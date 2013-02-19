Веселые картинки

Обновили еще один «якорный» раздел Банки.ру – «Кредитные карты». Аскетичная версия образца 2006 года ушла в историю. Новый раздел «делают» картинки – изображения многочисленных кредитных карт. Плюс добавлена ставшая уже традиционной для Банки.ру экспертиза по банковским продуктам – плюсы и скрытые минусы каждого предложения. Расширилась география, появились поля с новой информацией и еще много-много всего.
Пользуйтесь, тестируйте, высказывайте свои замечания. Благо пара апгрейдов раздела до его финальной сдачи обязательно последует.
Что меня еще радует в этой истории. Во-первых, что нашли применение разделу «Дизайн пластиковых карт», в котором собраны несколько тысяч изображений банковского пластика. Картинки в каталог транслируются именно из него. Получается, что «Дизайн карт» делали не зря, хотя в свое время не очень понимали, зачем. Во-вторых, скорость разработки: на перезапуск «Кредитных карт» нам потребовалось всего 5 недель. Для сравнения «Потребительские кредиты» мы обновляли около года. Почувствуйте
разницу. Я точно почувствовал. : )
Низкий поклон группе разработки, продуктовым менеджерам, и всем-всем-всем, кто работает над этим проектом.
Спонсорские ссылки:
Главная страница раздела
Каталог кредитных карт
Комментарии 28
основную аудиторию подающих заявки на кредитные карты составляют так называемые СУ
При выборе банка надо добавить сортировку, а то от А до Я - мелковатый уровень. Добавьте свои рейтинги, капитал, активы, банкоматы. Это базово.
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А вообще - поздравляю!!!!
http://www.banki.ru/banks/moscow/
при выборе КК
"MasterCard World Elite" нет на странице заявки.
Информацию о карте World Signia уберем. на дату актуализации (23 января) информация о данной карте на сайте Авангарда была представлена.
В разделе "Бесплатные карты" будут показаны карты с бесплатным выпуском и первым годом обслуживания. Об ошибке знаем, работаем над исправлением.
Лично я хотел бы видеть возможность выбора карт с функцией cashback, с бесплатными страховками и прочими "плюшками" в комплекте.
Лично я хотел бы видеть возможность выбора карт с функцией cashback, с бесплатными страховками и прочими "плюшками" в комплекте.
Согласен, хочется видеть так-же и доходные карты банков. Где бы я мог хранить свои деньги под % и иметь возможность их использовать в любое время.
у банка Авангард нет расширенной визитной карточки на нашем портале, а также нет регионального филиала в г. Чебоксары. Поэтому он показывается в поиске только в регионе регистрации его головного офиса, т.е. в Москве.