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Банки.ру теперь и в iPhone

18.02.2013 15:25 23 2 885 просмотров
«Это маленький шаг для меня и огромный скачок для Банки.ру». С этих перефразированных слов астронавта Нила Армстронга начинается письмо, разосланное сегодня по внутренней почте менеджером по разработке мобильных приложений Арсением Добкиным.

Да, у нас, наконец, появилось собственное мобильное приложение для iOS (iPad и iPhone). Пока оно ограничено по функционалу и дает главным образом доступ к новостным материалам сайта, но в течение, максимум, полугода обрастет дополнительными сервисами: поиском по вкладам и кредитам, а также актуальной базой банковских отделений по всей России.

Кроме того, не прекращается работа по усовершенствованию приложения – незначительные доработки будут вноситься на ходу и будут доступны через регулярные обновления версии. Параллельно начинаем разработку приложения для Android. Жизнь не стоит на месте…

Установить приложение можно по ссылке.

Комментарии 23

dase  (dase)
#
Аудитория Android в 3 раза выше чем iOS. Не логично начинать разрабатывать приложение под Android последним в списке приоритетов smile;)
Ca$h_man  (Ca$h_man)
#
Зато менее денежная
Арсений Добкин  (Arseniy.Dobkin)
#
На самом деле, если судить по аудитории Банков.ру, то среди мобильников лидируют как раз iOS устройства, затем Android и потом WP.
Именно в таком порядке работаем и мы.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Я вот тоже хотела спросить про смартфоны с Android. Они чем провинились? smile:)
Роман  (1001126)
#
Прост iOS пользуются крутые пацаны, а не всякая школота на андроидах! smile:D smile:o
Андрей  (Собакевич)
#
Ага, и разводятся они легче.
Максим Филин  (maximfilin)
#
Курс верный и это радует, но хотелось бы попросить о замене плеера для размещения видео на более iOS дружелюбный, читай HTML5, иначе смотреть видео на iPad приходится через танцы с бубном.
DimaMar  (DimaMar)
#
А Банки.ру все развивается. Молодцы!
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Активно потестил сегодня приложение - багов еще много, это минус. Но мы их все поправим - это плюс. У нас есть отдельная команда, занимающая только мобильными приложениями, поэтому правки и дополнительный функционал не заставят себя ждать.
В  (Cheerokee)
#
ох уж эти мне яблоки!.. Думаете большинство вашей аудитории их имеет? ибо ставить приложение чтобы зайти пару раз никто не будет, а постоянная аудитория вряд ли вся на айфонах
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
В данном случае мы думаем не про большинство, а про меньшинство. Как мы думаем о первой группе посетителей, в следующем посте. smile:)
Андрей  (Собакевич)
#
Это правильно, яблочники должны страдать. Но почему сделали приложение только для последней версии оси, она же глючная? Я из-за этого не обновлял систему на ойпаде жены.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Потому что люди все равно ее установят, вне зависимости от того, глючная она или нет. Смысл разрабатывать для старой версии? Мне тоже Windows XP нравился больше, но пришлось перейти на его современный аналог. Кстати, как раз сегодня Apple выпустил обновление системы - может часть багов уйдет. Заметил, что после того, как я установил "шестерку", мой мобильный стал разряжаться в два раза быстрее, несмотря на то, что я отключил все дополнительные приблуды, какие только нашел. По этой причине жене обновлять тоже не стал.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Заметил, что после того, как я установил "шестерку", мой мобильный стал разряжаться в два раза быстрее, несмотря на то, что я отключил все дополнительные приблуды, какие только нашел. По этой причине жене обновлять тоже не стал.

По этой причине и не обновлял давно, до сих пор на ипаде 5.1 установлена...
Вот, жду, когда Сеня для неё допилит, установить хоть, глянуть
Pennywice  (Pennywice)
#
По необходимости захожу с айфона на банки.ру и без специального приложения. Просто через браузер. Не совсем удобно, конечно, но зато все функции доступны на 100 процентов.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Аналогично. Но новости через приложение получать удобно. Постепенно наполним его различными сервисами, тогда можно будет говорить о более-менее полноценной замене сайту.
Ca$h_man  (Ca$h_man)
#
Ура! Наконец то и на Android вышла! smile:ura:
Dmitry G.  (Timoff)
#
а в приложении, либо я не нашел, либо этого нет, нельзя писать в блог(((( smile8)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Да, из приложения в блог писать действительно нельзя - соответствующий функционал там не предусмотрен, и я не уверен, что он там нужен. В блог можно написать, зайдя на мобильную версию сайта.
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