Банк года – 2011. Объявляем номинации

Определились с номинациями пятого юбилейного конкурса «Банк года», итоги которого по традиции подведем в марте. В этот раз мы решили увеличить количество призов, что позволит услышать добрые слова в свой адрес большему количеству банков и их представителей…
Итак, вперед по списку. «Народные» номинации – победителей определяют посетители Банки.ру:
1. Банк года
2. Открытие года
3. Рекламная кампания года
4. Лучший интернет-сайт
5. Иностранный банк года
6. Региональный банк года
7. Лицом к клиенту (рабочее название – приз представителю банка, лучше других помогающему посетителям Банки.ру в рамках Горячей линии и Народного рейтинга).
Призы участникам «Народного рейтинга»:
8. «Народный рейтинг» - 1-е место
9. «Народный рейтинг» - 2-е место
10. «Народный рейтинг» - 3-е место
11. «Прорыв года» - банку, добившемуся наибольшего прогресса в "Народном рейтинге»
12. «Народный рейтинг» банков Украины – приз за 1-е место на Банки.UA.
Приз для посетителей сайта:
13. Человек года – премия памяти Сергея Н. Гирина
Специальные номинации (от спонсоров):
14. Лучший колл-центр
15. Банк-эквайер (рабочее название).
Голосование среди посетителей сайта начнется в феврале 2012 года. Подведение результатов – 15 марта 2012 года.
Благодарим всех, кто принял участие в обсуждении нынешних номинаций. Авторы лучших предложений – «Прорыв года» и «Лучший интернет-сайт», Tchainka и Дюймовочка, – получают приглашения на церемонию.
Комментарии 19
Номинацию "Прорыв года" предложил не я
http://www.banki.ru/profile/index.php?UID=128093
Есть ли некорректность? Ну..... Мне бы не хотелось быть в роли "автора" не моей идеи. У нас с женой в хозяйстве все общее, но тем не менее.
Я рада, что мое предложение пригодилось
Буду вдвойне рада, если окажется возможным прийти в двух экземплярах (а то одна я что-то побаиваюсь ), но это уже на Ваше усмотрение.
Спасибо.
"Народная" это одна номинация, а экспертаня оценка - другая.
ЗЫ: просто очень многие интернет-сайт поймут как и интернет-банк в том же числе. Тогла лучше переименовать, убрав "Интернет", чтобы не было созвучно.
И не все представители банка готовы показываться публично (и тому множество причин).
По прозвучавшей выше кандидатуре PIF'а, как форумянина года - он этого достоин хотя бы за свой блог про "не брал я кофелёк", которым он очень сильно насолил прошлогоднему несостоявшемуся кандидату в банки года, настолько что с 29 декабря (да, мамонт долго принимает решения) программа "Мобильный бонус"
выполнила недопустимую операцию иофициально закрылась.
@.
Редактор, хотелось бы чтобы Pif со своим отказом не терял счастья посещения церемонии Что скажете?
@.