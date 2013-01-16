Мне приятно, когда вам приятно

форум Банки.ру

В форуме, посвященному обсуждению «Банклото», вчера нашел сообщение от пользователя bert1973.Очень трогательное сообщение. Нам действительно приятно делать добро людям. На первом этапе жизни Банки.ру – через предоставление удобного сервиса поиска по вкладам и кредитам, а с каких-то пор и материально.«Специальные предложения» банков и сопровождающая их акция «Банклото» вызвали большой интерес у наших посетителей, поэтому мы уже сейчас приняли решение о ее продлении, как минимум, до конца 2013 года. Да и дальше, думаю, ничто нам не помешает ее проводить. Кроме того, по итогам января будем разыгрывать уже не 10, а 25 призов ежемесячно.Единственное, что немного печалит, что на сегодняшний день выбор из предложений небольшой. Сейчас вклады с повышенной процентной ставкой в рамках «Банклото» можно открыть только в двух банках – «Церихе» и Банке Торгового Финансирования. Но это временная ситуация, связанная тем, что со многими банками соглашение о совместной акции было заключено до конца года. Сейчас новогодние каникулы подходят к концу и, надеюсь, в самое ближайшее время к программе присоединятся новые банки.