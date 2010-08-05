Вход
Профиль Блог Лента Активность

100 млн долларов на финансовую грамотность

05.08.2010 15:45 43 1 850 просмотров
Каждый раз, когда я встречаю в прессе новости о планах по повышению финансовой грамотности населения, меня охватывает легкое беспокойство. Я даже не до конца понимаю источник этого беспокойства. Вроде бы и цель благая, и люди, которые под ней подписываются, - достойные и уважаемые, но ощущение какой-то аферы не покидает.

Сегодня вот прочитал в «Ведомостях» со ссылкой на замминистра финансов Сергея Сторчака, что «Минфин планирует запустить общенациональную программу финансового образования населения России стоимостью более 100 млн долларов». Под нее даже привлекут заем Всемирного банка.

В последний раз госбюджеты на финансовую грамотность выделялись в 2008 году. Точную цифру не помню, но по-моему речь шла о 3 миллионах долларов (могу ошибаться). С помпой была организована пресс-конференция в «Интерфаксе», на которой представители Минфина презентовали сайт «Азбука финансов». Он и должен был стать венцом программы. Сайт работает и сегодня – даю на него ссылку. Посещаемость сайта – 278 человек в день. Безусловно, это лучше чем ничего, но, согласитесь, на бюджеты в миллионы долларов можно было сделать что-то более основательное.

Наверное, это понимают и в Минфине, раз выделяют на дополнительное финансовое образование соотечественников аж 100 миллионов долларов. Это большие деньги. Это очень большие деньги. За них, поверьте, можно купить все банковские сайты Рунета, заточить их под цели Минфина и еще миллионов 75 останется. Но это же не интересно. Гораздо интереснее поучаствовать в дележе такого лакомого бюджета.

Так получилось, что сайт Банки.ру без всяких программ и грантов несет миссию повышения финансовой грамотности. Так действительно получилось – я даже не уверен, что такая цель нами закладывалась изначально. Но сегодня мы площадка №1 в банковском Интернете, куда в поисках информации по банкам и финансам и ответов на свои вопросы ежедневно заходят порядка 60 тыс. человек. Но к нам с предложением поучаствовать в программе никто не обращается. И меня это не удивляет. Это же Россия…

Комментарии 43

Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
Думаю, скорее это очередная кормушка для взяточников под грифом "все для народа". Соглашусь, что 100 млн долларов уж очень много smile:!: Финансово грамотными население становится преимущественно на основе своего печального опыта (а может и не совсем печального, но неприятного) общения с банком... дей-но, это же Россия smile:)
Елка К  (Elin)
#
Странно, очень странно... Что совсем-совсем никто не обращается?

А ИФП тоже не обращался? (он есть в партнерах Азбуке финансов)
Валерий ***  (direc)
#
А уж не тот ли это приснопамятный Сторчак?
Его уже отпустили что ли? smile:o
И он сразу взял быка за рога - "освоить" 100 млн.. Ну так.. столько времени было упущено...
Валерий ***  (direc)
#
И вообще.. мелковата программка... 100 млн. несчастных...
Вон "фильтры Петрика"... На миллиарды тянет... И тоже "достойные и уважаемые" люди подписались... Грызлов, например... А сам фильтр вообще называется "Сергей Кужульгетович Шойгу".. Кто скажет, что это недостойные люди, пусть первым бросит в меня камень...
Одно только смущает - академики говорят, что это профанация... завидуют наверное гению Петрику
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Фильтры это вообще песня. Я просто плакал от умиления.
Валерий ***  (direc)
#
А каков размах с эими "фильтрами"? А какой масштаб?
А Вы ту про каких-то несчастных 100 млн. долларов...
Да этим "достойным" людям и в ресторацию-то с такой суммой, наверное, сходить и то стрёмно... smile:D
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Но к нам с предложением поучаствовать в программе никто не обращается. И меня это не удивляет. Это же Россия…

Так если гора не идёт к Магомету, то Магомету походить вокруг горы? Предложите общественности свой план распи..(ой, хотел написать расходования)заветных 100 лямов, организуйте на сайте конкурс на ту же тему, соберите инициативную группу по обращению к президенту с просьбой о создании общественно-наблюдательного совета для контроля расходования этих денег.. smile:idea:
Скажете нет шансов на успех, это всё равно, что биться головой об стену.. smile:cry: Согласен, но тогда и стенать нет смысла..
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Но тогда и стенать нет смысла ========= Да никто и не стонет. Все мы взрослые люди и все всё понимаем - у нас свой бизнес, у них свой. Надо было просто о чем-то в блоге написать... smile:)
Костя  (Kosty)
#
Гос. программы обсуждать даже не хочется, потому что всегда, где есть слово «Бюджет РФ» заем Всемирного банка, там сразу всплывают ассоциации, коррупция, воровство, чиновники.
А вот фин. Грамотность это другое smile:)
С одной стороны это хорошо повышать фин. грамотность. Потому что меня лично коробят заявления не которых форумчян в стиле "что мешает банкам понизить ставки - жадность? религия?" и так думает половина народу не понимая, что под процентной ставкой зашиты вполне конкретные цифры, и что ниже 18%-19% (кредит наличными) ставка просто физически ниже не может быть, сейчас. Я даже хотел объяснить, из чего состоит % ставка, но потом подумал, а зачем? Пусть лучше клиент думает, что жадные банкиры дерут с него втридорога, но когда он идет в банк за кредитом или услугой, он как ягненок подписывает все бумаги и пискнуть не успевает, как его обкрутят и навесят порой ненужные сервисы и услуги. Зло не кредит, а доп. услуги именно они обидны, и от этого идет негатив, в общем, о кредитовании, хотя кредитование вполне не плохая вещь. В общем совет, выбирайте правильный банк в рейтинге banki.ru, читайте договора, спрашивайте ПСК и есть ли доп. комиссии и в каком размере.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
В мае месяце сего года,Сторчак предложил вообще запретить экспресс-кредитование в России.Тогда вопрос напрашивается.
Какую юридическую грамотность хотят повысить у населения на 100 млн долларов,и для чего?
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
P.S Финансовую грамотность населения.
Дмитрий  (asd1979)
#
Хорошо же сайт банки ру заботиться о финансовой грамотности населения smile:!: smile:D Например,в блоге Сергея Гирина пообсуждали эту тему и разошлись ничего не решив.Образовательной информации на сайте маловато.
Alpinter  (Alpinter)
#
Частично согласен с asd1979.
Редактор, вы не планировали создать на сайте что-то наподобие википедии по финансовым и экономическим понятиям?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Словарь по финансовым и экономическим терминам запустим через неделю-две. Википедию тоже хочется сделать в среднесрочной перспективе.
@mike  (@mike)
#
Филипп, мы начинали на Вкладчике собирать вики. Где-то в кеше интернета даже можно найти. Как появится - можно будет уже собранное перенести.

@.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
А собственно кому она нужна - финграмота населения?
Банкам? Скорее нет, с грамотея какую маржу поимеешь, да и за ту попотеть придётся smile:cry:
Государству? Тоже не нужна, какой же финграмотей понесёт денюшку в сбер под 5% когда в том же "Российском капитале" (кстати более государственный, чем сбер и втб, так как 99.9% акций владеет АСВ)получит 10,5% с капитализацией и сохранением процента при досрочном изъятии? smile8)
Населению? Опять в молоко, кто хотел, давно спонтанно офинграмотился, а прочим это строго противопоказано, для них это сравнимо с экскурсией на колбасный завод и лицезрением легендарных крыс, перемалываемых мясорубкой вместе с соей, костями и прочими "мясопродуктами". Но эдак народ останется без бытовой техники, автотазов,ньюхрущоб по цене апартаментов в Майами и грустно пойдёт скупать сахар для самогоноварения, не желая кормить алкобаронов и алчное государство. А это уже цирроз и последующее вымирание автохтонного населения smile:cry:
Нет,уважаемые чиновники минфина! Поскорее распилите злосчастные сто лямов, иначе гибель русского народа неизбежна smile:!:
Сергей Попов  (sonnert)
#
Но сегодня мы площадка №1 в банковском Интернете, куда в поисках информации по банкам и финансам и ответов на свои вопросы ежедневно заходят порядка 60 тыс. человек. Но к нам с предложением поучаствовать в программе никто не обращается. И меня это не удивляет. Это же Россия…
А меня не удивляет. Прав АСД, Гирин уже об этом писал. Мало кому из ваших 60 тыщ грамота нужна. Не хотят за свои финрешенияя отвечать...
А Банкир.ру хотя бы по Форуму профессионалов - специалистов побогаче
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
А Банкир.ру хотя бы по Форуму профессионалов - специалистов побогаче

А что здесь, на банки.ру, не так для профессионалов?
Сергей Попов  (sonnert)
#
Еще раз повторю - Форум побогаче специалистами-банкирами. Не сайт вообще, а место, где можно поговрить без риска получить "а банкиры - жирные (с)коты..." и т.д. Язык профессиональный немного другой при обсуждении темы.
На Банки. ру для "профессионального" общения отведено 4 раздела, если не ошибаюсь. IT, налоги, что-то ещё и прочее. Подразумевается, что раздел по банковским операциям для "непрофессионального общения", а обмена мнениями клиентов между собой. К сожалению, "финансовой грамоты" это не добавляет

Цитата
На банки.ру есть все, не надо лениться искать

Согласен, лениться не надо, но сайт, называющий себя №1 не должен заставлять кого-то искать, он должен быть удобен для поиска. Хотя, это моё личное мнение.

Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
Еще раз повторю - Форум побогаче специалистами-банкирами.

А зачем повторять? Вопрос-то в другом: что здесь неверно организовано?

Цитата
На Банки. ру для "профессионального" общения отведено 4 раздела

Надо увеличить число разделов на форуме? Каких разделов не зватает?
Сергей Попов  (sonnert)
#
Вы - творец сайта или просто поговорить? Если в самом деле интересует моё виденье (повторюсь, именно моё), давайте через личку. Просто отвечатьна вопросы "а тебе чё не ндравица" не хочу.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Сережа, вы адекватны? Вы второй раз мой прямой вопрос пытаетесь переиначить, ищите какой-то подтекст. Если бы у меня была нужда вас поддеть или над вами поглумицца, то я уж как минимум смайлк какой-нибудь воткнул, раз уж интернет интонации не передает. Я же вас спрашивал с расчетом узнать правильный ответ.

Цитата
Просто отвечатьна вопросы "а тебе чё не ндравица" не хочу.

Этой фразы вкупе с предыдущим ответом дали мне понять, что Вы не знаете ответа, поэтому ответить не можете. На самом деле это нормально - вы же не развивали такие сайты, не правда ли?! smile8)
Сергей Попов  (sonnert)
#
Слушай, не хочу на твой язык переходить. Всё нравится - читай. Я считаю сайт неудобным. В том числе и потому, что хамла всякого полно.
Цитата
На самом деле это нормально - вы же не развивали такие сайты, не правда ли?!

у меня другая работа, СерЁжа. Я думал, что это место для специалистов - банкиров. Незачем мне для этого свой сайт создавать. Ещё раз скажу - самому нравится - пользуй. Но до №1 как-то, спорно. Извини, ошибся
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Почему спорно? Номер один - не номер один определяется по количеству посетителей. Это единственный более-менее объективный показатель.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Согласен со всем. На Банкире действительно более профессиональная аудитория, и это неудивительно: он изначально создавался для банкиров, мы же ориентировались на клиентов. И только со временем доля сотрудников бвнков стала расти. Эта аудитория нам очень интересна и в ближайшее время - в течение года - мы предложим ей удобный формат общения. То же могу сказать про удобство поска на сайте - уже не в первый раз слышу, что нужную информацию на сайте трудно найти. Есть такая проблема и мы знаем ее решение. Собственно, именно для развития сайта мы и привлекали средства инвестора. Потерпите немного. Уверяю вас, в ближайший год мы предложим много нового и интересного.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
Эта аудитория нам очень интересна и в ближайшее время - в течение года - мы предложим ей удобный формат общения.

Филипп, ты про технические решения? Если да, то этого мало. Люди в своей массе консервативны. Если исходить из того, что ты расчитываешь завоевать не только тех профи, которые сейчас не "сидят" на конкурирующих ресурсах, но и сделать так, чтобы пришли профи, которые привыкли общаться на иных площадках, то нужно перемещать лидеров. Остальное я тебе чиркану мылом.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Прочитав посетителей сайта, уже решил выйти отсюда надолго, но увидел, что Редактор, всё-таки понимает о чём речь. Согласен ждать и терпеть. Желаю, чтобы у Вашей команды всё получилось.
Ещё раз повторюсь, что искать непросто, я так и не нашел на сайте "Цель проекта", его команду... Отсюда и разговор на разных языках. smile:(

Цитата
Эта аудитория нам очень интересна и в ближайшее время - в течение года - мы предложим ей удобный формат общения. То же могу сказать про удобство поска на сайте - уже не в первый раз слышу, что нужную информацию на сайте трудно найти

А это товарищу Коновалову передайте персонально. Только осторожно...
Марина (mashen)  (mashen)
#
Вы считаете, что общение банковским работником повысит фин.грамотность клиента? Не уверена. Банк может просветить о нюансах управления банковскими активами, но к чему мне это? Финансовая грамотность в данном контексте имеет утилитарную цель - как максимально выгодно распорядиться ЛИЧНЫМИ средствами. Боюсь, что в этой проблеме банковский сотрудник в общей массе разбирается не лучше юриста, строителя или гастарбайтера.
Алексей Борякин  (Brein)
#
1. А кто решил, что наше население финансово не грамотно?
2. Когда звучат предложения такого типа - обидно за Россию. Сторчак и Дворкович считают всех неграмотными, а сами то очень продвинулись?
3. Наверно основной задачей этой программы будет рассказать как хороши ПИФы, чтобы отнять у населения ещё денег и окупить 100 млн.
4. Спасибо Редактору, спасибо Банки.ру что образовывают нас!!!!
Марина (mashen)  (mashen)
#
А кто сказал, что будет ликбез по типу 20-х годов?
Может, в школах дисциплину введут, программу познавательную по ТВ, да мало ли. Когда во время кризиса падали индексы, Жванецкий даже шутил: "Какие-то странные буквы, цифры, о чем речь?"

На банки.ру есть все, не надо лениться искать.

Кстати, речь пока идет о планах программы, не факт, что к администрации портала не обратятся с предложением. Но если речь пойдет о промоушне какой-нить госконцепции, типа "все на депозиты в рублях" - не хотелось бы, чтобы банки.ру в этом участвовал.
Странно, что под проект выделяют ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА, это символизирует. Кризис, казалось, даже самых последних невежд отвадил от ненужных кредитов.
@mike  (@mike)
#
Цитата
На банки.ру есть все, не надо лениться искать.

Плюс очень много. Информации в сети вообще и на "Банках" особенно предостаточно. И людей, у которых можно спросить совета, тоже немало. Кто хочет - найдёт или если не находится - спросит. Ну а кто не хочет - те и при наличии программы останутся безграмотными. Но - некоторые будут ходить и нудеть "ну научите нас... почему нас никто не учит smile:?: smile:?: ".

P.S. А ещё говорят, что у нас в финансах, управлении государством и футболе разбирается чуть ли не каждый. smile:D

@.
альберт зайдуллин  (trast)
#
20 процентов населения уже научено smile:D банки постарались сами за счет клиента smile:nunu:
Сергей Попов  (sonnert)
#
Нет, Альберт, к сожалению, не всё так смешно. Население учат регулярно. Только на моём веку, не считая "военных облигаций" , послевоенных и т.д. Новейшая история, начиная с облигаций на автомобили, компьютеры, что-то ещё, через вклады в Сбере 91-92 года, МММ, Властелина, Хопер, РДС и т.д., зацепив ваучеры, а позже и "кредитный бум". Самое важное во всем этом, что всегда кто-то виноват. Если начало с облигациями, вкладами Сбера, действительно, трудно было предположить обман, то дальнейшие уроки прошли впустую. 100 млн. не помогут smile:(
Елка К  (Elin)
#
2@mike
+100%
Ищущий - да найдет.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
мда, Филипп. что тут скажешь, если даже я понимаю, что так как они хотят, эту благую программу не выполнить. И ведь уже "выполняли", ФСФР как-то бралось за идею, а результатов как не было, так и нет. Теперь Минфин. А Всембанк да, с удовольствием дает на это деньги, и не только займ, он до некоторой степени в безвозмездное пользование на это готов дать и даст ведь, на очередное освоение то бишь smile:D впрочем, это не уникальность РФ, во Всемирном тоже те еще осваивальщики имеются...
Дмитрий  (asd1979)
#
Все о чем писал Сергей Гирин в своем блоге, на портала банки ру не реализовано smile:!: Его идея должна быть реализована как он предложил.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Должна быть, кто спорит? Идея хорошая, но реализовать ее непросто.
sotnik  (sotnik)
#
Основы фин.грамотности на мой взгляд надо давать в школе, институте и в семье...
а сейчас какой толк будет если я приду рабочему у которого 2-3 кредита, семья и тд... и начну ему рассказывать про основы инвестирования, ПИФы, личный фин.план и тд... smile:), ему по сути жить негде, т.к. квартира съемная, ипотека дорогая и т.д.. а я ему про фин.грамотность ... это так.. думаю касательно всей основной страны..
хотя идея не плоха...
Марина (mashen)  (mashen)
#
Да не носили МММ и кредиты массовый характер. Один кредитчик с 5 кредитами делает статистику в группе 10 человек - 50%.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Ну ребята, смешно все это. На мой взгляд, если человеку интересна тема (финансы, кредиты в конкретном случае), так он сам это изучит, и не нужны никакие миллионы для повышения так называемой финансовой грамотности. Но как практика показывает (я читала как то лекции на эконом факультете МЭСИ), что люди, дожившие до 40, а то и старше залазили в кабальные условия по кредитам, невнимательно читавши договора. Ну что тут сказать, сами виноваты наверное. Ведь никто не обязан с вами носиться, читать вроде всех учат в школе. А все эти миллионы, безусловно, просто способ отмывания, очередной...
дятел  (WoodMan)
#
вроде бы это уже кто то обсуждал
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения