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Перестановки в ОТП Банке

08.12.2011 13:11 22 3 546 просмотров
ОТП Банк объявил сегодня о назначении Золтана Иллеша, который сменит на посту президента Алексея Коровина.

Лично для меня это очень неожиданная и непонятная перестановка. Алексей возглавлял банк с осени 2007 года и за это время банк заработал свыше 300 млн долларов чистой прибыли. Ну да ладно, вопросы прибыли оставим акционерам... Важнее другое: под руководством Алексея Коровина банк в корне пересмотрел работу с клиентами и взял курс на полную открытость во взаимоотношениях. Алексей лично был готов решать проблемы клиентов, начал реализацию мастшабной программы под кодовым названием "Забота". Жаль, что ему не дали закончить этот проект.

Искренне желаю Алексею Коровину найти не менее достойный банк для продолжения карьеры. А пока хорошо отдохнуть, и не забывать про блоги на Банки.ру, где он всегда будет желанным автором.

Комментарии 22

Рамиль Шарапов  (Ramil)
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+1! Уверен, что Алексей уже устал отвечать на звонки потенциальных работодателей smile:). Алексей, держите пож. нас в курсе.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Да, таких менеджеров единицы. Поэтому нужно отключить телефон и уехать отдыхать.
Алексей Коровин  (akorovin)
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Филипп, спасибо за добрые слова smile:) Мне было очень приятно с Вами работать, обсуждать и реализовывать новые идеи.

Впрочем, жизнь продолжается!
slavechko  (slavechko)
#
Ну вот( Не видать мне айпэда...
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Как знать... Комиссия уже готовится подвести итоги smile:)
Наталья Романова  (NNatalia)
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Алексей, всего вам самого наилучшего! Оставайтесь с нами:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Удачи Алексею на новом поприще, каковым бы оно ни было. Очень позитивный человек, приятно читать блог
Евгений Курашов  (Jusiam)
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Странное решение группы. А вообще как много блистательных примеров управления иностранцем (в качестве Предправления) банком в России?
Евгений Курашов  (Jusiam)
#
Мишель Перрирен возглавлял,по-моему, достаточно успешно Райффайзен в 1996-2005. но это когда было. сейчас и время другое, и конкуренция высока,и российские банки и топ-манагеры теперь с зубами, набрались опыта
К  (shlomo_chavez)
#
Евгений, возможно это веяние вступления России в ВТО. Свежий недавний пример другого банка: Чесаков - Хьюз. Стараются быть привлекательными для иностранного капитала что-ли.
Госбанкам походу это не грозит smile:)
(зачеркнуто) отправной демократической точкой нашей страны можно считать появление иностранцев на руководящих постах именно в госах(зачеркнуто)
Евгений Курашов  (Jusiam)
#
С ТКС все понятно. Иностранец в российском банке делает хороший имидж для иностранцев. Но ОТП-то итак привлекателен, он и есть иностранный капитал. А Коровин как представитель "туземцев" (нас то бишь) наверняка сглаживал ИХ опыт, пропуская через призму российской действительности. Делая их подходы более привлекательными для отечественного потребителя
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Имхо, это введение прямого управления в условиях европейской неопределённости. И ничего личного.
Ну и уж кто кто, а г-н Коровин не потеряется! smile;)
Евгений Курашов  (Jusiam)
#
Гм.... Рамиль тут вчера писал в блоге, что российские доченьки иностранных компаний в период европейской неопределенности очень поддерживают своих мамашек и папашек ликвидностью. И заметьте, управляются эффективные и прибыльные доченьки отечественными командами. Где гарантия, что венгерский менталитет, возглавивший на белом коне не им подготовленную армию не снизит благополучно эту эффективность?
К  (shlomo_chavez)
#
Ну, наверно нужно брать во внимание сколько было(как будто "иностранцев"), и какие перспективы открываются.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Евгений, гарантий, естественно нет. smile:) Может, нервы сдали, что не удивительно...
Maria Ivanova  (fiamma)
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Я тоже не поняла смысл этих перестановок. Что там в голове у венгров?? Алексею удачи и интересной работы в другом интересном банке!
Першинг  (Першинг)
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Я очень надеюсь, что Алексей продолжит писать здесь. smile:)
otpb@nk
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Алексей Александрович, я бывший работник ОТП. Сам недавно ушел из банка. Не дождался роста, хотя был на хорошем счету. Отработал 4,5 года в должности главного специалиста по развитию. Было и хорошее, и плохое. Ваши письма на интанете буду помнить. Откровенно говоря, мы много на Вас возлагали надежд, но многое не было реализовано. Думаю, дело не в Вас, а в скупых венгерских акционерах. Такое ощущение, что венгры хотят по максимому выжать из того, что есть, а дальше продать банк по остаточной стоимости. Надеюсь, успею написать претензию на Ваше имя, т.к. мне не выплатили полагающуюся премию за 3 квартал.
Сергей Дробов  (dss1980)
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Все что ни делается - к лучшему. "Альфа" для Алексея - очень достойное предложение. Гораздо более масштабное. Уверен, что два Алексея (Марей и Коровин) смогут воплотить массу интересных современных идей на банковском поприще.
Удачи!
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