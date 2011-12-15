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Банк года – 2011. Объявляем номинации

15.12.2011 14:42 19 3 468 просмотров
Определились с номинациями пятого юбилейного конкурса «Банк года», итоги которого по традиции подведем в марте. В этот раз мы решили увеличить количество призов, что позволит услышать добрые слова в свой адрес большему количеству банков и их представителей…

Итак, вперед по списку. «Народные» номинации – победителей определяют посетители Банки.ру:

1. Банк года
2. Открытие года
3. Рекламная кампания года
4. Лучший интернет-сайт
5. Иностранный банк года
6. Региональный банк года
7. Лицом к клиенту (рабочее название – приз представителю банка, лучше других помогающему посетителям Банки.ру в рамках Горячей линии и Народного рейтинга).

Призы участникам «Народного рейтинга»:

8. «Народный рейтинг» - 1-е место
9. «Народный рейтинг» - 2-е место
10. «Народный рейтинг» - 3-е место
11. «Прорыв года» - банку, добившемуся наибольшего прогресса в "Народном рейтинге»
12. «Народный рейтинг» банков Украины – приз за 1-е место на Банки.UA.

Приз для посетителей сайта:

13. Человек года – премия памяти Сергея Н. Гирина

Специальные номинации (от спонсоров):
14. Лучший колл-центр
15. Банк-эквайер (рабочее название).

Голосование среди посетителей сайта начнется в феврале 2012 года. Подведение результатов – 15 марта 2012 года.

Благодарим всех, кто принял участие в обсуждении нынешних номинаций. Авторы лучших предложений – «Прорыв года» и «Лучший интернет-сайт», Tchainka и Дюймовочка, – получают приглашения на церемонию.

Комментарии 19

Игорь Пустошило  (Pif)
#
Цитата
Авторы лучших предложений – «Прорыв года» и «Лучший интернет-сайт», Pif и Дюймовочка, – получают приглашения на церемонию.

Номинацию "Прорыв года" предложил не я smile:|
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Вы предложили ее от лица вашей супруги, но я, увы, не помню ее ник. Поэтому я и указал вас. Какая-то некорректность с моей стороны?
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Супруга ходит на сайт через OpenID:

http://www.banki.ru/profile/index.php?UID=128093

Есть ли некорректность? Ну..... Мне бы не хотелось быть в роли "автора" не моей идеи. У нас с женой в хозяйстве все общее, но тем не менее. smile:)
tchainka  (tchainka)
#
Спасибо smile:)
Я рада, что мое предложение пригодилось smile:)
tchainka  (tchainka)
#
Непременно приду, раз такое дело smile:)
Буду вдвойне рада, если окажется возможным прийти в двух экземплярах (а то одна я что-то побаиваюсь smile:D), но это уже на Ваше усмотрение.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Конечно, это возможно. Тем более, что Ваш "второй экземпляр" прямой претендент на "Человека года".
tchainka  (tchainka)
#
Для меня он всегда "Человек года" smile:)
Спасибо.
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
Лучший Интернет-сайт - это хорошо. А лучший Интернет-банк ?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
В этом году не будем проводить. Здесь хотелось бы услышать экспертную оценку, а мы пока к ней не готовы.
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
Экспертная оценка для "народной" номинации? smile:)
"Народная" это одна номинация, а экспертаня оценка - другая.

ЗЫ: просто очень многие интернет-сайт поймут как и интернет-банк в том же числе. Тогла лучше переименовать, убрав "Интернет", чтобы не было созвучно.
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
И по пункту 7. Под некоторыми логинами работают несколько человек. Думаю, правильнее награждать банк (который может представлять тот самый человек).
И не все представители банка готовы показываться публично (и тому множество причин).
@mike  (@mike)
#
Поддерживаю Клевелуса - "Лицо банка" всё-таки неперсонифицированное.

По прозвучавшей выше кандидатуре PIF'а, как форумянина года - он этого достоин хотя бы за свой блог про "не брал я кофелёк", которым он очень сильно насолил прошлогоднему несостоявшемуся кандидату в банки года, настолько что с 29 декабря (да, мамонт долго принимает решения) программа "Мобильный бонус" выполнила недопустимую операцию и официально закрылась.

@.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Pif взял самоотвод, сославшись на то, что он был модератором, и предложил другой алгоритм выбора "Человека года".
К  (shlomo_chavez)
#
Правильно сделал. У модераторов(да не озлобятся они) спасибки не совсем чисто-трудовые. Иногда с уклоном на административные возможности.
Редактор, хотелось бы чтобы Pif со своим отказом не терял счастья посещения церемонии smile:) Что скажете?
@mike  (@mike)
#
Упс... зачёркивание что ли не работает? Но надеюсь - идея понятна. smile:)

@.
Елена Стотланд  (Elen))
#
Согласна, по поводу номинации "лицом к Клиенту", что награждать нужно банк в целом. Так как эффективная работа с обращениями Клиентов - это проявление клиентоориентированной политики всего Банка в целом.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Для банков есть Народный рейтинг 1-2-3 + Прорыв года. Здесь же задача иная: наградить бойцов невидимого фронта, разбирающих проблемы клиентов на сайте. Уж больно у них работа вредная....
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