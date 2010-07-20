Вход
Профиль Блог Лента Активность

"Народный рейтинг": тогда мы идем к вам!

20.07.2010 16:45 47 2 879 просмотров
Более двух лет мы вынашивали планы по запуску партнерской программы с банками, цель которой - привлечь на сайт клиентов непосредственно из отделений банков. Осознавая в целом свое "величие", мы очень четко понимаем, что о существовании Банки.ру с его "Народным рейтингом" знают в лучшем случае процентов 25 клиентов, посещающих офисы. А те кто знает об этом сервисе, пользуются им, как правило, когда возникают проблемы в обслуживании и нужно кому-то пожаловаться. В этом, имхо, заложен элемент социальной несправедливости.

Поэтому с этого месяца мы начали устанавливать в банках вот такие миниатюрные таблички:



Что это дает банкам? Во-первых, довольные обслуживанием клиенты чаще будут писать положительные отзывы в "Народном рейтинге". Во-вторых, недовольные клиенты будут понимать, что банк готов к диалогу и, соответственно, градус их негодования будет существенно меньше.

Что это дает Банки.ру? Естественно, дополнительную посещаемость + определенный статус: разместить свой информер в офисе банка более чем почетно. Конечно, у новой методики привлечения клиентов в "Народный рейтинг" есть свои подводные камни, что не укрылось на этой неделе от внимательных посетителей сайта, но мы с ними, уверен, справимся.

Первые предложения о сотрудничестве мы разослали по банкам около месяца назад. Результаты поражают: в среднем из 10 банков 7 согласились на участие, двое думают и лишь один отказывается. Потрясающе! Кто бы мог подумать...

P.S. Представителям банков: заказать подобный информер можно у директора по коммуникациям Банки.ру Виктора Жукова. victor@banki.ru
Закажем, привезем, установим.

P.P.S. Так и хочется дописать: песок, гравий, щебенка. smile:)

Комментарии 47

Алексей Борякин  (Brein)
#
Прекрасно! Каждый раз поражаюсь энтузиазму и активности Редактора! Каждый раз новые идеи, новые воплощения, что приводит к развитию и нашего любимого сайта и делает всю банковскую систему России всё лучше и лучше!
smile:ura:
Банкам, которые заинтересованы в своей рекламе, и те у которых нет проблем с обслуживанием клиентов - самое время установить на страничках своих сайтов баннеры www.BANKI.ru или ссылки на "Народный рейтинг".

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Ну про энтузиазм и активность это вы загнули... Долго к этому шли - целых два года.
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
От лица акционеров портала хочу поблагодарить те банки, которые на ура приняли нашу идею с установкой табличек и организовали все быстро и четко. Размещено уже 500 экземпляров. Банки с развитой филиальной сетью часть партии повезли в регионы smile:!:
Не стану скрывать, некоторые кредитные организации повели себя крайне странно - имидж офиса изменению не подлежит, это требует согласования со штаб-квартирой в Европе.
Не вопрос! Не станем беспокоить Европу smile:) Пойдем иным путем и с теми, кому разумная правда глаза не колет.
Короче, лиха беда начало smile;)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Маленькое примечание. Зная, как непросто принимаются решения в банках, я вообще удивлен, что этот проект пошел в массы. Низкий поклон банкам.
CreditWay  (CreditWay)
#
А список банков-партнеров огласите ? Интересно понаблюдать как это отразится в НР.
Алексей Сорокин  (Ambr)
#
1. Дельтакредит.

Глядя на поток стандартных отзывов "Дельтакредита", грешным делом, было подумал, что это какая-то заказуха. А оно оказалось вон как smile:)
CreditWay  (CreditWay)
#
Про Дельту в курсе. smile:)
Почему и спрашиваю,во избежании Вашего вчерашнего рецидива.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Обязательно! Завтра до офиса доберусь и выложу здесь список банков-партнеров. И еще раз подчеркну, что эта программа открыта для всех. Сделать таблички нам не сложно.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Как и обещал, выкладываю список "пилотных" банков:
1. АМТ Банк
2. Инвестбанк
3. Москоммерцбанк
4. Независимый строительный банк
5. ОПМ-Банк
6. ОТП-Банк
7. Дельта Кредит
8. Национальный банк "Траст"
9. МаксВелл
10. Охотный ряд
11. Росавтобанк.
Лоймила  (Лоймила)
#
Было бы идеально ДАТЬ списочек учавствующих в системе банков.
Что-то мне подсказывает, что Сбера там нет smile:D
А вообще, Филипп, вы - молодцы, и коллектив отличный , и идеи чУдные:)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Спасибо! Если бы ты знала, какое счастье делать то, что интересно лично тебе, полезно для окружающих, да еще формировать вокруг себя команду единомышленников, многие из которых, кстати, оставляют ради этого банки. И мы, к слову, по-прежнему расширяемся. Перевалили уже за 50 человек.
Лоймила  (Лоймила)
#
Млин, почитала Дельту,, поняла, что ничего не поняла.
А клиентам в Банке кто-нить разъяснил принцип работы НР?
Просто в настоящее время рейтинг Дельты нечитаем, чтобы найти хоть один стоящий отзыв, придётся перерыть много страниц.
Что-то надо сэтим сделать, ибо в противном случае все НР банков, учавствующих в системе затопит волной непонятных отзывов из двух-трёх предложений, и незасчитанных к тому же. А админы этих банков сойдут с ума от кол-ва работы.
Может стоит кроме предложения оставить отзыв, как-то ознакомить человека с правилами НР?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Обязательно. Во-первых в ближайшие дни введем правило, что отзыв должен быть не менее 500 знаков. Во-вторых, будем вести разъяснительную работу, объясняя клиентам, что отзыв "спасибо Маше Ивановой за хорошую работу" таковым не является.
Алексей Сорокин  (Ambr)
#
Эхххх, недоучли вы пытливый русский ум. Теперь в Дельте (да, в прочем, и в других банках), недостающие символы забивают нижним подчёркиванием и прочими спецсимволами. Причём я уверен - ежели сделать скрипт, который не будет пропускать три, четыре и т.д. одинаковых символов подряд - начнут вставлять цепочки вида "-_-_-_-" и т.п.

В общем, машинный разум никогда не заменит человеческий мозг smile:D
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Филипп, интересная программа.
Вы ставите вопросы: что она дает банкам и что она дает Банки.ру...
На мой взгляд надо ставить и отвечать еще и на третий вопрос: что она дает клиентам банков?
Окажется, что и программа, и народный рейтинг, и портал Банки.ру могут быть им очень полезны! То есть Народный рейтинг делается не только и столько для банков, не для маркетинга портала, а для пользы клиентов банков (посетителей Банки.ру).

IMHO в табличку стоит вставить абзац про то, что дает рейтинг и программа обывателю...
И тогда такие листовки можно будет ставить не только в банках, но и раздавать на бензоколонках или в бутиках... Призывайте людей читать и писать в рейтинг, думаю, многим будет интересно...
Получится своеобразный СОЦИАЛЬНЫЙ БАНКИНГ (с)
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Филипп, я смотрю на табличке "пропадает" много полезного места. smile:D Лови идею: вчера в одном ресторане увидел на столах таблички примерно следующего содержания: "Отправьте свой отзыв по СМС на номер такой-то". Возможно, этот метод не способствует увеличению посещения сайта, но он может расширить число респондентов твоего рейтинга. А если твой номер будет не коротким, а обычным, то в принципе сможешь потом отправить респонденту напоминание, чтобы на сайт все-таки зашел smile8)
Hipster  (Hipster)
#
Цитата
Возможно, этот метод не способствует увеличению посещения сайта, но он может расширить число респондентов твоего рейтинга.

Ну тут, скорее, это расширит объем работы для админов в плане выбраковки отзывов. Надо быть очень усидчивым человеком, чтобы смской отправить даже 500 символов (исключение - очередь ВТБ к специалисту, там можно и на каменной скрижали отлить в граните, не спеша smile:D) А даже 500 символов это будет что-то типа "Я вышел из банка и это моеб первое сообщение. Давно не открывал счет" smile:) В таком отзыве для НР смысла, увы, не сильно много.

А вот сама идея действительно отличная, спасибо Филиппу: и нашему порталу хорошо, и клиенты, если что, могут пальцем пригрозить нерадивому сотруднику, показав на табличку, дескать, а я про вас вон где напишу smile:nunu:
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
А даже 500 символов это будет что-то типа "Я вышел из банка и это моеб первое сообщение. Давно не открывал счет"

68 символов smile8)

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Ну при помощи СМС полноценный отзыв не напишешь. А СМС по определению платные для клиентов, чего хотелось бы избежать. А в целом таблички в отделениях несут такую же смысловую нагрузку.
Orest  (Orest)
#
Ммм...
Клиент деревяного Райффа, обнаружив в отделении табличку, пройдет по ссылке и обнаружит полмиллиона удобно упакованных восторженных отзывов фанатов "Авнгарда".
Почесав тыкву, закроет счета в Райфе и ожидаемо развернет оглобли в сторону "самого человечного".
Думаю, Райф, даже при всем своем своеобразии, сможет сложить два плюс два и все же воздержится от харакири.
Банк, делающий ставку на клиента, итак выворачивается наизнанку.
С другой стороны, клиент ВТБ или Сбера в курсе, что горбатого могила исправит.
Так что сработает где-то в этом интервале.
Райф можно заменить двумя-тремя десятками банков из подвала НР.
Кстати, это не он сказал, что ему Европа не разрешает?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
А вот и нет. Если банк меня устраивает, я не сменю банк, даже на основании Народного рейтинга. Хотя возможно я слишком лояльный клиент. А в целом банкам нужно задуматься о том, как повысить эту самую лояльность клиентов. И это хорошо!
Orest  (Orest)
#
Г-н Редактор, если вас банк устраивает, у вас просто нет оснований его менять, не так ли?
Если, напротив, вас что-то в банке не устраивает, а вы при этом его не меняете - вот тогда вы действительно лояльный клиент.
Я, кстати, тоже устойчив в привязанностях.
Но все же я говорил о ситуации противоположной - когда клиент не просто неудовлетворен, но даже некоторым образом взбешен.
В целом банкам нужно задуматься над повышением лояльности - да, непременно.
И если банку для того, чтобы понять, что его клиенту не нравятся хамство и очереди, нужно прочитать об этом в НР - я всячески "за".
Лоймила  (Лоймила)
#
Кстати, это не он сказал, что ему Европа не разрешает?
Цитата
Кстати, это не он сказал, что ему Европа не разрешает?

Ха-ха, я тоже об этом подумала
@mike  (@mike)
#
Отличная идея! И главное - трёхсторонне выгодная. Для банка - получить обратную связь и набрать статистику о том, что устраивает, а что не устраивает клиентов. Для Банков.ру - приток свежих рассказчиков и более достоверная статистическая выборка для НР. Для потенциальных клиентов - подсказка где почитать про особенности обслуживания и услуг этого (и других) банков, а для действующих клиентов - возможность "выпустить пар". Причём, как насыщенный отрицательными, так и положительными частицами.

Следующий шаг: договориться с банками, имеющими в отделениях интернет-киоски самообслуживания, открыть с этих терминалов доступ в НР. Как такое?

@.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Лучше договориться разместить ссылку на Народный рейтинг на сайтах банков. Киоски самообслуживания трогать не будем smile:)
Paul Efalovski  (efal)
#
Филипп, по этому поводу (разместить что-то на банковском сайте) да и в целом по привлечению внимания людей к данному рейтингу есть, на мой взгляд, более эффективное решение, чем печатная табличка - как бы вы ни анализировали потребность, но пользоваться "спросом" это не будет. Вы больше усилий потратите на то, чтобы в каждом банке поставить эту табличку))).

По данному поводу у меня есть простое, но эффективное, на мой взгляд, предложение. Готов высказать его в личку (на мыло).
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Ссылки на сайтах банков - обязательно. На мой взгляд это даже скорее "сыграет", чем таблички в офисах (я, например, в большинстве случаев вообще на них никакого внимания не обращаю - воспринимаю как "рекламный шум"). А почему "киоски"-то не трогать? Совсем не плохо было бы договориться и об этом, как мне представляется.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Страницы:
  • 1
  • 2

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения