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Несколько слов о модерировании

09.08.2010 16:07 336 12 155 просмотров
В последнее время нам часто приходится расставаться с посетителями Банки.ру – кто-то из-за обиды уходит сам, кого-то отправляют в бан модераторы. Идет обычная жизнь Интернет-сообщества. На место забаненного пользователя приходят сотни новых и проект от этого вроде бы не страдает.

Но лично мне обидно. Тот, кто меня знает, не даст соврать, что я достаточно мягкий и лояльный по отношению к людям человек. Я не люблю ссориться, не люблю обижать кого бы то ни было. И политика модерирования, мне кажется, у нас соответствующая. За что мы можем отправить в бан? Прежде всего, за хамство и неуважение к другим посетителям. Вторая «статья» – сознательное распространение негативных слухов в отношении какого-то банка. В принципе всё.

Мне кажется, все просто и понятно. Но я не понимаю, почему люди умудряются нарушать эти правила – прежде всего, в отношении корректности сообщений. Обойдитесь без резкости, без оскорблений. Общайтесь с другими форумчанами ровно в той тональности, которую хотели бы слышать и в свой адрес. Неужели так сложно?

Тем не менее, каждую неделю кто-то из постоянных посетителей торжественно отправляется в бан и после этого не менее торжественно заявляет, что Банки.ру это оплот цензуры и т.п. И смешно, и обидно. Кто-то недавно заявил, что именно из-за цензуры собирается делать свой, альтернативный Банки.ру проект. Делайте, успехов вам. Но когда, дай Бог, на нем появятся посетители, которые начнут посылать друг друга в пешие походы, вам тоже придется браться за что-то тяжелое и наводить порядок.

А пока очень забавно и одновременно грустно чувствовать себя «тираном и душителем демократии».

Комментарии 336

Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Я как ведущий популярного форума с почти 10-летним стажем, могу тебе сказать, что появление людей, которые путают, "что принято" с тем "что, не принято", невозможно исключить даже спустя долгие годы. Мой рецепт - вовремя распознавать их на ранних стадиях и прерывать их деятельность. Чтобы это не было "тиранией", необходимы четкие правила поведения на сайте. Плохо, когда правила появляются только после того и только для того, чтобы "обосновать" удаление кого-то конкретного. Если появляется новое правило, то нельзя ему придавать обратную силу.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Невозможно все прописать в правилах. Ситуации обычно индивидуальны, поэтому приходится принимать решения, исходя из здравого смысла. Мне всегда казалось, что этого достаточно.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Предлагаю алгоритм. Правила не предусмотрели ситуацию, которую администрация ресурса хотела бы решать строго опредленным образом. В правила вносится соответствующее изменение/дополнение. Впредь всем предлагается это правило соблюдать. Это предполагает, что с момента публикации, лицо, которео велдо себя в разрез с этиим правилом, должно прекратить нарушать новое правило. При этом не считается нарушением то его поведение, которое имело место до появления правила.

Если ты видишь конкретные конфликты, которые этим алгоритмом не могут быть разрешены, то если ты приведешь такие примеры, то можно будет модифицировать предлагаемый алгоритм. Не зная примеров, создать хороший алгоритм разрешения споров вряд ли возможно.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Если все ситуации в правила включать, то получится многостраничный талмуд, который вообще никто читать не будет.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Я думаю, это не так. Наверное, это в тебе говорит лень - "блин, правила еще какие-то писать smile:o ". Вовсе необязательно детализировать все до крайности. Например, запрет ругацца матом на форуме не требует перечисления слов, которые администрация считает матерными.

Потом ты же сам признаешь, что у тебя тут достаточно все свободно и ограничений по большому счету немного. Я думаю, что 10 строчек на перечисление запретов тебе хватило бы.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Это ты у форумчан спрашивай. С моей точки зрения, существующих правил достаточно.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
вот именно, что бывают ситуевины, когда чел не спамит, матом не кроет, а наоборот подчеркнуто вежлив со всеми, но ранить других-то можно и без грубых слов и ой как больно. главное знать где можно побольнее ударить. вот таких-то изощренно-интеллигентных хамов я бы и банил в первую очередь
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Cергей, да вот надысь забанили realnaive или что-то типо того ник, Филипп знает, она в постах, что я лично видел, была очень внешне культурна, любезна, всякие "здравствуйте, пожалуйста, простите-извините", по форме культур-мультур, а по сути... хамство. В блоге Елены Ищеевой это было в последних постах, можно легко найти
vip  (vip)
#
http://ru.wikipedia.org/wiki/Хамство
Изучите на досуге.
Или у Вас другое понятие о ХАМСТВЕ.
Вещи надо называть своими именами - либо "хамство", либо "внешне культурна".
А если идти Вашим путем "а по сути ... хамство" неизбежно возникнет вопрос - а судьи кто ? - и как суть определять ?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Определяю я. Когда моей супруге в крайне вежливой форме пишут, что Банки.ру сайт банковский и она не должна писать в своем блоге на небанковские темы, это хамство. Завуалированное хамство.
vip  (vip)
#
Простите, Филипп, но я уже говорил, что мне кажется, что термины должны быть чёткими и если кто-то их трактует то это только его мнение. Я не против ( боже упаси ) против того, чтобы Вы судили, но ... простите, но лично я не вижу где написано, что нельзя писать на небанковские темы ?
И уж если совсем честно, я бы тоже у многих ( может быть кроме Вас ) спросил - а в чём суть их блогов, что они хотят донести до людей и хотят ли хоть что-то услышать ( именно услышать ) в ответ - но это другая тема, мы не о том ...
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Блог это личная страница человека. Он может писать обо ВСЕМ, что интересно именно ЕМУ. Вам может быть неинтересен его блог, тогда вы проходите мимо и не читаете. А вот оставить коммент, что он пишет всякую ерунду, это крайне бестактно.
gabbass  (gabbass)
#
согласен на все 100! Такое впечатление, что кроме банков в жизни больше ничего не существует.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Я наискосок поглядел. Если честно совсем не понял, в чем конфликт. Ну спросила она у Елены:

Цитата
В свете того, что сайт все таки называется BANKI.ru а значит банковский, и где то уже кто-то писал, что блоги других авторов тоже далеки от тематики...Так вот,в чем Вы видите смысл Вашего блога именно на этом сайте?


И это называется хамством!? Я в шоке. Может вопрос не понравился? Ну не отвечайте. Считаете его оффтопиком - удалите/перенесите.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Сергей, там в предыдущем кажется топике. не в этом. в этом уже финал smile:D
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Ну подождите. Так ее забанили не за предыдущий топик. Бан появился как ответ на то сообщение, кторо процитировано. Если она накосячила где-то в другом месте, логично было там и наказывать. Разве я не справедливые вещи говорю?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
логично. я и говорю, что надо банить с самого начала. и потом есть такое понятие как "по совокупности".
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
По совокупности нарушений. Но в чем заключалось нарушение в процитированом сообщении, пока покрыто мраком. Если нарушения в последнем случае не было, то оно не могло образовывать совокупности. впрочем это уточнение не имеет принципиального значения, раз мы друг друга поняли. smile:)
vip  (vip)
#
Про финал можно подробнее ... как раз критерии определения "сути" поймём - я вот тоже ничего не понял ... за что БАН ?
А он последовал, вроде, за это последнее выступление ...
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Да, это хамство. Ник-однодневка просит одного из акционеров сайта объяснится, почему она ПОЗВОЛЯЕТ себе писать в БЛОГЕ то, что считает нужным.
vip  (vip)
#
Опять же всё не просто, а очень просто - напишите в правилах, что нельзя в блогах обсуждать и/или говорить то-то и то-то.
А касаемо акционеров ( и прочих начальников ), я вот тоже не знал очень долго, что Вы владелец сайта и что ? вроде, было дело и в дискуссиии вступали ( хотя если б знал - может и не вступал ) ...
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Ну я не могу написать, что нельзя спрашивать блоггера, почему он позволяет выбирать себе темы самостоятельно, пишет не о банках, а о косметике и, к примеру, так плохо выглядит. Ну не пропишешь же все в деталях, как вы этого не понимаете?
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
Ну не пропишешь же все в деталях, как вы этого не понимаете?

Все проще. Есть понятия оффтопика. Все, что оффтопик, то удаляется/переносится. Вопрос про смысл блогов был оффтопичен в той теме, а потому мог быть удален без ущерба для либерального имиджа сайта и/или блогера. Конечно, если администрация считает нужным, то за оффтопики можно и баны лепить. Главное, чтобы все об этом знали заранее. smile:shuffle:
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Так оффтопики разные бывают. Мы не в состоянии вычищать ВСЕ сообщения не по теме. Увы.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Ты удивишься, но милиция не ловит 100% преступников. Так может отменим уголовный кодекс? smile:D

Главное, не в том, что модеры кого-то пропустят, а в том, что вы сможете спокойно удалять/банить нарушителей, не переживая за свою репутацию достаточно мягких и лояльных по отношению к людям человеков.
CreditWay  (CreditWay)
#
А мне Валютчик(во всех его реинкарнациях) запомнился. smile:) Вежливый такой...Вседа "с уважением". smile:)
vip  (vip)
#
Евгений Косолапов, не надо уводить от сути (вы это хорошо умеете)...
Еще раз - речь ведётся о доступных для ВСЕХ, положенных "на бумагу" правилах, которые надо соблюдать ... все остальное от лукавого ... вот о чем мы ведём речь, именно это и есть СУТЬ всего.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Вот это странно?
У каждого своя степень ранимости.Кто определить,что человек своим высказыванием хотел нанести душевную травму пользователю?
Тогда уж надо службу дознания вводить на форуме.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
да. у каждого своя. Вот вы например модер, а вас буду по всем темам моим милым пупсегом-бегемотегом звать smile:D тут вообще не хамство, а скорее наоборот. Но мож вам это не нравится. Забанить меня сразу за это несправедливо, а что сделать. ну сказать чтоб мол заканчивал я так обращаться, попросить. если я адекватен, то вопрос снимается и все заканчивается, а если нет. буду же ведь я раздражать вас, скажете админам, чтоб сделали уже что-то с этим придурком, мной smile:D или сами сотрете меня. а как иначе. Вот вы например меня если попросите не обращаться к вам, то я постараюсь этого не делать, раз я так неприятен.
В общем, если вам делают замечание, хотя вы может и не хотели обидеть-то человека, то я бы с таким обидчивым и общаться больше не захотел
vip  (vip)
#
Это Вы абстрактно рассуждаете ... а конкретно выглядит так ( Евгений Косолапов не даст соврать ) кто-то обсуждает себе тему, вдруг заходит фуромчанин и начинает "цеплять". И кто выигрывает ? не тот кто "сильнее и умнее", а тот кто первый добежит с жалобой к модератору - а кто вообще туда не бегает ему как быть ?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
да, конечно, абстрактно. а вот что понимать под "цеплять" smile;) ну опять на примере: если я о чем-то говорю, но в каких-то неправ, а человек знает лучше меня, ну пусть поправит, я тоже делаю ошибки, даже там, где мне кажется, не должен. пусть и с подколом подправит, ничего страшного smile:) и, конечно, банить когда нет аргументов это не дело
а вот если я так буду цеплять: а кто вы такой vip, для кого вы вип и так далее и т.п. ну вам это врядли понравится.
Я за спор, в котором рождается истина, с умным человеком всегда приятно поспорить, даже если и проиграл в итоге, а просто подколы и цепляния на ровном месте...ни к чему это.
Это вообще все вышеизложенное мое личное имхо, конечно
альберт зайдуллин  (trast)
#
опять таки,самый продуктивный диалог-это спор двух или нескольких людей и если он находится в рамках дискуссии,то за это не банят же(любой спор по сути наносит урон самолюбию)и слова выигрывает тот кто добежит до модера,как то не в тему.если дискус идет продуктивно,его и оценят адекватно
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Зовите как хотите.Если в правилах форума не прописано,что нельзя называть пользователя ласкательно,то почему я должен возмущаться.Я в свою очередь найду то,что вам не нравиться ну,например: негорочко-милый smile:D Так и будем общаться,пока обоим эта клоунада не надоест.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
ну да smile:D а кто-то обидится, люди-то разные, да и черт с ним, если такой обидчивый, зачем приставать к нему
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Нет, не правильно. Одно дело, когда кто-то раз любя вас так назвал, а другое дело когда задача ставится задеть и унизить.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Я помню дебаты вокруг слова Э.............изм какой-то (даже не запомнил).Ну это не дело я считаю,кто-то высказался фигурально и всё на этом,чего дальше-то это обсуждать.Не уж то на каждое слово надо в правила пункт вносить о запрете его употребления на форуме.Есть общеизвестные похабные,пошлые и т.д высказывания,оскорбления,вот от них и надо отталкиваться.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Я этот эксгибиционизм на всю жизнь запомню. Даже не придал ему значения. А оказалось для кого-то страшное оскорбление, до сих пор последствия разгребаем.
Обама  (Обама)
#
Цитата
Редактор пишет:
Я этот эксгибиционизм на всю жизнь запомню. Даже не придал ему значения. А оказалось для кого-то страшное оскорбление, до сих пор последствия разгребаем.



Даааа ууууж!!!
Lоki™  (Lоki™)
#
Черт, я опять что-то пропустил интересное. smile:D
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
Кто-то недавно заявил, что именно из-за цензуры собирается делать свой, альтернативный Банки.ру проект. Делайте, успехов вам.

Не понял, а БАНКИ.РУ безальтернативен? Или альтернативы тоже не устраивают?
Если так, то, конечно, создавать свой ресурс - это выход. Вспомнилось: рядом с Англией есть государство Силенд. Вся ее территория - это платформа в открытом море. Людей там, правда, мало, зато никто не диктует, как надо жить.

А, вообще, не надо разбрасываться посетителями! smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Ну, плюньте мне в лицо, если Филипп - жесткий модер и админ. smile:D Мне кажется, что часто он заранее видит, приходя в тему какую-то, что вот такой-то человек врядли уживется тут и его придется банить, но не банит пока, а пытается вести с ним разговоры, хотя уже понятно, что кто-то нарывается на бан и там будет, но он попросит несколько раз изменить тон общения и только после человек банится. Уверен, что Филипп готов изменить решение свое или модераторов, если вникнув в ситуацию глубже, поймет, что был перегиб со стороны Администрации и можно было избежать каких-то мер. Но, черт возьми, зачем уже садиться на шею ему и, видя, что человек не тиран-деспот, понемногу начинать хамить!
О людях не жалей, те, кто константно провоцируют или просто создают нервную обстановку на форуме, ничего конструктивного, как правило, и не выкладывают на форуме
Извини, Филипп, что я о тебе тут в 3-ем лице smile:)
Дмитрий  (asd1979)
#
Что еще может делать сотрудник по отношению к своему босу smile:?: Конечно же хвалить smile:!: smile:idea:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
asd1979, я не работаю в штате банки.ру, и админ мне не босс, если это имелось в виду. дивидендов даже косвенных тоже не имею
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Вот кстати живой пример. Человек не написал ни одного ругательного слова. Но написал, что участник Negoro находится в служебной зависмости от Филиппа, а потому его позиция не может быть объективной.

Это не хамство, это сообщение ложных сведений. За такое может следовать наказание со стороны Администрации форума.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
asd1979 у меня давно вызывает вопросы и первый кандидат на бан. Почему, ведь он ничего не нарушает? А потому, что он вечно всем недоволен, везде пишет с обидой и претензией. Какое правило здесь применить?

asd1979, negoro не является сотрудником сайта, ничем мне не обязан и ничего не должен.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Филипп, ты не слишком предвзят? Мне казалось, что ты должен быть над схваткой, а ты ишещь за что бы асд бан влепить. smile:D

Я не знаю, чего он там пишет. Кинь что-ли ссылку почитать, где он пишет "с обидой и претензией". Может его пожалеть надо! smile:shuffle:
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
А как я могу быть НАД схваткой, когда это мой сайт и я им живу. Ссылки не буду кидать, не хочу время тратить ни свое, ни твое.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
спасибо. я реально не хочу ковыряться в этом вопросе.

А про "как я могу", наверное, надо учиться. Я вот стараюсь. И мой богатейший опыт говорит, что быть над схваткой лучше, чем быть стороной конфликта.

Кстати, была в сети где-то статья на тему этапов, которые проходят интернет-сообщества. Там очень точно был описан этап становления, этап, когда "старички" создают закрытую касту, когда "старички" устают и многое другое. Проблемы всех сообществ одинаковые - нет смысла придумывать велосипед. Вряд ли смогу найти ту статью. smile:(
vip  (vip)
#
Вот, Филипп, то, что я хотел сказать, но даже не "дошёл" до этого ... видимо это и есть СУТЬ Вашей проблемы.
Сергей, спасибо, за то, что сформулировали то, что хотелось сказать, но не было слов ( да что слов - даже мыслей ).
@mike  (@mike)
#
Не нашел про сообщества, нашёл про фирмы, но тоже ИМХО любопытно:
Цитата
У каждой конторы есть «этапы большого пути»:

1. Первый этап. Все болеют за свою фирму, активно что-то делают,
придумывают новые услуги, любят своих клиентов, искренне радуются каждой заработанной копеечке. Никаких конфликтов. Прибыль не очень большая, но стабильная, есть деньги на развитие. Этот этап заканчивается, когда фирма начинает набирать новых сотрудников. И наступает…

2. Второй этап.
Костяк фирмы продолжает жить по первому этапу, но новые сотрудники уже просто наемная сила, которым (за небольшим исключением) нет никакого дела до фирмы и ее проблем. 2 основные мысли, занимающие их в течение дня — «сколько осталось до зарплаты» и «почему не повышают». Некоторые, правда, ухитряются перейти в костяк фирмы за счет инициативы и личных качеств. Этот период достаточно долгий, конфликтов мало, увольняют только за явную тупость и непригодность. Прибыль большая, стабильная. Клиентов всё еще любят, прислушиваются к их мнению.

3. Проходит время, и наступает третий этап…
Костяк фирмы сделал уже практически всё, что можно сделать, придумал всё, что можно придумать. Т.е. создал завершенный инструмент, приносящий прибыль. Наемных сотрудников уже гораздо больше, чем старых. Руководство пытается сплотить коллектив, устраивая выезды на природу, совместные пьянки и т.п. Внешне всё красиво, руководство произносит тосты о дружном коллективе, дарит подарки на день рождения, дает премии, но внутри новых сотрудников уже идет грызня и дележ мест. Приходят новые начальники незнакомых секторов, приводят своих людей, увольняют старых, короче, локальные войны. Начинают уходить на новый места люди, начинавшие бизнес (им просто скучно). Клиентов уже не любят, они, гады, мешают отдыхать на рабочем месте.

4. Плавный переход в 4-ый этап.
Если нет финансовых кризисов, то внешне всё хорошо. Реклама на каждом углу, глобальные проекты. Руководство фирмы давно не пытается разобраться, что происходит в фирме и отдает управление в руки наемных сотрудников, определяя только глобальную политику фирмы и, в основном, отсиживается на курортах. Активное увольнение нормальных людей (из наемных), прием на работу забитых, не амбициозных на маленькую зарплату. Отделами и секторами управляют молодые манагеры, до этого торговавшие сникерсом и марсом. У них планы по привлечению клиентов и организации новых проектов. Справляющиеся прут вверх, менее удачливые идут продавать пищевые добавки (практически без переподготовки). Денег море, штат раздувается до размеров арендуемого помещения. Из старых сотрудников уже почти никого не осталось. На клиентов глубоко наплевать. Сотней больше, сотней меньше, финансовые показатели не страдают. Деньги вкладываются в новые проекты, офисы, технику, но управлять всем этим уже некому, на всех должностях сидят манагеры.
В итоге проекты реализованы от силы на 30% или, по причине не проработанности, заморожены.

5. Последний этап.
Не в смысле «последний перед крахом», а просто последний. Дальше никакого развития не происходит. Руководство устранилось от управления и начинает организовывать что-то в другой области или в политике. Инструмент, созданный для зарабатывания денег начинает устаревать, но восстановить его нет ни сил, ни знаний. Старые аналитики уже ушли, новые по объявлениям не приходят. Как следствие — полная заморозка по всем направлениям. Недоделанные проекты просто забываются или продаются на запчасти. В офисе пасется серое стадо, по телефонам невнятное бормотание «.. я сейчас вас соединю, может вам там подскажут…». Дотошные клиенты ругаются, вспоминают былое и потихоньку сматываются к тем, кто помоложе.
Клиентов меньше не становится, но денег у фирмы уже гораздо меньше.
Начинаются массовые сокращения сотрудников и отделов. Дальше возможны разные варианты, но в основном это продажа фирмы.

Как вы думаете, господа, на каком этапе сейчас Ваша компания?
Дмитрий  (asd1979)
#
Господин редактор,в июне Вы выдали мне следующую фразу:"Ты этой битой себе по голове постучи"Как это называется smile:?: smile:!:
Дмитрий  (asd1979)
#
Цитата
А откуда вообще бита взялась, не помните?
Конечно помню
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Ну вот. Не судите, да не судимы будете. Не грозите никому битой, и в ответ ее не получите.
Дмитрий  (asd1979)
#
Цитата
Ну вот. Не судите, да не судимы будете. Не грозите никому битой, и в ответ ее не получите.
Так звучало выражение за которое вы мне нахамили:"Расклеивать наклейки на стекло это слишком слабо!В данной ситуации подойдет бейсбольная бита."Мое выражение было обращено не к какому либо человеку.Если бы я написал ,что разобью битой машину Васи или Пети-это была бы уже угроза и трактовалась бы соответственно smile:!: Выражение про биту фигуральное.Под битой подразумевались меры,которые милиция предпринимает к нарушителям пдд.....Вы же перешли на личности и нахамили!
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Ну вы даете. Вы еще скажите, что предлагали в ООН обратиться. "В данной ситуации подойдет бейсбольная бита" - ничего конкретнее этой фразы я в жизни не встречал, и не надо пытаться объяснить, что вас неправильно поняли.
Дмитрий  (asd1979)
#
Моя фраза не была адресована ни в чей адрес.А хозяин банки ру нахамил конкретному посетителю,то есть мне.После этого рассуждаем какие мы добрые и неконфликтные!
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Да я добрый и бесконфликтный. Но вывести из себя и меня можно.
vip  (vip)
#
Ну что ж раз так отвечаете - значит буду отвечать здесь.
Будем считать что САМОБАН ( надеюсь Вам хватит выдержки не отправлять меня в БАН за ... ну Вам виднее ... что) есть, кроме данного блога.
Уж извините если что не так - говорю, вроде, без хамства ( как мне кажется - а уж как Вам и вашим модераторам покажется - не знаю, я так и не понимаю, где Вами начерчена ГРАНЬ - боюсь и Вы сами не очень в курсе ), ну а уж про приятность общения - до сих пор не понимаю, как можно "приятно общаться", имея противоположные точки зрения на проблемы ...
Чуть позже - более развернуто, а пока соглашусь ( полностью ) с Сергеем Шаповаловым.
Не можете сделать, Филипп, так как он говорит - это Ваша проблема, делайте молча, и потихому съедайте недоработку, а иначе ... перекладываете ответственность "с больной головы на здоровую" ...
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
ну а уж про приятность общения - до сих пор не понимаю, как можно "приятно общаться", имея противоположные точки зрения на проблемы

Для меня комфортно общаться с теми, кто конструктивен и неважно, что они занимают иную позицию. А вот неприятно общаться с теми, кто немотивированно безапелляционен и не допускает ни на секунду, что может ошибаться. С такими людьми, как правило, не получается обсуждения для поиска истины. В резульате каждая из сторон остается на своих позициях, но к этому примешивается какая-то досада. Вывод: люди, слушайте своих оппонентов и будьте готовы к тому, что вы можете ошибаться. Ошибка - это не позор. smile:)
vip  (vip)
#
Одно но ... если человек останется при своем мнении Вы будете его за это банить ?
Да пусть он остается при своем мнении - любое публичное обсуждение не только для двоих, остальные сделают выводы кто прав. А тереть "выступления" одного и таким образом пусть невольно выставлять "дураком" другого ... как-то это ... не ICE.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Да я вступаю в общение ради того, чтобы проверить свою точку зрения. Я изначально допускаю, что могу проиграть в этом споре. Если бы я этого не допускал, то зачем мне этот разговор был нужен? Для самооутверждения что ли? smile:o

Что касается конкретных ситуаций с местным модерированием, то я не могу оценивать их заочно. Как показывает практика, стороны склонны преподносить истории конфликтов тенденциозно. Поэтому мой верхний абзац не означает, что я заранее осуждаю кого-либо. Надо разбираться, но я этим заниматься не собираюсь. smile8)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Хорошо. Я выкладываю здесь текст вашего послания, что я удалил с форума. Объясните по-русски, что вы сказать-то хотели? И зачем вообще вы это написали?

+++++++

Проходил тут мимо - дай думаю зайду ... ( не, не просто так, и не для того, чтобы администрации сайта "настроение испортить - дело было ) ... забыл прошлый раз личку почистить.
Ну а раз зашел то и скажу, only for you господин Редактор.
Как говорил однажды наш общий друг Apolonius ( вот ведь до чего прозорливый ) vip почувствовал что "тучи сгущаются" и ушел в САМОБАН. Что самое интересное - не чувствовал ( в прямом смысле слова ) - может что-то подсказало ...
То, что происходит в последнее время на сайте можно охарактеризовать вкратце так:

"Молчите все сразу.
Дайте нам задуматься !
Молчать!! А я буду фиксировать.
Кто хоть слово скажет, сейчас того вон истреблю
из зала судебных установлений."

Господа зачем с кем-то спорить, зачем дискутировать с администрацией сайта, она ( администрация ) выбор сделала и озвучила ...
Остается вопрос когда и почему произошла смена ориентации ?
( А была ли эта смена вообще, может просто не внимательны мы были ? )
Собственно, нам что здесь "медом намазано" ... Да, нет ...
Ну и в чём дело ... САМОБАН ( в знак протеста, не дожидаясь БАНа, а он последует для всех несогласных - есть сомнения ? - всё говорит за это, выживают те, кто "колеблется с генеральной линией" - ну так было не только сегодня ... ) и пошли дальше ...
Вот Малачевский сайт решил организовать - я к нему приду ( мы с ним "одной крови" ) - зовите, господин Малачевский ...

ВЫВОД:
"Против молота лоб не подставишь, хоть мы и идем вдоль справедливости."

Засим - прощайте ...
да будет у вас на сайте "ТИШЬ, ДА ГЛАДЬ" ... и что-то типа такого движения в одну сторону и в правильном направлении (ссылка на сайт движения "Наши").
vip  (vip)
#
а вот здесь оно не уместно, ну да ладно ...
Написал я это затем, что с моей точки зрения, диалог с администрацией сайта ( скажем так у тех, кто "имеет свою точку зрения на вещи, отличную от точки зрения администрации" ) давно уже превратился в стирание постов ( причём "в темпе вальса" ) и выпмисывание БАНов - речь не о Вас лично ...
Мнение моё ( хотя думаю, что не только моё ).
Возможно, данный пост подвиг Вас и на даннный блог, что мною вообще-то почти не предполагалось, но предполагал, что возможно задумаетесь.
Ответил на вопрос ?
Да, кстати, ссылка была на ВИКИПЕДИЮ про движение НАШИ ( так для точности ).
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Я вижу все скрытые сообщения и не могу сказать, что стирается что-то лишнее. В свою очередь, я прошу модераторов не удалять посты, обращенные к администрации, наоборот, мне интересно разобраться в их сути.

На вопрос-то ответили. Но из вашего первого поста я все равно не понял суть претензии. Мне очень сложно дискутировать, когда нет примеров. Давайте примеры и тогда я объясню свою позицию, а, возможно, и признаю нашу неправоту. Хотите в форуме, хотите в личку пишите.
vip  (vip)
#
Филипп, без обид - поздно, - я тоже имею право на свое "видение" и принятие решений ... а ведь было желание пообщаться ... а теперь, ну нет желания "обсуждать примеры" - хоть убей ... да и не записывал я всё ...
А смысл такой - сидел себе на форуме, никого не трогал ( ну кроме ЦБ РФ - "обожаю" его за действия его ), и меня никто не трогал - всё тип-топ, а вот за последний год ... как-то не легло.
альберт зайдуллин  (trast)
#
вот здесь 100 проц ошибка.с адекватом поспорить даже интересно и если он сможет доказать,что я профан в том или ином вопросе,даже руку пожму за бесплатный ликбез и заполнении дыры в моих знаниях
vip  (vip)
#
Редактор пишет:
"vip,
ваше послание к народу я после прочтения удалил"
Филипп, вроде диалог ведём ( или я не прав ), а вопрос задать можно - а чего удалили-то ? в чём была "вина" в этот раз ? кроме того, что не приятно такое читать на собственном сайте - это-то я понимаю ...
Заранее прошу извинить за то, что сделал "вырезку" (кому надо вторую часть найдёт - не про неё речь ).
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
а потому что смысла в вашем посте никакого не было - много обиженного пафоса ни о чем. Попробуйте сформулировать свою мысль еще раз, можете прямо здесь.
vip  (vip)
#
Давайте попробую ...
Я считаю, что если кто-то что-то пишет, то есть смысл или нет судить тем для кого ЭТО предназначено ( т.е. написано ), а если есть человек, который решает хорошо-плохо высказана мысль ( не оскорбительная, не хамская, не матерная и т.п. ), то это и есть ЦЕНЗУРА.
Мне так кажется.
Это если кратко.
Ещё раз - понимаю, что то, что я писал для Вас лично мягко говоря не приятно, и как человек-владелец сайта, на котором появилось такое сообщение, не знаю стал бы я это стирать или нет, но ... в который раз повторю Вы - журналист и кому как не Вам радеть за свободу слова.
А теперь выскажите своё мнение - ЧТО ЕСТЬ ЦЕНЗУРА ( как журналист - Вам этьо должно быть ближе ).
Я собственно лишь об этом.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Вот что пишет о цензуре Википедия.

Цензура (лат. censura) — общее название контроля власти за содержанием и распространением информации, печатной продукции, музыкальных и сценических произведений, произведений изобразительного искусства, кинемато- и фотографических произведений, передач радио и телевидения, веб-сайтов и порталов, в некоторых случаях также частной переписки, с целью ограничения либо недопущения распространения идей и сведений, признаваемых этой властью вредными или нежелательными.

++++++

Какие "вредные" сведения вы распространяете? Думаю, никаких. Поэтому в нашем случае это не цензура, а банальное наведение порядка на сайте. Я, честно говоря, даже не знаю, за что обиделись лично вы.
vip  (vip)
#
А я Вам это пытался объяснить ... в начале ... сейчас уже много чего - потому не будем про обиды - я пытаюсь уловить суть ( даже сквозь обиды ).
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Так я тоже пытаюсь суть уловить. Вы говорите цензура, некорректное модерирование, все негодяи. А с чего? Кто вас обидел? Если память мне не изменяет, я вас предупредил один раз вместе с Rato в печально известной теме. Больше вроде бы не "притеснял".

Цензура у нас на сайте есть только в отношении негативных сведений о банках, когда видно, что кто-то целенаправленно топит банк.
vip  (vip)
#
Я Вам предлагал диалог ( в свое время ) - Вы промолчали.
Сегодня я потер все вещдоки ... да и не интересно мне сейчас УЖЕ ...
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Ну так у нас все осталось. Просто я так и не понял, за что можно было смертельно обидеться в той ситуации.
vip  (vip)
#
Про осталось ... Вы про личные сообщения ? если так - личная просьба - сделайте так, чтобы не осталось.
Про ту ситуацию - была обида, не так чтобы "смертельная", но ... началось всё не тогда и окончилось не в то время ... как тут заметили "по совокупности" ...
Вы же сами сказали, что способны разобраться ... одно замечу, я никогда ничего просто так не говорю ( стараюсь по крайней мере, т.е. если "заблуждаюсь-то искренне" ( а чаще всего не заблуждаюсь ).
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
А я и забыл, что мы с вами переписывались. Посмотрел - тема все та же, сегодняшняя. smile:)

Никакого предубеждения в отношении вас у администрации никогда не было, просто так совпало неудачно. Оставаться, уходить - вам решать. В любом случае, не обижайтесь сильно.
vip  (vip)
#
Решение принято, ник остался, может быть когда-нибудь ...
Обижаться ?! ... пусть лозунг, но повторясь "Я - за справедливость" ( естественно, как ее понимаю я )...
а вот когда с ней проблемы ...
Есть ещё одна тема ( может быть пошлю Вам на почту - подумаю ) - взгляните ... может быть что-то даст ...
CreditWay  (CreditWay)
#
Размышлизмы... smile:shuffle: Надо в наиболее посещаемые ветки,нечто на подобие "старосты группы" назначить( выбрать),из числа уважаемых посетителей этой ветки.Они как правило,в курсе всех конфликтов и дуэлей.Я к примеру,сейчас понятия не имею,что происходит в ветке "Про Евро".И если,зайду не разберусь кто прав,кто виноват.Есть тлеющие конфликты не один месяц и даже год.
Вот такое мое ИМХО. smile:)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Я в "Про евро" вообще не бываю, Катя, подозреваю, тоже.
Модераторы сайту нужны, но где ж их взять?
CreditWay  (CreditWay)
#
Филипп,я как раз не о модераторах.О "старосте".У кого,к примеру Екатерина,могла бы ( скажем в личке ) получить краткую историю конфликта.
Марина (mashen)  (mashen)
#
Да что вам сделало "Про евро?" smile:wall:
Евгений, вы же не торгуете валютой, а я торгую. И участники "Про евро" тоже. Форум НАС устраивает, старые конфликты не мешают. Зачем вам лично это обмусоливание старых конфликтов с участием модератора?
CreditWay  (CreditWay)
#
mashen,
Вы совешенно не верно меня поняли."Про Евро" привел как пример одной из наиболее посещаемой ветки.Все! Ну давайте заменим на "Кредит без жилья".
У вас там государство в государстве. smile:)
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
Модераторы сайту нужны, но где ж их взять?

Модераторы - это наиболее адекватные и авторитетные участники из тех, кто согласен поработать модератором. Я никогда не встречал на крупных ресурсах проблемы с модераторами.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Это ты Википедию посмотрел чтоли? smile:D
Нет, все, конечно, правильно, но мы несколько раз кидали клич о модерировании и не скажу, что был вал желающих. Объем работы большой, видимо.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
А там так же написано? Ну это лишний раз подтверждает ценность моего личного опыта. smile:idea:

Не надо кидать клич. Определи достойных и поговори с ними.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Сережа, молодец.
1. Не из Википедии.
2. Желающих нет. Может ты? smile:)
Георгий Крюков  (Гога)
#
Зачем опять в офис?! smile:o
Я вот согласен издалека на ставке.
Бесплатно вообще не рвусь поскольку власть совсем не интересует.
Ну а поработать на форуме очень интересно. smile:)
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Нет, так не получится. Нужен человек на оперативной связи. Опыт с регионами на удаленке уже был. Плачевный.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Со мной еще не было а на связи я всегда. smile;)
Я не настаиваю просто предлагаю.
Ну реально нравится форум и так зависаю на нем а работать в удовольствие люблю. smile:)
Кирилл Жаворонок  (Skoda)
#
Я могу пойти на постоянку.

Мотивация следующая.
В настоящее время развиваю собственный проект в сети. Естественно, не банковский. Могу дать ссылку если интересно. Там же на форуме я и админ. За 4 месяца более 30 тыс сообщений. Правда, 15 000 флуда удалили.
А началось все это после того, как посмотрел интервью Филиппа Олегу Тинькову. Мне тоже чуть за 30. smile:)

Работа в БанкиРу - это мощный опыт в индустрии, как мне кажется. Самообучение. Потому, если платите не совсем уж мало, я готов.

Опыт работы в банках 5 лет. Финансовое образование есть: АНХ.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
Могу дать ссылку если интересно. Там же на форуме я и админ. За 4 месяца более 30 тыс сообщений. Правда, 15 000 флуда удалили.

Мне дайте ссылку. Интересно посмотреть.
Кирилл Жаворонок  (Skoda)
#
Не вижу здесь кнопки, по которой можно отправить вам личное сообщение.
Елка К  (Elin)
#
smile:shuffle: Я бы помодерировала. С Банки ру давно, команду уважаю и восхищаюсь. фин. образование, финс. советник и наемный сотрудник, инет - 24 часа, модерируюнадругом порале 3 группы (не сравнить конечно посещаемость), жалоб на меня за необъективность не было.
Lоki™  (Lоki™)
#
Меня вот ты не берешь, Филипп smile:D
Марина (mashen)  (mashen)
#
Не разберетесь - а зачем вам?
Большинство конфликтов в "Про евро" гасится самими участниками, без матов, хамства и жалоб администрации.
Не надо насылать туда модераторов, там свое, уже профессиональное сообщество, которое прекрасно решает собственные проблемы без внешнего цензора.

Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
За что мы можем отправить в бан? Прежде всего, за хамство и неуважение к другим посетителям

Филипп,я читаю блог совсем недавно и не знаю историю предыдущих "забанений", но по последнему бану очень чёткоё ощущение, что главное условие быть "забаненым" - насолить определённому кругу "неприкасаемых". Надеюсь, что это не так, но я думаю что слишком ранимым людям вообще не стоит высказывать своё мнение в открытых форумах и блогах, можно ведь вполне комфортно общаться в закрытых ветках без риска нарваться на хама.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
У нас нет "круга неприкасаемых". По крайней мере, за исключением моей супруги - ей точно лучше не хамить. Вы можете пожаловаться на любого из посетителей, но адекватные старожилы ведут себя крайне корректно и не дают никакого повода.
vip  (vip)
#
Филипп, можно я выскажусь ...
Мне кажется, Вам это кажется - это про неприкасаемых, исключительно на своем опыте.
Я понимаю, что Вы сильно заняты, я понимаю Вам сильно некогда, я понимаю Вы доверяете своей команде, как самому себе, но ... "послушайте старого больного яврея" ... присмотритесь, уделите время ( ещё могу рекомендовать заслать как он назявается-то - "скрытого покупателя" ) своему детищу ... и тогда может быть ...
кто знает ...
А где находятся в основном старожилы, где общаются ? ответить ? В курилке, хотя и там бывают эксцессы ... Не знаете отчего так ? Спокойнее так - потому и старожилы ...
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Старожилы общаются в курилке потому, что за 5 лет уже устали заниматься ликбезом в профессиональных разделах. А по поводу "тайных покупателей" - я пока сам еще в состоянии белое от черного отличить. Есть проблема, кидайте ссылку.
CreditWay  (CreditWay)
#
Опередили.100 % так и есть.
Я лично по этому и в блог ушел.Хоть и не совсем старожил.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Вы можете пожаловаться на любого из посетителей

Ну а зачем жаловаться? Если нет желания отвечать на ненравящаесе, не отвечай, и все дела! В конце концов явного отморозка можно ведь забанить без афиширования, а так и вменяемые начинают чрезмерно фильтровать "полёт мысли"
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Ну не все умеют не отвечать. Поэтому лучше пресечь конфликт на корню, а не вымарывать потом с десяток страниц "личных" сообщений.
CreditWay  (CreditWay)
#
Филипп,меня тут Обама(буквально 5 минут назад)попросил узнать -
"Поинтересуйся если не трудно за что конкретно мне дали бан,который похоже и снимать-то пока не собираются." ©
Кстати,да.Бан до понедельника объявляли. smile:shuffle:
Мучается Ста... сорри Обама в "застенках". smile:)
Олеся Богоявленская  (olesya_bog)
#
Согласна с Филиппом. "В чужой монастырь со своим уставом не ходят". Если акционеры сайта считают, что в блогах охватывают темы не только про банки, значит так тому и быть, значит так надо и на это есть причины. И не стоит, пусть и в мягкой форме язвить и принижать. Блоги для обсуждений конкретных тем, а не для личных вопросов. Не твоя тема, не нравится - не обсуждай и не читай.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Вообще полная ерунда получается, интересные темы сейчас в блогах Пирогова и Шаповалова, однако дискуссии не наблюдается smile:cry: Зато в темах "ни о чем" шквал постов, буря эмоций,хотя вроде как не на сайте для тинов?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
А все просто. Блоги недавно совсем запустились, их аудитория только формируется, перетекая с форума. Дайте немного времени и читателей/комментаторов здесь будет в несколько раз больше. Темпы роста аудитории блогов меня и так удивляют.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Сейчас просто еще лето... Многие столбят блоги на сентябрь и т.п. Это я не про читателей, а писателей.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Сообщить модератору. Я подчистил, пока без предупреждения. Но такое надо выжигать.
CreditWay  (CreditWay)
#
"Сообщить модератору." ©Редактор

...и получить

"не тот кто "сильнее и умнее", а тот кто первый добежит с жалобой к модератору ©vip
smile:)
vip  (vip)
#
Евгений сел на своего "любимого конька" ... делать вид, что не понял ... хотя всё хорошо понимает .
Объясню разницу:
1. Редактор призывает - сообщить если увидел ( без комментариев ).
2. vip говорит, что верх неприличия когда сам участвуешь в дискуссии, бежать и жаловаться модератору на оппонента и дожидаться санкций.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Цитата
vip говорит, что верх неприличия когда сам участвуешь в дискуссии, бежать и жаловаться модератору на оппонента и дожидаться санкций.

Тогда я соглашусь с vip.
Будь я владельцем сайта с форумом, в подобных случаях для начала банил бы (временно, на период расследования) пожаловавшегося. Если оппонент воспользуется - его тоже.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Сергей, а в чем логика? vip написал про дискуссию, а не про перепалку. Если двое беседуют но вдруг один другого пошлет матом, а этот посланный smile:D пожалуется то его и забанить надо в первую очередь? Что-то я совсем плохой стал.... Если, конечно, vip имел в виду когда вдвоем ругаются, а один же из и жаловаться бежит, то это некрасиво, да. Но вроде о дискуссии речь шла
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Цитата
Если, конечно, vip имел в виду когда вдвоем ругаются, а один же из и жаловаться бежит

Да, именно так я vip и понял.
Если двое спорят и один другого матом послал, то Вы ведь мимо не пройдете, админам сообщите? Вот и хорошо.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Веселей другое.
Когда один целеноправленно во всех ветках с нарушением нескольких правил в том числе и националистических гнобит другого.
Второй просит модераторов разобраться (правда может не там где надо а пишет в личку), далее реакции от модераторов не следует а первый все продолжает.
Ну что остается делать? Только отвечать и то его-же цитатами отвечал.
В результате бан обоих. И только потом разобрались и первому пожизненный влепили. Так он упорно клонировался и продолжал в том-же духе... smile:| smile:evil: smile:wall:
Марина (mashen)  (mashen)
#
+++++ Если, конечно, vip имел в виду когда вдвоем ругаются, а один же из и жаловаться бежит, то это некрасиво, да. Но вроде о дискуссии речь шла

Да чаще всего так и происходит. Двое эмоционально дискутируют, один ВНЕЗАПНО падает в обморок, не вынеся оскорбления, а очнувшись, smile:ura: бежит к модератору.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Лично у меня создалось впечатление, что последний конфликт был как раз специально раздут. Почему-то, кто-то (а конкретно та, забаненная девушка) цеплялась к Елене по поводу и без. Наверное преследовала какую-то цель, но теперь мы уже этого не узнаем.
Что касается хамства, то предел его у каждого свой, ведь можно и в корректной форме выражать свое несогласие и не обязательно постоянно нарываться на предупреждения Администратора, или так себя люди не контролируют, что замечания их только больше распаляют.
Мое ИМХО: действительно, интернет, это такое пространство, где каждый желающий может нахамить, оскорбить, не боясь получить за это наказание. Ведь это не один на один, так извините и в морду можно получить. А тут что, зарегистрировался, пришел, гадостей наговорил и в кусты. Так ведь просто правда, и кстати совсем не смело как-то получается. А насчет Филиппа, за весь мой период пребывания на данном сайте я не сталкивалась еще никогда с его необоснованными обвинениями в чей-либо адрес. По-моему это действительно лояльный и справедливый человек (сразу скажу, что я у него не работаю и не являюсь личным его адвокатом), просто высказываю свое мнение.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Филипп, продолжайте действовать так, как считаете нужным. Нужно принять как неизбежность, что всегда будут люди, для которых Вы останетесь тираном, цензором, несправедливым и т.п.

Вам уже предлагали, если правильно помню, внести в правила небольшую поправку, из которой следовало бы, что действия администрации обсуждению не подлежат. При этом можно оставить публичный адрес, куда недовольные могут изливать свои негодования, жалобы, просьбы вернуть и т.п. За любое обсуждение действий админов и модераторов - в бан без объяснений, предупреждений, и препирательств. Жестко, но эффективно.
Марина (mashen)  (mashen)
#
Сергей, вам доставляет удовольствие пресное до скрежета зубов обсуждение темы "Как пользоваться кредитной картой?".
Тем более, что ответом на топик будет отсылка на "форум, в котором мы это уже обсуждали".

Георгий Крюков  (Гога)
#
Вот полностью согласен.
По типу Я такой умный а вы все дураки и читайте форум поскольку надоело вам все объяснять.

Ну пусть не встревает и вообще не пишет, так нет же еще и ликбез предлагает в своем блоге устраивать.

А в чем он заключается, да только в том чтоб Сергею "глупыми" вопросами не досаждали на которые он сам ответов не знает. smile:evil: smile:wall:
Зато кичится "знаниями" своими.

Ну противно просто коментарии его иногда читать.

К примеру мне он отвечал чем дебетовка от кредитки отличается. smile:D
Один вопрос ГДЕ? smile:?: smile:o
Марина (mashen)  (mashen)
#
Я не считаю пресными посты самого Сергея! Гога, вы уже цепляетесь к человеку.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Маша, я ни к кому не цепляюсь ни когда.
Посты сергея ПРЕСНЫМИ я тоже не считаю, только вот полезности от большинства не вижу.
И не стоит так на защиту всех и вся кидаться.
У него язык (клавиатура) есть пусть сам и отвечает.
А то он отмалчиваться предпочитает. smile;)
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Не совсем понял, если честно. Если некая тема мне не интересна, я её прото не посещаю. Я вообще смотрю только некоторые темы в некоторых разделах форума. Если натыкаюсь на нечто, что явно повторяет многократно задававшиеся вопросы - пишу об этом. Если есть что сказать - тоже пишу. Если после этого кто-нибудь зафлуживает тему до такой степени, что она становится совершенно неинтересной - зеваю и ухожу оттуда smile:) Как-то так. А какое всё это имеет отношение к моему предыдущему посту? Что не так, по-Вашему?
Марина (mashen)  (mashen)
#
Я имела в виду, что в интересной теме всегда есть место бану. Модерирование без границ превратит портал в политкорректное, но скучное обсуждение банковских продуктов. Модераторы - тоже люди, они не могут чисто физически вникать в суть конфликта, да и наглостью было бы требовать от них подобного. Выход - саморегуляция, не нравится дискуссия - уходить, нравится - не жаловаться, а ставить зарвавшегося на место своими силами.
Вы, кстати, когда вам становится скучно, не зеваете и уходите, вы посылаете в "неинтересные" для вас темы модераторов (не упрек, а констатация).
Марина (mashen)  (mashen)
#
+++Вы, кстати, когда вам становится скучно, не зеваете и уходите, вы посылаете в "неинтересные" для вас темы модераторов (не упрек, а констатация).
Призадумалась - возможно, я ошиблась.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Модераторов я прошу обратить внимание на явную грубость, на мат, на спам. Не в неинтересных мне темах, а там, где это замечу. Если у Вас сложилось иное впечатление - искренне надеюсь, что оно ошибочно.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Ага, теперь понятнее. smile:)
То что Вы говорите о саморегуляции - это замечательно. Я бы полносью согласился с таким вариантом. Но реалии, увы, иные. Не так уж и редко конфликт доходит до точки кипения и "зрители" уже не могут сами урегулировать конфликт. Должен вмешаться некто, с полномочиями, кто смог бы рубануть шашкой и сказать "Быть по сему!" И всё. Это должно стать новой точкой отсчета. То есть этот некто (а речь, понятное дело - о модераторе - из названия следует) должен обладать непререкаемыми полномочиями. И использовать их только тогда, когда без них невозможно. По сути, так здесь сейчас и происходит, по большей части конфликтов. Вот только после действия модератора "война" не прекращается, а просто меняются цели обстрела: модератор становится крайним. А так быть не должно, по моему разумению.

То есть я вовсе не за модерирование без границ. Но использование модератором данных ему полномочий не должно обсуждаться. По-моему, это нормально и может способствовать сохранению достаточного (или даже допустимого) уровня специй в продукте.
Марина (mashen)  (mashen)
#
Бан - это по сути наказание за хулиганство, нарушение правил общественного порядка (если считать форумчан сообществом, а правила форума - нормами, регулирующими общественный порядок).
В реале, если уж говорить о реалиях smile:-), встретив хулигана, вы не вряд ли вступите с ним в дискуссию. Вас не надо будет увещевать: "Да не обращай внимания, игнорируй", вы сами сделаете все, чтобы избежать любой контакт с хулиганом.
В виртуале то же самое - никто не общается со спамщиком или матерщинником,
их игнорируют, а модератор просто чистит форум от ботов.
Проблема в том, что забаненные за нарушение правила № 1 редко по сути являются настоящими хулиганами. Их читают, с ними общаются, но находит один обиженный, который мчится с воплем: "Я оскорблен!" к модератору, а далее модератор выступает в качестве судьи.
Нам тут уже сто раз в самых разных формах намекнули, что мы в гостях. Но мы не просто гости, мы - гости, создающие контент портала. Мне не столько интересны звезды в банках с их звездными проблемами, сколько мнение ваше, пети, васи, марьи иванны, клиентов банка, собственно, я сюда прихожу за их опытом, знаниями, информацией. И сама делюсь собственными знаниями и опытом по мере своих скромных возможностей. И мне судья не нужен.
Не надо, ИМХО, никого воспитывать, защищать от оскорблений, наказывать - иными словами, затыкать рот. Здесь сидят взрослые люди, если им неинтересен или неприятен отдельный хулиган, они его сами выживут.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
+++++++++++++
Нам тут уже сто раз в самых разных формах намекнули, что мы в гостях. Но мы не просто гости, мы - гости, создающие контент портала. Мне не столько интересны звезды в банках с их звездными проблемами, сколько мнение ваше, пети, васи, марьи иванны, клиентов банка, собственно, я сюда прихожу за их опытом, знаниями, информацией. И сама делюсь собственными знаниями и опытом по мере своих скромных возможностей. И мне судья не нужен.
++++++++++++++

Золотые слова! Спасибо.
Марина (mashen)  (mashen)
#
Да и вам спасибо за портал, и вообще, всем нам спасибо.

В последнее время ловлю себя на желании согласиться с Сергеем Н. Гириным. Это знак - пора возвращаться в "про евро" и пресные обсуждения кредиток.
Модерирование - тема щекотливая. Это как лесные пожары. Все критикуют власть за неправильное тушение пожаров и готовы денно-нощно снабжать МЧС бесплатными советами. Но каждые выходные кто-нибудь из этих же критиков обязательно потащится в лес, чтобы оставить после себя тлеющий костер, в лучшем случае - с десяток непогашенных окурков. Загадка.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Вам судья и не понадобится. И многим другим - тоже. К любой бочке меда найдется своя ложка дегтя, но именно эта ложка (порой даже "чайная") нередко портит всю бочку. А уж заметна...

Что делать с дегтем? Оставить "для вкуса", для "придания своеобразия"? Ведь бочка чистого меда, по Вашим словам, получится пресной и неинтересной?

В самом благополучном обществе зачем-то есть полиция. Люди долго могут жить мирно и счастливо, своей благообразной жизнью, саморегулироваться, организовываться в группы по интересам, клубы и тусовки, где-то спорить, где-то собирать мнения... Но если кто-то преступит грань, за которой благополучие сменяется анархией или беспорядком, в дело вступает полиция.

Маша, я с Вашим мнением согласен. И Вас, Филипп, я тоже понимаю и в целом поддерживаю. Просто как не бывает общества без полиции, так не бывает форума без модераторов. А модерация - так же, как и полиция - репрессивный аппарат, без которого, однако, общество (форум) существовать не может. Но бывают форумы, где модерация приобретает гипертрофированные формы ("полицейское государство"). Здешнему форуму это пока не грозит. Во многом - благодаря позиции, занимаемой Филиппом. Я эту позицию и уважаю, и поддерживаю. Но понимаю, что без жесткости вообще обойтись всё равно не удастся.

Впрочем, мнения высказаны, позиции обозначены. Боюсь, дальше будут повторения в какой-то степени.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Сергей нельзя так открыто лебезить. Просто некрасиво.
У вас с таким подходом на воображаемом вашем форуме ни одного посетителя не останется а все региться будут только вам нахомить и послать.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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Цитата
Сергей нельзя так открыто лебезить.

smile:D
Вы так сильно не смешите больше, мне же плохо сделается!
Алексей Борякин  (Brein)
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Филипп! Вы всё делаете правильно!!!!!
Я вот ни разу в бан не попадал, даже предупреждений не было.....
smile:oops:
Георгий Крюков  (Гога)
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А я вот попадал, но к Филиппу претензий нет.
Есть именно своеволие модераторов.
Без разбору и предупреждений сразу в баню. smile;) smile:)
Обама  (Обама)
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Отчасти можно согласиться с такой позицией тем более после того,что я тут почитал в ветке "комментарии к бану".Публиковать удалённые выпады в адрес администрации не считал нужным,но затронутая тема в блоге о модерировании и ответы Редактора пожалуй подтверждают мнение о том,что на фоне подобного выноса мозга,иначе не знаю ,как назвать модераторы могут действительно не верно оценить ситуацию и забанить пользователя,у которого просто в какой-то момент сдадут нервы и будет не совсем корректный комментарий на провокацию оппонента.Читать всю поднаготную конечно никто не станет и одно "слово" может сыграть свою роль.

Пример подобного диалога я наблюдал сегодня smile:D скажу не без малого интереса,но самое смешное,что участниками диалога от которого я надеюсь они получили просто массу удовольствия от общения были ув.Редактор и Rato

rato пишет:
Выбрали штатного холиварщика (читай = О-причника) со всеми вытекающими последствиями: форум по стилю превращается в подобие печально известных социальных сетей. Самое неприятное, что сайт позиционируют себя как демократический ресурс для "взрослой и образованной аудитории", - вляпываешься в стиль подросткового чата, который поддерживается политикой модерирования.
- удаляются!

Редактор пишет:
rato, может хватит уже? Хотите дружелюбного и корректного форума - начните с себя.

rato пишет:
С опричиной на форуме. Все посты Малачевского "не перевесят" 1/10 постов вашего придворного опричника Обамы. Но дело не в нем, а в изменении характера форума последние месяцы.


Редактор пишет:
я не понимаю, что опять не так?! Сотни людей каждый день нормально общаются на этом форуме и не испытывают никаких проблем. Еще один беспочвенный наезд с вашей стороны и вы отправитесь в бан, чего, как я понял, вы и добиваетесь.

rato пишет:
А ведь, уважаемый Редактор, обижаются только на тех, кого уважают (или раньше уважали)


Редактор пишет:
Еще один беспочвенный наезд с вашей стороны и вы отправитесь в бан,

rato пишет:
Прежде чем баном потрясать Сначала потрудитесь ответить за данное публично и не сдержанное слово.Порядочные люди так не поступают - замечание обоснованное и наездом не является.

Редактор пишет:
Какое?! Ничего не понимаю. На что ссылка - тоже не понял. Вы о чем?!

rato пишет:
Ну где уж там с высоты собственной величавости всякую форумную мелочь (форумный планктон) помнить? (кого обидел насправедливо, не разобравшись = "неизбежны невинные жертвы"
А ведь, уважаемый Редактор, обижаются только на тех, кого уважают (или раньше уважали)

Редактор пишет:
1. Вы достали со своей "величавостью"
2. Ссылку корректную поставьте - ничего не нашел. Тем более, пост про эксгибиционизм или как его там я удалил в тот же день.


ВОТ ТУТ Я УВЕРЕН ДОЛЖЕН ПОСЛЕДОВАТЬ БАН или ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предлагаю провести соц-опрос от Обамы:
Кто проявил хамство и должен последовать в БАН за фразу:
-ВЫ ДОСТАЛИ СО СВОЕЙ ВЕЛИЧАВОСТЬЮ?

Что я собственно хотел сказать, это то,что нельзя просто прописать в правилах:
-ОБЩЕНИЕ ДОЛЖНО ДОСТАВЛЯТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ,не указав при этом кому именно!!!

Вывод:
Правила должны быть не трактуемы в ту,или иную сторону!!!
Форум БАНКИ.РУ это не гимназия и не институт благородных девиц.
Финансовое поле брани всегда будет полито чьей-то "кровью",но главное,чтобы правила боя были святы,как для гладиаторов,так и для короля.





Георгий Крюков  (Гога)
#
Обамыч, кончай уже цитаты собирать.
Без тебя разберутся.
А то выглядишь натуральным придворным клоуном.
Извини если обдел но именно так выглядит со стороны. smile;) smile:shuffle:
Обама  (Обама)
#
Герг,ты похоже Ни (***) ни одной звёздочки не понял,а делаешь такие комменты!
Если не хочешь сказать что-то по существу,так зачем говорить,как я выгляжу со стороны? Или это только потому что блог Редактора,а в других темах ты вроде нормальный?
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ну а к чему ты тут всю эту переписку приплел?
Редактор тут ни при чем я на твой пост отвечал.

К чему тут это? Они сами разберутся кто в чем прав и не прав и кого и за что в бан.
Ссылка у Рато реальная была и там все исправили со "страшным" словом.
Так что проблема решена и нечего ее снова поднимать с искажением фактов. smile;)
Георгий Крюков  (Гога)
#
А если ты про "ВЫ ДОСТАЛИ СО СВОЕЙ ВЕЛИЧАВОСТЬЮ" то ничего в этой фразе не вижу.
Ну на эмоциях и не разобрались что к чему.
Итог есть - проблема устранена. smile;)
Обама  (Обама)
#
Гога,я так понимаю ты уже самый счастливый человек на форуме!
Тогда позволь придворному клоуну остаться с самим собой!


Георгий Крюков  (Гога)
#
Только в случае отсутствия подначек. smile;)
Типа.
Цитата
Гога,я так понимаю ты уже самый счастливый человек на форуме!

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