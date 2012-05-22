"Какая польза от фикции?"

Банки.ру хороший и полезный сайт. Я в это искренне верю – все-таки сам создавал. Главная ценность проекта – не в новостях, не в поиске по вкладам или кредитам, а в том, что посетители имеют возможность решать свои проблемы на сайте. Сейчас на Банки.ру открыты «Горячие линии» 25 кредитных организаций, практически каждый банк отслеживает отзывы в «Народном рейтинге», оперативно реагируя на жалобы клиентов.
Между банком и клиентом на нашей площадке идет цивилизованный диалог, ежедневно десятки, если не сотни клиентов решают свои проблемы. Это большое достижение не только Банки.ру, но и всей банковской отрасли, которая оказалась готова к этому непростому диалогу. Решение отдельной проблемы клиента большой труд, который требует участия десятков специалистов со стороны банка. И банки идут на это, ибо от степени их клиентоориентированности во многом зависит успех бизнеса.
Но можно зайти и с другой стороны. Пригласить SMM-, ORM- и прочих специалистов, заплатить денег и выпустить в просторы Интернета «сеять добро». Ситуация не нова, мы с этим сталкивались с первых дней существования сайта. Просто раньше таких «агентов влияния» вычислить было легко. Сейчас же «технологии» ушли вперед, пиарщики стали грамотными и умело растворяются среди аудитории сайта, нахваливая свой банк и для проформы ругая конкурентов.
На прошлой неделе в блогах был опубликован «крик души» нашего модератора, уставшего бороться с адептами одного из банков. Но если говорить откровенно, банк не одинок: этой дорогой идут многие банки. Соблазн искусственно поднять репутацию очень велик, тем более, что PR-агентства предлагают такую услугу.
Хотел бы обратиться к владельцам и топ-менеджерам банков. Давайте объявим Банки.ру «безъядерной зоной», отзовем пиарщиков и их агентов, оставив здесь менеджеров, которые реально помогают клиентам. Бравурные посты о банке, написанные ботами, не несут в себе никакой ценности. Это фикция, которая нужна лишь для того, чтобы быть включенной в отчет и лечь на стол руководству. Ее стоимость равна нулю. Это не тот путь, который нужен клиентам банков, сайту Банки.ру, да и вам самим.
Комментарии 96
Сообщения вопиют, причем не только внешних агентов, но и внутренних.
2. Больше прав дать клиенту в написании отрицательного отзыва после положительного.
3. Пускай пиарят банк и наймиты, главное с душой и высокохудожественно.
Ну а в принципе при желании вы и не определите пиарщиков, даже № договора не показатель.
Вон в Связном на фантомов оформляли договора.
А уж пропиарить с ФИО клиента и всеми остальными данными нет никаких проблем.
Если это грамотный специалист по работе в социальных сетях, если он вник в работу банка, который он пиарит и конкурентов, которым создает антипиар, то особо ничего не сделаешь. Это если человек в курсе тонкостей обслуживания в банке, а ведь в каждом из банков тонкости свои. Хорошая новость заключается в том, что для того, чтобы знать слабые и сильные места тех или иных банков в них надо реально обслуживаться, ибо все остальные восторги будут в стилистике «спасибо Марине Ивановой из банка X, ура!» или рассказами о том, как много процентов капает на остаток.
А вообще форум - он и есть болталка, для того, чтобы создать более реальное впечатление о банке, надо изучить Народный рейтинг, который все же объективнее и пустого пиара там очень немного и то, когда проскальзывает.
Как и наоборот, интересный положительный отзыв или грамотное и своевременное решение проблемы должно увеличивать рейтинг сильнее.
"Ботов" банка, оценивающих "в плюс" все положительные отзывы и "в минус" все отрицательные, думаю так же возможно диагностировать (фильтром на минимальное количество сообщений, "спасиб" от других участников и т.д.).
мало знать, нужно еще и помнить
В остальном посетители сами разберутся.
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=3804999#review_anchor
До этого с зачтением отрицательного отзыва об Альфе проблемы были.
Да, я могу написать отзыв о другой ситуации которая зачтется по концепции рейтинга, но там ерунда будет а не отзыв.
А что-то реально серьезное, из-за чего люди идут в суд и выигрывают дела, поскольку банк полностью не прав в НР не засчитывают.
Что за ВИП обслуживание, когда кредитку с долгом блокируют, погасить этот долг вовремя не хотят, после начисления штрафов гасят не полностью без всяких распоряжений клиента, и опять по кругу пойдет.
И ТАКОЕ "обслуживание" не засчитывается.
Причина понятна предельно, некрасивые отзывы засчитывать банку с размещенной в отделении рекламой портала не комильфо.
Ну а мнение посетителей в коментариях.
http://www.banki.ru/services/responses/bank/index.php?PAGEN_2=2&responseID=3804999#nav_start_2
Сходил. Прочитал. Офигел. Посмотрел баннер наверху странцы. Офигел снова.
Похоже, гнать в шею надо пиарщиков не только Связного, но и Юникредита.
Чушь не говорите.
Это говорят все старые жители портала.
Майк к примеру по зачтенному и после снятой оценки по отзыву по ТКС.
Хорошо, не оценивается в НР действия СБ.
Извороты с задолженностью по блокированной кредитке тоже не оцениваются?
Я разъяснил все.
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=10&TID=46151&MID=1581373#message1581373
А как вы к прямому призыву банка себя отпиарить относитесь?
http://www.banki.ru/friends/group/unicredit-bank/forum/105865/
К теме стимулирования клиентов я отношусь совершенно нормально. Кто-то просит через операционистов оставлять отзывы в НР, кто-то ставит таблички, кто-то призы разыгрывает. Лишь бы люди клиенты были реальные. А таблички в отделениях ставят с нашей подачи - я только "за", если на сайт будут заходить не только для того, чтобы отругать банк, но и сказать "спасибо".
Это говорят все старые жители портала.
Не верю. С ума по одиночке сходят. Вы уверены, что говорите от имени "всех" сторожилов? Это слишком серьезное заявление.
Георгий, врать я не умею, поэтому скажу честно: я не знаю, в каких банках установлены таблички (видел в НС Банке, про Юникредит не знал). Знаю, что таких банков несколько десятков. Стоят в отделениях - отлично, но погоды они нам не делают. Никакой связи между ними и отзывами в Народном рейтинге нет, не смешите.
Более того, нет никакой связи между Народным рейтингом и размещением рекламы на сайте. В прошлом году у нас было 208 рекламодателей из числа банков. Если держать в голове, кто из банков сколько заплатил, мне было бы проще Народный рейтинг ликвидировать как класс.
Ни с моей стороны, ни со стороны коммерческого отдела модераторы НР НИКОГДА не получали каких-либо указаний по поводу смягчения подхода к определенному банку. Главное мое требование, чтобы критерии засчитывания/незасчитывания отзыва были одинаковы для всех.
Да, что-то я опять оправдываюсь. Еще одно неподкрепленное ничем подозрение/обвинение, забаню.
Оправдываться тоже не надо.
Насчет табличек, может вы забыли, но именно я вам предлагал разместить нечто подобное в банках.
У меня тоже паталогия правды.
Вот вам конечно и пооскорблять можно: "С ума по одиночке сходят", вон и Абрамыч меня "провоцирует". Я ни когда не говорил и не могу говорить от имени "всех" старожилов но от очень многих слышал это, да и в коментариях в НР посмотреть можно.
Может проще немного поправить правила НР? Например в части беззакония СБ банков, беззакония ФМ.
"К теме стимулирования клиентов я отношусь совершенно нормально."
Я тоже к этому нормально отношусь, просто под прикрытием этого стимулирования и желая выиграть этот приз начинают усиленно сотрудники писать в НР.
Да ладно со всем этим, вы сами предложили тему, давайте я конкретно от себя скажу.
1. Мне абсолютно все равно кто и сколько пиарит банк и сколько из пиар отзывов будет зачтено. Конкретно Связной прокалывается на пиаре от своих же сотрудников в салонах, сомневаюсь что он приплачивает за это, а вот конкурс с призом запросто организовать мог.
2. Меня гораздо больше волнуе незачтение моих отзывов о банках, особенно когда было хорошо и написал то зачли, а когда стало плохо и даже сотрудники в шоке от действий банка то не засчитывают, вот именно это "большинство" посетителей и волнует. Для подтверждения можно и опрос провести, я не говорю "от имени", я выражаю свое мнение.
3. В конце концов это ваш портал и вам решать как действовать. Например многие сами уходили с портала на продолжительное время, не скажу что это "самобан", просто терялся интерес именно в случае зачтения отзыва по одним причинам и незачтения по другим. Вот если отзыв типа "мне нахамил сотрудник банка" и это подтвердилось то его засчитывают, а если топа "раководство банка плюнуло в душу заблокировав все и требуя закрытия счетов по причине того что клиент оказался не выгоден банку (очень невыгоден), под прикрытием СБ, 115 ФЗ, ФМ и прочих абсолютно не применимых к клиенту названий, отзыв не засчитывают. И самое мне не понятное, (точнее понятное, но объяснять себе дороже) если объединить оба отзыва то их не зачтут сославшись именно на незачтение отзыва по действиям СБ банка.
4. Банки которые размещают рекламу имеют больше возможностей влиять на зачтение-незачтение отзыва, предоставляя ссылки на свой договор и "поясняя" что они ничего не нарушали. Для примера можно привести НР Уралсиба, который убрал платные услуги из НР и перестал "влиять" на отзывы. Сразу куча отрицательных появилась без положительных.
Ладно, что-то понесло меня. Вы сами спрашиваете и поднимаете тему, потом по теме коментарии не хотите читать.
В любом случае, спасибо и за портал и за обращение внимания на мою скромную (или не скромную) персону в рамках проверки отзыва. Да, меня, да как и большинство, волнует именно моя проблема с банком и зачтение -незачтение именно моего отзыва, ну а далее еже можно и кому-то помочь в меру сил в решении вопроса.
«Я просил погасить задолженность по кредитке, банк мне в этом отказал.»
Поправьте меня, если я ошибаюсь, но это право банка просить/требовать погашения задолженности по кредитному продукту. Что он и сделал. А Вы ему в этом отказали…
«В банк к персональному менеджеру я обращался, но кроме как ВНЕСЕНИЕМ ЕЩЕ НАЛА В КАССУ погасить со счетов нельзя. Вопрос как бы сам собой возникает, с чего я еще должен вносить 44 рубля, если и так у них денег выше крыши моих.»
Способ погашения – через кассу – банк предоставил. Другой вопрос – Вам он не нравится и Вы им не воспользовались. Итог: банк не получил денег, зато получил право негодовать.
2. Вопрос права Банка на блокировку счетов клиента при ПОДОЗРЕНИИ на их незаконное использование очевидно за рамками рейтинга обслуживания. Согласны с вами, что:
«И вообще это не для НР, а для суда.»
Единственное, что в этой части относилось к обслуживанию – обязанность банка предварительно оповестить клиента. Вы в полемике с ответом банка утверждали, что:
«В "Условиях банковского обслуживания с использованием специальных средств связи" п.3.3.7 четко прописано про УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА ЗА 3 РАБОЧИХ ДНЯ ДО БЛОКИРОВКИ".»
Логично, что мы тут же обратились к данным Условиям и обнаружили, что в п. 3.3.7 речь идет о праве банка «блокировать прием Документов (отказывать в приеме), переданных Клиентом с использованием специальных средств связи, с предварительным уведомлением Клиента за 3 рабочих дня до блокирования...»…
а буквально рядышком, в п. 3.3.6 говорится о праве банка «блокировать доступ Клиента к Системе в случае нарушения Клиентом Условий, включая отсутствие на Счетах Клиента денежных средств, достаточных для оплаты банковской комиссии».
Возможно, было излишним цитирование п.3.3.6, но хотелось обратить Ваше внимание, что «блокировать прием Документов (отказывать в приеме)» и «блокировать доступ Клиента к Системе» - разные вещи. И ссылаясь в своих доводах к этому пункту, Вы вольно или невольно совершаете подмену понятий. Что не совсем корректно…
Банк в своем ответе приводил следующие доводы: «Право Банка на осуществление блокировки карт при наличии у Банка подозрений в незаконном использовании карты предусмотрено п. 13.3 Условий и п. 7.1.2 Стандартных правил. При этом, указанными документами не предусмотрен срок блокировки карты, зависящий от даты уведомления Клиента о необходимости предоставления документов, подтверждающих осуществление операций по карте.
Оформленные на Ваше имя в ЗАО ЮниКредит Банк карты были заблокированы 30.03.2012 г. в связи с наличием у Банка подозрений в незаконном использовании карт.»
3. Мнение двух посетителей из примерно … в сутки для нас тоже ценно. Однако, «Платон мне друг, но истина дороже».
4. Так же в своем решении о зачете оценки мы принимали во внимание, что банк пошел Вам навстречу:
«Вместе с тем, поскольку мы используем в своей работе индивидуальный клиентский подход было принято решение об удовлетворении Вашего запроса о возврате суммы комиссии за годовое обслуживание кредитной карты, оформленной на Ваше имя в Банке.»
Поправьте меня, если я ошибаюсь, но это право банка просить/требовать погашения задолженности по кредитному продукту. Что он и сделал. А Вы ему в этом отказали…"
Вот это НОВОСТЬ для меня.
Может вы меня не так поняли, но я просил персонального менеджера после блокировки карты разобраться с долгом по кредитке. Может она забыла, может не услышала, может думала что все само собой решится с разблокировкой и погашением.
БАНК ТРЕБУЕТ только ПРОСРОЧЕННУЮ задолженность гасить, а в срок и тем более в грейс только клиент требует погасить и гасит, например выставляя банку через ИБ РАСПОРЯЖЕНИЕ на погашение задолженности путем перевода с одного счета на другой. ИБ у меня заблокирован, по этой причине и просил персонального менеджера сделать это за меня, чего не сделали.
"«В банк к персональному менеджеру я обращался, но кроме как ВНЕСЕНИЕМ ЕЩЕ НАЛА В КАССУ погасить со счетов нельзя. Вопрос как бы сам собой возникает, с чего я еще должен вносить 44 рубля, если и так у них денег выше крыши моих.»
Способ погашения – через кассу – банк предоставил. Другой вопрос – Вам он не нравится и Вы им не воспользовались. Итог: банк не получил денег, зато получил право негодовать."
Вы тут передергиваете.
Банк ничего мне не предоставил, а наоборот ЛИШИЛ меня нескольких способов погашения чем нарушил мои права, далее банк в своем праве гасит просрочку со штрафами с моего счета.
Так вот тут то самое главное, значит по моему распоряжению после незаконной блокировки моей карты погасить задолженность они не удосужились, после начисления штрафов ПОЛНОСТЬЮ погасить задолженность они опять не удосужились, по моему заявлению опять гасить не будут а будут требовать дополнительно нести им деньги в дополнение к заблокированным.
Все очень просто, меня банк как потребителя их услуги лишил кучи возможностей в этой услуге и начал требовать от меня чего то, чего я делать не обязан.
У меня есть деньги на счетах в этом банке для погашения задолженности, больше к примеру, нет ни копейки и у меня нет других возможностей гасить задолженность как того НЕЗАКОННО требует банк.
"2. Вопрос права Банка на блокировку счетов клиента при ПОДОЗРЕНИИ на их незаконное использование"
Где вы это взяли?
Это банки так трактуют закон. На самом деле все совсем не так.
Сначала они должны доказать НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ, НЕЗАКОННОСТЬ ОПЕРАЦИЙ, а потом уже блокировать. Банки же перевернули все с ног на голову и все сваливают на клиента ссылаясь на договор в котором ничего подобного нет, а даже если и есть то совершенно противоправно там присутствует.
"Системе в случае нарушения Клиентом Условий"
Видите, сами написали что НАРУШЕНИЯ, а ни какого не ПОДОЗРЕНИЯ НА НАРУШЕНИЕ. Сам факт НАРУШЕНИЯ еще доказать надо и выявлением НАРУШЕНИЯ ни как не банк должен заниматься как равноправная сторона в 2-х стороннем договоре. о как вы прекрасно понимаете ни кто со стороны о нарушениях им не сообщал и права на блокировку не давал. Документы, подтверждающие ЗАКОННОСТЬ операций были предоставлены банку, как он сам это подтверждает.
Дальше зачем мы все это обсуждаем если эти блокировки "очевидно за рамками рейтинга обслуживания".
"Так же в своем решении о зачете оценки мы принимали во внимание, что банк пошел Вам навстречу"
Вы смеетесь?
Это одни слова. Какое "пошел на встречу" если воззврат этой комиссии прямо прописан в ЗоЗПП еще и с 3% пени в случае не возврата.
Насчет п. 7.1.2 Стандартных правил вы сами его видели?
У меня в правилах НЕТ ТАКОГО ПУНКТА.
Так что не вижу ни одного препятствия в незачтении отзыва по НЕПОГАШЕНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТКЕ МО МОЕМУ УСТНОМУ заявлению на проведение этого погашения. Если надо было письменно написать его, то не было ни каких проблем. Однако банк заявил о невозможности погашения со счета, после чего показал что данное погашение ПРИ НАЛИЧИИ У БАНКА ЖЕЛАНИЯ вполне возможно.
Данной информации нет ни в Вашем отзыве, ни в Ваших ответах Администрации, ни в Ваших комментариях… Каких и сколько у Вас еще приготовлено джокеров в рукаве?
Собственно, следующие вопросы: когда состоялся разговор с менеджером, Ваше устное распоряжение было принято к исполнению или поступил отказ? - «В банк к персональному менеджеру я обращался, но кроме как ВНЕСЕНИЕМ ЕЩЕ НАЛА В КАССУ погасить со счетов нельзя…»
Обращался я к персональному менеджеру сразу после блокировки вместе с претензией по поводу блокировки, отметив что заблокировали и кредитку (на что получил недоуменное "кредитку то зачем?") и что на ней есто небольшая задолженность, которую необходимо погасить. Спросил надо ли заявление писать, обещали так порешать.
Потом уже мне сказали что со счета погасить нельзя, но постораются решить проблему, после предоставления запрошенных документов, СБ после своих проверок решило что фирма, в которой я работаю скоро перестанет существовать, ввиду чего я должен закрыть у них все свои счета. далее пообщались с СБ, после чего я опять напоминал о задолженности.
Потом, видимо по причине решения глобального вопроса с блокировками счетов, упустили из виду этот вопрос.
Далее, уже после звонка и разговора "без желания что-либо слушать" в очередной раз беседуя с персональным менеджером, выяснил что со счета погасить невозможно (это при том что деньги на счетах есть, видимо и счета в нарушение всего и вся блокировали вместе с вкладом), я уже письменную претензию написал. После этой претензии состоялось погашение, но как я опять уже после отзыва выяснил, по их внутренней инструкции они без моего ведома с моих счетов только штраф гасить могут, ну правильно, зачем же долг гасить и лишать себя возможности обирать клиента.
Сейчас новая СМска пришла с очередной задолженностью на погашение до 25.05.12. Так что ничего банк и по претензии не решил, по причине что кто-то куда-то пропал (заболел или еще что не знаю подробностей). В итоге ни какого возврата комиссии не состоялось, долг не погашен, ожидаем новых штрафов. До настоящего момента кроме внесения денег в кассу так и нет возможности погасить задолженность, ну нет денег у меня, все в ЮниКредитБанке на заблокированных счетах.
А давайте вы не будете говорить за всех, хорошо?
С кем лично я общался, например Майк.
Вот банки во вкладах Вам отказывают, лимиты по картам там уменьшают, карты по доверенности не выдают, электронные кошельки средства блокируют....
Ну неужели мы вне этого тренда будем, против природы???
Я думал вы с народом.
Тогда вопросы отпадают.
Кто ж кормящую руку отрежет.
Просто вы сами вопрос подняли.
Мое мнение что не с пиарщиками бороться надо.
Интересно что скажете в случае моего выигрыша в суде?
А боемся мы не с пиарщиками, а за честность, открытость и порядочность.
Во всяком случае, хотя бы для всех Ваших претензий - мы открыты
С этим не поспоришь, но хотелось бы реакцию на них увидеть.
Обычно "отбить" незачтенный отзыв практически не реально.
Вот написать другой в зачет запросто.
Поздравим и засчитаем оценку. Не только по вашему, но и другим аналогичным отзывам.
Проинформирую о ходе дела.
@.
Пиши поправки в правила, выноси их на обсуждение банков и клиентов. Готовы круглый стол на эту тему провести. Для меня главное, чтобы критерии засчитывания отзыва были одинаковыми для всех. Сам в детали не хочу углубляться - на Банки.ру работой с отзывами Вадим Пикулин и его команда занимаются.
Правда, в отзыве банк не отписался и не извинился (если это обязательные условия такие вновь объявлены; напоминает письмо банков-НРлюбцев "если банк признал косяк, то засчитывать, иначе - нет"), ну да я не в обиде. Главное, что недотариф отменили, и Анисимов для прессы заявил, что его как бы и не было. Главное - ложки нашлись.
P.S. Однако зачтение отзыва прошедшего периода уже ни на что не повлияет...
@.
Так вот в этом и проблема.
И так пока зачтут-не зачтут отзыв он уже на 2-ю страницу падает, а зачтение старых отзывов вообще ни уму ни сердцу, дорога ложка к обеду.
Когда отрицательный отзыв зачтен банк шевелиться начинает.
А так написал банк что ПО ЕГО (банка) МНЕНИЮ и его условиям, опять же неизвестно где взятым пунктам, он прав и на основании этого отзыв не засчитывается.
Ну тут банк всегда прав и много чего найти может в условиях, чем объяснить свое беззаконие.
http://www.banki.ru/services/questions-answers/?questionId=3805130
Эта «тема» к сожалению, проявляется практически во всем мире, в разных областях сферы деятельности и развивается и пользуется спросом.
Вопрос – глобальный, так как исчезает понятие правды, а появляются понятия иллюзии и фантазии.
Так и заблудиться человечеству совсем недолго…
Действительно стоит задумать над этим…
СЧИТАЮ, выявить этих недобросовестных, возможно путем психологических тестов при регистрации, но конечно их придётся все время обновлять.
PS. Пожалуйста, дайте мне уже право вести Блог
Джастер минут
upd: пробуйте
Прямой ответ на вопрос РЕКЛАМА в НР, вот такая польза.
Да и дешевле будет. Опять все смотрят первые страницы и глубоко не лезут.
по сему польза №2 "закрытие" (перенос на 2-3-4 стр.) неугодных отзывов.
вы же их не удаляете, а даже в закрытом виде отзыв размер не меняет, занимаемый на странице.
«Давайте объявим … «безъядерной зоной»..
Конец цитаты.
Ну, давайте объявим. Лозунг повесим: с ядрёным оружием не входить!
Еще повесим: Миру мир! Человек человеку друг, товарищ и брат!
Думаете поможет?
Если есть сайт с возможностью проголосовать – всегда будут люди, желающие это сделать дважды (трижды, …) Хотите слышать мнение народа, будьте готовы к «многоголосости».
Или вводите обязательность идентификации всего электората.
А если человек пришел в банк вторично? Вы ведь не сможете запретить человеку оставить второй отзыв? Сколько раз пришел – столько отзывов написал: «мне нравится обстановка в операционном зале, девушки опрятно одеты, мальчики галантны, …, воздух свежий, кондиционеры работают». Попробуй проверь!
С тех пор, как люди придумали деньги, перед ними всегда стоит вопрос: где их брать. Здесь каждый изощряется, как умеет. Кто-то, идёт по стопам Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бейя и использует один из «четыреста сравнительно честных способов отъёма (увода) денег». А кто-то «пиарит по черному». То есть не совсем честно.
Увы, лозунгами здесь не справиться.
Нужно искать другие методы контроля. Или другие варианты оценки.
А пост не ради лозунгов написан, а чтобы подключить посетителей к обсуждению, ибо лично я не до конца понимаю, как бороться с растущим пиаром.
Как с этим бороться?
Мы тоже можем выбирать! Не выбирают только родителей и Родину. (Модераторов, кста, тоже )
С самодурами пусть работают такие же самодуры!
Я не силен в области создания и продвижения сайта, и верю эта очень сложная и кропотливая работа, но ведь создание чистой зоны общения и есть одна из основных задач (т.е. от недобросовестной информации)?????
Репутацию можно и поднять и опустить. Очень даже!
Филипп, Андрей, Ваш заказ?
А Гогу, Гогу еще в прошлом годе забанить надо было, когда он тут редко писать начал, да умные вопросы задавать
Да и противоречит это демократической позиции сайта.
Думаю, есть смысл Вам присмотреться к опыту портала ответы.мэйл.ру в части "фильтрации" пользователей. А именно:
1. У них введена "бальная система активности" (название придумано мною только что, не претендую на абсолютную точность формулировки). Но суть в том, что для того, чтобы задать вопрос, нужно дать несколько ответов. Ответы, в свою очередь, оцениваются довольно объективно самими же пользователями (через голосования на "лучший ответ" по вопросу). Таким образом пользователь, дающий наиболее толковые ответы, имеет больше возможностей задавать вопросы. Ну и т.д. (система довольно сложна для описания в одном абзаце, но этим и ценна: предоставляет достаточную гибкость и надёжность).
2. В отношении "бестолковых" пользователей введена система ограничений (правила тоже ясны всем участникам).
3. В итоге, рождается система рейтингов самих пользователей, от которой пляшет система их оценок и прочей активности.
Как вариант (чтобы быть чуть боле конкретным) могу предложить разработать некую систему дифферецированных рейтингов тех или иных отзывов в НР. Цель проста - чтобы оценка банка от новичка портала и от его старожилы оказывали не равнозначное влияние на позицию банка в рейтинге. То есть чем ниже рейтинг автора отзыва, тем меньше влияния он оказывает на положение банка в рейтинге.
Понятно, что при этом в общей массе "растворятся" отзывы таких пользователей, которые, как я сам в своё время, зарегистрировались на Банках.Ру только лишь с целью привлечь внимание банка к своей проблеме. Логично: ведь "рейтинг" таких пользователей низок, и будет оказывать наименьшее влияние на рейтинг.
Но в этом минусе есть и плюс: рейтинг станет объективнее за счёт того, что единичные проблемы не будут критически влиять на позицию банка. А если проблема более масштабна - то эхом обязательно разлетятся новые отзывы и от старожил.
Но для работы этого последнего принципа необходимо одно: отказаться от практики незачитывания отзывов по повторяющимся проблемам. Логика такая: чем больше пользователей заявили о проблеме - тем более масштабной она является, и тем, значит, бОльшее влияние она должна иметь на рейтинг банка.
Остаётся только придумать KPI для пользователей)))
Поставил для краткости +1
Мне кажется проблема с пиаром несколько преувеличена, он в той или иной степени всегда был есть и будет. А влияния на картину он почти не оказывает - есть Вадим Пикулин и Елена Калинкина, которые засчитывают или не засчитывают оценки, есть аудитория, которая внимательно за этим наблюдает.
Согласен, что мнение новичков тоже нужно уважать. Но "старик" должен быть чуть выше "духа".
Однозначно "срок службы на сайте" не должен определять уровень старшинства! Так же, как и голый рейтинг.
Почему? А если он набил 2000 сообщений в курилке, а потом решил написать отрицательный отзыв его оценка должна быть тоже выше, чем те, например, кто больше читает и пишет по делу?
Вот пользователь только пришел на сайт и сразу написал отзыв месяца.
Вы считаете полезность, стиль изложения и качество данного отзыва ниже, чем у тех пользователей, кто тут давно? Если нет, то тогда опять же, почему отзывы опытных пользователей должны иметь вес больше этого?
только срок службы не должен быть решающим фактором.
Согласен, что "длителное курение на сайте" и эффективность участия - не одно и то же.
Точно так же, как видимость активности не может приравниваться к "сроку службы".
А у нас нет сейчас такой практики. Такая практика была введена одно время в 2008 на волне кризиса, когда форс-мажер мог наделать в НР куда больших бед, нежели решить проблемы... Мы ее давно уже не используем.
Рейтинг наших пользователей за всю историю НР, входящих туда после написания хотя бы одного отзыва по качеству обслуживания в банках, давно существует в нашей внутренней статистике. Осталось ввести градацию коэффициента активности и вставить его в формулу. Как мне думается, ничего сложного нет. Гога там, кстати, продолжительное время занимает первую позицию... и чего жалуется... Можно ввести взвешенный и ситуационный коэффициент применительно к самому отзыву - привязка уже давно идет - такую статистику мы тоже собираем.
Подозреваю, что может снизиться динамика НР, то есть банкам будет трудно сместиться со своего насиженного места (сейчас порядка 75-80% пишут новички). Но тут может выручить изменение правил в части частоты принятия отзывов от одного и того же акаунта. К примеру, если человек пишет о разных проблемах, связанных с обслуживанием в банке, то можно было бы дать ему возможность голосовать за данный банк чаще: раз в квартал... месяц.
Всё верно. Репутация зарабатывается самостоятельно активностью на форуме.
В отдельных случаях мы повышаем репутацию исходя из активности при комментировании блогов.
Если желаете пообщаться на эту тему - велком в личку
Ограничение доступа к блогам носит сугубо технический характер: после того, как мы их перезапустили и разрешили писать всем желающим, раздел наводнили спамеры. Поэтому мы были вынуждены включить такой вот защитный механизм.
Поинтересовались бы что ли у подчиненных.... Хотя....
Вы насчёт себя интересуетесь или вообще?
Касательно Вашей ситуации я отписал тут
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=10&TID=68472&MID=1562657#message1562657
Вы действительно хотите это обсудить? Нет не так: вы действительно хотите это обсудить публично?
Иногда полуправда (которую вы описали выдернув фразу и ее оформление из контекста) хуже лжи (ну прямо в тему с ситуацией с ТКС, за которую меня забанили!).
Если честно, только сейчас увидел вашу писанину, ни одного ответа в личку, куда я писал, я так и не получил.
Вы когда комменты чистите хоть проверяйте, не процитировал ли их кто .... А то как-то глупо получается, вроде убил пользователя за "троллинг", а цитаты "тролля" и убиенные комментарии "тролля" совсем про другое.
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=14022&MID=1561872#message1561872
Объясните пожалуйста куда делся оригинальный комментарий, который цитирует пользователь форума и за какие грехи этот комментарий по-тихому исчез из форума?
Так что "троллинг" - отмазка, выгодная для вас в частности и уход от предмета дискуссии.
Я писал в тему и с конкретными аргументами, уж поверьте, знаю о чем пишу в таких случаях. А если для вас важно иметь божьих одуванчиков на форуме, смотрящих в рот представителям банка, и не замечающих или не желающих замечать существо вопроса, то тут извиняйте. Такое ощущение, что на форуме имеют право жить только Бивисы и Бадхеды, постоянно комментирующие приторные сообщения банков аля "Круто круто ... хех хех круто ...". И научитесь разделять метафоры (которые вы как то с выгодой для банка в лоб восприняли) от реальных проблем и существа вопроса. Модерирование ради модерирования получается (даже боюсь предположить что-то другое ).
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=2914780
И сюда загляните. Особенно в комменты пользователей. Тоже тролли? Или тоже зарегистрировались, чтобы "потроллить" впоследствии ТКС в глубокой конспирации ...
П.С.(риторический): Какая польза от фикции?
Нет, не так: Вы перестали пить коньяк по утрам? (с)
На воре и шапка горит (С) Народ
Понятно, что такой каток не остановить, но и маневрировать на нем трудно...
А отзыв, понравился мне отзыв...
Думаю будет правильно если вопрос засчитывать его или нет решит Михаил Беляев.
Поднимите перед ним это вопрос, а там будем посмотреть....
Греф однозначно лучше своих предшедственников, но мы сейчас не об этом.
И второй момент, объясните мне пожалуйста, почему я должен чего- то перед кем- то поднимать? Мне что, деньги за засчитаные отзывы платят? Или компенсируют удаленные комментарии? Смешно ей богу.
Я им тут контент генерю бесплатно и еще перед кем- то оправдываться должен.
Просто отзыв Вы написали не потому что должны, а так посчитали нужным.
Этот сайт действительно одно из мест, где вас может услышать банк, уверен Вас услышали...
Вопрос в том как к этому отзыву должна отнестись администрация сайта, поэтому я и предложил аппелировать к Сбербанку, пусть он решит, ценен для него такой фидбэк или нет.
А теперь вот еще и вопрос задали : "какая польза от фикции?"
Если бы задали " есть ли смысл в неспонсируемой фикции?" я бы скорее промолчал, наверное. А тут грешным делом поверил в серьезность поставленных вопросов.
Совсем не посмотрел на дату отзыва в рейтинге, думал свежий ( про Сбер)
Думаю сейчас с оценкой отзыва про сбер могло бы быть все по другому, а тогда он был "больше воздуха" нужен...
И пять золотых монет закапываются на поле чудес ...
И работает он тут очень хорошо.
П.С.: Они были написаны испаряющимися чернилами ...