дано не каждому. Либо предварительный отбор авторов редакцией (как это и было), либо блог может создать каждый, но публиковаться с предмодерацией. Имхо. Про свистелки - предыдущий интерфейс блога был на два порядка выше. Хотя и обидно такое мнение для разработчиков, но тут уж что родилось - то родилось. Материнские чувства вещь хорошая, но ведь пользоваться-то приходится продуктом не только разработчикам, и даже главным образом не им.
Про снобизм ... хм, а кто из употребивших сей термин готов переселиться из своей квартиры в подвал, заселенный бомжами? Со всеми прилагающимися прелестями типа вони, вшей и проч.? Человек не хочет находиться на одной площадке с графоманами, безграмотными или малограмотными, считает ущербом для своей репутации публиковаться в такой компании - и это его право. Что он честно и заявил. И это повод задуматься и редакции, и тем, кто страдает недержанием слов.
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Даниил Суховеев

Это ровно то о чем я говорил. Среди "новых блоггеров" не просто графоманы а те кто выдавливает из своего сознания пошлые банальности да еще на чрезвычайно плохом русском языке.

Про снобизм. Любая дефиниция такого свойства может человека как и принизить, так и и украсить. В данном конкретном случае она не принижает ушедшего. А принижает вот как раз "новых блоггеров", жаль что они это не понимают, тем более жаль, что администрация сайта делает вид, что не понимает этого.
Maria Ivanova  (fiamma)
#
Реально в помойку. Очень точное сравнение. На форуме меньше словоблудия, чем в блогах. Я вот наверное, тоже могла бы писать, раз все могут, но я думаю о том, могу ли я написать что то интересное для большого количества участников? Смогу ли стилистически, содержательно? Здесь есть интересные блоги - господина Иванова, госпожи Самолюбовой. Я не чувствую себя способной писать также интересно, поэтому не засоряю публичное пространство словоблудием.
Константин  (kot487)
#
Поддерживаю. Если взял на себя смелость встать на стульчик в нашем маленьком Гайд-парке smile;), то уж будь любезен иметь мужество и нелицеприятные отзывы выслушать.
Совершенно не понимаю "права" блоггеров на редактирование. Предлагаю оставить это независимым арбитрам.
Першинг  (Першинг)
#
Хочу обратить внимание на вещь чисто техническую!

Посмотрите место, где раньше был тублар. Вверху и справа.
Написать.
Самая ближайшая кнопка.
Куда она ведёт?
В блоги. smile:wall:

Если посетитель не знает, куда писать - он нажимает на эту кнопку.

Так появляются блогеры поневоле. smile:D
Голубев Павел  (catsmeatman)
#
Тамара, сейчас блог заводится автоматически для каждого пользователя.
qaq  (qaq)
#
В западло что ли написать, что этим сообщение создаётся блог?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Слово "западло" имхо не самый удачный оборот при общении.
qaq  (qaq)
#
Сообщения в блогах не редактируются.Так что еще есть над чем работать.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Филипп, почему до сих пор нельзя посмотреть, кто ставит лайки? Мне очень интересно, кто сделал это в комментарии выше.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Кто то где то писал, что реализуем
user135773  (user135773)
#
Да, Алексей Трошин (если мне не изменяет память) где-то упоминал, что лайки скоро персонализируют. Мне тоже интересно уже 7 лайков)))
Першинг  (Першинг)
#
Поймите человека, который пришёл на сайт впервые и хочет что-то написать - на какую кнопочку он нажмёт?
На ближайшую!
написать.
И гле это окажется?
В блогах!
AnnaD  (AnnaD)
#
ИМХО. То, что блог заводится автоматически для каждого пользователя как раз не есть хорошо.
Во-первых у человека должен быть выбор, а во-вторых - если будет выбор, вести этот самый блог или нет, может отношение к блогу будет чуть серьезнее, а некоторые графоманы так и недойдут до освоения блог пространства сайта.
ТО, что без рейтинга гна сайте писать нельзя - поддерживаю полностью))))
АлексСпб АлексСпб  (АлексСпб)
#
Мое ИМХО - слишком низкий. Я был бы суров и начинал хотя бы от "10".
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Начнем с двойки. Не поможет - повысим. Будем действовать по ситуации.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Очередная глупость, имхо. Посмотрите рейтинги отдельных пользователей ...."Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку". Только квалифицированный отбор редакцией. И вот только не надо про недемократичность такого отбора. Все помнят, что "демос" - народ. Но никто не хочет вспоминать, а по каким критериям это самый "демос" определялся. И про плебс что-то не вспоминают, а ведь это был очень обширный сло
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
(продолжение) слой общества, который в основном и создавал те материальные блага, коими пользовался демос. Если уж считать "репки", то только те, которые от редакторов получены. И обязательный ценз по грамотности и осмысленности изложения темы. Логичное решение - предмодерация блогов.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Диниил, а чем нынешнее решение с интересными не вариант? Не нравится - не читайте закладку "Новые", лента интересных модерируется именно редакцией. Плюс есть подписки, которые создают вашу личную ленту интересных вокруг тех авторов, которые интересны вам. Ссылка на ленту всегда вверху сайта...
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
А как насчет того, что в загаженный подъезд заходить неприятно? Даже зная, что в конце пути будет благоустроенная квартира, друзья и приятнейшее общение? Вы предлагаете паллиатив - одеть противогаз, ЗК и потом "игнорировать" окружающую обстановку. А мне хотелось бы заходить в благоустроенный дом и не опасаться "... вечно ты куда нибудь вступишь ...". А паллиатив - так ведь потому и уходят, что в доме начинают гадить на подоконники, безнаказанно.
AnnaD  (AnnaD)
#
Логично, ведь если что. по результатом можно будет скорректировать, если я правильно поняла тактику...)))))
Я понимаю, что каждое нововведение на сайте это эксперимент, результаты которого часто узнаються лишь опытным путем.
АлексСпб АлексСпб  (АлексСпб)
#
<Самое популярное, это самое комментируемое, не более. >

Тогда это просто скандальная помойка. Пример мы сейчас и имеем

Неужели опусы Тамары Менешевой в 4(четырех) частях это самое популярное?

Да 99% посетителей их просто не читает, а оставшийся 1% легко убедится что "популярность" исскуственно поддерживается автором.

Я ничего против них не имею и привел их как пример, но пример хорошо показывающий неправильность такого критерия.

"Количество поддержавших" автора и то намного намного справедливее - не позволяет так легко "накручивать" популярность.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Сейчас всё изменится... "трах-тибидох-тибидох" (и взмахивает волшебной палочкой....)
АлексСпб АлексСпб  (АлексСпб)
#
Большое человеческое спасибо smile:)

Мой пост от "02.12.2011 13:26 #" теперь можно и убрать.
Цель достигнута.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Удаление постов - зло. скоро избавимся от этого smile:) "Слово не воробей" smile:) А то чистят комменты, понимашь, а потом непонятно чем люди недовольны smile:)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Алекс, не волнуйтесь. Мы это заметили. Нас в это уже с десяток раз носом ткнули.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Цитата
Друзья, какой сервис мы загубили? О чем вы? Вы не помните старые блоги? Когда в шапке форума неделями висел последний пост оттуда. Один и тот же. Потому что других не было. И в среднем туда писали раз в три дня.

Дело в том, что раньше в блогах писали люди, сообщения которых как минимум достойны внимания. Да, редко писали, да, их было не много, но стремление к "качеству" было заложено изначально.
Концепция форума была понятна. Да, были люди, которые не вписывались в эту концепцию. Та же Юлия Амириди. Ну не ее это была площадка, хотя писала о важном и интересном, но для другого круга пользователей.
С изменением концепции поменяются не только авторы, но и пользователи.
Банкиры, если и не будут уходить как Сергей Ленонидович, то приходять у них мотивации становиться намного меньше. И жалко именно это.
Скорее всего сделанный шаг повысит посещяемость площадки, но непременно повысит "некачественный шум" в котором придется выискивать "жемчуг".
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
"Скорее всего сделанный шаг повысит посещаемость площадки, но непременно повысит "некачественный шум" в котором придется выискивать "жемчуг".
Это как в сказке пр курочку и гору мусора? Тогда - верной дорогой пошли, редакция! Чем больше гора мусора, тем больше шанс откопать в ней жемчужину - такая логика? Вот только кто в этой горе мусора копаться-то будет? И зачем? Промолчу про "когда". Оно надо взрослым, уважающим себя людям? Сомневаюсь я, однако!
Першинг  (Першинг)
#
Я просто тестирую сервис. smile:)
Крайне доброжелательно.
А что - это запрещено?
Першинг  (Першинг)
#
Никому не запрещено.
А рейтинг - дело не моё.
Не я его делаю.
тестируйте.
Пишите шедевры.
Обидеть художника может каждый (с)
Першинг  (Першинг)
#
и не надо говорить - никто не читает. Статистику посещений никто не отменял!
Максим Родиков  (maxru)
#
Рекомендую писать комментарии по одному слову на комментарий, так будет еще удобнее читать.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Кошмар, сколько грязи вокруг "популярностей", "репутаций" и прочего "кто тут круче"...
Форумчане/блоггеры, не стыдно?
e-b  (e-b)
#
Моисей Абрамович, респект двумя руками и ногами! В точку сказано!
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Стыдно. Поэтому каждый принимает свое решение: кто-то уходит с сайта, чтобы никак не ассоциироваться с этой грязью; кто-то не боится испачкаться и борется с засилием графоманства.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Есть еще один способ. Вычистить графоманство и чернь, а уже после этого уйти с чистой совестью. Чтобы никто не подумал, что ты убивал "конкурентов". Всеръез обдумываю этот вариант.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Игорь, в качестве оффтопика, если есть замечания по функционалу сервисов, пишите мне. Мы действительно заинтересованы сделать его интересным, и действительно ошарашены появлением через полтора месяца волны негатива... И ведь никто раньше (вслух) об этом не говорил. Неужели посетители не привыкли быть услышанными?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Игорь, как видите даже в функционале дело, но немало людей бесит словесный понос в блогах. Да, можно подписаться на интересующие тебя блоги, но и есть такой момент: я например не люблю подписываться на блоги, а просматривал ежедневно, читая те или иные статьи разных авторов, не имея любимых авторов, а теперь это невозможно почти smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
писал Алексею, а смотрел на Игоря)) потому и имена попутал
Тата  (Тата)
#
Очень бесит именно словесный понос. Согласна с Димой на все сто.
Начинается блог по определенной теме. И тут понеслоооооооо. В тему,не в тему,не суть. Главное-напостить!!
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Неужели посетители не привыкли быть услышанными?

Привыкли, только после этого, как правило, либо в бан либо в самобан.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
"И ведь никто раньше (вслух) об этом не говорил. Неужели посетители не привыкли быть услышанными?"

Говорили. Иногда даже бывали услышаны. Если это не касалось системных проблем - мер воздействия к автору не принималось. Ну а если касалось - красная карточка минимум. В этом полностью согласен с CheckRating.ru . Он и сам пример тому. Пока не задел в своем посте проект "Вдолг.ру", так прекрасно существовал един в двух лицах. Не месяц, и даже не год. Зацепил - получил бан. Кредитвэй. Пока спорил, но не задевал персональный форум М. Осадчего - получал предупреждения, желтые и красные. Как только показал, что персоналий персонального форума имеет обыкновение нарушать нормы морали - бан. А кто не помнит выходку указанной персоны в отношении конкретного человека (которого, кстати, сегодня из каждого утюга услышать/увидеть можно) - попросите администраторов, и может быть они поднимут архивы и покажут эту тему. Так что полностью поддерживаю CheckRating.ru: или не высовывайся, или с баном по автобану. Симптоматично: самая популярная ветка даже не Флудильня ... На заметку модератору. Стук быстрее звука - норма общения? Есть такой критерий: если численность полицейских структур превышает численность армии - государство классифицируется как "полицейское государство". Ничего не напоминает?
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Даниил, справедливости ради скажу, Вдолг.ру ни при чем, мы оба на Осадчем погорели. Точнее я погорел, а Кредытыч вступился.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Приношу извинения, если ошибся. Ваших постов в адрес М. Осадчего я не видел, зато видел ответ на провокационную реплику Першинг о микрофинансовых организациях. И последовавший немедленно бан.
trytrytry  (trytrytry)
#
А почему бы не сделать петицию в пользу его разбана?
ratol  (ratol)
#
Петиция может решить обсуждаемую проблему с CheckRating.ru, но не решит системной проблемы "или не высовывайся, или с баном по автобану". Ибо у меня тоже свой скелет в шкафу, мешается, хоть по нему петицию никто сочинять не собирается, ибо под замком не виден. А ведь он ровесник и родственник, даже можно сказать потомок сабжу...
Выходит действительно проблема - системная.
trytrytry  (trytrytry)
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Вы будете сильно удивлены, но это откровенный провал (хотел написать слово с тем же началом из 5 букв с последней "б", но воздержался) модераторов и составителей правил (т. е. или их же или, без обид, Филиппа).

Модераторов, потому что к ним уже даже обращаться на форуме не хочется - чтобы стереть хамство, оскорбление или еще что-то, пускай даже завуалированное, приходится их долго убеждать (подчеркиваю - стереть, а не забанить кого-то... заставить модераторов исполнить свою карательную функцию проще на себя, если очень много "санитарить" лес, чем на реальных нарушителей). А в блогах правила-то вообще без правил, модератора вилами не заставишь тут что-то сделать. Модераторы видимо совсем забыли про Пользовательское соглашение Банки.ру.

Филиппа, потому что выпустил это из контроля.

А вы, разработчики, в общем-то особо не виноваты. С рейтингом, да, вначале накосячили - формула была очень плохая... но делай другие свою работу, было бы не так заметно, потому что жидкими словесными экскрементам не были бы обрызганы все стены портала.

Извините за столь грубый переносный смысл.
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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Игорь, Вы позволите спросить: почему? Причину, которую Вы назвали, мне всерьез принять трудно, мне кажется, что для Вас это слишком мелко. Так почему? Вопрос не праздный.
Игорь Пустошило  (Pif)
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Александра, а что мелко-то? Убрать с сайта чернуху мелко? Я так не думаю.

Вы знаете, до 2004 годв я смотрел только две телепередачи - "Времена" Евгения Киселева и "Времечко" Виктора Шендеровича. Потом их прикрыл пожарник, и я навсегда выключил телевизор и переместился в Интернет. Помню, как меня сильно позабавило интервью Валентины Ивановны Матвиенко, в котором она говорила про то, что "в этом интернете только одна чернуха и порнография". Я не понимаю, зачем у Валентины Ивановны подключен такой нехороший интернет - мой интернет был интересный, умный и тонкий. А теперь я наблюдаю, что "Дом-2" заглянул и сюда. И я пока не понимаю, куда мне теперь можно переместиться. Понимаете, дело не в конкретном пользователе. Он мне в данном случае совершенно безразличен и неинтересен. Дело в том, что даже если убрать этого конкретного человека, завтра на его месте появятся 10 точно таких же. У Филиппа очень трудный выбор - либо у него будет канал "Культура", либо "Дом-2" с голой Ксюшей. В первом случае у него не будет посетителей и денег, во-втором - деньги будут. Я пытаюсь понять - куда пойдет портал.
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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Нет, я не про "чернуху". Я про "уйти, чтобы никто не подумал, что ты убивал "конкурентов". Т.е. уходить именно по этой причине, на мой взгляд, несерьезно (ну, какие конкуренты?). Вот я и спросила про истинную причину. Думаю, что если будет "Дом-2", Вы уйдете. А если "Культура"?

А портал действительно на развилке. Надеюсь все же, что они нащупают верную дорогу. Хотя я лично уже плохо представляю - а какая она, эта верная дорога? Есть ли что-то посередине между "Домом-2" и "Временами"?
Игорь Пустошило  (Pif)
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Истинная причина - то, что для Филиппа портал - работа, а для меня - хобби. А хобби не может быть не любимым, оно не должно раздражать. Я сейчас после всех этих скандалов как пустая консервная банка. Нужен тайм-аут. Слишком много чернухи кругом.
коршунова наталия  (KORSHIK)
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Да не на развилке портал, Александра. В том-то и дело, что портал свою дорогу выбрал. Именно об этом и речь. Он уверенно свернул в сторону Дома-2. Это осознанный выбор ума. И вопрос только теперь в том, кто останется на подножке трамвая - люди буду думать и решать: а по пути ли им двигаться в этом направлении.
e-b  (e-b)
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Игорь Федорович, "Времена" были у Познера, а у Киселева были "Итоги". smile:)
e-b  (e-b)
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А у Шендеровича было не "Времечко", а "Итого", потом была еще какая-то, а потом "Бесплатный сыр".
Игорь Пустошило  (Pif)
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Да неважно, на самом деле, как передачи назывались, 8 лет уже прошло. Скажем так - передачи этих двух авторов.
ratol  (ratol)
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Удивительно, при всей несхожести точно такжие же мысли и эмоции были после закрытия этих двух программ, что больше смотреть нечего.
пока РБК не появилось, но это другая история и тематика конечно.
Сеск Сексембаев  (Proffet)
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Кто-то когда-то на форуме банки.ру сказал правильные слова: "Считаю блоги графоманством, при помощи которого встречаются эксбиционисты с вуайеристами".

Когда-то кое-где была написана правильная критика: "...появляются банковские сайты с баннерами, ведущими на самое себя, и пресловутыми (сколько на них возлагалось надежд) «блогами» предправов, в которых тихо журчит розовая водичка. Мол, жить хорошо и жизнь хороша, и власть хороша (на всякий случай), и клиент герой, и банк горой. Регулятор – так просто пусик. Ну, а что он мог еще сказать в своем блоге? Тихо сам с собой я веду беседу…"
Maria Ivanova  (fiamma)
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Филипп, Вы молодец! Мне по-человечески хочется Вас поддержать, Ваши стремления сделать сайт лучше похвальны. Не все получается с первого раза, но Вы готовы к дискуссии, это Ваш большой плюс!
Я хочу лишь отметить, что судя по дискуссии в посте Сергея и здесь, многие пользователи согласны с теми проблемами, которые обозначил Сергей. Значит, это не его лично снобизм или бессмысленная обида. Проблема есть, и она существенна. Мне блоги в нынешнем виде КАТЕГОРИЧЕСКИ не нравятся. В первую очередь, именно своей вседоступностью, которая привела к тому, что пространство захламили несколько писателей, ни один из которых неинтересен. Извините за прямоту. Зато первых лиц (исключая активного Алексея Коровина:))) стало еще меньше, чем прежде (прежде - я имею в виду ту статистику, на которую Вы ссылаетесь. Меня лично устраивало, что блоги обновляются не каждый день. Даже очень умный человек не будет писать глубокие взвешенные посты каждый день, их надо обдумать, сформулировать. Тем ценнее их появление.
Константин  (kot487)
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"Даже очень умный человек не будет писать глубокие взвешенные посты каждый день, их надо обдумать, сформулировать." +100
Я уважаю право и смелость портала дать слово каждому. Но я также уважаю свое право на глубокие и взвешенные посты. Для всего остального есть форум.
Ирина Волкова  (IrinaSPB)
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Я благодарна Сергею, за то,что он своим уходом поднял тему блогов.Не будучи активным писателем на сайте, я тем не менее посещаю его ежедневно, в том числе и блоги.И если раньше мне было очень интересно заходить и читать,то после обновления я практически перестала это делать т.к. солидарна со многими здесь уже отписавшимися, что найти в этом хаосе, в который превратились блоги что либо путного стало очень сложно.Я перестала понимать, чем он в новом облике отличается от форума и почему сюда стали писать то, что вполне обсуждаемо и там.На 100% согласна с Maria Ivanova, в том что блоги обновлялись не каждый день не было ничего плохого,зато читать интересно было.
sergeysvrm  (sergeysvrm)
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Сказать и выразить свою точку зрения, - за это можно уважать. Но, стиль в котором она была выражена, как представляется, весьма далек от такового.
Некоторые члены сообщества портала (его можно так назвать, как-бы кто не пытался отделиться, выделится..и т.п.) после, как мне кажется, просто детского поступка, спровоцировавшего последующую бурную дискуссию, пытаются создать некий "святой ореол" или "нимб" (как уж пожелаете) у автора. Зачем?
Скажу честно, не очень понравился снобизм, сквозивший в последней заметке у него. Не здорово это. Как представляется, закрытые группы без притока "свежей крови" обречены на забвение. Ведь очевидно, что сколь бы ты умным и образованным не был, ты не можешь, к примеру, проблемную ситуацию видеть с разных сторон. Рано или поздно тебе будет казаться, что ты все можешь и умеешь, что лучше тебя никто, но время идет и появляется тот, кто лучше и умнее. Так вот, в ситуации с закрытостью это время летит раз в 10 быстрее.
Что правильного в идее обособленного сообщества? Для чего?
Портал, как представляется, нуждается в более широкой аудитории. Он расширяется. А в данном случае, конечно снобизму тут уже не место. Да, конечно, словесный "мусор" (как вы называете) неизбежен, но таковой, со временем отсеется, не интересно будет тут общаться. А вот для большинства сообщества - это только плюс: сами подтянутся и идеи умные может подскажут...
Да и Президент у нас не гнушается в твиттере, ...общаться. Что уж тут говорить про ...
Так что хочется сказать, что МОЛОДЦЫ, революцию устроили....)))
И если уж некоторые члены сообщества не желают общаться в широкой аудитории, что проще - дайте им закрытую площадку, где они могут общаться только с равными себе и вход будет платным (скажем от 100-500к) и подписка тоже платная. Это сразу отсечет "других"...
Им - закрытая площадка для общения, порталу - хорошо...))) И широкой аудитории не помеха...
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