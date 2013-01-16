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Мне приятно, когда вам приятно

16.01.2013 11:15 17 4 247 просмотров
В форуме, посвященному обсуждению «Банклото», вчера нашел сообщение от пользователя bert1973.

Добрый день! Я никогда не участвовала ни в каких розыгрышах, лотереях, так как думала, что в нашей стране выигрывают только те, кто это затеял! Счёт в "Траст Банке" открывали с мужем, он распечатал какой-то промо код для открытия вклада, я ещё над ним смеялась и говорила - бесплатный сыр в мышеловке.

Когда мне пришла СМСка, я зашла на сайт и увидела свою фамилию в числе победителей. Подумала - очередной развод, и сейчас, как обычно, будут сообщать, что для получения выигрыша мне необходимо отправить СМС на короткий номер и т.д. Ладно, долго воду лить не буду, в итоге мне через десять дней после подписания договора (на получение приза) перечислили 25.000 рублей. Спасибо огромное организаторам "Банклото", Вы кроме самих денег дали мне веру в то, что иногда может повезти любому! форум Банки.ру


Очень трогательное сообщение. Нам действительно приятно делать добро людям. На первом этапе жизни Банки.ру – через предоставление удобного сервиса поиска по вкладам и кредитам, а с каких-то пор и материально.

«Специальные предложения» банков и сопровождающая их акция «Банклото» вызвали большой интерес у наших посетителей, поэтому мы уже сейчас приняли решение о ее продлении, как минимум, до конца 2013 года. Да и дальше, думаю, ничто нам не помешает ее проводить. Кроме того, по итогам января будем разыгрывать уже не 10, а 25 призов ежемесячно.

Единственное, что немного печалит, что на сегодняшний день выбор из предложений небольшой. Сейчас вклады с повышенной процентной ставкой в рамках «Банклото» можно открыть только в двух банках – «Церихе» и Банке Торгового Финансирования. Но это временная ситуация, связанная тем, что со многими банками соглашение о совместной акции было заключено до конца года. Сейчас новогодние каникулы подходят к концу и, надеюсь, в самое ближайшее время к программе присоединятся новые банки.

Комментарии 17

Андрей Иванов  (Clevelus)
#
Новичкам везет ...

Впрочем, в данном случае, никакого бесплатного сыра (просто клиент за это не платит, разве только немного временем, посмотрев рекламу и распечатав купончик ...), все честно. Так что молодцы.

ЗЫ: я лично не очень одобряю всякие лото, особенно если его проводит непосредственно сам банк. Но это сугубо личное мнение, да и при размещении вклада именно в этом банке, почему бы не воспользоваться? Ничего не теряешь, кроме 15 минут времени.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Да, если что-то и выигрываешь реально и неожиданно то именно на данном сайте.
Сам "попал под раздачу". smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Гога, там внизу предлагают билеты в театр раздавать. smile:)
Поедешь в Москву на Безрукова? smile:D
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Она не одинока. Выплатили уже 30 призов, еще десятерых победителей объявим завтра. В 2013 году разыграем уже 300 денежных призов - 7,5 млн рублей.
Leshiko  (Leshiko)
#
16.01.2013: завтра объявите ещё 10 победителей? Хм. Я оставил заявку 26.01.2013, мне сообщили, что я участвую в январской лотерее. У меня какой-то когнитивный диссонанс с "ежемесячный розыгрыш денежных призов на Банки.ру".
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Заявка от 26 января участвует в розыгрыше призов по итогам января. 25 победителей будут объявлены в первой декаде февраля.
Вадим Логинов  (vnloginov)
#

Форма выигрышных вкладов с регулярными тиражами появилась в СССР, по-моему, в 1932 году. Была очень популярна... Своеобразная реинкарнация в модели Банклото. Надеюсь и другие банки проснутся и подтянутся.
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Во Вьетнаме и при социализме хорошо бы пошло... smile:D
Думаю, лучше параллельно с материальным сеять духовное - билеты в театр, например...
@mike  (@mike)
#
"Мопед не мой" (с) smile:D
Транспортировка выигрыша в другой город может быть гораздо более затруднительна, чем отправка денег на вклад-победитель.
И опять же - штука гораздо более специфическая чем деньги. Не всем может быть нужно. Представим, например, пару пенсионеров. Прибавка к накоплениям - им весьма кстати будет, а скутер как бы ни к чему скорее всего. Хотя пенсионеры они тоже разные бывают. Вот заслуженный пенсионер Мордовии частенько ездит на мопеде, да ещё и автолюбителей при этом прессует... smile:D
А так - по итогам года вдруг неожиданно выбрать одного супер-победителя. Где-то на банки.ру я банер подходящего для такого розыгрыша спонсора видел... smile:vnature:

@.
Роман  (1001126)
#
ну не знаю - вкладываться в «Специальные предложения» банков с весьма посредственными условиями вкладов с призрачными надеждами на выигрыш, или положить деньги на вклад на действительно максимальные проценты со 100% результатом - выбор на любителя!
@mike  (@mike)
#
Можно и без надежд на выигрыш открыть "Только плюсы прайм" Хомяка. Неплохой вариант, я зафиксировал процентик минимальной суммой.
(и Банки.ру капнуло немного за привлечённого клиента smile:) - заявку-то я здешнюю использовал)

@.
D R  (Tiran_25)
#
Лично я не верю в это... smile:| Согласен с Романом.
николай иванов  (москва10)
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Большая просьба к Уважаемой редакции! Достало уже всплывающее окошко с б.церих при клике на вкладку "банклото"..Какой же это банк? Контора пишет smile:jokingly: smile:achtung:
Артём Пулатов  (zlovesti.ru)
#
Да, Банклото - взрывная идея! Сам провел почти два часа на сайте, регистрируясь и планируя куда пойду счет открывать.
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