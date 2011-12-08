Перестановки в ОТП Банке

ОТП Банк объявил сегодня о назначении Золтана Иллеша, который сменит на посту президента Алексея Коровина.
Лично для меня это очень неожиданная и непонятная перестановка. Алексей возглавлял банк с осени 2007 года и за это время банк заработал свыше 300 млн долларов чистой прибыли. Ну да ладно, вопросы прибыли оставим акционерам... Важнее другое: под руководством Алексея Коровина банк в корне пересмотрел работу с клиентами и взял курс на полную открытость во взаимоотношениях. Алексей лично был готов решать проблемы клиентов, начал реализацию мастшабной программы под кодовым названием "Забота". Жаль, что ему не дали закончить этот проект.
Искренне желаю Алексею Коровину найти не менее достойный банк для продолжения карьеры. А пока хорошо отдохнуть, и не забывать про блоги на Банки.ру, где он всегда будет желанным автором.
Комментарии 22
Впрочем, жизнь продолжается!
Госбанкам походу это не грозит
(зачеркнуто) отправной демократической точкой нашей страны можно считать появление иностранцев на руководящих постах именно в госах(зачеркнуто)
Ну и уж кто кто, а г-н Коровин не потеряется!
Мои поздравления!
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=3483777
Удачи!