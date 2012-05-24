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Давайте жить дружно!

24.05.2012 17:55 17 3 707 просмотров
Встречались вчера с представителями банка, по PR-активности которого на прошлой неделе был опубликован нелицеприятный пост в блогах. Урегулировали ситуацию. При ближайшем рассмотрении оказалось, что в возникшей ситуации есть большая доля нашей вины, ибо модераторы Банки.ру писали о проблеме на деревню дедушке. Менеджеры банка, отвечающие за PR и продвижение в Сети, о ней ничего не знали.

Поэтому лично приношу банку извинения, удаляю субботний пост (дабы карму не портить) и, чтобы эта ситуация не повторялась, прошу представителей банков проверить еще раз, установлены ли у них рабочие контакты с группой модераторов «Народного рейтинга» (Вадим Пикулин, vadim@banki.ru) и форума (Андрей Максимов, maksimov@banki.ru). Любую (ну или почти любую) проблему можно решить через общение.

Комментарии 17

Mephistophilus  (Desperado17)
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да интересная ситуация получилась, хотя для себя я давно уже выводы сделал -Закон первого впечатления работает
Игорь Пустошило  (Pif)
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Филипп, на форуме совершенно легально существует гоп-компания из 15-20 ников, которые не являются форумчанами в общепринятом смысле, а которые тупо к месту и не к месту пиарят неназванный Вами банк. Мы на это смотрим прикрыв глаза - ну мало ли, может, человек действительно искренне любит свое место работы и считает продукт своего банка лучшим. Но в данном случае уже до беспредела дошло, извините. И не надо представителям банка обижаться. А надо иметь хотя бы минимальную совесть.
Mephistophilus  (Desperado17)
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На войне как на войне.(буквально печально таки smile:| ) Конечно много пиара не есть гуд (причем величина эта относительная и для каждого своя),но могу сказать только по себе пиар он тоже полезен,поскольку позволяет увидеть,как это парадоксально не звучало- истинное положение вещей,куда больше вкладывается банк в рекламу или ..... или ......
Как говориться "Колхоз дело добровольное " smile:nightmare:
@mike  (@mike)
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Игорь, так разного сорта "мини-группировки" сложились у очень-очень многих банков. Но есть различия. В частности, реакция на появления новичка с проблемой. "Группы поддержки" некоторых банков начинают терпеливо (в который уже раз; а некоторые ситуации могут повторяться едва ли не каждую неделю) объяснять клиенту, что и к чему - и человек понимает, что и почему он сделал неправильно или понял иначе, чем закладывал в ту или иную формулировку банк. Другие же - сразу бросаются на новичка и начинают его "заклёвывать", просто потому что этот банк не может оказаться неправ, и как это какой-то новообращённый пытается (хотя порой даже и попытки нет - просто желание разобраться) выставить его в негативном свете.

Плохо и то, и другое. Первый момент ("привычная мозоль") плох тем, что выходит и в самом деле допустил какую-либо неоднозначность при написании тарифов (например), и это ситуация, которую давным-давно надо бы исправить. Ну а во втором случае "горе-защитники" просто отбивают у клиента желание выяснить истину на форуме, и (в очередной раз) разочаровываются в банках. Какими бы благими намерениями не обосновывалось такое поведение.

Так что троллизм цветёт буйным цветом. Ну что ж... это обратная сторона популярности портала. Доказательство того, что банкам совсем не безразлично, как они выглядят на банкиру.

@.
Игорь Пустошило  (Pif)
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@mike, мы о разном разговариваем. Одно дело, когда банк защищают или нападают на него группировки клиентов банка (довольных или недовольных). С этим ничего не поделаешь (да и не надо). Нужно лишь следить, чтобы диалоги не выходили за рамки приличий и не было искажения фактов.

Но я сейчас говорю о другом. Человек приходит на форум и спрашивает, к примеру: "Скажите, пожалуйста, какие банки конвертируют валюту по курсу ЦБ? Я еду в Швецию, а зарплата в рублях". Так вот - к нему тут же подскакивает член некоей команды и говорит: "Ой, я не знаю, как там с курсом, но вот я расплачивался в прошлом месяце в Швеции картой банка Х и у меня все замечательно работало!" Этим спамом забито множество тем. Более того, люди сознательно идут на нарушение правил, создавая клонов.

Они одного не понимают - таким образом они делают своему банку только хуже.
@mike  (@mike)
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Ну такое действительно давить со всей нещадностью. С другой стороны, применительно к Связному такой оборот может и быть уместен - ибо для сравнительно небольших сумм бОльшее значение при снятии в банкомате будет иметь комиссия за обналичку на стороне, а не курс. И тут из 2 "народных кандидатов" (со снятием без комиссии) - ТКС и Связной - победа будет за Связным, т.к. планка бесплатности ниже в 3 раза, а курс насколько я помню, примерно 2% у ТКС и примерно 1.5% у Связного. Не в плюс ТКСу опять же будет то, что он спишет снятие строго завтрашним днём, независимо от того, поступит презентмент или нет. А Связной спишет реально при поступлении финансового представления из ПС - то есть за эти 3-4-5 дней ещё и проыенты на остаток накапают.

Всё, можно и меня записать в агитбригаду Связников smile:)

Относительно покупок не всё так однозначно. Там лучше и в самом деле привязаться к ЦБ, а значит выбор шире - тут и Альфа, и Мастер-банк, и проекты РНКО, и много ещё кто. С учётом того, что там не евро и не доллар, а шведская крона, я бы сказал, что именно гарантированно ЦБ (без промежуточных пересчётов по курсу платёжной системы) там списывает РНКО. Значит оптимальный выбор - или Кукуруза-World, или Карбон.

@.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Игорь, есть боты - прикрывайте их. В конце концов, в этом и состоит работа модераторов. Это ваша зона ответственности. Я извинился за то, что мы не рассказали об этой ситуации и о нашей обеспокоенности банку, а стали через "газету" "обращение к президенту" писать. У Андрея есть все координаты представителей банка - общайтесь с ними и не только с ними.
Игорь Пустошило  (Pif)
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Филипп, а я не понимаю, о какой такой обеспокоенности мы банку не рассказали. По итогам разговора, как я понял, выяснилось, что банк абсолютно ни при чем, его представители ничего не знают, а всей гнусностью на форуме занимаются некие неизвестные самоделкины-самоучки. Ну и о чем тогда с банком разговаривать?
smile:)
Так что "обращений к президенту" - согласен, больше не надо, но и с "пиарщиками-самоучками" разбираться будем с совершенно формальных позиций. Никоим образом не беспокоя банк.
smile:)
Только вот мне кажется, что этой самодеятельности сейчас все-таки поменьше станет.
qaq  (qaq)
#
Скорее всего самоделки-самоучкина изчезнут. smile:D
Надеюсь, Андрей нам через какой-то промежуток времении нам расскажет, как обстоят дела в ветке связного.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Я обязательно расскажу через какое-то время, как обстоят дела в ветках банка на форумах smile:)
А так же о тех усилиях, которые банк приложил к решению проблемы.
@mike  (@mike)
#
Так есть самоделкины по зову сердца, а есть самоделкины по прикорму банка. Перестанут платить - подвид исчезнет. Но банки сейчас полагают, что работать в "социальных медиа" лучше именно так. Увы...

@.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Работа модераторов в том и заключается, чтобы доказать обратное.
@mike  (@mike)
#
А если ещё чуть глобальнее? Само существование Банки.ру и принципы работы сайте показывают банкам, что нельзя выехать на PR, нужно всё же решать именно качеством обслуживания, работой с клиентами. Пусть и каждодневной и утомительной, по капле - но по ступенькам рейтинга вверх.

@.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Я могу ошибаться, но пока жива лидогенерация....
Вот пример сегодняшнего предложения, по кредитам их не меньше
Цитата
Уважаемые партнеры!
Рады сообщить, что с 24.05.2012 года были улучшены условия выплат по офферу Банк Хоум Кредит: Вклады (ID: 227, статус базовый).
Теперь с каждого вклада вам будет начисляться 0,75 %!
Желаем успешной работы!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Игорь, ты не правильно понимаешь: по итогам разговора банк обещал провести расследование.
Галина Череватенко  (Gala60)
#
Уважаемый Филип обращаюсь к вам как генеральному директору я добиваюсь втречи на телевидении с руководством банка группа недовольных клиентов собралась приличная.Иэто только те клиенты которых обвиняет банк.у меня например сняли деньги в Аргентине а обвиняют меня .Карта у меня не пропадала я из своей деревни никогда не выезжала.Вот из таких клиентов состоит наша группа и надеюсь мы добьемся встречи на экране....
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