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Прощай, аватар!

09.02.2012 15:13 51 3 004 просмотра
Сегодня произошло знаменательное (лично для меня) событие. Решил отказаться от своего аватара, которым пользовался с первого дня работы над сайтом. Образ Виктора Владимировича Геращенко в свое время был выбран не случайно, в надежде, что он повысит мой скромный авторитет на сайте. Писать под своим именем я тогда не мог. А кто в банковской сфере обладает такой же репутацией как Геращенко? На мой взгляд, никто.

Но это дела минувших дней. Сейчас мы призываем посетителей выходить из подполья, не скрывать, если это возможно, свое истинное лицо. Всегда приятно знать и понимать, с кем ты ведешь диалог.

Поэтому спасибо, Виктор Владимирович, что дали возможность 7 лет пользоваться своим изображением. Дальше буду общаться «глаза в глаза».

Комментарии 51

читающий  (читающий)
#
Интересно, у Clevelus-a аватарка или настоящая фотка? smile:scratch:
К  (shlomo_chavez)
#
читающий, это аватарка! А настоящего Clevelus-а можно увидеть в видеосюжете. Даже не в одном smile;)
читающий  (читающий)
#
я пытался пошутить smile:oops:
К  (shlomo_chavez)
#
smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
smile:D
На Clevelus-а можно ещё тут поглядеть (если узнаете - на аватарку не похож)
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
у меня все настоящее !!!

(ЗЫ: хотя задумываюсь о ребрендинге)
smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Вот это номер! smile:o
Хорошо с интернетом: раньше, если что-нибудь хотелось кардинально поменять в жизни, приходилось менять причёску, с жёнами там разводиться, работу менять...
А сейчас сменил аватарку и вуаля! smile:jokingly:
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Я помню, как все начиналось. Действительно, конспирация была по высшему разряду)) Мы даже не знали, как тебя зовут и уж тем более, как ты выглядишь. Довольствовались образом В. Геращенко и представляли себе... (каждый представлял по своему редактора)). Помню, как впервые собирались старожилами на Третьяковке в украинском кафе и ждали, ну когда же придет редактор, чтобы посмотреть на него))))))))) более 5 лет потребовалось чтобы открыть свое лицо всем посетителям, ну что ж, замечально!))))))))
Лариса  (Лариса)
#
А нас с Пенсией заманил под ником Сабонис smile:D несколько пораньше. Спасибо Филипп, это была замечательная встреча и все это время было просто отличным, столько времени уже прошло.
Лариса  (Лариса)
#
А еще вспоминается первая церемония Банки года, когда "аватарка" была приглашенным гостем. Когда еще банкиры не особо понимали, а зачем им какая-то награда, дали - ну и ладно. Как мне кажется самый первый скачек по откликам и обратной связи с банкирами произошел именно после первой церемонии.
sotnik  (sotnik)
#
а помните заказ первых маек с лого банки ру smile:) у меня ее сейчас сын еще носит иногда....
кстати хорошие майки, качественные ... smile:)
sotnik  (sotnik)
#
эт точно smile:) как давно это было...а вроде вот недавно smile:)
Денис  (munkustrap)
#
Так вот кто этот чувак был!

Мы жизнь учили по Геращенко
И все мы - пациенты Кащенко
К  (shlomo_chavez)
#
Аватар вкупе с текстовым пояснением позволяет передать собственное видение чего-либо. Стеб навязчивый, или ненавязчивый smile:D
А фотка в профиле... крепко думать надо smile;)
Игорь Лейко  (Игорь Лейко)
#
Действительно, скрывать реальное имя под аватаром не совсем логично. smile;)
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
У такой аватарки еще преимущество. Лет через сто - двести: сам старый, уже бороду лень брить ... а на аватарке молодой!
e-b  (e-b)
#
Все течет, все меняется.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
По поводу открытия лиц (и имён). Мы вот недавно обновили "Друзей" и привели там вывод имён/фамилий/ников к новому формату (выводя имя и фамилию, если они указаны, ссылкой на профиль, а ник - в скобочках следом). И вот что получается: http://www.banki.ru/friends/bank/friends/?BANK_ID=322 как бы ни писали протестующие, но реально большинство уже давно указывает имя и фамилию. И это хорошо. Дело за малым, за открытым лицом smile:)
К  (shlomo_chavez)
#
Алексей, а что за два стрелка в представителях банка smile:o smile:D
К  (shlomo_chavez)
#
Да, и наверное у всех участвующих банков стоит развернутый список клиентов глянуть. У Авангарда представители тоже не соответствуют.
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Аватары-то по факту отменили. Не смотреть же на эти убогие огрызки, которые от них остались. Если аватар не квадратный, его не будут пропорционально уменьшать, обкорнают - да и все. Жаль, мне мой нравился. Еще одна ниточка оборвалась...
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