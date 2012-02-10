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Банк года – обратный отсчет

10.02.2012 16:52 37 3 200 просмотров
В понедельник мы начинаем голосование - пятый год подряд выбираем лучшие банки страны. Звучит немного пафосно, но общий смысл именно такой. До юбилейной церемонии «Банк года» остается ровно месяц, надо бы успеть проголосовать. Выбрать победителей, сжечь бумажку с их названиями и бросить в бокал с шампанским. Глядишь, финансовые проблемы обойдут стороной…

По сравнению с прошлым годом нынешний конкурс претерпит ряд изменений. Во-первых, в первом туре голосование будет проходить не в форуме, как раньше, а на странице церемонии. Каждый посетитель, зарегистрированный на сайте до 31 декабря 2011 года, получит возможность выбрать из списка банков одного победителя в каждой из номинаций. По сути, это будет закрытое голосование: никто, кроме самого посетителя и представителей администрации (при необходимости), этих результатов не увидит. На странице церемонии будут публиковаться тройки лидеров на текущий момент (без конкретных цифр, в алфавитном порядке).

На втором этапе из числа 50 пользователей сайта с наибольшим количеством благодарностей мы путем жребия определяем семерых выборщиков, которые будут приглашены в последних числах февраля в офис Банки.ру для участия в финальном голосовании. Сразу предупрежу, что оно пройдет по формуле «7+1», то есть правом голоса (равным) будут обладать семь форумчан и один представитель Банки.ру. Видимо, в моем лице. При равном распределении голосов мой голос будет решающим. Сорри…

Итоги голосования будут обнародованы 15 марта – на церемонии, куда среди прочих получат приглашения все наши выборщики.

Какие еще изменения? Номинацию «Лучший интернет-сайт», пришедшую взамен «Лучшему интернет-банку», решили-таки переименовать в «Самый технологичный банк». На сайте обитает много маньяков от технологий, которым, уверен, есть что сказать.

«Человека года» будем выбирать. Выбирать из числа трех пользователей, имеющих наибольшее количество благодарностей. Обсуждение проведем в рамках второго этапа, то есть на открытое голосование выносить не будем. Представители «тройки» в число выборщиков не войдут.

«Лицом к клиенту» - выбираем наиболее дружелюбного и эффективного представителя банка, отвечающего на вопросы посетителей в рамках «Горячей линии». Это настоящие герои, воюющие круглосуточно на стороне клиента. Ну или, как правило, на стороне. Давайте скажем им «спасибо». Все остальные номинации более-менее понятны и традиционны – их можно посмотреть на странице церемонии.

Ну и последнее. Мы за честные выборы: 146% у нас не будет. Если кто-то в этом еще не успел убедиться, спешу заверить.

P.S. Обсудить кандидатов для голосования можно на форуме Банки.ру.

Комментарии 37

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Пользуясь случаем, хочу пожелать творческих успехов группе технической поддержки Банки.ру, которая работает над модулем голосования. Ее ждут интересные и содержательные выходные. smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Заглянул тут одним глазком к ребятам - весьма нарядненько некоторые моменты выглядят, молодцы. smile:)
(это я так, интриги добавить... )
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
Бедная группа технической поддержки ...
читающий  (читающий)
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Цитата
Ее ждут интересные и содержательные выходные.

Барщину отрабатывать будут? smile:D
К  (shlomo_chavez)
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Совершенно нет представления как голосовать по пятой номинации smile:( Хотя хочется использовать право голоса во всех.
http://www.banki.ru/friends/group/bankiru/blog/2349/
Поделитесь пожалуйста, кто какие критерии планирует использовать к номинации 5. Заранее спасибо smile:uncap:
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Честно говоря, у меня по многим номинациям тоже нет представления, как голосовать. Давайте сейчас откроем раздел форума для обсуждения.
К  (shlomo_chavez)
#
Ссылочку тут в блоге приведите плз smile:)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Отжеребились мы с Моисеем Абрамовичем. smile:)

Определили 7 выборщиков + 10 человек в резерв (на всякий случай). 20 февраля Моисей Абрамович разошлет им "письма счастья" с приглашением прибыть 28 февраля в офис Банки.ру для выбора победителей. Заранее прошу выборщиков сохранить факт своего участия в тайне до подведения итогов голосования.
sergeysvrm  (sergeysvrm)
#
Американскую систему выборов внедряете, Филипп? А как же Vox Populi Vox Dei ? smile:)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
А мы разве как-то иначе действуем? Не с народом?
Простое голосование на сайте невозможно, ибо зарегистрировав тысячу аккаунтов можно обеспечить победу любому банку.
sergeysvrm  (sergeysvrm)
#
Да я думаю что с НАМИ.. smile:) По поводу тысячи аккаунтов: тут можно ориентироваться на IP, да и их регистрация сейчас ну ничем не поможет (31.12.2011 - дата стоп-листа)..
Ну да Вы уже определились с правилами голосования ...просто интересно как на анализе голосов будет работать система...Ведь слово не воробей, однажды вылетевшее (даже не помню уже у кого), обратно не влетает и уж не покидает "головы" избирателей крылатое выражение: "важно не то как кто голосует, важно как кто считает" smile:)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Вы думаете, фантазии пиарщиков не хватит, чтобы зарегистрировать клонов заранее? Вы о них очень плохого мнения. smile:)

На самом деле мы повторяем прошлогоднюю систему, которая показала свою жизнеспособность. С одним различием: если раньше мне самому приходилось выписывать результаты голосования на форуме, ставя крестики в блокноте, то в этот раз решили процесс автоматизировать. И у меня нет ни ОДНОЙ причины, чтобы что-то там подкручивать. Все будет честно. Как обычно.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Отжеребились мы с Моисеем Абрамовичем.
- это в цитатник! smile:D
А если серьёзно, то так же прошу выборщиков отнестись серьёзно к их ответственной миссии.
Ждите писем smile;)
Daniel Thompson  (Daniel Thompson)
#
Я чего-то пропустил видимо... )))
Подскажите, старт голосования то когда будет?
sergeysvrm  (sergeysvrm)
#
13-26 февраля
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
В понедельник (при условии успешного проведения выходных отделом творческой разработки и перспективного проектирования портала этих выходных)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Да, установка на 12:00 понедельника. Как начнем, оповестим.
@mike  (@mike)
#
Цитата
На втором этапе из числа 50 пользователей сайта с наибольшим количеством благодарностей...
Представители «тройки» в число выборщиков не войдут
Верно я понял, что "жеребились" выборщики среди номеров 4-53 в рейтинге, т.к. 1, 2, 3 - претенденты на премию Гирина, и в голосовании не участвуют?

@.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Точнее так: жеребились выборщики "1 + 4-53". Clevelus свой приз уже получил, он участвовал, а тройка "Ambr, @Mike, TryTryTry" - из кандидатов в выборщики была временно исключена.
sergeysvrm  (sergeysvrm)
#
Цитата
а тройка "Ambr, @Mike, TryTryTry" - из кандидатов в выборщики была временно исключена.

не по просьбе-ли конкурсантов?... smile:)
trytrytry  (trytrytry)
#
А почему, если не секрет?
trytrytry  (trytrytry)
#
P. S. Я только что совершенно случайно через Гуглопоиск забрёл сюда (искал кое-что другое), сорри, что так запоздало спрашиваю.
дятел  (WoodMan)
#
Я думаю что раз есть банк года , то может быть имеет ввести "премию" худшему банку, по аналогии с оскаром и малиной
@mike  (@mike)
#
Так уже как-то обсуждали. Повторю мысль, которую я там озвучил: Золотую малину, Антинобель, Серебрянную калошу и т.п. вручают другие организации, нежели "нешуточные" премии. Кто-то готов сейчас составить церемониальную альтернативу Банки.ру?

Собственно, номинантов долго искать и не нужно. Вот со спонсорами проблема может быть, ибо банки платить за такое не будут.

И третий момент. В отличие от шоу-бизнеса, банкиры воспринимают себя слишком всерьёз, так что скорее всего действо не будет столь популярно именно среди предполагаемой целевой аудитории.

@.
@mike  (@mike)
#
Да, про калошников. За 2010 год, ИМХО, вполне достойная история с "коллектором за 26 центов". За минувший год несомненно легендарный эпик фэйл "Спасибо, что Связной".

@.
дятел  (WoodMan)
#
Думаю премию надо назвать вонючий доллар
и я готов быть членом жюри... я даже номинантов могу назвать
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Добавляем еще одно ограничение: в голосовании могут принимать участие пользователи, зарегистрированные до конца 2011 года, и с 15 марта 2011 года хоть раз авторизовавшиеся на сайте. По мнению нашего технического директора, это позволит отсечь ботов, чьи аккаунты могли быть специально созданы под голосование.
olga_putyatina  (olga_putyatina)
#
Очень здорово, самое запоминающее событие за год...думаю многие его жду с большим нетерпением:)))
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Шпионские кадры уже в сети smile:D
Откуда взял и кто выложил - не скажу! smile:-p
trytrytry  (trytrytry)
#
А где пробел перед em dash?
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