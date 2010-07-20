"Народный рейтинг": тогда мы идем к вам!

Более двух лет мы вынашивали планы по запуску партнерской программы с банками, цель которой - привлечь на сайт клиентов непосредственно из отделений банков. Осознавая в целом свое "величие", мы очень четко понимаем, что о существовании Банки.ру с его "Народным рейтингом" знают в лучшем случае процентов 25 клиентов, посещающих офисы. А те кто знает об этом сервисе, пользуются им, как правило, когда возникают проблемы в обслуживании и нужно кому-то пожаловаться. В этом, имхо, заложен элемент социальной несправедливости.
Поэтому с этого месяца мы начали устанавливать в банках вот такие миниатюрные таблички:
Что это дает банкам? Во-первых, довольные обслуживанием клиенты чаще будут писать положительные отзывы в "Народном рейтинге". Во-вторых, недовольные клиенты будут понимать, что банк готов к диалогу и, соответственно, градус их негодования будет существенно меньше.
Что это дает Банки.ру? Естественно, дополнительную посещаемость + определенный статус: разместить свой информер в офисе банка более чем почетно. Конечно, у новой методики привлечения клиентов в "Народный рейтинг" есть свои подводные камни, что не укрылось на этой неделе от внимательных посетителей сайта, но мы с ними, уверен, справимся.
Первые предложения о сотрудничестве мы разослали по банкам около месяца назад. Результаты поражают: в среднем из 10 банков 7 согласились на участие, двое думают и лишь один отказывается. Потрясающе! Кто бы мог подумать...
P.S. Представителям банков: заказать подобный информер можно у директора по коммуникациям Банки.ру Виктора Жукова. victor@banki.ru
Закажем, привезем, установим.
P.P.S. Так и хочется дописать: песок, гравий, щебенка.
Комментарии 47
Банкам, которые заинтересованы в своей рекламе, и те у которых нет проблем с обслуживанием клиентов - самое время установить на страничках своих сайтов баннеры www.BANKI.ru или ссылки на "Народный рейтинг".
Не стану скрывать, некоторые кредитные организации повели себя крайне странно - имидж офиса изменению не подлежит, это требует согласования со штаб-квартирой в Европе.
Не вопрос! Не станем беспокоить Европу Пойдем иным путем и с теми, кому разумная правда глаза не колет.
Короче, лиха беда начало
Глядя на поток стандартных отзывов "Дельтакредита", грешным делом, было подумал, что это какая-то заказуха. А оно оказалось вон как
Почему и спрашиваю,во избежании Вашего вчерашнего рецидива.
1. АМТ Банк
2. Инвестбанк
3. Москоммерцбанк
4. Независимый строительный банк
5. ОПМ-Банк
6. ОТП-Банк
7. Дельта Кредит
8. Национальный банк "Траст"
9. МаксВелл
10. Охотный ряд
11. Росавтобанк.
Что-то мне подсказывает, что Сбера там нет
А вообще, Филипп, вы - молодцы, и коллектив отличный , и идеи чУдные:)
А клиентам в Банке кто-нить разъяснил принцип работы НР?
Просто в настоящее время рейтинг Дельты нечитаем, чтобы найти хоть один стоящий отзыв, придётся перерыть много страниц.
Что-то надо сэтим сделать, ибо в противном случае все НР банков, учавствующих в системе затопит волной непонятных отзывов из двух-трёх предложений, и незасчитанных к тому же. А админы этих банков сойдут с ума от кол-ва работы.
Может стоит кроме предложения оставить отзыв, как-то ознакомить человека с правилами НР?
В общем, машинный разум никогда не заменит человеческий мозг
Вы ставите вопросы: что она дает банкам и что она дает Банки.ру...
На мой взгляд надо ставить и отвечать еще и на третий вопрос: что она дает клиентам банков?
Окажется, что и программа, и народный рейтинг, и портал Банки.ру могут быть им очень полезны! То есть Народный рейтинг делается не только и столько для банков, не для маркетинга портала, а для пользы клиентов банков (посетителей Банки.ру).
IMHO в табличку стоит вставить абзац про то, что дает рейтинг и программа обывателю...
И тогда такие листовки можно будет ставить не только в банках, но и раздавать на бензоколонках или в бутиках... Призывайте людей читать и писать в рейтинг, думаю, многим будет интересно...
Получится своеобразный СОЦИАЛЬНЫЙ БАНКИНГ (с)
Ну тут, скорее, это расширит объем работы для админов в плане выбраковки отзывов. Надо быть очень усидчивым человеком, чтобы смской отправить даже 500 символов (исключение - очередь ВТБ к специалисту, там можно и на каменной скрижали отлить в граните, не спеша ) А даже 500 символов это будет что-то типа "Я вышел из банка и это моеб первое сообщение. Давно не открывал счет" В таком отзыве для НР смысла, увы, не сильно много.
А вот сама идея действительно отличная, спасибо Филиппу: и нашему порталу хорошо, и клиенты, если что, могут пальцем пригрозить нерадивому сотруднику, показав на табличку, дескать, а я про вас вон где напишу
68 символов
Клиент деревяного Райффа, обнаружив в отделении табличку, пройдет по ссылке и обнаружит полмиллиона удобно упакованных восторженных отзывов фанатов "Авнгарда".
Почесав тыкву, закроет счета в Райфе и ожидаемо развернет оглобли в сторону "самого человечного".
Думаю, Райф, даже при всем своем своеобразии, сможет сложить два плюс два и все же воздержится от харакири.
Банк, делающий ставку на клиента, итак выворачивается наизнанку.
С другой стороны, клиент ВТБ или Сбера в курсе, что горбатого могила исправит.
Так что сработает где-то в этом интервале.
Райф можно заменить двумя-тремя десятками банков из подвала НР.
Кстати, это не он сказал, что ему Европа не разрешает?
Если, напротив, вас что-то в банке не устраивает, а вы при этом его не меняете - вот тогда вы действительно лояльный клиент.
Я, кстати, тоже устойчив в привязанностях.
Но все же я говорил о ситуации противоположной - когда клиент не просто неудовлетворен, но даже некоторым образом взбешен.
В целом банкам нужно задуматься над повышением лояльности - да, непременно.
И если банку для того, чтобы понять, что его клиенту не нравятся хамство и очереди, нужно прочитать об этом в НР - я всячески "за".
Ха-ха, я тоже об этом подумала
Следующий шаг: договориться с банками, имеющими в отделениях интернет-киоски самообслуживания, открыть с этих терминалов доступ в НР. Как такое?
@.
По данному поводу у меня есть простое, но эффективное, на мой взгляд, предложение. Готов высказать его в личку (на мыло).