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Последний форпост пал

20.07.2012 11:00 83 5 077 просмотров
На этой неделе произошло знаменательное событие: в ИЦ «Яндекса» Банки.ру наконец обогнал по уровню цитируемости Банкир.ру и вышел на первое место среди новостных банковских ресурсов и на третье — среди просто банковских. Впереди лишь Сбербанк и Банк России.

Отчасти событие вполне себе рядовое, но мы слишком долго к этому шли — целых семь лет. Поэтому посчитал, что оно заслуживает отдельного поста.

На статистику мы в последнее время обращаем мало внимания, гораздо больше интересует, что происходит на самом Банки.ру. Мы по-прежнему растем и развиваемся, делая акцент на качестве контента. В последние несколько месяцев усилили редакционный блок: лента новостей и Темы дня, на мой взгляд, стали значительно интереснее и профессиональнее, оживились и колумнисты, где материалы теперь сменяют друг друга ежедневно.

С нетерпением жду апгрейда кредитных разделов. Новые «Потребительские кредиты» уже живут на сервере для тестирования, их принципиальное отличие от всего, что сейчас есть на рынке, — в профессиональной экспертизе. По каждому кредиту наши эксперты дают свое заключение, подчеркивая сильные и слабые стороны продуктов. Конечно же, изменится и сам интерфейс.

Про «Курсы валют» ничего говорить не буду, анонсировал этот раздел еще весной, надеюсь, до конца лета нам его все же удастся запустить.

Да, чуть не забыл. Активно готовим программу лояльности для наших посетителей, открывших вклады в рамках «Специальных предложений». Помимо приятных «плюшек» и специальных условий от самих банков, наши посетители смогут рассчитывать и на подарки от Банки.ру. Нам очень приятно, когда вам приятно. smile:)

Одним словом, оставайтесь с нами!

Комментарии 83

Елена Пушникова  (Алёна))
#
Так приятно читать, когда любимый портал растет и развивается!!! Удачи вам и дальнейшего развития!!!!
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Искренне рад вашим успехам. Даже завидую белой (исключительно положительной) завистью.
smile;)
Только одно вызывает лёгкое беспокойство: явное падение популярности форума. Новых тем практически нет. Обсуждений тоже. Подискутировать не с кем и не о чем.
Вас это устраивает?
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
smile:shuffle: Я не могу обманывать. Статистика в ваших руках.

Я только высказываю своё восприятие действительности.
Не согласны? Аргументируйте!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Статистика в ваших руках.

Вот по-этому и показалось странным утверждение с Вашей стороны. smile:)
Есть традиционное (отпускное) небольшое снижение посещаемости именно разделов обсуждений, но (как ни странно) на "комментируемости" это не сказалось. smile:)
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Цитата
Моисей Абрамович:"Зачем обманываете?"
Да нет, он не обманывает. Загляните в его блоги - так оно и есть. В его блогах.
Цитата
"Тихо сам с собою ...."
Если сравнить обсуждаемость форумов и блогов - сравнение не в пользу блогов. (Новых. В старом формате такой заметной разницы не было.) Причина очевидна, но это - имхо. И опять же имхо - когда скандальность стала признаком современности и процветания интернет-ресурса, имеет смысл не становиться "как все", сохранить индивидуальность и выиграть на этом в конечном итоге.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Странно. Я этого не замечал, может потому что смотрю поверхностно. Чисто внешне все вроде нормально - много обсуждений, участников, практически все разделы форума обновляются каждый день. Но даже если это не так, то мы вряд ли сможем здесь что-то сделать. Наша задача предоставить площадку для общения, не более. Все остальное зависит от самих форумчан.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Цитата:
"Наша задача предоставить площадку для общения, не более"

Замечательные слова! smile:thumbsup: Если бы это понимали ваши модераторы...
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Модераторы? А что они должны понимать? Или, может, Вы не совсем понимаете, что означает предоставить площадку для общения? Если знаете, что такое искусство модерации, уровни модерации, правила модерации, способы модерации и можете на основании этих знаний дать квалифицированную оценку качества модерации форумов данного портала - пишите блог, почитаем, обсудим. Если будет что обсуждать.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
И с НАМИ. И со мной. Будет что обсуждать - почему бы и нет, с удовольствием.
vald666  (vald666)
#
Удачи и успехов Вам желаю... Отличный проект... smile:)
Александр Фоменков  (Auris)
#
Поздравляю!smile:)
Что касается форума - это общая тенденция. Формат форума устарел. Структура общения в интернете меняется, становятся более популярными различные микроблоги - твиттер, фейсбук. На мой взгляд, стоит это учесть и возможно неким образом интегрировать и объединить блоги Банки.ру и форум, создав новый, более удобный свежий единый формат.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
В общем-то согласен.
Что такая общая тенденция наблюдается. Но, признаться, не могу взять в толк ПОЧЕМУ?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Наверное потому, что "бульки" твиттера и ленты фейсбука всё плотнее вживаются в, так сказать, "тактильные" и визуальные привычки инет-пользователей. Приход на площадку старого формата сразу вызывает "фи, какое старьё" и внутренний дискомфорт.
Евгений  (Адреналин1)
#
Желаю и дальше расти и развиваться!!!
Константин  (kot487)
#
Поздравляю! Бронза "наша", теперь пора замахнуться на золото smile;)
$omebody  ($omebody)
#
Отличный результат!
Поздравляю!
@mike  (@mike)
#
Что ж... войти в тройку лидеров - это действительно мощно.
Что до форума, то я отчасти соглашусь с Auris'ом - иногда понимаешь, что а) времени катастрофически не хватает на то, чтобы сочинить что-нибудь основательно большое а) а вот мысль в стилистике 100 символов можно задвинуть, причём мощно. Но формат немного не форумный.

P.S. Рассуждвл над смыслом второй буквы в аббревиатуре ВПБ. Почему Банкиру не делает про этот банк "тему дня"?

@.
piva net  (pivanet)
#
А кто за банкет платить будет? smile:D

А вообще если по теме - то неплохо бы раздел организовать для помощи потребителям, типа профи юристы помогают потребителям в борьбе с всё набирающим произволом банковского сектора...
Гектор  (Гектор)
#
Поздравляю! Но для меня это событие было ожидаемым! Почему?
сайт активно работает над тем, чтобы быть полезным клиентам банков. Это привлекает сюда все новых и новых посетителей. При этом удалось добиться правильного сочетания мнений профессионалов и обычных потребителей банковских услуг. Одна из главных находок на этом направлении - Народный рейтинг. Он позволяет оказывать реальное влияние на качество банковских услуг в стране! Это та обратная связь между клиентами и банками, которой раньше не было!
Отдельно хочу отметить форум. Сочетание профессионалов и обычных потребителей банковских услуг делает его уникальным. Почему другие сайты не выдерживают конкуренции? Ответ очень простой. Представьте себе: вы задали на сайте вопрос, а потом днями и неделями ожидаете ответ на него. Еще раз вы туда сунетесь?
А здесь удалось наладить уважительный разговор между профессионалами и клиентами банков. Большая заслуга в этом грамотного модерирования.
Не останавливайтесь на достигнутом! Успехов!
Георгий Крюков  (Гога)
#
И мои поздравления скромные примите.

В общем и целом приятный и полезный сайт во всех отношениях, даже с некоторыми шороховатостями.
NISSAN  (bankirveka)
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От всей души поздравляю!
Молодцы!
Так держать! smile:)
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