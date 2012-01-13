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Спецпредложения для посетителей Банки.ру

13.01.2012 11:20 12 2 321 просмотр
В канун Нового года запустили на сайте раздел «Специальные предложения». В нем мы планируем собрать предложения по самым разным видам банковских услуг, предлагаемых посетителям Банки.ру на особых условиях.

Пионером «движения» выступил банк «Ренессанс Кредит» со своей новинкой - «Прозрачной картой». Посетителем Банки.ру обещаны отсутствие платы за годовое обслуживание и пониженная процентная ставка. Воспользоваться привилегиями можно, отправив заявку в банк через наш сайт.

Надеюсь, что к этому проекту со временем подключатся и другие банки.

Комментарии 12

CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
А разве "пионер" не Хоум Кредит Банк ?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
С Хоумом у нас совместный продукт. Кобрендовый. Здесь немного другая история, с бОльшим количеством участников.
e-b  (e-b)
#
Отсутствие платы за обслуживание, но только на первый год.
e-b  (e-b)
#
Я просто к тому, что у Вас в посте написано просто отсутствие платы за годовое обслуживание. Мало ли кто-то не так поймет smile:)
Екатерина Пешкова  (Campanita)
#
e-b, главное, что на странице спец.предложения это указано smile:)
e-b  (e-b)
#
Кстати, может что-нибудь с ТКС придумаете? Было бы отлично.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Что-то мне подсказывает, что придумаем. Тинькофф в этом плане банк гибкий.
В  (Cheerokee)
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Ждем-с интересненький потребкредит!! Вот МДМ дает под 14-16% годовых.
Банки.Ру, даешь 12-13%!?!
D R  (Tiran_25)
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а мне что-то подсказывает, что с кредитами лучше не связываться...=) хотя, как знать...
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