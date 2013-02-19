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Веселые картинки

19.02.2013 11:15 28 3 373 просмотра
Обновили еще один «якорный» раздел Банки.ру – «Кредитные карты». Аскетичная версия образца 2006 года ушла в историю. Новый раздел «делают» картинки – изображения многочисленных кредитных карт. Плюс добавлена ставшая уже традиционной для Банки.ру экспертиза по банковским продуктам – плюсы и скрытые минусы каждого предложения. Расширилась география, появились поля с новой информацией и еще много-много всего.

Пользуйтесь, тестируйте, высказывайте свои замечания. Благо пара апгрейдов раздела до его финальной сдачи обязательно последует.

Что меня еще радует в этой истории. Во-первых, что нашли применение разделу «Дизайн пластиковых карт», в котором собраны несколько тысяч изображений банковского пластика. Картинки в каталог транслируются именно из него. Получается, что «Дизайн карт» делали не зря, хотя в свое время не очень понимали, зачем. Во-вторых, скорость разработки: на перезапуск «Кредитных карт» нам потребовалось всего 5 недель. Для сравнения «Потребительские кредиты» мы обновляли около года. Почувствуйте
разницу. Я точно почувствовал. : )

Низкий поклон группе разработки, продуктовым менеджерам, и всем-всем-всем, кто работает над этим проектом.

Спонсорские ссылки:
Главная страница раздела
Каталог кредитных карт

Комментарии 28

Игорь Пустошило  (Pif)
#
Посмотрел раздел "Заявки онлайн". Судя по количеству поданных заявок на разные карты, основную аудиторию портала составляют топ-менеджеры различных компаний и олигархи.
smile:o
В  (Cheerokee)
#
Цитата
основную аудиторию портала составляют топ-менеджеры различных компаний и олигархи

основную аудиторию подающих заявки на кредитные карты составляют так называемые СУ smile:angel:
Игорь Пустошило  (Pif)
#
А в поиске очень сильно не хватает фильтра по наличию микропроцессорного чипа.
Александр Сергеев  (sergeevalex)
#
Ну раз уж тут народ с предложениями, то и я со всеми smile:D
При выборе банка надо добавить сортировку, а то от А до Я - мелковатый уровень. Добавьте свои рейтинги, капитал, активы, банкоматы. Это базово.
---
А вообще - поздравляю!!!!
Александр Сергеев  (sergeevalex)
#
Именно про карты. Зелёненький такой, в смысле серенький, под зелёненьким smile:D . Мне ж важно где я с карты наличные, к примеру, сниму, а не то, что на ней энгри бёрдз. Потому и хотелось бы в первую очередь увидеть предложения банков с максимально широкой сетью АТМ.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Принято. Учтем в будущем. Но произойдет это не сразу, а после того, как мы переделаем блок с выводом отделений и банкоматов банков. Уже в работе, но проект глобальный, а потому не быстрый. Тогда можно будет добавить поле с сетью банкоматов и возможностью сортировки по нему. Важное замечание, спасибо. А пока выбираем между энгри бердз и ежиками. smile:)
Mephistophilus  (Desperado17)
#
эх очень сильно не хватает такого фильтра
при выборе КК smile:shuffle:
Igor503  (Igor503)
#
А что за «MasterCard World Signia» от Авангада? Её нет ни на странице заявки, ни на сайте Авангарда. smile:) "Бесплатные карты" - это просто жесть. За 30 000. smile:D

"MasterCard World Elite" нет на странице заявки.
Дина Орлова  (Ursula787)
#
Игорь, спасибо.
Информацию о карте World Signia уберем. на дату актуализации (23 января) информация о данной карте на сайте Авангарда была представлена.
В разделе "Бесплатные карты" будут показаны карты с бесплатным выпуском и первым годом обслуживания. Об ошибке знаем, работаем над исправлением.
Igor503  (Igor503)
#
http://www.banki.ru/products/creditcards/ без залогина даёт ошибку "HTTP 500 (Internal Server Error): При попытке сервера выполнить запрос возникла неожиданная ситуация".
В  (Cheerokee)
#
Не знаю конечно насколько актуально для Москвы "выдача в день обращения", "без прописки", "процентная ставка" и т.п. smile:D
Лично я хотел бы видеть возможность выбора карт с функцией cashback, с бесплатными страховками и прочими "плюшками" в комплекте. smile;)
петр петров  (100$*)
#
Cheerokee:
Лично я хотел бы видеть возможность выбора карт с функцией cashback, с бесплатными страховками и прочими "плюшками" в комплекте.

Согласен, хочется видеть так-же и доходные карты банков. Где бы я мог хранить свои деньги под % и иметь возможность их использовать в любое время.
anatolius  (anatolius)
#
В Чебоксарах банк Авангард присутствует, а в списке его почему-то нет.
Екатерина Пешкова  (Campanita)
#
anatolius,
у банка Авангард нет расширенной визитной карточки на нашем портале, а также нет регионального филиала в г. Чебоксары. Поэтому он показывается в поиске только в регионе регистрации его головного офиса, т.е. в Москве.
anatolius  (anatolius)
#
Но карты же там выдают.
Daniel  (reticolo)
#
В "Обсуждение кредитных карт" при нажатии на последнее сообщение форума, выбрасывает на первую страницу ветки, а не на последний пост. Неудобно. И хотелось бы видеть, кто именно дал комментарий. Можно это исправить? smile:oops:
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
А можно ссылку? Что-то не могу повторить у себя подобный сценарий.
Daniel  (reticolo)
#
Вот здесь в самом низу есть "Обсуждение кредитных карт"http://www.banki.ru/products/creditcards/, вот там, если нажать на последний комент, то по ссылке выбрасывает на первый.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Странно. Я там вообще не вижу последнего коммента. Есть тема, есть количество сообщений. Все. Будет странно, если при клике на тему переход сразу в конец обсуждения будет.
Daniel  (reticolo)
#
Вот, например, в разделе "Вклады"http://www.banki.ru/products/deposits/ тоже в самом низу, где форум, если кликнуть на последний комент, то сразу на него и переходишь, а в разделе "Крединые карты" такого нет, там нажимаешь на последний комент, выбрасывает на начало ветки, а не на последний пост как во вкладах. Если при клике на тему, то да, всё правильно, переход на начало обсуждения.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Если вы заметили, там другой формат анонса форума. В последнем - в кредитных картах - дело, увы, обстоит именно так.
Daniel  (reticolo)
#
Аа ясно теперь, вот я и говорю, что неудобно стало.
Daniel  (reticolo)
#
smile:yep:
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