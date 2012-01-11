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Буря в стакане воды

11.01.2012 13:27 106 5 573 просмотра
Новогодние праздники – великая вещь, как, впрочем, и любой отпуск. Возвращаешься на работу отдохнувшим, просветленным, с повышенным порогом чувствительности. Последнее особенно важно в свете развернувшихся баталий вокруг совершенно нейтрального сервиса – терминала онлайн-платежей.

Для тех, кто не в курсе. С сегодняшнего дня через Банки.ру при помощи банковской карты можно оплатить практически любые счета сотовых операторов, интернет-провайдеров, жилищно- коммунальные услуги. Альтернатива многочисленным уличным терминалам с похожим набором услуг. Казалось бы, плати и радуйся. Или не плати и тоже радуйся. Нет, опять нас в чем-то обвиняют.

Друзья, если комиссия 1,78% за пополнение счета в «Мегафоне» для вас высока – не платите. Найдите другие варианты. Я, например, без всяких потерь оплачиваю сотового оператора через банкомат «Траста» при помощи зарплатной карты. 1,8% за пополнение «НТВ-Плюс» тоже много? Отлично. Дозвонитесь в колл-центр и вам бесплатно проведут эту операцию по вашей кредитке. 10 рублей за внесение средств в «Ру-Центр» обдираловка? Вы можете бесплатно зачислить средства на сайте компании или в офисе на «Соколе». Но бывают и другие случаи. Например, мой домашний провайдер «Итеранет» пополняется только через Qiwi или в офисе компании, куда ехать неудобно. И комиссию 10 рублей за платеж через Банки.ру я как-нибудь переживу.

Мораль. Друзья, это сервис. Просто сервис. Те копейки, которые мы получим в виде процента от комиссий, погоды нам не делают, у нас другой бизнес. Удобно – пользуйтесь, нет – не пользуйтесь. Колхоз дело добровольное. Берегите нервы. Мои в том числе.

Комментарии 106

Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Филипп, поздравляю! Это -однозначный прорыв! Портал из чисто информационного становится и еще функциональным. А тарифы -это настраиваемая величина. Например, во всех банках есть тарифный комитет или продуктовый комитет, пересматривающий на регулярной основе тарифы по РКО, картам, кредитам и тд... На основании обзора рынка и с учетом экономической целесообразности для банка принимается решение о размере того или иного тарифа. То есть тарифы-это величина переменная.
А вот новый функционал -это новый уровень для портала.
Единственный момент, кнопку "оплата услуг онлайн" лучше вынести как отдельную клавишу.
Asxatnew  (Asxatnew)
#
Уважаемая Надия, Банки.ру тем и отличается от других подобных (и старых и молодых) ресурсов, что он эксклюзивный, своеобразный эталон, на которого все равняются и стараются быть похожими. А что привнес новый сервис? Неэффективность проработки налицо.
Оплатить через Киви-кошелек сейчас можно с любого компьютера - никуда ехать не нужно. И по-этому платить, даже 10 рублей нет необходимости. В одном я согласен с автором - колхоз дело добровольное.
qaq  (qaq)
#
Помню раньше ( пример с почтовыми ящиками) нужен ли посетителям дополнительный сервис на портале, выносилось на всеобщее обсуждение( см. опросы)
Sterh_fb  (Sterh_fb)
#
Уважаемый Редактор, речь ведь идёт не о величине комиссии, дело в том что МПС не разрешает взимание Surcharges, берите что и с кого угодно, но в рамках правового поля.

С уважением
@mike  (@mike)
#
Поясню. У меня воспрос не лично к Филиппу, а к маркетингу Банки.ру. Вопрос простой: как на нынешнем этапе коммерсы видят аудиторию портала? Филипп на этот вопрос ответил - это думающие люди, которые могут самостоятельно принять решение, нужен им сервис по таким тарифам или нет. И сервис сделан в первую очередь просто чтобы дать ещё одну возможность. Теперь прошу маркетинг забыть ответы босса и самостоятельно ответить на эти же вопросы.

P.S. А в это время таки нет возможности отсортировать пользователей форума по числу "Спасибок". А в блогах сообщения выстраиваются в одну колонку, а не "лесенкой", так что я в некоторых случаях едва ли могу уверенно сказать, является ли очередное сообщение откликом на корневой пост или же репликой в ответ на чей-то коммент. Это из того, на чём я споткнулся здесь с начала этой недели.

Пардон, что-то я сегодня ворчлив...

@.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Вероятно, всё в одну колонку, потому что все пишут новые сообщения, а не кликают на "Ответить" smile:)
user135773  (user135773)
#
Вероятно, это происходит из-за того, что кнопка "ответить" представлена в виде текста. Может, сделать полноценную?

П.С. Респект за сдвинутое вправо окно комментирования при ответе!
user135773  (user135773)
#
П.С. 2: Тут хм... парочке из компании Банки.ру надо бы ликбез провести на тему "как правильно отвечать на комментарии в блогах")))
@mike  (@mike)
#
Вот я кликнул на "Ответить".
@mike  (@mike)
#
О! А в Хроме - нормально "строится". А изначальная картинка - IE 9.0.8112.16421. Что-то не то с кроссплатформенной поддержкой?
Алексей  (alif)
#
Что такое IE? Все нормально с лесенкой. Аудитория портала по-любому на браузерах на webkit с незначительными статистическими отклонениями smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Майк просто вечно что-нибудь заморочит. smile:)
@mike  (@mike)
#
Это оказалось не я. Но и не разработчики сайта. Во как!

Просто на предустановленной на ноуте системе почему-то изначально стоял режим совместимости с Internet Explorer 7. Если сделать "совместимую с настоящей версией", то всё начинает работать. Гастарбайтеры из Америки, люезно придоставленные фирмой Microsoft, вмиг отстроили лесенки.

Помню, как-то Morroz ворчал http://www.banki.ru/blog/troshin/1878.php про ископаемые браузеры. Однако IE7 там заявлен как кошерный.

@.
@mike  (@mike)
#
Синтаксис слова "предоставленные" - это отчасти пародия на гастарбайтеров, отчасти напоминание про возможность править комменты в блогах.

@.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Филипп, я поздравляю банки.ру с открытием нового сервиса. Согласна с Надией, это прорыв, вы проделали огромный труд, каждый новый сервис для меня - это как банковский продукт, титанический труд его создателей, радость от внедрения, ну и последующая доработка деталей. Безусловно, обращать внимание на критику необходимо, все - таки сервис новый, что-то нужно будет доработать в процессе и тарифы пересмотрят, я уверена, если будет такая необходимость. А недовольные всегда найдутся, это обратная сторона любой профессии, к сожалению, поэтому обращайте внимание, но не слишком, а те, кто очень уж активно вас критикует, пусть предложит что-то свое...
Shtirlitz  (Shtirlitz)
#
Огромный труд? Прорыв? Скорее сотрудничество, партнерство с предоставлением пространства на сайте. Ссылку уже давали в новостях, кто найдет отличия? - https://24online.ru
Asxatnew  (Asxatnew)
#
Елена, интересно, а Вы сами будете хоть что-то оплачивать через новый сервис банки.ру?
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Я смотрела сервис, и не вижу ничего страшного в оплате мобильной связи, плачу обычно не более 300 руб, поэтому 10 руб для меня комиссия небольшая. У меня зарплатная карта без ИБ, поэтому частенько приходится пользоваться различными сервисами. Все остальное надо смотреть, считать тарифы.
Asxatnew  (Asxatnew)
#
У меня тоже нет ИБ, но это не является препятствием для оплаты через интернет и мобильной и стационарной связи, интернета, ТВ, ж/д и авиа билетов, коммуналки, билетов на футбол, спектакли, концерты и других платежей без комиссии. Яндекс-деньгами, Киви-кошельком, Ru-Ru, Интеллектмани, сайты РЖД и авиакомпаний, билетон, кассир-ру (наверно всех и не перечислю) - и все без комиссии по карте любого банка!!!
А если для Вас 10 рублей в месяц не деньги - делайте благотворительные взносы. Поможете тем кто нуждается, а не малоэффективным платежным ресурсам.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
По-моему, какой-то неконстуктивный разговор...))) помогаем, делаем, читайте мой блог.. а с вашей стороны какие-то обвинения невнятные.
The Great Client  (alex134)
#
Сервис действительно актуальный и нужный, но поддерживаю Надию про так называемый «тарифный комитет или продуктовый комитет» и на подобие. Уж на сайты сотовых операторов может зайти каждый и нажать кнопку «пополнить счёт с банковской карты бесплатно», а некоторые ещё и получить CashBack или какой-нибудь BonusBack по карте:) Но выбор действительно должен быть всегда!
В  (Cheerokee)
#
Ну если просто сервис сторонней компании и если "просто предоставили площадь", то нужно было, пожалуй, менее развернуто его описывать что ли )))
В "Теме дня" это просто смотрится как реклама не очень конкурентоспособного продукта (ИМХО!)
Посему, как мне кажется и вызвало такую реакцию.
Соглашусь с Надией, ВОЗМОЖНО, конечно, это и прорыв, но как-то оно вот так вот как-то...

"С какого-то возраста появился вопрос "Зачем?" " (С) "О чем говорят мужчины"
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
@mike, маркетологи здесь ни при чем. Это было моим решением - запустить онлайн-терминал. Это не наша разработка, поэтому изменения в размер комиссий мы внести не можем.
Sterh_fb  (Sterh_fb)
#
Люди, ау... Незаконно взымать Surcharges, о чём Вы спорите?
Shtirlitz  (Shtirlitz)
#
Что такое Surcharges?
user135773  (user135773)
#
дополнительные сборы/плата за банковские услуги, т.е. сборы сверх стоимости этой услуги
user135773  (user135773)
#
Филипп, сам терминал никто не критикует. Просто, удобно. Задело (например, меня) словосочетание "альтернатива ИБ"... больно громко звучит. Ибо подобные терминалы, с такими-то конскими комиссиями, никогда не станут альтернативой ИБ (в финансовом плане).

Если бы в новости не было бы отсылки на тырнет-банк - рекция, имхо, была бы другой. Ибо все (ок, большинство) прекрасно понимают, что комиссию устанавливаете не вы. А сам терминал прекрасное функциональное дополнение к сайту.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
kokorinberg пишет:
рекция

...вот сиди и думай теперь... smile:-D
user135773  (user135773)
#
Да... думай... когда же будет возможно редактировать комментарии в блогах.
qaq  (qaq)
#
наверное скоро...
user135773  (user135773)
#
Хм... каждый думает, конечно, в меру своей испорченности. Но, кмк, смысл фразы особо не меняется)))
Олеся Богоявленская  (olesya_bog)
#
Уважаемый Sterh_fb! Мы не взимаем Surcharges, дополнительных комиссий. Банки.ру всегда работает в рамках правового поля. Ознакомьтесь с ФЗ -161 от 27.06.11 "О национальной платежной системе". У нас договор с Онлайн терминалом, на основании которого, мы размещаем ссылку на платежный продукт. Комиссии за платежи берет только и исключительно Онлайн терминал. Нам они не начисляются.
user135773  (user135773)
#
Пардон за вопрос, но "мы" - это кто?
Sterh_fb  (Sterh_fb)
#
Уважаемая Олеся, без разницы кому перечисляется Surcharges, Вы на портале даёте "ссылку" на сервис впрямую нарушающий правила МПС ( Закон о НПС здесь не причём ), Surcharges разрешен только для "Processing Government Payments in Russia" по строго определённым МСС.
Олеся Богоявленская  (olesya_bog)
#
В глобальных правилах МПС сказано, что они против дополнительных сборов. Имеется ввиду, что МПС запрещают"дискриминацию" платежей картами. Т.е. стоимость услуги при оплате наличными и картой не должна отличаться. Один и тот же товар в одной торговой точке должен иметь одинаковую цену как за наличный расчет, так и по карте. А комиссии - это уже коммерческие условия и они не оговариваются. Так же МПС подстраиваются под локальные офисы. Онлайн терминал функционирует в рамках законодательства.
Sterh_fb  (Sterh_fb)
#
Уважаемая Олеся, "дискиминацию" запрещает Российское законодательство Согласно п.2 ст.492 ГК "договор розничной купли-продажи является публичным договором (статья 426)". В соответствии с п.2 ст.426 ГК "цена товаров, работ и услуг….устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и иными правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей". А MasterCard Rules и Visa International and Regional Operating Regulations впрямую запрещают взымание Surcharges при проведении операций оплаты за товары и услуги, за исключением "Processing Government Payments in Russia" по строго определённым МСС.

В связи с чем ещё раз Вам поясняю, сервис поднятый на Вашем портале НЕЗАКОНЕН.
Сергей Балдин  (Балдин С)
#
Уважаемый Sterh_fb! Набор провайдеров, прохождение платежей, ставки комиссий лежат за рамками компетенций сотрудников Банки.ру. Я являюсь представителем ЗАО "Онлайн терминал", поэтому логичнее будет, если я отвечу на Ваш вопрос. Мы живем в России и, как Вы сами об этом написали, Российское законодательство мы не нарушаем. "Дискриминации" у карточных платежей в сервисе нет Т.е. сервис находится в рамках правового поля и он ЗАКОНЕН.

Что касается МПС. Как Вы правильно заметили, у каждой МПС есть Правила (не законы), и эти Правила задают направление. В каждой стране есть сложившиеся рыночные отношения. Локальные представительства МПС адаптируются под сложившиеся условия. Большинство поставщиков услуг в России платят вознаграждение, которое не покрывает расходов на интернет-эквайринг. Отсюда появляется комиссия. Объем платежей в пользу таких поставщиков услуг довольно большой. Локальные представительства МПС это понимают и не хотят терять этот оборот.

Но вопрос Ваш очень хороший. Могу предложить Вам задать его автодилерам. Почему стоимость машины при покупке ее по карте увеличивается на 2%?
Sterh_fb  (Sterh_fb)
#
Уважаемый Сергей, Правила МПС "не задают направления" они определяют для участников системы все парраметры совершения операций с картами, начиная с выпуска и заканчивая обслуживанием, всё что не попадает под "направления" наказуемо в рамках системы и соответственно неправомочно, Ваш эквайер может (а я считаю должен) потерять лицензию на торговый эквайринг. Если данный бизнес в рамках правил Вам не выгоден, зачем Вы в него пошли? А автодилеры причем? Если кто то что то нарушает это даёт Вам право нарушать? не находите, что данная "отмазка" на уровне детского сада?
Должен Вас огорчить, Российское законодательство Вы нарушаете, конкретные статьи ГК я привел, дискриминация карточных платежей налицо, при оплате картой возникает дополнительная комиссия, не пытайтесь спорить с очевидным.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
-Купи слона!
-Да не нужен мне твой слон...
-Не, ну все так говорят, а ты купи слона!
-Да есть у меня уже слон!!!
-Не, ну все так говорят, а ты купи слона!
и т.д....

К чему я это?
Подайте в суд.
А спор ради спора, когда Вы не хотите слышать собеседников - на уровне "детского сада".
Sterh_fb  (Sterh_fb)
#
Андрей, Вам есть что сказать по существу? О спорах, они бывают аргументированными либо нет Ваши аргументы где, простите? Или всё значительно проще, когда кончаются аргументы, замечу, не начавшись, проблема разводиться на пальцах?
Сергей Балдин  (Балдин С)
#
Уважаемый Sterh_fb, я не собираюсь с Вами спорить и тем более доказывать, что мы работаем в правовом поле и в рамках Правил МПС. Вы меня, к сожалению, не услышите. Вы говорите, что так на бумаге написано, а я говорю о том, как в жизни происходит. У нас государство гражданско-правовое. Если Вы считаете, что Ваши права нарушены, то где искать истину Вы знаете.
Причем тут лицензия на торговый эквайринг? Наша деятельность с ним никак не связана. Если Вы внимательно прочитали мое сообщение, то этот бизнес в первую очередь не выгоден МПС в рамках Вашей трактовки Правил.
Я думаю, что этот вопрос закрыт, каждый останется при своем мнении, т.к. имеет на это право. Спасибо!
Sterh_fb  (Sterh_fb)
#
Сергей, на "бумаге" написаны ЗАКОНЫ, а Вы предлагаете жить по понятиям, пытаясь уверить всех, что это "как в жизни". Не нужно меня в суд отправлять, Вы вторглись в дискусию с намерением ДОКАЗАТЬ/ПОЯСНИТЬ в КАКОМ ПРАВОВОМ ПОЛЕ работаете ВЫ и куда тяните Вашим сервисом портал, извините ничего кроме "Мы живем в России и, как Вы сами об этом написали, Российское законодательство мы не нарушаем." т.е. мы хорошие в разных интерпритациях и что???? где аргументы то??
Сергей Балдин  (Балдин С)
#
Sterh_fb, то что я хотел ПОЯСНИТЬ, я ПОЯСНИЛ. Так же я ВЫЯСНИЛ, что мы поразному трактуем Правила. Навязывать и ДОКАЗЫВАТЬ Вам я ничего не собирался. Главный аргумент, что сервис работает почти год и является востребованным. А этот аргумент тысячу Ваших аргументов перебьет.
Sterh_fb  (Sterh_fb)
#
Мне лично доказывать ничего не нужно. А Ваш главный аргумент smile:) наивен, пока не поймали smile:) уже год как smile:)
@mike  (@mike)
#
Одинаковой для всех - верно. То есть этого нарушения нет. Вот если бы, скажем, здесь выставили, что при внесении наличных (в CD-ROM?) в сервисе комиссия одна, а по карте другая - был бы повод говорить о нарушении. Если бы было достоверно известно, что например Моисей Абрамович (условно) имеет право провести платёж без комиссии, а Sterh_fb - с комиссией 3%, тоже был бы повод. И сурчарлда здесь нет, т.к. сабжевая комиссия не за операцию с использованием карты (которой бы, скажем, при других видах оплаты не было бы), а за использование сервиса. Так что с точки зрения законодательства все имеет право на существование. Вопрос только в сопоставлении предложенного сервиса с его тарифами и ресурса, на котором этот сервис размещён.

@.
Sterh_fb  (Sterh_fb)
#
Всё верно и логично smile:) @mike платеж назвать сервисом и всё? не нужно "аллегорий", Вы платите с использованием карты, комиссия выделена, Вам нужно разрешение на оплату картой? какой сервис? по Вашей логике и снятие наличных с комиссией(в АТМ) законен smile:) а что это ж эквайер Вам сервис предоставил (красивое интуитивно понятное меню). МПС говорит четко и ясно, комиссию платит мерч, всё что берется при безнале с держателя незаконно. (исключение в начале топика).
@mike  (@mike)
#
Так по Вашей логике снятие наличных с карты в кассе стороннего банка тоже всегда и везде должно быть без комиссий. Или снятие валюты в банкомате с чежой карты. А это далеко не всегда так.

@.
Sterh_fb  (Sterh_fb)
#
Это не моя логика это Правила МПС, так о птичках, "Или снятие валюты в банкомате с чежой карты" это тоже запрещённый Surcharges. "Если кое кто кое где у нас порой....." не является основанием смелых заявлений о законности Surcharges при торговых операциях, без разницы проводятся ли они с использованием web интерфейса либо с "интуитивно понятным интерфейсом" POS терминала..... Повторюсь за Surcharges наказывают, вплоть до отзыва эквайерской лицензии, да и просто обманывать держателей карт не комильфо.........
@mike  (@mike)
#
Логика МПС в том, что терминал предлагает клиенту некую услугу некой стоимости. "Пополнение баланса МТС на 500 руб" (и на эту цифру МПС смотреть даже не будут) заявленной стоимостью 517 руб 50 коп. Сверх этой стоимости ничего не берётся. Если б было скажем за наличные 517.50, а с карты допустим 525 руб - вот тут бы могли возникнуть претензии. Потому что главное применение правила, запрещающего сурчарджи, - это не допустить с точки зрения потребителя дискредитации оплаты банковскими картами в сравнении с кешем. Вот некий салон сотовой связи продаёт карту пополнения номиналом 500 руб за например 550 - и тоже ничего этим не нарушает. (пусть даже при этом тут же на кассе те же самые 500 руб можно зачислить на баланс, не заплатив ничего дополнительно; проблема может быть, допустим, если декларируется, что в этом салоне можно расплатиться картой, но оказывается, что не за всё - карту оплаты купить можно, а платёж провести нет. Но это совсем другая история и на это у нас в стране как-то так сложилось, что традиционно закрывают глаза)

Просто в разных местах однотипный товар может продаваться по разной цене. И никакой дискредитации способа платежа картой при этом нет, просто ТСП выглядит несколько более нацеленной получить излишнюю прибыль в сравнении с теми, у кого аналогичный товар\услуга дешевле (и это как бы подчёркивает желание продавать услугу пусть недорого, но в рамках долговременного сотрудничества, что в конечном счёте может принести большую прибыль, чем желание срубить побольше и сразу). Ну или какие-то другие причины - допустим, неумение управлять собственными расходами, включаемыми в торговую наценку.

P.S. Отозвать эквайринговую лицензию у UCS... Лихо Вы, однако.

P.P.S. Почему именно упор на держателей карт? Ценник выставлен для всех одинаковый, просто сервис на нынешнем этапе технологически принимает оплату только посредством карт. Обмана здесь также нет - есть просто то, что перед внедрением услуги исследование рынка проведено не было. Судя по тому, что здесь пишет Филипп, поставщик был предложен лично его редакторским решением, один и на безальтернативной основе.

@.
Sterh_fb  (Sterh_fb)
#
Отвечу полнее позже smile:) Но замечу Вам, что у UCS никогда не было и сейчас нет никаких эквайринговых лицезий. @mike, Вы только не обижайтесь, Вы то что пишете знаете/работаете с этим или просто размышляете на заданную тему?
rebelion76  (rebelion76)
#
>Мораль. Друзья, это сервис. Просто сервис.

Да ради Бога.

Просто, имхо, на портале и так уже не мало серверов со спорной жизнеспособностью. Чем то все это напоминает рассказ Ильфа и Петрова "Здесь нагружают корабль".
rebelion76  (rebelion76)
#
*сервисов со спорной жизнеспособностью
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Согласен. Именно поэтому в новом году сделаем упор на апргейд уже существующих сервисов, в первую очередь продуктовых. Из новых запустим на следующей неделе рейтинговые агентства и, пожалуй, все.

У онлайн-терминала, к слову, жизнеспособность будет повышенная. Уверен.
Iriema  (Iriema)
#
А вот говоря о жизнеспособности онлайн-терминала: интересно бы получить статистику. И через месяц (например) озвучить число платежей, выполненных через терминал онлайн-платежей, размещенный на сайте Банки.ру. Если есть такая возможность, конечно.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Да, мне тоже интересно. Я уже попросил, чтобы мне сняли статистику за первый день. Это, конечно, нерепрезентативно, но месяц ждать не хочется. Как получу, опубликую здесь.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Получил статистику. Пока платежей совсем немного - 8-10 в день. Уверен, что, минимум, в десять-двадцать раз нам эту цифру увеличить удастся. В конце недели встретимся с коллегами из Онлайн-Терминала, обсудим, сможем ли мы отказаться от комиссии.

Основную ценность сервиса сходу обозначила Надия Черкасова из банка "Траст" (цитирую): "Портал из чисто информационного становится и еще функциональным". Именно так. Пока тренеруемся на кошечках.
rebelion76  (rebelion76)
#
Блажен кто верует smile:-)
Понимаю, что вам нужно поддерживать ваше детище и делать хорошую мину даже при плохой игре.

Но, давайте посмотрим правде в глаза. Возможностей по оплате услуг через интернет - великое множество. Предложенный вами сервис ни чем ни лучше уже существующих систем, а по тарифам - явно хуже.

Конечно, среди сотни тысяч уников в день, наверняка найдется процент недалеких людей, которые могут сервисом воспользоваться.
Но для этого, как я уже писал в комментариях к новости, надо обвешать сайт баннерами "Платить тут".
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Ok, найду объяснение попроще. Я отношусь по вашей терминологии к людям "недалеким". В свое время я воспользовался этим сервисом, он показался удобным, после чего мне захотелось, чтобы такая игрушка была на моем сайте. Чтобы я имел возможность оплачивать кучу счетов, не покидая Банки.ру. Если я буду пользоваться им в одиночку, меня это вполне устроит: денег сервис не приносит, а мое личное время экономит. Надеюсь, такое объяснение всех устроит.
читающий  (читающий)
#
Один мой товарищ после лечения зуба в городской стоматологической клинике открыл свою собственную стоматологическую клинику.
Когда пришлось много летать за границу, он создал туристическое бюро.

Так что, Филипп, Вы не оригинал в этом плане smile:-)
rebelion76  (rebelion76)
#
Если бы речь шла о домашней странице с десятком посещений в день, то такое объяснение безусловно всех устроило бы.

Но по-моему мы говорим о серьезном коммерческом портале, где, имхо, действия аля "владельцу захотелось повесить рюшечку", надо продумывать тщательнее.
rebelion76  (rebelion76)
#
Хозяин-барин.
Голубев Павел  (catsmeatman)
#
Черным по белому написано. Это сервис.

Я им пользоваться не буду, но понимаю, что найдутся люди, которые воспользуются.

The End.
В  (Cheerokee)
#
Ну что ж! Тогда дерзайте!
Подкину идейку правда не знаю как ее реализовать, но было бы интересно как-то "выцыганивать" свою кредитную историю.... По-видимому за денежку. Основной проблемой станет, разумеется, идентификация пользователя, но подумайте, может что и придумаете )))
Вот это было бы
- оригинально и свежо, действительно прорыв.
- востребованно
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Мы долго думали над этим еще в 2010 году, плотно общались с Национальным бюро кредитных историй, готовы были взять на себя все расходы по выпискам. Но не нашли вариант, при котором кредитную историю можно было бы заказать через интернет - во всех случаях нашим посетителям приходилось бы приезжать к нам в офис с паспортом, а это делало процесс затратным и бесмысленным.
В  (Cheerokee)
#
Пообщайтесь с Эквифаксом! У них есть нечто похожее с Яндекс-деньгами.

Для идентификации личности используются данные той же кредитной истории ))
Система формирует несколько вопросов пользователю и по ответам идентифицирует его.
Яндекс в случае успешной идентификации берет с пользователя 50р.
По идее, раз для идентификации этого достаточно, то будет достаточно и для формирования обращения за кредитной историей...
В общем есть о чем побеседовать и что-нибудь интересное на этой базе реализовать
Екатерина Пешкова  (Campanita)
#
Субъект может получить свой кредитный отчет через бюро кредитных историй двумя способами: подготовить и оправить запрос по почте или телеграммой. В первом случае подпись на запросе заявителя заверяется нотариусом, во втором - работником отделения почтовой связи. Таким образом происходит процесс идентификации заявителя. После того, как бюро кредитных историй получит запрос (т.е. согласие субъекта на предоставление его кредитного отчета), оно формирует кредитный отчет и отправляет его почтой на адрес, указанный в запросе.

Субъект может так же обратиться за получением своей кредитной истории к агентам бюро кредитных историй. Для этого ему необходимо придти в офис агента с паспортом, документально зафиксировать свое согласие на получение кредитной истории.

Другими словами, необходимо личное присутствие заявителя и его живая подпись.

На текущий момент времени онлайн можно узнать только информацию в каком бюро хранится ваша кредитная история. Зная код субъекта, это можно сделать на сайте ЦБ РФ в разделе ЦККИ.
e-b  (e-b)
#
Чего все недовольные такие? Сделали на сайте новый сервис, что в этом плохого? Не нравится - не пользуйтесь. Такой сервис можно прикрутить к любому сайту за 5 минут, жизнеспособна-не жизнеспособна - это не требует никаких затрат, вот и сделали эту простую функцию, кто-то может воспользуется... А чего ругать-то? Не каждый же новый сервис должен быть сугубо оригинален и гениален.
@mike  (@mike)
#
Так то к любому сайту. А это Банки.ру - и планка требований здесь, уж извините, повышенная. Приучили нас уже, что здесь всё хорошо, продуманно и неслучайно (то самое гениальное и оригинальное). Может быть этим и объясняется возникшее неприятие нового сервиса?

Ну и потом - посетители. Значительная часть завсегдатаев прекрасно представляет, сколько могут стоить услуги по оплате тех или иных провайдеров. Вот прикрутили бы - не знаю - сервис покупок стройматериалов или модной одежды пусть даже по не самым оптимальным ценам - кто-нибудь из активистов да воспользовался бы (и не "для попробовать", а реально), потому что быть может совсем далёк от этой сферы. Хотя и тут возникали бы вопросы "а зачем это здесь?" Но по крайней мере не то, что сквозит сейчас "нас что с такими тарифами совсем за лохов держат?". Прошу прощения, что сформулировал это именно так.

@.
Кожаный Пиджак  (Вурдалак)
#
Филипп упустил из виду ещё один путь, который, к сожалению, выбрали некоторые комментаторы: "Не плати, но обо*ри".

Позиция тех людей, которые посчитали своим долгом блеснуть эрудицией и выразить негодование не там, где следует, сводится к тезисам:
1.
Цитата
Приучили нас уже, что здесь всё хорошо, продуманно и неслучайно (то самое гениальное и оригинальное)
и бесплатно.
2. А ещё здесь можно безнаказанно устроить *рач и преподнести это в качестве активной гражданской позиции.

Думаю, можно сделать следующий печальный вывод: команда ИА "Банки.ру" избаловала пользователей, за что и поплатилась. Жаль, конечно, но негативный опыт тоже опыт.
@mike  (@mike)
#
Цитата
Думаю, можно сделать следующий печальный вывод: команда ИА "Банки.ру" избаловала пользователей, за что и поплатилась.
Так и я о том же. Уровень такой. Положение обязывает. Планку изначально выставили высокую, что все уже ожидают ну если не выдающегося, то всяко лучшего. И вот - не дотянули до заявленного. Причём, ощутимо.
Цитата
и бесплатно.
Если есть другие, тоже на расстоянии нескольких кликов мыши сервисы, где тоже бесплатно - то я не вижу резонов переплачивать. Возможно, кто-то думает и поступает иначе - его право.

И раз уж дело происходит здесь. И коль уж моя позиция такова, что финансовую грамотность населения надо повышать, то я высказывался и буду высказываться в пользу того, что при сравнимых затратах усилий и времени следует выбирать более экономный путь. Всех разом не перевоспитать. Но хотя бы тех, кто пришёл сюда, на этот ресурс. Подход, например, Першинг мне понятен - 10 руб против 25. И всё это против (не)желания выбивать реквизиты для пополнения безналом у провайдера (с опасностью проплатить что-где-то не так). А вот пример с Итеранет не впечатлил. Ну Киви. И что? Всеми стараниями ветки "обналичка кредитной карты" это слово так и не стало ругательным. У меня к киви-кошельку привязана, например, бонусная кредитка с безкомиссионным вводом. То есть для оплаты потребуется столько же времени, как и при использовании терминал.банки.ру. Но затраты - 0, и ещё бонус.

И дело даже не в том, 10 это рублей или 10 тыс. Просто услуга этого не стоит. А значит я, не оказавшись в каких-либо чрезвычайных обстоятельствах, её использовать не буду.

Цитата
— Хочу предложить вам, — тут женщина из-за пазухи вытащила несколько ярких и мокрых от снега журналов, — взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.
— Нет, не возьму, — кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы.
Совершенное изумление выразилось на лицах, а женщина покрылась клюквенным налётом.
— Почему же вы отказываетесь?
— Не хочу.
— Вы не сочувствуете детям Германии?
— Сочувствую.
— Жалеете по полтиннику?
— Нет.
— Так почему же?
— Не хочу.


Может, я просто дожил для того "возраста Зачем"?

@.
В  (Cheerokee)
#
Ну знаете ли, это чересчур!
Блистание и "обо*ри" тут абсолютно не при чем!
The Great Client  (alex134)
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Обдираловка и так везде и во всем вокруг, а сайт какраз позиционируется как помощник в выборе лучшего, наиболее интересного и привлекательного. И где можно обсудить с такими же заинтересованными как не попасть на все «подводные камни».
Екатерина Суворова  (28_888)
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Как же жаль, что я теперь редко просматриваю блоги, тем более из-за границы. Друзья, вы перепили или недопили в праздники? В чем суть претензий? Ноль разумных, взвешенных и обоснованных мнений... Лишний пиар только делаете нововведению портала, что, впрочем, для него гуд. smile:)
Екатерина Суворова  (28_888)
#
P.S. Я все же специалист по технологиям, просто лень и откровенно некогда писать все свои соображения. И отдельно извиняюсь за то, что нетуда если что запостила "лесенку" - интерфейсные вопросы тут явно на втором плане...
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