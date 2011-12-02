Пара слов в защиту блогов

Скандал великая вещь. Громкий хлопок дверью и даже те, кто никогда не интересовался какой-то темой, открыто негодует и встает под знамена оппозиции. Друзья, какой сервис мы загубили? О чем вы? Вы не помните старые блоги? Когда в шапке форума неделями висел последний пост оттуда. Один и тот же. Потому что других не было. И в среднем туда писали раз в три дня.
Там не было ни писателей, ни читателей. Светлые исключения составляли блоги Сергея Иванова, Надии Черкасовой и нескольких форумчан. Ах, каких авторов мы потеряли – Глеб Архангельский, Игорь Виттель… Посмотрите, когда они бросили писать: первый в конце прошлого года, второй - весной нынешнего. Почему? Да потому что формат мертвый. Нет там жизни. Зачем большинство писателей вообще открывали блог? А просто посмотреть, пойдет или нет, некоторые для удовлетворения своего эго: как же – я пишу в закрытых блогах на Банки.ру.
Поэтому я искренне не понимаю стонов по поводу сноса «памятника архитектуры». Да, мы меняем концепцию. Мы разрешаем писать практически всем желающим. Хочется писать – пишите. Мы пытаемся вдохнуть жизнь в сервис. Понятно, что, как обычно, все пошло через одно место. Совсем не так, как мы планировали. В блогах появилось много мусорных постов (в том числе и этот), общественность негодует.
Друзья, мы не слепые, мы все видим. Мы занимаемся настройкой блогов каждый день. Только что решили, что введем требование по репутации для авторов, чтобы стало меньше спама и случайных сообщений, в понедельник договорились, что будем выводить блоги первых лиц на главную страницу, чтобы привлечь к обсуждению новых посетителей. Вчера, прочитав письмо одного из форумчан, я понял, что количество комментариев – не лучший показатель качества, а потому, вероятно, мы поменяем местами на главной странице раздела некоторые блоки. И по настоянию Алексея Трошина будем выводить материалы не по дате публикации, а по уровню самого поста.
Да, Сергей Иванов нас покинул, плюнув напоследок не только в мою, но и в вашу сторону, отказавшись сидеть на одной грядке «с кем угодно». Бывает. Вытерлись - пошли дальше. Надо поднимать раздел, выводить его на уровень, привлекать новых собеседников. Стоны и плач здесь не помогут...
Комментарии 144
и про комментарии... +1
Как материалы в топ выводятся, не знаю. Алексей расскажет.
Вот Вы сейчас, прежде чем ответить на мой комментарий, покрутите колесо мыши вверх и переведите глаза направо
Вот туда нужно поставить большой крупный баннер Хоум Кредит (ТКС, СИТИ - подставтье нужное). А уже потом можно обсуждать все остальное.
Только что оставленный комментарий имеет вес 1. Вес комментария падает по прошествии времени экспоненциально (т. е. по прошествии времени скорость уменьшения веса комментария растёт).
Только что оставленный лайк имеет вес 1. Вес лайка падает по прошествии времени логарифмически (т. е. по прошествии времени скорость уменьшения веса лайка падает).
Вклад каждого пользователя в рейтинг поста есть логарифм от единицы + суммы весов комментариев на текущий момент + веса лайка, если оставлен, на текущий момент.
Рейтинг поста есть сумма вкладов каждого пользователя.
Где ложь? Где попса?
Если я имею другое мнение, так поспорьте со мною.
Открыто.
Я готова.
Ко всему.
Аргумент "Вы сами не понимаете!" не катит. Не понимаю.
Точнее, понимаю, что вас может возмущать. Догадываюсь. Имею 100 версий.
А выбрать не могу.
Обоснуйте.
Не надо сто версий. Ребус прост. Меня возмущает одно - черная ложь и извращение фактов. Филиппу я все обосновал. Вам это все уже по кругу обосновывали много раз. Надежды мало, но можно было бы попытаться разъяснить вам снова. В отличие от постов в своем блоге, здесь у вас не получится подтасовывать факты и стирать неугодные вам посты. Но это было бы неприлично по отношению к Филиппу. Все равно как если бы двое пришли в гости и начали бить посуду и кидаться в друг друга апельсинами. Так что я воздержусь.
Выводы делаете Вы.
Ссылки Ваши.
Меня беспокоит агрессия, направленная на авторов отзывов.
больше ничего.
Множество народу знает, что клиент, который "яростно хвалил" - это я. "Подстава", в которой я "яростно хвалил", вот:
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=2702168
Вы спрашиваете - почему восторги, непонятненько? Вам пытаются объяснить, что ЛЮБОЙ банк перевыпустит карту за полную стоимость. Вы этого не слышите. Вам говорят, что Авангард перевыпускает за полцены. Вы это не хотите слышать. Вам говорят, что ПОЛОВИНА банков плюс к этому еще и поставят карту в международный стоп-лист, и возьмут с клиента за это 1500 руб. Вы не верите. Вам говорят, что если есть какой-то банк, который так не сделает - он это сделает только по одной причине - чтобы ИМЕТЬ АЛИБИ перед клиентом и в случае мошеннических операций все свалить на него. Вы не хотите это понимать. Зато у вас готов ответ: "стая лемуров, жизнерадостно бросающихся со скалы в океан, вызывает сомнения в адекватности их поведения". То есть я - жизнерадостный неадекватный лемур. Я могу точно так же разобрать до букв все ваши посты. Но разве это нужно? Комментаторы это уже проделали в ваших постах. Вы стерли все, что вас не устраивает.
Извините, но продолжать диалог с вами у меня нет никакого желания.
Ситибанк - тоже бесплатно перевыпускал.
Проблем не было. И восторженных отзывов я не писала.
Ну а что такое художественный образ - объяснять не надо.
Не согласны - возразите. Но спокойно.
Эмоции в поиске истины - не всегда хороший помощник.
А без разности потенциалов тока не бывает.
Бывает застой.
И не надо всё понимать буквально. мы же не дети, чтобы делить песочницу!
Напишите. Смешайте меня с почвой, как делается это с авторами отзывов.
Я переживу и отвечу.
Так, как вижу я.
А не буду в личку предупреждения слать.
Извините.
Не хочу показаться невежливой, но накипело. Я понимаю, что госпожа Тамара очень уважаемый пользователь на этом портале, но от обилия блогов на тему Авангард, Авангард, Авангард-3 тошнит. И еще, извините, это может мой личный ПМС - но когда я вижу эту фотографию, мне плохо. Извините. Можете меня теперь за это забанить.
Ни одного.
Если только случайно. од горячую руку. Блог привели в порядок без моего участия.
Если пропало что-то важное - готова восстановить.
Но хотелось бы конкретно и конструктивно.
Это касалось не Вас. Ни в коем случае!
Кстати и "друзья" то же скоро обновятся. =)
Про снобизм ... хм, а кто из употребивших сей термин готов переселиться из своей квартиры в подвал, заселенный бомжами? Со всеми прилагающимися прелестями типа вони, вшей и проч.? Человек не хочет находиться на одной площадке с графоманами, безграмотными или малограмотными, считает ущербом для своей репутации публиковаться в такой компании - и это его право. Что он честно и заявил. И это повод задуматься и редакции, и тем, кто страдает недержанием слов.
Это ровно то о чем я говорил. Среди "новых блоггеров" не просто графоманы а те кто выдавливает из своего сознания пошлые банальности да еще на чрезвычайно плохом русском языке.
Про снобизм. Любая дефиниция такого свойства может человека как и принизить, так и и украсить. В данном конкретном случае она не принижает ушедшего. А принижает вот как раз "новых блоггеров", жаль что они это не понимают, тем более жаль, что администрация сайта делает вид, что не понимает этого.
Совершенно не понимаю "права" блоггеров на редактирование. Предлагаю оставить это независимым арбитрам.
Посмотрите место, где раньше был тублар. Вверху и справа.
Написать.
Самая ближайшая кнопка.
Куда она ведёт?
В блоги. smile:wall:
Если посетитель не знает, куда писать - он нажимает на эту кнопку.
Так появляются блогеры поневоле. smile:D
На ближайшую!
написать.
И гле это окажется?
В блогах!
Во-первых у человека должен быть выбор, а во-вторых - если будет выбор, вести этот самый блог или нет, может отношение к блогу будет чуть серьезнее, а некоторые графоманы так и недойдут до освоения блог пространства сайта.
ТО, что без рейтинга гна сайте писать нельзя - поддерживаю полностью))))
Я понимаю, что каждое нововведение на сайте это эксперимент, результаты которого часто узнаються лишь опытным путем.
Тогда это просто скандальная помойка. Пример мы сейчас и имеем
Неужели опусы Тамары Менешевой в 4(четырех) частях это самое популярное?
Да 99% посетителей их просто не читает, а оставшийся 1% легко убедится что "популярность" исскуственно поддерживается автором.
Я ничего против них не имею и привел их как пример, но пример хорошо показывающий неправильность такого критерия.
"Количество поддержавших" автора и то намного намного справедливее - не позволяет так легко "накручивать" популярность.
Мой пост от "02.12.2011 13:26 #" теперь можно и убрать.
Цель достигнута.
Дело в том, что раньше в блогах писали люди, сообщения которых как минимум достойны внимания. Да, редко писали, да, их было не много, но стремление к "качеству" было заложено изначально.
Концепция форума была понятна. Да, были люди, которые не вписывались в эту концепцию. Та же Юлия Амириди. Ну не ее это была площадка, хотя писала о важном и интересном, но для другого круга пользователей.
С изменением концепции поменяются не только авторы, но и пользователи.
Банкиры, если и не будут уходить как Сергей Ленонидович, то приходять у них мотивации становиться намного меньше. И жалко именно это.
Скорее всего сделанный шаг повысит посещяемость площадки, но непременно повысит "некачественный шум" в котором придется выискивать "жемчуг".
Это как в сказке пр курочку и гору мусора? Тогда - верной дорогой пошли, редакция! Чем больше гора мусора, тем больше шанс откопать в ней жемчужину - такая логика? Вот только кто в этой горе мусора копаться-то будет? И зачем? Промолчу про "когда". Оно надо взрослым, уважающим себя людям? Сомневаюсь я, однако!
Крайне доброжелательно.
А что - это запрещено?
А рейтинг - дело не моё.
Не я его делаю.
тестируйте.
Пишите шедевры.
Обидеть художника может каждый (с)
Форумчане/блоггеры, не стыдно?
Начинается блог по определенной теме. И тут понеслоооооооо. В тему,не в тему,не суть. Главное-напостить!!
Привыкли, только после этого, как правило, либо в бан либо в самобан.
По автобану.
Говорили. Иногда даже бывали услышаны. Если это не касалось системных проблем - мер воздействия к автору не принималось. Ну а если касалось - красная карточка минимум. В этом полностью согласен с CheckRating.ru . Он и сам пример тому. Пока не задел в своем посте проект "Вдолг.ру", так прекрасно существовал един в двух лицах. Не месяц, и даже не год. Зацепил - получил бан. Кредитвэй. Пока спорил, но не задевал персональный форум М. Осадчего - получал предупреждения, желтые и красные. Как только показал, что персоналий персонального форума имеет обыкновение нарушать нормы морали - бан. А кто не помнит выходку указанной персоны в отношении конкретного человека (которого, кстати, сегодня из каждого утюга услышать/увидеть можно) - попросите администраторов, и может быть они поднимут архивы и покажут эту тему. Так что полностью поддерживаю CheckRating.ru: или не высовывайся, или с баном по автобану. Симптоматично: самая популярная ветка даже не Флудильня ... На заметку модератору. Стук быстрее звука - норма общения? Есть такой критерий: если численность полицейских структур превышает численность армии - государство классифицируется как "полицейское государство". Ничего не напоминает?
Выходит действительно проблема - системная.
Модераторов, потому что к ним уже даже обращаться на форуме не хочется - чтобы стереть хамство, оскорбление или еще что-то, пускай даже завуалированное, приходится их долго убеждать (подчеркиваю - стереть, а не забанить кого-то... заставить модераторов исполнить свою карательную функцию проще на себя, если очень много "санитарить" лес, чем на реальных нарушителей). А в блогах правила-то вообще без правил, модератора вилами не заставишь тут что-то сделать. Модераторы видимо совсем забыли про Пользовательское соглашение Банки.ру.
Филиппа, потому что выпустил это из контроля.
А вы, разработчики, в общем-то особо не виноваты. С рейтингом, да, вначале накосячили - формула была очень плохая... но делай другие свою работу, было бы не так заметно, потому что жидкими словесными экскрементам не были бы обрызганы все стены портала.
Извините за столь грубый переносный смысл.
Вы знаете, до 2004 годв я смотрел только две телепередачи - "Времена" Евгения Киселева и "Времечко" Виктора Шендеровича. Потом их прикрыл пожарник, и я навсегда выключил телевизор и переместился в Интернет. Помню, как меня сильно позабавило интервью Валентины Ивановны Матвиенко, в котором она говорила про то, что "в этом интернете только одна чернуха и порнография". Я не понимаю, зачем у Валентины Ивановны подключен такой нехороший интернет - мой интернет был интересный, умный и тонкий. А теперь я наблюдаю, что "Дом-2" заглянул и сюда. И я пока не понимаю, куда мне теперь можно переместиться. Понимаете, дело не в конкретном пользователе. Он мне в данном случае совершенно безразличен и неинтересен. Дело в том, что даже если убрать этого конкретного человека, завтра на его месте появятся 10 точно таких же. У Филиппа очень трудный выбор - либо у него будет канал "Культура", либо "Дом-2" с голой Ксюшей. В первом случае у него не будет посетителей и денег, во-втором - деньги будут. Я пытаюсь понять - куда пойдет портал.
А портал действительно на развилке. Надеюсь все же, что они нащупают верную дорогу. Хотя я лично уже плохо представляю - а какая она, эта верная дорога? Есть ли что-то посередине между "Домом-2" и "Временами"?
пока РБК не появилось, но это другая история и тематика конечно.
Когда-то кое-где была написана правильная критика: "...появляются банковские сайты с баннерами, ведущими на самое себя, и пресловутыми (сколько на них возлагалось надежд) «блогами» предправов, в которых тихо журчит розовая водичка. Мол, жить хорошо и жизнь хороша, и власть хороша (на всякий случай), и клиент герой, и банк горой. Регулятор – так просто пусик. Ну, а что он мог еще сказать в своем блоге? Тихо сам с собой я веду беседу…"
Я хочу лишь отметить, что судя по дискуссии в посте Сергея и здесь, многие пользователи согласны с теми проблемами, которые обозначил Сергей. Значит, это не его лично снобизм или бессмысленная обида. Проблема есть, и она существенна. Мне блоги в нынешнем виде КАТЕГОРИЧЕСКИ не нравятся. В первую очередь, именно своей вседоступностью, которая привела к тому, что пространство захламили несколько писателей, ни один из которых неинтересен. Извините за прямоту. Зато первых лиц (исключая активного Алексея Коровина:))) стало еще меньше, чем прежде (прежде - я имею в виду ту статистику, на которую Вы ссылаетесь. Меня лично устраивало, что блоги обновляются не каждый день. Даже очень умный человек не будет писать глубокие взвешенные посты каждый день, их надо обдумать, сформулировать. Тем ценнее их появление.
Я уважаю право и смелость портала дать слово каждому. Но я также уважаю свое право на глубокие и взвешенные посты. Для всего остального есть форум.
Некоторые члены сообщества портала (его можно так назвать, как-бы кто не пытался отделиться, выделится..и т.п.) после, как мне кажется, просто детского поступка, спровоцировавшего последующую бурную дискуссию, пытаются создать некий "святой ореол" или "нимб" (как уж пожелаете) у автора. Зачем?
Скажу честно, не очень понравился снобизм, сквозивший в последней заметке у него. Не здорово это. Как представляется, закрытые группы без притока "свежей крови" обречены на забвение. Ведь очевидно, что сколь бы ты умным и образованным не был, ты не можешь, к примеру, проблемную ситуацию видеть с разных сторон. Рано или поздно тебе будет казаться, что ты все можешь и умеешь, что лучше тебя никто, но время идет и появляется тот, кто лучше и умнее. Так вот, в ситуации с закрытостью это время летит раз в 10 быстрее.
Что правильного в идее обособленного сообщества? Для чего?
Портал, как представляется, нуждается в более широкой аудитории. Он расширяется. А в данном случае, конечно снобизму тут уже не место. Да, конечно, словесный "мусор" (как вы называете) неизбежен, но таковой, со временем отсеется, не интересно будет тут общаться. А вот для большинства сообщества - это только плюс: сами подтянутся и идеи умные может подскажут...
Да и Президент у нас не гнушается в твиттере, ...общаться. Что уж тут говорить про ...
Так что хочется сказать, что МОЛОДЦЫ, революцию устроили....)))
И если уж некоторые члены сообщества не желают общаться в широкой аудитории, что проще - дайте им закрытую площадку, где они могут общаться только с равными себе и вход будет платным (скажем от 100-500к) и подписка тоже платная. Это сразу отсечет "других"...
Им - закрытая площадка для общения, порталу - хорошо...))) И широкой аудитории не помеха...