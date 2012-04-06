По следам Банка года

С момента очередной церемонии прошел уже почти месяц, можно подвести какие-то итоги. Прежде всего, хочу выразить признательность своей супруге, Елене Ищеевой, которая подготовила «под ключ» отличное мероприятие. Только она знает, каких усилий ей это стоило… Благодарю также всю команду Банки.ру, задействованную в организации праздника.
Что порадовало: в этом году, пожалуй, впервые топ-менеджеры банков не ставили условием своего участия в церемонии обязательную награду. Если раньше первые лица приходили на «Банк года» только для того, чтобы получить приз, в этом, к счастью, все изменилось: формат встречи вернулся к старому «Банки.ру собирает друзей». И друзей на вечере было много. Спасибо им!
Если об организационных вопросах по следующей, 6-й церемонии думать пока рано, то порядок определения победителей можно обсудить уже сейчас. В следующем году мы вновь собираемся внести изменения в формулу голосования. Оно пройдет в два этапа. В ходе первого посетители Банки.ру определяют пятерки лучших банков в каждой из номинаций. Во втором эксперты из числа представителей Банки.ру делают окончательный выбор. Пять лет подряд мы делегировали это право посетителям сайта, наверное, настало время брать ответственность на себя.
Обещаю, что с нашей стороны это будет объективный и беспристрастный выбор.
Комментарии 24
Ура! Это правильно!
Вы же ни у кого не спрашивали разрешения на создание "Банки.ру"?
И здесь вся ответственность на ВАС! Полностью!
При этом на мой взгляд, полностью брать ответственность на представителей Банки.ру тоже крайность если вы хотите решать судьбу конкурса сами, предлагаю компромисс - надо оставить несколько номинаций на выбор посетителей, чтобы соблюсти баланс.
Еще раз удачи и спасибо
Ох грязи повалится...
Сразу "народность" премии припомнят.
Там же "народ решал"
К сожалению.........
Есть учредитель премии, ему и решать кто ее достоин.
А в качестве бонуса можно сделать "приз зрительских симпатий" и выбирать победителя, как есть сейчас.
@.
Региональный банк - понятно почему, получилось, не региональный банк, а лучший филиал регионального банка в Москве.
Что касается самого технологичного банка, то не было четких критериев технологичности
И номинации разнообразные.
Видимо отказ от делегатов с сайта имел под собой основания.....
Эх, жаль я не смог принять участие!
Специалисты отмечают снижающийся уровень требований к номинантам, а также то, что финансовые показатели проката фильма оказывают влияние на голоса членов Академии. Победители и номинанты становятся калифами на час и не имеют вневременной ценности. Картины, которые должны быть отмечены вниманием Киноакадемии благодаря художественным достоинствам, оказываются незаслуженно забытыми.
Так, что данная церемония имеет все основания развиваться по суровым законам шоу-бизнеса не без сопутствующих скандалов и разоблачений.
"Show Must Go On! Будет весело, не переключайтесь…"
Поэтому аналогия с присуждением премии «Оскар» действительно более правомерна, но поскольку, несмотря на приведенную Вами цитату, результаты «Оскара» все-таки иногда преподносят нам сюрпризы, я бы предложила для сравнения премию «Золотой Орел» )).
При этом я далека от подозрений, что результаты выбора, сделанного участниками форума, были подтасованы. Глас народа на этом форуме тоже достаточно предсказуем, и ничего неожиданного в списке победителей я не увидела. Наоборот, присуждение администрацией форума утешительного приза руководителю банка ТКС показывает, что администрацию не всегда устраивает выбор пользователей, но она вынужденно мирится с ним и, как может, пытается смягчить его радикализм. В этом смысле решение администрации взять на себя бремя выбора вполне закономерно, а включение в процедуру выборов предварительного этапа «народного» выдвижения претендентов – красивый жест, позволяющий «народу» почувствовать, что с его мнением считаются.
Предложу для обсуждения несколько вопросов:
1. Сделать процедуру второго этапа выборов максимально открытой, насколько это возможно. Речь о публикации видеоотчета или стенограммы после проведения церемонии. Мнения и аргументы авторитетных людей представляют не меньший интерес, чем сами итоги конкурса. Так было в этом году с выборщиками-форумчанами, так, надеюсь, будет и впредь. Не помешала бы и краткая аналитическая справка по каждому из финалистов, освещающая достижения (и недостатки) конкурсанта применительно к номинации, и отмечающая динамику за отчетный год.
2. Включить в состав выборщиков победителей конурса "Человек года" прошлых лет. Как говорится, "по должности".
3. Поддерживаю уже прозвучавшее предложение выбирать победителя в одной-двух номинациях прямым голосованием участников портала, хотя бы в порядке эксперимента. Даже если результат будет отрицательным (боты победят реальных участников), он все равно будет не напрасен - даст "информацию к размышлению" и послужит уроком на будущее.