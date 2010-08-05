100 млн долларов на финансовую грамотность

Каждый раз, когда я встречаю в прессе новости о планах по повышению финансовой грамотности населения, меня охватывает легкое беспокойство. Я даже не до конца понимаю источник этого беспокойства. Вроде бы и цель благая, и люди, которые под ней подписываются, - достойные и уважаемые, но ощущение какой-то аферы не покидает.
Сегодня вот прочитал в «Ведомостях» со ссылкой на замминистра финансов Сергея Сторчака, что «Минфин планирует запустить общенациональную программу финансового образования населения России стоимостью более 100 млн долларов». Под нее даже привлекут заем Всемирного банка.
В последний раз госбюджеты на финансовую грамотность выделялись в 2008 году. Точную цифру не помню, но по-моему речь шла о 3 миллионах долларов (могу ошибаться). С помпой была организована пресс-конференция в «Интерфаксе», на которой представители Минфина презентовали сайт «Азбука финансов». Он и должен был стать венцом программы. Сайт работает и сегодня – даю на него ссылку. Посещаемость сайта – 278 человек в день. Безусловно, это лучше чем ничего, но, согласитесь, на бюджеты в миллионы долларов можно было сделать что-то более основательное.
Наверное, это понимают и в Минфине, раз выделяют на дополнительное финансовое образование соотечественников аж 100 миллионов долларов. Это большие деньги. Это очень большие деньги. За них, поверьте, можно купить все банковские сайты Рунета, заточить их под цели Минфина и еще миллионов 75 останется. Но это же не интересно. Гораздо интереснее поучаствовать в дележе такого лакомого бюджета.
Так получилось, что сайт Банки.ру без всяких программ и грантов несет миссию повышения финансовой грамотности. Так действительно получилось – я даже не уверен, что такая цель нами закладывалась изначально. Но сегодня мы площадка №1 в банковском Интернете, куда в поисках информации по банкам и финансам и ответов на свои вопросы ежедневно заходят порядка 60 тыс. человек. Но к нам с предложением поучаствовать в программе никто не обращается. И меня это не удивляет. Это же Россия…
Комментарии 43
А ИФП тоже не обращался? (он есть в партнерах Азбуке финансов)
Его уже отпустили что ли?
И он сразу взял быка за рога - "освоить" 100 млн.. Ну так.. столько времени было упущено...
Вон "фильтры Петрика"... На миллиарды тянет... И тоже "достойные и уважаемые" люди подписались... Грызлов, например... А сам фильтр вообще называется "Сергей Кужульгетович Шойгу".. Кто скажет, что это недостойные люди, пусть первым бросит в меня камень...
Одно только смущает - академики говорят, что это профанация... завидуют наверное гению Петрику
А Вы ту про каких-то несчастных 100 млн. долларов...
Да этим "достойным" людям и в ресторацию-то с такой суммой, наверное, сходить и то стрёмно...
Так если гора не идёт к Магомету, то Магомету походить вокруг горы? Предложите общественности свой план распи..(ой, хотел написать расходования)заветных 100 лямов, организуйте на сайте конкурс на ту же тему, соберите инициативную группу по обращению к президенту с просьбой о создании общественно-наблюдательного совета для контроля расходования этих денег..
Скажете нет шансов на успех, это всё равно, что биться головой об стену.. Согласен, но тогда и стенать нет смысла..
А вот фин. Грамотность это другое
С одной стороны это хорошо повышать фин. грамотность. Потому что меня лично коробят заявления не которых форумчян в стиле "что мешает банкам понизить ставки - жадность? религия?" и так думает половина народу не понимая, что под процентной ставкой зашиты вполне конкретные цифры, и что ниже 18%-19% (кредит наличными) ставка просто физически ниже не может быть, сейчас. Я даже хотел объяснить, из чего состоит % ставка, но потом подумал, а зачем? Пусть лучше клиент думает, что жадные банкиры дерут с него втридорога, но когда он идет в банк за кредитом или услугой, он как ягненок подписывает все бумаги и пискнуть не успевает, как его обкрутят и навесят порой ненужные сервисы и услуги. Зло не кредит, а доп. услуги именно они обидны, и от этого идет негатив, в общем, о кредитовании, хотя кредитование вполне не плохая вещь. В общем совет, выбирайте правильный банк в рейтинге banki.ru, читайте договора, спрашивайте ПСК и есть ли доп. комиссии и в каком размере.
Какую юридическую грамотность хотят повысить у населения на 100 млн долларов,и для чего?
Редактор, вы не планировали создать на сайте что-то наподобие википедии по финансовым и экономическим понятиям?
@.
Банкам? Скорее нет, с грамотея какую маржу поимеешь, да и за ту попотеть придётся
Государству? Тоже не нужна, какой же финграмотей понесёт денюшку в сбер под 5% когда в том же "Российском капитале" (кстати более государственный, чем сбер и втб, так как 99.9% акций владеет АСВ)получит 10,5% с капитализацией и сохранением процента при досрочном изъятии?
Населению? Опять в молоко, кто хотел, давно спонтанно офинграмотился, а прочим это строго противопоказано, для них это сравнимо с экскурсией на колбасный завод и лицезрением легендарных крыс, перемалываемых мясорубкой вместе с соей, костями и прочими "мясопродуктами". Но эдак народ останется без бытовой техники, автотазов,ньюхрущоб по цене апартаментов в Майами и грустно пойдёт скупать сахар для самогоноварения, не желая кормить алкобаронов и алчное государство. А это уже цирроз и последующее вымирание автохтонного населения
Нет,уважаемые чиновники минфина! Поскорее распилите злосчастные сто лямов, иначе гибель русского народа неизбежна
А меня не удивляет. Прав АСД, Гирин уже об этом писал. Мало кому из ваших 60 тыщ грамота нужна. Не хотят за свои финрешенияя отвечать...
А Банкир.ру хотя бы по Форуму профессионалов - специалистов побогаче
А что здесь, на банки.ру, не так для профессионалов?
На Банки. ру для "профессионального" общения отведено 4 раздела, если не ошибаюсь. IT, налоги, что-то ещё и прочее. Подразумевается, что раздел по банковским операциям для "непрофессионального общения", а обмена мнениями клиентов между собой. К сожалению, "финансовой грамоты" это не добавляет
Согласен, лениться не надо, но сайт, называющий себя №1 не должен заставлять кого-то искать, он должен быть удобен для поиска. Хотя, это моё личное мнение.
А зачем повторять? Вопрос-то в другом: что здесь неверно организовано?
Надо увеличить число разделов на форуме? Каких разделов не зватает?
Этой фразы вкупе с предыдущим ответом дали мне понять, что Вы не знаете ответа, поэтому ответить не можете. На самом деле это нормально - вы же не развивали такие сайты, не правда ли?!
у меня другая работа, СерЁжа. Я думал, что это место для специалистов - банкиров. Незачем мне для этого свой сайт создавать. Ещё раз скажу - самому нравится - пользуй. Но до №1 как-то, спорно. Извини, ошибся
Филипп, ты про технические решения? Если да, то этого мало. Люди в своей массе консервативны. Если исходить из того, что ты расчитываешь завоевать не только тех профи, которые сейчас не "сидят" на конкурирующих ресурсах, но и сделать так, чтобы пришли профи, которые привыкли общаться на иных площадках, то нужно перемещать лидеров. Остальное я тебе чиркану мылом.
Ещё раз повторюсь, что искать непросто, я так и не нашел на сайте "Цель проекта", его команду... Отсюда и разговор на разных языках.
А это товарищу Коновалову передайте персонально. Только осторожно...
2. Когда звучат предложения такого типа - обидно за Россию. Сторчак и Дворкович считают всех неграмотными, а сами то очень продвинулись?
3. Наверно основной задачей этой программы будет рассказать как хороши ПИФы, чтобы отнять у населения ещё денег и окупить 100 млн.
4. Спасибо Редактору, спасибо Банки.ру что образовывают нас!!!!
Может, в школах дисциплину введут, программу познавательную по ТВ, да мало ли. Когда во время кризиса падали индексы, Жванецкий даже шутил: "Какие-то странные буквы, цифры, о чем речь?"
На банки.ру есть все, не надо лениться искать.
Кстати, речь пока идет о планах программы, не факт, что к администрации портала не обратятся с предложением. Но если речь пойдет о промоушне какой-нить госконцепции, типа "все на депозиты в рублях" - не хотелось бы, чтобы банки.ру в этом участвовал.
Странно, что под проект выделяют ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА, это символизирует. Кризис, казалось, даже самых последних невежд отвадил от ненужных кредитов.
Плюс очень много. Информации в сети вообще и на "Банках" особенно предостаточно. И людей, у которых можно спросить совета, тоже немало. Кто хочет - найдёт или если не находится - спросит. Ну а кто не хочет - те и при наличии программы останутся безграмотными. Но - некоторые будут ходить и нудеть "ну научите нас... почему нас никто не учит ".
P.S. А ещё говорят, что у нас в финансах, управлении государством и футболе разбирается чуть ли не каждый.
@.
+100%
Ищущий - да найдет.
а сейчас какой толк будет если я приду рабочему у которого 2-3 кредита, семья и тд... и начну ему рассказывать про основы инвестирования, ПИФы, личный фин.план и тд... , ему по сути жить негде, т.к. квартира съемная, ипотека дорогая и т.д.. а я ему про фин.грамотность ... это так.. думаю касательно всей основной страны..
хотя идея не плоха...