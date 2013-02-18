Банки.ру теперь и в iPhone

«Это маленький шаг для меня и огромный скачок для Банки.ру». С этих перефразированных слов астронавта Нила Армстронга начинается письмо, разосланное сегодня по внутренней почте менеджером по разработке мобильных приложений Арсением Добкиным.
Да, у нас, наконец, появилось собственное мобильное приложение для iOS (iPad и iPhone). Пока оно ограничено по функционалу и дает главным образом доступ к новостным материалам сайта, но в течение, максимум, полугода обрастет дополнительными сервисами: поиском по вкладам и кредитам, а также актуальной базой банковских отделений по всей России.
Кроме того, не прекращается работа по усовершенствованию приложения – незначительные доработки будут вноситься на ходу и будут доступны через регулярные обновления версии. Параллельно начинаем разработку приложения для Android. Жизнь не стоит на месте…
Установить приложение можно по ссылке.
Комментарии 23
Именно в таком порядке работаем и мы.
По этой причине и не обновлял давно, до сих пор на ипаде 5.1 установлена...
Вот, жду, когда Сеня для неё допилит, установить хоть, глянуть