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Первый пошел...

12.09.2012 11:05 14 2 972 просмотра
Обновили, наконец, первый из кредитных разделов – «Потребительские кредиты». Мой коллега, Алексей Трошин, анонсировал в августе этот проект у себя в блоге; сейчас большая часть доработок по потребам сделана, можно говорить о разделе в настоящем времени.

Что изменилось. Прежде всего, интерфейс. Если вы не помните, как он выглядел раньше, и вам кажется, что подобный дизайн был всегда, зайдите в кредитные карты. Ужас? Да, ужас. Пользоваться сервисом, конечно, можно, но без особого удовольствия. В потребительских кредитах душа и глаза отдыхают – все по делу.
Второе, самое главное для меня изменение, - появление «Экспертизы Банки.ру». По каждому кредиту наши эксперты описывают плюсы и минусы продукта, а также дополнительные, неочевидные клиенту условия. Зачастую они говорят о кредите значительно больше, чем заявленная процентная ставка. Могу ошибаться, но никто из конкурентов подобную аналитику не делает.

«Плюсы и минусы» это компромиссный вариант – эффективную ставку мы, увы, корректно посчитать для всех кредитов не можем, поэтому в качестве альтернативы предложили собственную экспертизу. Просьба к банкам с пониманием отнестись к данному нововведению и, как минимум, не обижаться, если в описании содержится не самая комплиментарная информация. Мы не играем против того или иного банка, а просто констатируем факты.

По аналогии с «Потребительскими кредитами» в обозримом будущем будут переделаны другие кредитные разделы. Начнем мы с «Кредитных карт», благо на сайте собрана обширная коллекция иллюстраций кредиток, которая так и просится, чтобы ее объединили с основной базой.

Отдельные слова благодарности команде разработки во главе с Борисом Горбылевым и группе кредитных экспертов (художественный руководитель Марина Чернышева).

Комментарии 15

Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
Уже пользовался, рекомендую. Очень просто и удобно! И отдельное спасибо экспертам за описание "плюсов" и "минусов" продуктов.
e-b  (e-b)
#
Главное, чтобы раздел поддерживали в актуальном состоянии, быстро реагировали на изменения в продуктах.
Ирина Барбат  (Krishnik)
#
Стало гораздо удобнее и информативнее. Молодцы.
e-b  (e-b)
#
Нет, нет, я не жалуюсь, это просто пожелание.
По поводу ужаса в разделе "Кредитных карт", я думаю, Вы слишком самокритичны. Не очень удобно, но у других и такого нет smile:)
Петр Козак  (petrokozak)
#
Да, хорошая публикация. Следим за развитием.
rebelion76  (rebelion76)
#
Все хорошо, прекрасная маркиза, да только рассылки третий день дублируются, да еще пара "незаметных" косяков ...
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Да ну? У меня дублирование вчера прекратилось во второй половине дня.
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
А вообще, забанят нас тут... веслом по голове. Одного за флуд, другого за оффтоп.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Возможно, в скором времени поставим новый, специализированный движок для рассылок. Сейчас обсуждаем эту тему. Пока же могу только извиниться за накладки. Их немало...
Сергей  (Baldplan)
#
Можно вставлю свои 5 коппек
Решил сделать заявку!!!Все ок просто, понятно, только облом сервис не работает, точнее банки не работают, не один банк не перезвонил из 3-х заявок.
Вопрос о компетентности сервиса или он банкам не нужен как приток новых клиентов.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Печально. Понятно, что проблема на стороне банков. Очень жаль, что идут такие сбои.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Хотелось-бы сказать, что с нашей стороны пуля улетела, но действительно жаль... smile:achtung:
петя -  (kuzzya)
#

Сергей (Baldplan);
не переживайте так, они никому не перезванивают smile:D
петя -  (kuzzya)
#
и все равно примите критику - после оформления заявки на сайте банки.ру на карту или потреб, банки очень редко сами перезванивают...
вот если заполнить на сайте банка заявку - все ок, если конечно банк из первой сотни smile:D

и еще - почему то резко в худшую сторону изменилась работа админов на форуме и прежде всего в народном рейтинге...
к сожалению, наметился перегиб в сторону цензуры и неадекватных незачетов smile:o
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