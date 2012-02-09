Прощай, аватар!

Сегодня произошло знаменательное (лично для меня) событие. Решил отказаться от своего аватара, которым пользовался с первого дня работы над сайтом. Образ Виктора Владимировича Геращенко в свое время был выбран не случайно, в надежде, что он повысит мой скромный авторитет на сайте. Писать под своим именем я тогда не мог. А кто в банковской сфере обладает такой же репутацией как Геращенко? На мой взгляд, никто.
Но это дела минувших дней. Сейчас мы призываем посетителей выходить из подполья, не скрывать, если это возможно, свое истинное лицо. Всегда приятно знать и понимать, с кем ты ведешь диалог.
Поэтому спасибо, Виктор Владимирович, что дали возможность 7 лет пользоваться своим изображением. Дальше буду общаться «глаза в глаза».
Комментарии 51
На Clevelus-а можно ещё тут поглядеть (если узнаете - на аватарку не похож)
(ЗЫ: хотя задумываюсь о ребрендинге)
Хорошо с интернетом: раньше, если что-нибудь хотелось кардинально поменять в жизни, приходилось менять причёску, с жёнами там разводиться, работу менять...
А сейчас сменил аватарку и вуаля!
кстати хорошие майки, качественные ...
Мы жизнь учили по Геращенко
И все мы - пациенты Кащенко
А фотка в профиле... крепко думать надо