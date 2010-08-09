Несколько слов о модерировании

В последнее время нам часто приходится расставаться с посетителями Банки.ру – кто-то из-за обиды уходит сам, кого-то отправляют в бан модераторы. Идет обычная жизнь Интернет-сообщества. На место забаненного пользователя приходят сотни новых и проект от этого вроде бы не страдает.
Но лично мне обидно. Тот, кто меня знает, не даст соврать, что я достаточно мягкий и лояльный по отношению к людям человек. Я не люблю ссориться, не люблю обижать кого бы то ни было. И политика модерирования, мне кажется, у нас соответствующая. За что мы можем отправить в бан? Прежде всего, за хамство и неуважение к другим посетителям. Вторая «статья» – сознательное распространение негативных слухов в отношении какого-то банка. В принципе всё.
Мне кажется, все просто и понятно. Но я не понимаю, почему люди умудряются нарушать эти правила – прежде всего, в отношении корректности сообщений. Обойдитесь без резкости, без оскорблений. Общайтесь с другими форумчанами ровно в той тональности, которую хотели бы слышать и в свой адрес. Неужели так сложно?
Тем не менее, каждую неделю кто-то из постоянных посетителей торжественно отправляется в бан и после этого не менее торжественно заявляет, что Банки.ру это оплот цензуры и т.п. И смешно, и обидно. Кто-то недавно заявил, что именно из-за цензуры собирается делать свой, альтернативный Банки.ру проект. Делайте, успехов вам. Но когда, дай Бог, на нем появятся посетители, которые начнут посылать друг друга в пешие походы, вам тоже придется браться за что-то тяжелое и наводить порядок.
А пока очень забавно и одновременно грустно чувствовать себя «тираном и душителем демократии».
Комментарии 336
Если ты видишь конкретные конфликты, которые этим алгоритмом не могут быть разрешены, то если ты приведешь такие примеры, то можно будет модифицировать предлагаемый алгоритм. Не зная примеров, создать хороший алгоритм разрешения споров вряд ли возможно.
Потом ты же сам признаешь, что у тебя тут достаточно все свободно и ограничений по большому счету немного. Я думаю, что 10 строчек на перечисление запретов тебе хватило бы.
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=rules
Изучите на досуге.
Или у Вас другое понятие о ХАМСТВЕ.
Вещи надо называть своими именами - либо "хамство", либо "внешне культурна".
А если идти Вашим путем "а по сути ... хамство" неизбежно возникнет вопрос - а судьи кто ? - и как суть определять ?
И уж если совсем честно, я бы тоже у многих ( может быть кроме Вас ) спросил - а в чём суть их блогов, что они хотят донести до людей и хотят ли хоть что-то услышать ( именно услышать ) в ответ - но это другая тема, мы не о том ...
И это называется хамством!? Я в шоке. Может вопрос не понравился? Ну не отвечайте. Считаете его оффтопиком - удалите/перенесите.
А он последовал, вроде, за это последнее выступление ...
А касаемо акционеров ( и прочих начальников ), я вот тоже не знал очень долго, что Вы владелец сайта и что ? вроде, было дело и в дискуссиии вступали ( хотя если б знал - может и не вступал ) ...
Все проще. Есть понятия оффтопика. Все, что оффтопик, то удаляется/переносится. Вопрос про смысл блогов был оффтопичен в той теме, а потому мог быть удален без ущерба для либерального имиджа сайта и/или блогера. Конечно, если администрация считает нужным, то за оффтопики можно и баны лепить. Главное, чтобы все об этом знали заранее.
Главное, не в том, что модеры кого-то пропустят, а в том, что вы сможете спокойно удалять/банить нарушителей, не переживая за свою репутацию достаточно мягких и лояльных по отношению к людям человеков.
Еще раз - речь ведётся о доступных для ВСЕХ, положенных "на бумагу" правилах, которые надо соблюдать ... все остальное от лукавого ... вот о чем мы ведём речь, именно это и есть СУТЬ всего.
У каждого своя степень ранимости.Кто определить,что человек своим высказыванием хотел нанести душевную травму пользователю?
Тогда уж надо службу дознания вводить на форуме.
В общем, если вам делают замечание, хотя вы может и не хотели обидеть-то человека, то я бы с таким обидчивым и общаться больше не захотел
а вот если я так буду цеплять: а кто вы такой vip, для кого вы вип и так далее и т.п. ну вам это врядли понравится.
Я за спор, в котором рождается истина, с умным человеком всегда приятно поспорить, даже если и проиграл в итоге, а просто подколы и цепляния на ровном месте...ни к чему это.
Это вообще все вышеизложенное мое личное имхо, конечно
Я этот эксгибиционизм на всю жизнь запомню. Даже не придал ему значения. А оказалось для кого-то страшное оскорбление, до сих пор последствия разгребаем.
Даааа ууууж!!!
Не понял, а БАНКИ.РУ безальтернативен? Или альтернативы тоже не устраивают?
Если так, то, конечно, создавать свой ресурс - это выход. Вспомнилось: рядом с Англией есть государство Силенд. Вся ее территория - это платформа в открытом море. Людей там, правда, мало, зато никто не диктует, как надо жить.
А, вообще, не надо разбрасываться посетителями!
О людях не жалей, те, кто константно провоцируют или просто создают нервную обстановку на форуме, ничего конструктивного, как правило, и не выкладывают на форуме
Извини, Филипп, что я о тебе тут в 3-ем лице
Это не хамство, это сообщение ложных сведений. За такое может следовать наказание со стороны Администрации форума.
asd1979, negoro не является сотрудником сайта, ничем мне не обязан и ничего не должен.
Я не знаю, чего он там пишет. Кинь что-ли ссылку почитать, где он пишет "с обидой и претензией". Может его пожалеть надо!
А про "как я могу", наверное, надо учиться. Я вот стараюсь. И мой богатейший опыт говорит, что быть над схваткой лучше, чем быть стороной конфликта.
Кстати, была в сети где-то статья на тему этапов, которые проходят интернет-сообщества. Там очень точно был описан этап становления, этап, когда "старички" создают закрытую касту, когда "старички" устают и многое другое. Проблемы всех сообществ одинаковые - нет смысла придумывать велосипед. Вряд ли смогу найти ту статью.
Сергей, спасибо, за то, что сформулировали то, что хотелось сказать, но не было слов ( да что слов - даже мыслей ).
1. Первый этап. Все болеют за свою фирму, активно что-то делают,
придумывают новые услуги, любят своих клиентов, искренне радуются каждой заработанной копеечке. Никаких конфликтов. Прибыль не очень большая, но стабильная, есть деньги на развитие. Этот этап заканчивается, когда фирма начинает набирать новых сотрудников. И наступает…
2. Второй этап.
Костяк фирмы продолжает жить по первому этапу, но новые сотрудники уже просто наемная сила, которым (за небольшим исключением) нет никакого дела до фирмы и ее проблем. 2 основные мысли, занимающие их в течение дня — «сколько осталось до зарплаты» и «почему не повышают». Некоторые, правда, ухитряются перейти в костяк фирмы за счет инициативы и личных качеств. Этот период достаточно долгий, конфликтов мало, увольняют только за явную тупость и непригодность. Прибыль большая, стабильная. Клиентов всё еще любят, прислушиваются к их мнению.
3. Проходит время, и наступает третий этап…
Костяк фирмы сделал уже практически всё, что можно сделать, придумал всё, что можно придумать. Т.е. создал завершенный инструмент, приносящий прибыль. Наемных сотрудников уже гораздо больше, чем старых. Руководство пытается сплотить коллектив, устраивая выезды на природу, совместные пьянки и т.п. Внешне всё красиво, руководство произносит тосты о дружном коллективе, дарит подарки на день рождения, дает премии, но внутри новых сотрудников уже идет грызня и дележ мест. Приходят новые начальники незнакомых секторов, приводят своих людей, увольняют старых, короче, локальные войны. Начинают уходить на новый места люди, начинавшие бизнес (им просто скучно). Клиентов уже не любят, они, гады, мешают отдыхать на рабочем месте.
4. Плавный переход в 4-ый этап.
Если нет финансовых кризисов, то внешне всё хорошо. Реклама на каждом углу, глобальные проекты. Руководство фирмы давно не пытается разобраться, что происходит в фирме и отдает управление в руки наемных сотрудников, определяя только глобальную политику фирмы и, в основном, отсиживается на курортах. Активное увольнение нормальных людей (из наемных), прием на работу забитых, не амбициозных на маленькую зарплату. Отделами и секторами управляют молодые манагеры, до этого торговавшие сникерсом и марсом. У них планы по привлечению клиентов и организации новых проектов. Справляющиеся прут вверх, менее удачливые идут продавать пищевые добавки (практически без переподготовки). Денег море, штат раздувается до размеров арендуемого помещения. Из старых сотрудников уже почти никого не осталось. На клиентов глубоко наплевать. Сотней больше, сотней меньше, финансовые показатели не страдают. Деньги вкладываются в новые проекты, офисы, технику, но управлять всем этим уже некому, на всех должностях сидят манагеры.
В итоге проекты реализованы от силы на 30% или, по причине не проработанности, заморожены.
5. Последний этап.
Не в смысле «последний перед крахом», а просто последний. Дальше никакого развития не происходит. Руководство устранилось от управления и начинает организовывать что-то в другой области или в политике. Инструмент, созданный для зарабатывания денег начинает устаревать, но восстановить его нет ни сил, ни знаний. Старые аналитики уже ушли, новые по объявлениям не приходят. Как следствие — полная заморозка по всем направлениям. Недоделанные проекты просто забываются или продаются на запчасти. В офисе пасется серое стадо, по телефонам невнятное бормотание «.. я сейчас вас соединю, может вам там подскажут…». Дотошные клиенты ругаются, вспоминают былое и потихоньку сматываются к тем, кто помоложе.
Клиентов меньше не становится, но денег у фирмы уже гораздо меньше.
Начинаются массовые сокращения сотрудников и отделов. Дальше возможны разные варианты, но в основном это продажа фирмы.
Как вы думаете, господа, на каком этапе сейчас Ваша компания?
Будем считать что САМОБАН ( надеюсь Вам хватит выдержки не отправлять меня в БАН за ... ну Вам виднее ... что) есть, кроме данного блога.
Уж извините если что не так - говорю, вроде, без хамства ( как мне кажется - а уж как Вам и вашим модераторам покажется - не знаю, я так и не понимаю, где Вами начерчена ГРАНЬ - боюсь и Вы сами не очень в курсе ), ну а уж про приятность общения - до сих пор не понимаю, как можно "приятно общаться", имея противоположные точки зрения на проблемы ...
Чуть позже - более развернуто, а пока соглашусь ( полностью ) с Сергеем Шаповаловым.
Не можете сделать, Филипп, так как он говорит - это Ваша проблема, делайте молча, и потихому съедайте недоработку, а иначе ... перекладываете ответственность "с больной головы на здоровую" ...
Для меня комфортно общаться с теми, кто конструктивен и неважно, что они занимают иную позицию. А вот неприятно общаться с теми, кто немотивированно безапелляционен и не допускает ни на секунду, что может ошибаться. С такими людьми, как правило, не получается обсуждения для поиска истины. В резульате каждая из сторон остается на своих позициях, но к этому примешивается какая-то досада. Вывод: люди, слушайте своих оппонентов и будьте готовы к тому, что вы можете ошибаться. Ошибка - это не позор.
Да пусть он остается при своем мнении - любое публичное обсуждение не только для двоих, остальные сделают выводы кто прав. А тереть "выступления" одного и таким образом пусть невольно выставлять "дураком" другого ... как-то это ... не ICE.
Что касается конкретных ситуаций с местным модерированием, то я не могу оценивать их заочно. Как показывает практика, стороны склонны преподносить истории конфликтов тенденциозно. Поэтому мой верхний абзац не означает, что я заранее осуждаю кого-либо. Надо разбираться, но я этим заниматься не собираюсь.
+++++++
Проходил тут мимо - дай думаю зайду ... ( не, не просто так, и не для того, чтобы администрации сайта "настроение испортить - дело было ) ... забыл прошлый раз личку почистить.
Ну а раз зашел то и скажу, only for you господин Редактор.
Как говорил однажды наш общий друг Apolonius ( вот ведь до чего прозорливый ) vip почувствовал что "тучи сгущаются" и ушел в САМОБАН. Что самое интересное - не чувствовал ( в прямом смысле слова ) - может что-то подсказало ...
То, что происходит в последнее время на сайте можно охарактеризовать вкратце так:
"Молчите все сразу.
Дайте нам задуматься !
Молчать!! А я буду фиксировать.
Кто хоть слово скажет, сейчас того вон истреблю
из зала судебных установлений."
Господа зачем с кем-то спорить, зачем дискутировать с администрацией сайта, она ( администрация ) выбор сделала и озвучила ...
Остается вопрос когда и почему произошла смена ориентации ?
( А была ли эта смена вообще, может просто не внимательны мы были ? )
Собственно, нам что здесь "медом намазано" ... Да, нет ...
Ну и в чём дело ... САМОБАН ( в знак протеста, не дожидаясь БАНа, а он последует для всех несогласных - есть сомнения ? - всё говорит за это, выживают те, кто "колеблется с генеральной линией" - ну так было не только сегодня ... ) и пошли дальше ...
Вот Малачевский сайт решил организовать - я к нему приду ( мы с ним "одной крови" ) - зовите, господин Малачевский ...
ВЫВОД:
"Против молота лоб не подставишь, хоть мы и идем вдоль справедливости."
Засим - прощайте ...
да будет у вас на сайте "ТИШЬ, ДА ГЛАДЬ" ... и что-то типа такого движения в одну сторону и в правильном направлении (ссылка на сайт движения "Наши").
Написал я это затем, что с моей точки зрения, диалог с администрацией сайта ( скажем так у тех, кто "имеет свою точку зрения на вещи, отличную от точки зрения администрации" ) давно уже превратился в стирание постов ( причём "в темпе вальса" ) и выпмисывание БАНов - речь не о Вас лично ...
Мнение моё ( хотя думаю, что не только моё ).
Возможно, данный пост подвиг Вас и на даннный блог, что мною вообще-то почти не предполагалось, но предполагал, что возможно задумаетесь.
Ответил на вопрос ?
Да, кстати, ссылка была на ВИКИПЕДИЮ про движение НАШИ ( так для точности ).
На вопрос-то ответили. Но из вашего первого поста я все равно не понял суть претензии. Мне очень сложно дискутировать, когда нет примеров. Давайте примеры и тогда я объясню свою позицию, а, возможно, и признаю нашу неправоту. Хотите в форуме, хотите в личку пишите.
А смысл такой - сидел себе на форуме, никого не трогал ( ну кроме ЦБ РФ - "обожаю" его за действия его ), и меня никто не трогал - всё тип-топ, а вот за последний год ... как-то не легло.
"vip,
ваше послание к народу я после прочтения удалил"
Филипп, вроде диалог ведём ( или я не прав ), а вопрос задать можно - а чего удалили-то ? в чём была "вина" в этот раз ? кроме того, что не приятно такое читать на собственном сайте - это-то я понимаю ...
Заранее прошу извинить за то, что сделал "вырезку" (кому надо вторую часть найдёт - не про неё речь ).
Я считаю, что если кто-то что-то пишет, то есть смысл или нет судить тем для кого ЭТО предназначено ( т.е. написано ), а если есть человек, который решает хорошо-плохо высказана мысль ( не оскорбительная, не хамская, не матерная и т.п. ), то это и есть ЦЕНЗУРА.
Мне так кажется.
Это если кратко.
Ещё раз - понимаю, что то, что я писал для Вас лично мягко говоря не приятно, и как человек-владелец сайта, на котором появилось такое сообщение, не знаю стал бы я это стирать или нет, но ... в который раз повторю Вы - журналист и кому как не Вам радеть за свободу слова.
А теперь выскажите своё мнение - ЧТО ЕСТЬ ЦЕНЗУРА ( как журналист - Вам этьо должно быть ближе ).
Я собственно лишь об этом.
Цензура (лат. censura) — общее название контроля власти за содержанием и распространением информации, печатной продукции, музыкальных и сценических произведений, произведений изобразительного искусства, кинемато- и фотографических произведений, передач радио и телевидения, веб-сайтов и порталов, в некоторых случаях также частной переписки, с целью ограничения либо недопущения распространения идей и сведений, признаваемых этой властью вредными или нежелательными.
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Какие "вредные" сведения вы распространяете? Думаю, никаких. Поэтому в нашем случае это не цензура, а банальное наведение порядка на сайте. Я, честно говоря, даже не знаю, за что обиделись лично вы.
Цензура у нас на сайте есть только в отношении негативных сведений о банках, когда видно, что кто-то целенаправленно топит банк.
Сегодня я потер все вещдоки ... да и не интересно мне сейчас УЖЕ ...
Про ту ситуацию - была обида, не так чтобы "смертельная", но ... началось всё не тогда и окончилось не в то время ... как тут заметили "по совокупности" ...
Вы же сами сказали, что способны разобраться ... одно замечу, я никогда ничего просто так не говорю ( стараюсь по крайней мере, т.е. если "заблуждаюсь-то искренне" ( а чаще всего не заблуждаюсь ).
Никакого предубеждения в отношении вас у администрации никогда не было, просто так совпало неудачно. Оставаться, уходить - вам решать. В любом случае, не обижайтесь сильно.
Обижаться ?! ... пусть лозунг, но повторясь "Я - за справедливость" ( естественно, как ее понимаю я )...
а вот когда с ней проблемы ...
Есть ещё одна тема ( может быть пошлю Вам на почту - подумаю ) - взгляните ... может быть что-то даст ...
Вот такое мое ИМХО.
Модераторы сайту нужны, но где ж их взять?
Евгений, вы же не торгуете валютой, а я торгую. И участники "Про евро" тоже. Форум НАС устраивает, старые конфликты не мешают. Зачем вам лично это обмусоливание старых конфликтов с участием модератора?
Вы совешенно не верно меня поняли."Про Евро" привел как пример одной из наиболее посещаемой ветки.Все! Ну давайте заменим на "Кредит без жилья".
У вас там государство в государстве.
Модераторы - это наиболее адекватные и авторитетные участники из тех, кто согласен поработать модератором. Я никогда не встречал на крупных ресурсах проблемы с модераторами.
Нет, все, конечно, правильно, но мы несколько раз кидали клич о модерировании и не скажу, что был вал желающих. Объем работы большой, видимо.
Не надо кидать клич. Определи достойных и поговори с ними.
1. Не из Википедии.
2. Желающих нет. Может ты?
Я вот согласен издалека на ставке.
Бесплатно вообще не рвусь поскольку власть совсем не интересует.
Ну а поработать на форуме очень интересно.
Я не настаиваю просто предлагаю.
Ну реально нравится форум и так зависаю на нем а работать в удовольствие люблю.
Мотивация следующая.
В настоящее время развиваю собственный проект в сети. Естественно, не банковский. Могу дать ссылку если интересно. Там же на форуме я и админ. За 4 месяца более 30 тыс сообщений. Правда, 15 000 флуда удалили.
А началось все это после того, как посмотрел интервью Филиппа Олегу Тинькову. Мне тоже чуть за 30.
Работа в БанкиРу - это мощный опыт в индустрии, как мне кажется. Самообучение. Потому, если платите не совсем уж мало, я готов.
Опыт работы в банках 5 лет. Финансовое образование есть: АНХ.
Мне дайте ссылку. Интересно посмотреть.
Уже!
Большинство конфликтов в "Про евро" гасится самими участниками, без матов, хамства и жалоб администрации.
Не надо насылать туда модераторов, там свое, уже профессиональное сообщество, которое прекрасно решает собственные проблемы без внешнего цензора.
Филипп,я читаю блог совсем недавно и не знаю историю предыдущих "забанений", но по последнему бану очень чёткоё ощущение, что главное условие быть "забаненым" - насолить определённому кругу "неприкасаемых". Надеюсь, что это не так, но я думаю что слишком ранимым людям вообще не стоит высказывать своё мнение в открытых форумах и блогах, можно ведь вполне комфортно общаться в закрытых ветках без риска нарваться на хама.
Мне кажется, Вам это кажется - это про неприкасаемых, исключительно на своем опыте.
Я понимаю, что Вы сильно заняты, я понимаю Вам сильно некогда, я понимаю Вы доверяете своей команде, как самому себе, но ... "послушайте старого больного яврея" ... присмотритесь, уделите время ( ещё могу рекомендовать заслать как он назявается-то - "скрытого покупателя" ) своему детищу ... и тогда может быть ...
кто знает ...
А где находятся в основном старожилы, где общаются ? ответить ? В курилке, хотя и там бывают эксцессы ... Не знаете отчего так ? Спокойнее так - потому и старожилы ...
Я лично по этому и в блог ушел.Хоть и не совсем старожил.
Ну а зачем жаловаться? Если нет желания отвечать на ненравящаесе, не отвечай, и все дела! В конце концов явного отморозка можно ведь забанить без афиширования, а так и вменяемые начинают чрезмерно фильтровать "полёт мысли"
"Поинтересуйся если не трудно за что конкретно мне дали бан,который похоже и снимать-то пока не собираются." ©
Кстати,да.Бан до понедельника объявляли.
Мучается Ста... сорри Обама в "застенках".
Свежайший пример - http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=45&TID=73234&MID=912755#message912755 последний пост #17 18:58
Это дискуссия ? И как на это реагировать ?
...и получить
"не тот кто "сильнее и умнее", а тот кто первый добежит с жалобой к модератору ©vip
Объясню разницу:
1. Редактор призывает - сообщить если увидел ( без комментариев ).
2. vip говорит, что верх неприличия когда сам участвуешь в дискуссии, бежать и жаловаться модератору на оппонента и дожидаться санкций.
Тогда я соглашусь с vip.
Будь я владельцем сайта с форумом, в подобных случаях для начала банил бы (временно, на период расследования) пожаловавшегося. Если оппонент воспользуется - его тоже.
Да, именно так я vip и понял.
Если двое спорят и один другого матом послал, то Вы ведь мимо не пройдете, админам сообщите? Вот и хорошо.
Когда один целеноправленно во всех ветках с нарушением нескольких правил в том числе и националистических гнобит другого.
Второй просит модераторов разобраться (правда может не там где надо а пишет в личку), далее реакции от модераторов не следует а первый все продолжает.
Ну что остается делать? Только отвечать и то его-же цитатами отвечал.
В результате бан обоих. И только потом разобрались и первому пожизненный влепили. Так он упорно клонировался и продолжал в том-же духе...
Да чаще всего так и происходит. Двое эмоционально дискутируют, один ВНЕЗАПНО падает в обморок, не вынеся оскорбления, а очнувшись, бежит к модератору.
Что касается хамства, то предел его у каждого свой, ведь можно и в корректной форме выражать свое несогласие и не обязательно постоянно нарываться на предупреждения Администратора, или так себя люди не контролируют, что замечания их только больше распаляют.
Мое ИМХО: действительно, интернет, это такое пространство, где каждый желающий может нахамить, оскорбить, не боясь получить за это наказание. Ведь это не один на один, так извините и в морду можно получить. А тут что, зарегистрировался, пришел, гадостей наговорил и в кусты. Так ведь просто правда, и кстати совсем не смело как-то получается. А насчет Филиппа, за весь мой период пребывания на данном сайте я не сталкивалась еще никогда с его необоснованными обвинениями в чей-либо адрес. По-моему это действительно лояльный и справедливый человек (сразу скажу, что я у него не работаю и не являюсь личным его адвокатом), просто высказываю свое мнение.
Вам уже предлагали, если правильно помню, внести в правила небольшую поправку, из которой следовало бы, что действия администрации обсуждению не подлежат. При этом можно оставить публичный адрес, куда недовольные могут изливать свои негодования, жалобы, просьбы вернуть и т.п. За любое обсуждение действий админов и модераторов - в бан без объяснений, предупреждений, и препирательств. Жестко, но эффективно.
Тем более, что ответом на топик будет отсылка на "форум, в котором мы это уже обсуждали".
По типу Я такой умный а вы все дураки и читайте форум поскольку надоело вам все объяснять.
Ну пусть не встревает и вообще не пишет, так нет же еще и ликбез предлагает в своем блоге устраивать.
А в чем он заключается, да только в том чтоб Сергею "глупыми" вопросами не досаждали на которые он сам ответов не знает.
Зато кичится "знаниями" своими.
Ну противно просто коментарии его иногда читать.
К примеру мне он отвечал чем дебетовка от кредитки отличается.
Один вопрос ГДЕ?
Посты сергея ПРЕСНЫМИ я тоже не считаю, только вот полезности от большинства не вижу.
И не стоит так на защиту всех и вся кидаться.
У него язык (клавиатура) есть пусть сам и отвечает.
А то он отмалчиваться предпочитает.
Вы, кстати, когда вам становится скучно, не зеваете и уходите, вы посылаете в "неинтересные" для вас темы модераторов (не упрек, а констатация).
Призадумалась - возможно, я ошиблась.
То что Вы говорите о саморегуляции - это замечательно. Я бы полносью согласился с таким вариантом. Но реалии, увы, иные. Не так уж и редко конфликт доходит до точки кипения и "зрители" уже не могут сами урегулировать конфликт. Должен вмешаться некто, с полномочиями, кто смог бы рубануть шашкой и сказать "Быть по сему!" И всё. Это должно стать новой точкой отсчета. То есть этот некто (а речь, понятное дело - о модераторе - из названия следует) должен обладать непререкаемыми полномочиями. И использовать их только тогда, когда без них невозможно. По сути, так здесь сейчас и происходит, по большей части конфликтов. Вот только после действия модератора "война" не прекращается, а просто меняются цели обстрела: модератор становится крайним. А так быть не должно, по моему разумению.
То есть я вовсе не за модерирование без границ. Но использование модератором данных ему полномочий не должно обсуждаться. По-моему, это нормально и может способствовать сохранению достаточного (или даже допустимого) уровня специй в продукте.
В реале, если уж говорить о реалиях , встретив хулигана, вы не вряд ли вступите с ним в дискуссию. Вас не надо будет увещевать: "Да не обращай внимания, игнорируй", вы сами сделаете все, чтобы избежать любой контакт с хулиганом.
В виртуале то же самое - никто не общается со спамщиком или матерщинником,
их игнорируют, а модератор просто чистит форум от ботов.
Проблема в том, что забаненные за нарушение правила № 1 редко по сути являются настоящими хулиганами. Их читают, с ними общаются, но находит один обиженный, который мчится с воплем: "Я оскорблен!" к модератору, а далее модератор выступает в качестве судьи.
Нам тут уже сто раз в самых разных формах намекнули, что мы в гостях. Но мы не просто гости, мы - гости, создающие контент портала. Мне не столько интересны звезды в банках с их звездными проблемами, сколько мнение ваше, пети, васи, марьи иванны, клиентов банка, собственно, я сюда прихожу за их опытом, знаниями, информацией. И сама делюсь собственными знаниями и опытом по мере своих скромных возможностей. И мне судья не нужен.
Не надо, ИМХО, никого воспитывать, защищать от оскорблений, наказывать - иными словами, затыкать рот. Здесь сидят взрослые люди, если им неинтересен или неприятен отдельный хулиган, они его сами выживут.
Нам тут уже сто раз в самых разных формах намекнули, что мы в гостях. Но мы не просто гости, мы - гости, создающие контент портала. Мне не столько интересны звезды в банках с их звездными проблемами, сколько мнение ваше, пети, васи, марьи иванны, клиентов банка, собственно, я сюда прихожу за их опытом, знаниями, информацией. И сама делюсь собственными знаниями и опытом по мере своих скромных возможностей. И мне судья не нужен.
++++++++++++++
Золотые слова! Спасибо.
В последнее время ловлю себя на желании согласиться с Сергеем Н. Гириным. Это знак - пора возвращаться в "про евро" и пресные обсуждения кредиток.
Модерирование - тема щекотливая. Это как лесные пожары. Все критикуют власть за неправильное тушение пожаров и готовы денно-нощно снабжать МЧС бесплатными советами. Но каждые выходные кто-нибудь из этих же критиков обязательно потащится в лес, чтобы оставить после себя тлеющий костер, в лучшем случае - с десяток непогашенных окурков. Загадка.
Что делать с дегтем? Оставить "для вкуса", для "придания своеобразия"? Ведь бочка чистого меда, по Вашим словам, получится пресной и неинтересной?
В самом благополучном обществе зачем-то есть полиция. Люди долго могут жить мирно и счастливо, своей благообразной жизнью, саморегулироваться, организовываться в группы по интересам, клубы и тусовки, где-то спорить, где-то собирать мнения... Но если кто-то преступит грань, за которой благополучие сменяется анархией или беспорядком, в дело вступает полиция.
Маша, я с Вашим мнением согласен. И Вас, Филипп, я тоже понимаю и в целом поддерживаю. Просто как не бывает общества без полиции, так не бывает форума без модераторов. А модерация - так же, как и полиция - репрессивный аппарат, без которого, однако, общество (форум) существовать не может. Но бывают форумы, где модерация приобретает гипертрофированные формы ("полицейское государство"). Здешнему форуму это пока не грозит. Во многом - благодаря позиции, занимаемой Филиппом. Я эту позицию и уважаю, и поддерживаю. Но понимаю, что без жесткости вообще обойтись всё равно не удастся.
Впрочем, мнения высказаны, позиции обозначены. Боюсь, дальше будут повторения в какой-то степени.
У вас с таким подходом на воображаемом вашем форуме ни одного посетителя не останется а все региться будут только вам нахомить и послать.
Вы так сильно не смешите больше, мне же плохо сделается!
Сочувствую.
Я вот ни разу в бан не попадал, даже предупреждений не было.....
Есть именно своеволие модераторов.
Без разбору и предупреждений сразу в баню.
Пример подобного диалога я наблюдал сегодня скажу не без малого интереса,но самое смешное,что участниками диалога от которого я надеюсь они получили просто массу удовольствия от общения были ув.Редактор и Rato
rato пишет:
Выбрали штатного холиварщика (читай = О-причника) со всеми вытекающими последствиями: форум по стилю превращается в подобие печально известных социальных сетей. Самое неприятное, что сайт позиционируют себя как демократический ресурс для "взрослой и образованной аудитории", - вляпываешься в стиль подросткового чата, который поддерживается политикой модерирования.
- удаляются!
Редактор пишет:
rato, может хватит уже? Хотите дружелюбного и корректного форума - начните с себя.
rato пишет:
С опричиной на форуме. Все посты Малачевского "не перевесят" 1/10 постов вашего придворного опричника Обамы. Но дело не в нем, а в изменении характера форума последние месяцы.
Редактор пишет:
я не понимаю, что опять не так?! Сотни людей каждый день нормально общаются на этом форуме и не испытывают никаких проблем. Еще один беспочвенный наезд с вашей стороны и вы отправитесь в бан, чего, как я понял, вы и добиваетесь.
rato пишет:
А ведь, уважаемый Редактор, обижаются только на тех, кого уважают (или раньше уважали)
Редактор пишет:
Еще один беспочвенный наезд с вашей стороны и вы отправитесь в бан,
rato пишет:
Прежде чем баном потрясать Сначала потрудитесь ответить за данное публично и не сдержанное слово.Порядочные люди так не поступают - замечание обоснованное и наездом не является.
Редактор пишет:
Какое?! Ничего не понимаю. На что ссылка - тоже не понял. Вы о чем?!
rato пишет:
Ну где уж там с высоты собственной величавости всякую форумную мелочь (форумный планктон) помнить? (кого обидел насправедливо, не разобравшись = "неизбежны невинные жертвы"
А ведь, уважаемый Редактор, обижаются только на тех, кого уважают (или раньше уважали)
Редактор пишет:
1. Вы достали со своей "величавостью"
2. Ссылку корректную поставьте - ничего не нашел. Тем более, пост про эксгибиционизм или как его там я удалил в тот же день.
ВОТ ТУТ Я УВЕРЕН ДОЛЖЕН ПОСЛЕДОВАТЬ БАН или ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предлагаю провести соц-опрос от Обамы:
Кто проявил хамство и должен последовать в БАН за фразу:
-ВЫ ДОСТАЛИ СО СВОЕЙ ВЕЛИЧАВОСТЬЮ?
Что я собственно хотел сказать, это то,что нельзя просто прописать в правилах:
-ОБЩЕНИЕ ДОЛЖНО ДОСТАВЛЯТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ,не указав при этом кому именно!!!
Вывод:
Правила должны быть не трактуемы в ту,или иную сторону!!!
Форум БАНКИ.РУ это не гимназия и не институт благородных девиц.
Финансовое поле брани всегда будет полито чьей-то "кровью",но главное,чтобы правила боя были святы,как для гладиаторов,так и для короля.
Без тебя разберутся.
А то выглядишь натуральным придворным клоуном.
Извини если обдел но именно так выглядит со стороны.
Если не хочешь сказать что-то по существу,так зачем говорить,как я выгляжу со стороны? Или это только потому что блог Редактора,а в других темах ты вроде нормальный?
Редактор тут ни при чем я на твой пост отвечал.
К чему тут это? Они сами разберутся кто в чем прав и не прав и кого и за что в бан.
Ссылка у Рато реальная была и там все исправили со "страшным" словом.
Так что проблема решена и нечего ее снова поднимать с искажением фактов.
Ну на эмоциях и не разобрались что к чему.
Итог есть - проблема устранена.
Тогда позволь придворному клоуну остаться с самим собой!
Типа.