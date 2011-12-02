Пара слов в защиту блогов

Скандал великая вещь. Громкий хлопок дверью и даже те, кто никогда не интересовался какой-то темой, открыто негодует и встает под знамена оппозиции. Друзья, какой сервис мы загубили? О чем вы? Вы не помните старые блоги? Когда в шапке форума неделями висел последний пост оттуда. Один и тот же. Потому что других не было. И в среднем туда писали раз в три дня.



Там не было ни писателей, ни читателей. Светлые исключения составляли блоги Сергея Иванова, Надии Черкасовой и нескольких форумчан. Ах, каких авторов мы потеряли – Глеб Архангельский, Игорь Виттель… Посмотрите, когда они бросили писать: первый в конце прошлого года, второй - весной нынешнего. Почему? Да потому что формат мертвый. Нет там жизни. Зачем большинство писателей вообще открывали блог? А просто посмотреть, пойдет или нет, некоторые для удовлетворения своего эго: как же – я пишу в закрытых блогах на Банки.ру.



Поэтому я искренне не понимаю стонов по поводу сноса «памятника архитектуры». Да, мы меняем концепцию. Мы разрешаем писать практически всем желающим. Хочется писать – пишите. Мы пытаемся вдохнуть жизнь в сервис. Понятно, что, как обычно, все пошло через одно место. Совсем не так, как мы планировали. В блогах появилось много мусорных постов (в том числе и этот), общественность негодует.



Друзья, мы не слепые, мы все видим. Мы занимаемся настройкой блогов каждый день. Только что решили, что введем требование по репутации для авторов, чтобы стало меньше спама и случайных сообщений, в понедельник договорились, что будем выводить блоги первых лиц на главную страницу, чтобы привлечь к обсуждению новых посетителей. Вчера, прочитав письмо одного из форумчан, я понял, что количество комментариев – не лучший показатель качества, а потому, вероятно, мы поменяем местами на главной странице раздела некоторые блоки. И по настоянию Алексея Трошина будем выводить материалы не по дате публикации, а по уровню самого поста.



Да, Сергей Иванов нас покинул, плюнув напоследок не только в мою, но и в вашу сторону, отказавшись сидеть на одной грядке «с кем угодно». Бывает. Вытерлись - пошли дальше. Надо поднимать раздел, выводить его на уровень, привлекать новых собеседников. Стоны и плач здесь не помогут...