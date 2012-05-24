Давайте жить дружно!

Встречались вчера с представителями банка, по PR-активности которого на прошлой неделе был опубликован нелицеприятный пост в блогах. Урегулировали ситуацию. При ближайшем рассмотрении оказалось, что в возникшей ситуации есть большая доля нашей вины, ибо модераторы Банки.ру писали о проблеме на деревню дедушке. Менеджеры банка, отвечающие за PR и продвижение в Сети, о ней ничего не знали.
Поэтому лично приношу банку извинения, удаляю субботний пост (дабы карму не портить) и, чтобы эта ситуация не повторялась, прошу представителей банков проверить еще раз, установлены ли у них рабочие контакты с группой модераторов «Народного рейтинга» (Вадим Пикулин, vadim@banki.ru) и форума (Андрей Максимов, maksimov@banki.ru). Любую (ну или почти любую) проблему можно решить через общение.
Комментарии 17
Как говориться "Колхоз дело добровольное "
Плохо и то, и другое. Первый момент ("привычная мозоль") плох тем, что выходит и в самом деле допустил какую-либо неоднозначность при написании тарифов (например), и это ситуация, которую давным-давно надо бы исправить. Ну а во втором случае "горе-защитники" просто отбивают у клиента желание выяснить истину на форуме, и (в очередной раз) разочаровываются в банках. Какими бы благими намерениями не обосновывалось такое поведение.
Так что троллизм цветёт буйным цветом. Ну что ж... это обратная сторона популярности портала. Доказательство того, что банкам совсем не безразлично, как они выглядят на банкиру.
@.
Но я сейчас говорю о другом. Человек приходит на форум и спрашивает, к примеру: "Скажите, пожалуйста, какие банки конвертируют валюту по курсу ЦБ? Я еду в Швецию, а зарплата в рублях". Так вот - к нему тут же подскакивает член некоей команды и говорит: "Ой, я не знаю, как там с курсом, но вот я расплачивался в прошлом месяце в Швеции картой банка Х и у меня все замечательно работало!" Этим спамом забито множество тем. Более того, люди сознательно идут на нарушение правил, создавая клонов.
Они одного не понимают - таким образом они делают своему банку только хуже.
Всё, можно и меня записать в агитбригаду Связников
Относительно покупок не всё так однозначно. Там лучше и в самом деле привязаться к ЦБ, а значит выбор шире - тут и Альфа, и Мастер-банк, и проекты РНКО, и много ещё кто. С учётом того, что там не евро и не доллар, а шведская крона, я бы сказал, что именно гарантированно ЦБ (без промежуточных пересчётов по курсу платёжной системы) там списывает РНКО. Значит оптимальный выбор - или Кукуруза-World, или Карбон.
@.
Так что "обращений к президенту" - согласен, больше не надо, но и с "пиарщиками-самоучками" разбираться будем с совершенно формальных позиций. Никоим образом не беспокоя банк.
Только вот мне кажется, что этой самодеятельности сейчас все-таки поменьше станет.
Надеюсь, Андрей нам через какой-то промежуток времении нам расскажет, как обстоят дела в ветке связного.
А так же о тех усилиях, которые банк приложил к решению проблемы.
@.
@.
Вот пример сегодняшнего предложения, по кредитам их не меньше
Рады сообщить, что с 24.05.2012 года были улучшены условия выплат по офферу Банк Хоум Кредит: Вклады (ID: 227, статус базовый).
Теперь с каждого вклада вам будет начисляться 0,75 %!
Желаем успешной работы!