Мне приятно, когда вам приятно

В форуме, посвященному обсуждению «Банклото», вчера нашел сообщение от пользователя bert1973.
Добрый день! Я никогда не участвовала ни в каких розыгрышах, лотереях, так как думала, что в нашей стране выигрывают только те, кто это затеял! Счёт в "Траст Банке" открывали с мужем, он распечатал какой-то промо код для открытия вклада, я ещё над ним смеялась и говорила - бесплатный сыр в мышеловке.
Когда мне пришла СМСка, я зашла на сайт и увидела свою фамилию в числе победителей. Подумала - очередной развод, и сейчас, как обычно, будут сообщать, что для получения выигрыша мне необходимо отправить СМС на короткий номер и т.д. Ладно, долго воду лить не буду, в итоге мне через десять дней после подписания договора (на получение приза) перечислили 25.000 рублей. Спасибо огромное организаторам "Банклото", Вы кроме самих денег дали мне веру в то, что иногда может повезти любому! форум Банки.ру
Очень трогательное сообщение. Нам действительно приятно делать добро людям. На первом этапе жизни Банки.ру – через предоставление удобного сервиса поиска по вкладам и кредитам, а с каких-то пор и материально.
«Специальные предложения» банков и сопровождающая их акция «Банклото» вызвали большой интерес у наших посетителей, поэтому мы уже сейчас приняли решение о ее продлении, как минимум, до конца 2013 года. Да и дальше, думаю, ничто нам не помешает ее проводить. Кроме того, по итогам января будем разыгрывать уже не 10, а 25 призов ежемесячно.
Единственное, что немного печалит, что на сегодняшний день выбор из предложений небольшой. Сейчас вклады с повышенной процентной ставкой в рамках «Банклото» можно открыть только в двух банках – «Церихе» и Банке Торгового Финансирования. Но это временная ситуация, связанная тем, что со многими банками соглашение о совместной акции было заключено до конца года. Сейчас новогодние каникулы подходят к концу и, надеюсь, в самое ближайшее время к программе присоединятся новые банки.
Комментарии 17
Впрочем, в данном случае, никакого бесплатного сыра (просто клиент за это не платит, разве только немного временем, посмотрев рекламу и распечатав купончик ...), все честно. Так что молодцы.
ЗЫ: я лично не очень одобряю всякие лото, особенно если его проводит непосредственно сам банк. Но это сугубо личное мнение, да и при размещении вклада именно в этом банке, почему бы не воспользоваться? Ничего не теряешь, кроме 15 минут времени.
Сам "попал под раздачу".
Поедешь в Москву на Безрукова?
Форма выигрышных вкладов с регулярными тиражами появилась в СССР, по-моему, в 1932 году. Была очень популярна... Своеобразная реинкарнация в модели Банклото. Надеюсь и другие банки проснутся и подтянутся.
Думаю, лучше параллельно с материальным сеять духовное - билеты в театр, например...
Транспортировка выигрыша в другой город может быть гораздо более затруднительна, чем отправка денег на вклад-победитель.
И опять же - штука гораздо более специфическая чем деньги. Не всем может быть нужно. Представим, например, пару пенсионеров. Прибавка к накоплениям - им весьма кстати будет, а скутер как бы ни к чему скорее всего. Хотя пенсионеры они тоже разные бывают. Вот заслуженный пенсионер Мордовии частенько ездит на мопеде, да ещё и автолюбителей при этом прессует...
А так - по итогам года вдруг неожиданно выбрать одного супер-победителя. Где-то на банки.ру я банер подходящего для такого розыгрыша спонсора видел...
@.
(и Банки.ру капнуло немного за привлечённого клиента - заявку-то я здешнюю использовал)
@.