Буря в стакане воды

Новогодние праздники – великая вещь, как, впрочем, и любой отпуск. Возвращаешься на работу отдохнувшим, просветленным, с повышенным порогом чувствительности. Последнее особенно важно в свете развернувшихся баталий вокруг совершенно нейтрального сервиса – терминала онлайн-платежей.
Для тех, кто не в курсе. С сегодняшнего дня через Банки.ру при помощи банковской карты можно оплатить практически любые счета сотовых операторов, интернет-провайдеров, жилищно- коммунальные услуги. Альтернатива многочисленным уличным терминалам с похожим набором услуг. Казалось бы, плати и радуйся. Или не плати и тоже радуйся. Нет, опять нас в чем-то обвиняют.
Друзья, если комиссия 1,78% за пополнение счета в «Мегафоне» для вас высока – не платите. Найдите другие варианты. Я, например, без всяких потерь оплачиваю сотового оператора через банкомат «Траста» при помощи зарплатной карты. 1,8% за пополнение «НТВ-Плюс» тоже много? Отлично. Дозвонитесь в колл-центр и вам бесплатно проведут эту операцию по вашей кредитке. 10 рублей за внесение средств в «Ру-Центр» обдираловка? Вы можете бесплатно зачислить средства на сайте компании или в офисе на «Соколе». Но бывают и другие случаи. Например, мой домашний провайдер «Итеранет» пополняется только через Qiwi или в офисе компании, куда ехать неудобно. И комиссию 10 рублей за платеж через Банки.ру я как-нибудь переживу.
Мораль. Друзья, это сервис. Просто сервис. Те копейки, которые мы получим в виде процента от комиссий, погоды нам не делают, у нас другой бизнес. Удобно – пользуйтесь, нет – не пользуйтесь. Колхоз дело добровольное. Берегите нервы. Мои в том числе.
Комментарии 106
А вот новый функционал -это новый уровень для портала.
Единственный момент, кнопку "оплата услуг онлайн" лучше вынести как отдельную клавишу.
Оплатить через Киви-кошелек сейчас можно с любого компьютера - никуда ехать не нужно. И по-этому платить, даже 10 рублей нет необходимости. В одном я согласен с автором - колхоз дело добровольное.
С уважением
P.S. А в это время таки нет возможности отсортировать пользователей форума по числу "Спасибок". А в блогах сообщения выстраиваются в одну колонку, а не "лесенкой", так что я в некоторых случаях едва ли могу уверенно сказать, является ли очередное сообщение откликом на корневой пост или же репликой в ответ на чей-то коммент. Это из того, на чём я споткнулся здесь с начала этой недели.
Пардон, что-то я сегодня ворчлив...
@.
П.С. Респект за сдвинутое вправо окно комментирования при ответе!
Просто на предустановленной на ноуте системе почему-то изначально стоял режим совместимости с Internet Explorer 7. Если сделать "совместимую с настоящей версией", то всё начинает работать. Гастарбайтеры из Америки, люезно придоставленные фирмой Microsoft, вмиг отстроили лесенки.
Помню, как-то Morroz ворчал http://www.banki.ru/blog/troshin/1878.php про ископаемые браузеры. Однако IE7 там заявлен как кошерный.
@.
@.
А если для Вас 10 рублей в месяц не деньги - делайте благотворительные взносы. Поможете тем кто нуждается, а не малоэффективным платежным ресурсам.
В "Теме дня" это просто смотрится как реклама не очень конкурентоспособного продукта (ИМХО!)
Посему, как мне кажется и вызвало такую реакцию.
Соглашусь с Надией, ВОЗМОЖНО, конечно, это и прорыв, но как-то оно вот так вот как-то...
"С какого-то возраста появился вопрос "Зачем?" " (С) "О чем говорят мужчины"
конскимикомиссиями, никогда не станут альтернативой ИБ (в финансовом плане).
Если бы в новости не было бы отсылки на тырнет-банк - рекция, имхо, была бы другой. Ибо все (ок, большинство) прекрасно понимают, что комиссию устанавливаете не вы. А сам терминал прекрасное функциональное дополнение к сайту.
рекция
...вот сиди и думай теперь...
В связи с чем ещё раз Вам поясняю, сервис поднятый на Вашем портале НЕЗАКОНЕН.
Что касается МПС. Как Вы правильно заметили, у каждой МПС есть Правила (не законы), и эти Правила задают направление. В каждой стране есть сложившиеся рыночные отношения. Локальные представительства МПС адаптируются под сложившиеся условия. Большинство поставщиков услуг в России платят вознаграждение, которое не покрывает расходов на интернет-эквайринг. Отсюда появляется комиссия. Объем платежей в пользу таких поставщиков услуг довольно большой. Локальные представительства МПС это понимают и не хотят терять этот оборот.
Но вопрос Ваш очень хороший. Могу предложить Вам задать его автодилерам. Почему стоимость машины при покупке ее по карте увеличивается на 2%?
Должен Вас огорчить, Российское законодательство Вы нарушаете, конкретные статьи ГК я привел, дискриминация карточных платежей налицо, при оплате картой возникает дополнительная комиссия, не пытайтесь спорить с очевидным.
-Да не нужен мне твой слон...
-Не, ну все так говорят, а ты купи слона!
-Да есть у меня уже слон!!!
-Не, ну все так говорят, а ты купи слона!
и т.д....
К чему я это?
Подайте в суд.
А спор ради спора, когда Вы не хотите слышать собеседников - на уровне "детского сада".
Причем тут лицензия на торговый эквайринг? Наша деятельность с ним никак не связана. Если Вы внимательно прочитали мое сообщение, то этот бизнес в первую очередь не выгоден МПС в рамках Вашей трактовки Правил.
Я думаю, что этот вопрос закрыт, каждый останется при своем мнении, т.к. имеет на это право. Спасибо!
@.
@.
Просто в разных местах однотипный товар может продаваться по разной цене. И никакой дискредитации способа платежа картой при этом нет, просто ТСП выглядит несколько более нацеленной получить излишнюю прибыль в сравнении с теми, у кого аналогичный товар\услуга дешевле (и это как бы подчёркивает желание продавать услугу пусть недорого, но в рамках долговременного сотрудничества, что в конечном счёте может принести большую прибыль, чем желание срубить побольше и сразу). Ну или какие-то другие причины - допустим, неумение управлять собственными расходами, включаемыми в торговую наценку.
P.S. Отозвать эквайринговую лицензию у UCS... Лихо Вы, однако.
P.P.S. Почему именно упор на держателей карт? Ценник выставлен для всех одинаковый, просто сервис на нынешнем этапе технологически принимает оплату только посредством карт. Обмана здесь также нет - есть просто то, что перед внедрением услуги исследование рынка проведено не было. Судя по тому, что здесь пишет Филипп, поставщик был предложен лично его редакторским решением, один и на безальтернативной основе.
@.
Да ради Бога.
Просто, имхо, на портале и так уже не мало серверов со спорной жизнеспособностью. Чем то все это напоминает рассказ Ильфа и Петрова "Здесь нагружают корабль".
У онлайн-терминала, к слову, жизнеспособность будет повышенная. Уверен.
Основную ценность сервиса сходу обозначила Надия Черкасова из банка "Траст" (цитирую): "Портал из чисто информационного становится и еще функциональным". Именно так. Пока тренеруемся на кошечках.
Понимаю, что вам нужно поддерживать ваше детище и делать хорошую мину даже при плохой игре.
Но, давайте посмотрим правде в глаза. Возможностей по оплате услуг через интернет - великое множество. Предложенный вами сервис ни чем ни лучше уже существующих систем, а по тарифам - явно хуже.
Конечно, среди сотни тысяч уников в день, наверняка найдется процент недалеких людей, которые могут сервисом воспользоваться.
Но для этого, как я уже писал в комментариях к новости, надо обвешать сайт баннерами "Платить тут".
Когда пришлось много летать за границу, он создал туристическое бюро.
Так что, Филипп, Вы не оригинал в этом плане
Но по-моему мы говорим о серьезном коммерческом портале, где, имхо, действия аля "владельцу захотелось повесить рюшечку", надо продумывать тщательнее.
Я им пользоваться не буду, но понимаю, что найдутся люди, которые воспользуются.
The End.
Подкину идейку правда не знаю как ее реализовать, но было бы интересно как-то "выцыганивать" свою кредитную историю.... По-видимому за денежку. Основной проблемой станет, разумеется, идентификация пользователя, но подумайте, может что и придумаете )))
Вот это было бы
- оригинально и свежо, действительно прорыв.
- востребованно
Для идентификации личности используются данные той же кредитной истории ))
Система формирует несколько вопросов пользователю и по ответам идентифицирует его.
Яндекс в случае успешной идентификации берет с пользователя 50р.
По идее, раз для идентификации этого достаточно, то будет достаточно и для формирования обращения за кредитной историей...
В общем есть о чем побеседовать и что-нибудь интересное на этой базе реализовать
Субъект может так же обратиться за получением своей кредитной истории к агентам бюро кредитных историй. Для этого ему необходимо придти в офис агента с паспортом, документально зафиксировать свое согласие на получение кредитной истории.
Другими словами, необходимо личное присутствие заявителя и его живая подпись.
На текущий момент времени онлайн можно узнать только информацию в каком бюро хранится ваша кредитная история. Зная код субъекта, это можно сделать на сайте ЦБ РФ в разделе ЦККИ.
Ну и потом - посетители. Значительная часть завсегдатаев прекрасно представляет, сколько могут стоить услуги по оплате тех или иных провайдеров. Вот прикрутили бы - не знаю - сервис покупок стройматериалов или модной одежды пусть даже по не самым оптимальным ценам - кто-нибудь из активистов да воспользовался бы (и не "для попробовать", а реально), потому что быть может совсем далёк от этой сферы. Хотя и тут возникали бы вопросы "а зачем это здесь?" Но по крайней мере не то, что сквозит сейчас "нас что с такими тарифами совсем за лохов держат?". Прошу прощения, что сформулировал это именно так.
@.
Позиция тех людей, которые посчитали своим долгом блеснуть эрудицией и выразить негодование не там, где следует, сводится к тезисам:
1.
2. А ещё здесь можно безнаказанно устроить *рач и преподнести это в качестве активной гражданской позиции.
Думаю, можно сделать следующий печальный вывод: команда ИА "Банки.ру" избаловала пользователей, за что и поплатилась. Жаль, конечно, но негативный опыт тоже опыт.
И раз уж дело происходит здесь. И коль уж моя позиция такова, что финансовую грамотность населения надо повышать, то я высказывался и буду высказываться в пользу того, что при сравнимых затратах усилий и времени следует выбирать более экономный путь. Всех разом не перевоспитать. Но хотя бы тех, кто пришёл сюда, на этот ресурс. Подход, например, Першинг мне понятен - 10 руб против 25. И всё это против (не)желания выбивать реквизиты для пополнения безналом у провайдера (с опасностью проплатить что-где-то не так). А вот пример с Итеранет не впечатлил. Ну Киви. И что? Всеми стараниями ветки "обналичка кредитной карты" это слово так и не стало ругательным. У меня к киви-кошельку привязана, например, бонусная кредитка с безкомиссионным вводом. То есть для оплаты потребуется столько же времени, как и при использовании терминал.банки.ру. Но затраты - 0, и ещё бонус.
И дело даже не в том, 10 это рублей или 10 тыс. Просто услуга этого не стоит. А значит я, не оказавшись в каких-либо чрезвычайных обстоятельствах, её использовать не буду.
— Нет, не возьму, — кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы.
Совершенное изумление выразилось на лицах, а женщина покрылась клюквенным налётом.
— Почему же вы отказываетесь?
— Не хочу.
— Вы не сочувствуете детям Германии?
— Сочувствую.
— Жалеете по полтиннику?
— Нет.
— Так почему же?
— Не хочу.
Может, я просто дожил для того "возраста Зачем"?
@.
Блистание и "обо*ри" тут абсолютно не при чем!