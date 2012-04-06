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По следам Банка года

06.04.2012 11:25 24 12 324 просмотра
С момента очередной церемонии прошел уже почти месяц, можно подвести какие-то итоги. Прежде всего, хочу выразить признательность своей супруге, Елене Ищеевой, которая подготовила «под ключ» отличное мероприятие. Только она знает, каких усилий ей это стоило… Благодарю также всю команду Банки.ру, задействованную в организации праздника.

Что порадовало: в этом году, пожалуй, впервые топ-менеджеры банков не ставили условием своего участия в церемонии обязательную награду. Если раньше первые лица приходили на «Банк года» только для того, чтобы получить приз, в этом, к счастью, все изменилось: формат встречи вернулся к старому «Банки.ру собирает друзей». И друзей на вечере было много. Спасибо им!

Если об организационных вопросах по следующей, 6-й церемонии думать пока рано, то порядок определения победителей можно обсудить уже сейчас. В следующем году мы вновь собираемся внести изменения в формулу голосования. Оно пройдет в два этапа. В ходе первого посетители Банки.ру определяют пятерки лучших банков в каждой из номинаций. Во втором эксперты из числа представителей Банки.ру делают окончательный выбор. Пять лет подряд мы делегировали это право посетителям сайта, наверное, настало время брать ответственность на себя.

Обещаю, что с нашей стороны это будет объективный и беспристрастный выбор.

Комментарии 24

Дм  (dmt7665)
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На мой взгляд посетители портала могут наиболее объективно оценивать банки, почему Вы решили внести такие изменения в оценку?
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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smile:ura: "настало время брать ответственность на себя"
Ура! Это правильно!
Вы же ни у кого не спрашивали разрешения на создание "Банки.ру"?
И здесь вся ответственность на ВАС! Полностью!
AnnaD  (AnnaD)
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Я понимаю, насколько сложно проводить данный конкурс, сделать всех счастливыми понятно не удастся в принципе, недовольные будут всегда. Поэтому, хочется пожелать администрации удачи и поблагодарить )))
При этом на мой взгляд, полностью брать ответственность на представителей Банки.ру тоже крайность если вы хотите решать судьбу конкурса сами, предлагаю компромисс - надо оставить несколько номинаций на выбор посетителей, чтобы соблюсти баланс.
Еще раз удачи и спасибо
smile:)
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Формула определения победителей в тренде: так интернет от полной социальности 2.0 начинает переходить к менеджменту знаний 3.0; в похожем русле реформируются многие политические избирательные системы. Первичный социальный фильтр х разумную долю квалифицированной ("объективной") субъективности = сбалансированный выбор победителя
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
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Цитата
Во втором эксперты из числа представителей Банки.ру делают окончательный выбор.

Ох грязи повалится... smile:omg:
Сразу "народность" премии припомнят.
AnnaD  (AnnaD)
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Чтобы избежать этого, ИМХО и надо оставить для посетителей пару номинаций.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Как минимум, есть "Народный рейтинг", который никто не отменял.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Лично я не вижу разницы ожидаемой "грязи" 2012 с "грязью" 2009, 2010, 2011.
DKor  (DKor)
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Не-не-не - результаты всех предыдущих церемоний резко станут образцово-показательными smile:D
Там же "народ решал" smile:)
AnnaD  (AnnaD)
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"Лично я не вижу разницы ожидаемой "грязи" 2012 с "грязью" 2009, 2010, 2011."

К сожалению.........
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Зато есть плюсы, обвинения в подтасовке моментально становятся несостоятельными. smile:)
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Пофиг, они и сейчас есть. smile:)
Есть учредитель премии, ему и решать кто ее достоин.
А в качестве бонуса можно сделать "приз зрительских симпатий" и выбирать победителя, как есть сейчас.
Игорь Пустошило  (Pif)
#
Шаг очень смелый, но нельзя сказать, что он нелогичный. Несколько лет назад такую награду банкиры могли бы воспринять с высокомерием (а это кто еще такие???), а теперь ситуация уже другая. Нобелевскую премию тоже не народным голосованием присуждают smile:)
@mike  (@mike)
#
А что, очень хорошая аналогия, кстати. Игорь, респект!

@.
Вася Пупкин  (086)
#
ИМХО, в нынешнем виде, провальными были только категории. Региональный банк года и Самый технологичный банк

Региональный банк - понятно почему, получилось, не региональный банк, а лучший филиал регионального банка в Москве.
Что касается самого технологичного банка, то не было четких критериев технологичности
Алексей Борякин  (Brein)
#
Я на сайте давно, и все решения Редактора и его команды правильные, логичные и честные!
И номинации разнообразные.
Видимо отказ от делегатов с сайта имел под собой основания.....
Эх, жаль я не смог принять участие!
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Все здорово, но непонятно, зачем оставлять атавизм в виде народного голосования на 1 этапе. Все равно в предлагаемой формуле посетители ничего не решают.
piramidon  (piramidon)
#
Лично у меня ассоциации церемонии «Банка года» с вручением Нобелевской премии возникают меньше всего. В том, что банки способны, условно говоря, привлечь деньги на депозит под 3% и выдать потом кредиты под 17%, великое научное достижение ну никак не просматривается. Скорее уж, это мероприятие имиджевое, наподобие голливудского Оскара. Да и то, что пишут об Оскаре на Википедии, весьма схоже с тутошними комментариями и подозрениями:
Цитата
Несмотря на известность премии «Оскар» в кинематографическом мире, её политика и выбор, особенно в последние годы, подвергается критике. В частности, отмечается, что мнение голосующих членов Академии далеко не всегда можно назвать беспристрастным. С началом сезона голосования они подвергаются давлению со стороны кинокомпаний в виде активной рекламной кампании фильмов претендентов.
Специалисты отмечают снижающийся уровень требований к номинантам, а также то, что финансовые показатели проката фильма оказывают влияние на голоса членов Академии. Победители и номинанты становятся калифами на час и не имеют вневременной ценности. Картины, которые должны быть отмечены вниманием Киноакадемии благодаря художественным достоинствам, оказываются незаслуженно забытыми.

Так, что данная церемония имеет все основания развиваться по суровым законам шоу-бизнеса не без сопутствующих скандалов и разоблачений.
"Show Must Go On! Будет весело, не переключайтесь…" smile:D
kimpatsu  (kimpatsu)
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piramidon, думаю, Pif имел в виду не столько содержательную, сколько организационную сторону присуждения Нобелевской премии, но и в этом смысле аналогия с Нобелевской премией не кажется мне удачной. Претенденты на Нобелевскую премию номинируются не народными представителями, а экспертами: кандидатов на Нобелевскую премию по литературе выдвигают не читатели, а ведущие специалисты по истории литературы и действующие лауреаты Нобелевской премии по литературе, а претендентов на Нобелевскую премию по медицине – не пациенты, а профессора медицинских учреждений и действующие лауреаты Нобелевской премии по медицине.

Поэтому аналогия с присуждением премии «Оскар» действительно более правомерна, но поскольку, несмотря на приведенную Вами цитату, результаты «Оскара» все-таки иногда преподносят нам сюрпризы, я бы предложила для сравнения премию «Золотой Орел» )).

При этом я далека от подозрений, что результаты выбора, сделанного участниками форума, были подтасованы. Глас народа на этом форуме тоже достаточно предсказуем, и ничего неожиданного в списке победителей я не увидела. Наоборот, присуждение администрацией форума утешительного приза руководителю банка ТКС показывает, что администрацию не всегда устраивает выбор пользователей, но она вынужденно мирится с ним и, как может, пытается смягчить его радикализм. В этом смысле решение администрации взять на себя бремя выбора вполне закономерно, а включение в процедуру выборов предварительного этапа «народного» выдвижения претендентов – красивый жест, позволяющий «народу» почувствовать, что с его мнением считаются.
D R  (Tiran_25)
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А может наоборот? Вы выдвигаете кандидатов (исходя из рейтингов Банка), народ выбирает лучших, было бы честней и объективней. А так, действительно, народ-то ничего и не решает... Если руководство к этому придет в действительности, то я даже и в 1 этапе не буду принимать участие. Что-то разочаровывает меня в последнее время данный портал...
millw  (millw)
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Конкурс придуман, организован и ежегодно проводится администрацией портала, ей и определять правила - думаю, большинство участников портала с этим согласно. Вместе с тем, у меня сложилось впечатление, что Редактор определил общее направление, но открыт для конструктивной дискуссии по конкретным вопросам. Надеюсь, предложения участников портала будут проанализированы, и часть из них найдет отражение в итоговой процедуре выборов.

Предложу для обсуждения несколько вопросов:
1. Сделать процедуру второго этапа выборов максимально открытой, насколько это возможно. Речь о публикации видеоотчета или стенограммы после проведения церемонии. Мнения и аргументы авторитетных людей представляют не меньший интерес, чем сами итоги конкурса. Так было в этом году с выборщиками-форумчанами, так, надеюсь, будет и впредь. Не помешала бы и краткая аналитическая справка по каждому из финалистов, освещающая достижения (и недостатки) конкурсанта применительно к номинации, и отмечающая динамику за отчетный год.
2. Включить в состав выборщиков победителей конурса "Человек года" прошлых лет. Как говорится, "по должности".
3. Поддерживаю уже прозвучавшее предложение выбирать победителя в одной-двух номинациях прямым голосованием участников портала, хотя бы в порядке эксперимента. Даже если результат будет отрицательным (боты победят реальных участников), он все равно будет не напрасен - даст "информацию к размышлению" и послужит уроком на будущее.
e-b  (e-b)
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Филипп, мне кажется, что это правильное и умное решение. Выбор должны делать профессионалы. Из пожеланий могу сказать только то, чтобы выбор был из 3-х банков, а не из 5, а в число экспертов не включать по возможности пользователей сайта, а включить может даже профессионалов со стороны.
olga_putyatina  (olga_putyatina)
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Филипп, я только хотела сказать, какие ВЫ - молодцы, я была на Премии в прошлом году, но уже, к сожалению, в этом году не удалось попасть, но рассказы, конечно, поражают! Уровень стал намного выше, мне даже представить сложно, что же будет дальше. Желаю ВАМ роста постоянного и творческих успехов! Спасибо что вы есть! smile;)
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