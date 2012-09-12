Первый пошел...

Обновили, наконец, первый из кредитных разделов – «Потребительские кредиты». Мой коллега, Алексей Трошин, анонсировал в августе этот проект у себя в блоге; сейчас большая часть доработок по потребам сделана, можно говорить о разделе в настоящем времени.
Что изменилось. Прежде всего, интерфейс. Если вы не помните, как он выглядел раньше, и вам кажется, что подобный дизайн был всегда, зайдите в кредитные карты. Ужас? Да, ужас. Пользоваться сервисом, конечно, можно, но без особого удовольствия. В потребительских кредитах душа и глаза отдыхают – все по делу.
Второе, самое главное для меня изменение, - появление «Экспертизы Банки.ру». По каждому кредиту наши эксперты описывают плюсы и минусы продукта, а также дополнительные, неочевидные клиенту условия. Зачастую они говорят о кредите значительно больше, чем заявленная процентная ставка. Могу ошибаться, но никто из конкурентов подобную аналитику не делает.
«Плюсы и минусы» это компромиссный вариант – эффективную ставку мы, увы, корректно посчитать для всех кредитов не можем, поэтому в качестве альтернативы предложили собственную экспертизу. Просьба к банкам с пониманием отнестись к данному нововведению и, как минимум, не обижаться, если в описании содержится не самая комплиментарная информация. Мы не играем против того или иного банка, а просто констатируем факты.
По аналогии с «Потребительскими кредитами» в обозримом будущем будут переделаны другие кредитные разделы. Начнем мы с «Кредитных карт», благо на сайте собрана обширная коллекция иллюстраций кредиток, которая так и просится, чтобы ее объединили с основной базой.
Отдельные слова благодарности команде разработки во главе с Борисом Горбылевым и группе кредитных экспертов (художественный руководитель Марина Чернышева).
Комментарии 15
По поводу ужаса в разделе "Кредитных карт", я думаю, Вы слишком самокритичны. Не очень удобно, но у других и такого нет
Решил сделать заявку!!!Все ок просто, понятно, только облом сервис не работает, точнее банки не работают, не один банк не перезвонил из 3-х заявок.
Вопрос о компетентности сервиса или он банкам не нужен как приток новых клиентов.
Сергей (Baldplan);
не переживайте так, они никому не перезванивают
вот если заполнить на сайте банка заявку - все ок, если конечно банк из первой сотни
и еще - почему то резко в худшую сторону изменилась работа админов на форуме и прежде всего в народном рейтинге...
к сожалению, наметился перегиб в сторону цензуры и неадекватных незачетов