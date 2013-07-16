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Вести с полей

16.07.2013 14:59 24 2 305 просмотров
Почти полгода прошло с моего последнего поста. Вроде не было особых поводов, хотя изменений в проекте произошло предостаточно. Из последнего – запущенные разделы «Курсы обмена валют» и «Каталог банковской рекламы» (совместно с Вадимом Логиновым). Сервисы пока работают в режиме «бета», но вроде без сбоев.

Выкатили несколько апгрейдов нашего мобильного приложения. Теперь это не только новостная лента, но и удобная карта с нанесенными на нее банковскими объектами. По крайней мере, в iOS (над полноценной версией для Android еще поработаем пару недель). Она ляжет в основу нового картографического сервиса, который в самое ближайшее время появится на основном Банки.ру, заменив существующие «Банки на карте». Следующей задачей нашей мобильной группы будет научить приложение работать с базами по вкладам и кредитам.

По многочисленным просьбам «телезрителей» взяли в работу тему кредитных историй. Проект внутри компании уже стартовал, о каких-то сроках говорить пока преждевременно, но новый сервис, позволяющий пользователям подключаться к базам данных бюро кредитных историй, не за горами.

Ну и, наконец, о главном. В конце лета Банки.ру ожидает редизайн. Да-да, первый редизайн за 8 лет существования портала. Я как настоящий консерватор долго этому сопротивлялся, но новое лицо сайта мне, как ни странно, понравилось. В конце августа запустим обновления в режиме А/Б тестирования, по его итогам будем принимать решение о полноценной выкатке. Надеюсь, в сентябрь – начало делового сезона – Банки.ру войдет помолодевшим и привлекательным.

И чтобы не стоять над душой у дизайнеров и программистов, я пока отправлюсь в отпуск – ударю автопробегом до Исландии. Всем удачи!

Комментарии 24

Александр Горшков  (technoserv)
#
Исландия - это красиво!
Особенно на автомобиле.
Кроме англо язычных гидов - есть и русско говорящие.
В любом случае - должно понравиться!
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Цитата
По многочисленным просьбам «телезрителей» взяли в работу тему кредитных историй. Проект внутри компании уже стартовал, о каких-то сроках говорить пока преждевременно, но новый сервис, позволяющий пользователям подключаться к базам данных бюро кредитных историй, не за горами.

Ждем-с smile:)
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Цитата
Из последнего – запущенные разделы «Курсы обмена валют» и «Каталог банковской рекламы» (совместно с Вадимом Логиновым). Сервисы пока работают в режиме «бета», но вроде без сбоев.

а как же это нововведение http://www.banki.ru/easy_finance/ smile:?:
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Это сервис от нашего партнера - EasyFinance. Он только что запустился, работает в тестовом режиме, поэтому не стал его пока анонсировать.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Тоже хотела спросить, но стеснялась - что это за "Личные финансы" в Профиле появились? smile:oops:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Это для большого брата!
ЗЫ пользуемся только головой
Роман  (1001126)
#
Тоже не хочу новый дизайн... smile:cry:
Ну уж если решили, надо, чтобы "родовые черты" старого всё равно проглядывались...
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Роман, какие-то черты проглядываться будут, но редизайн основательный. На картинках он неплохо смотрится. Надеюсь, что в жизни тоже будет нравиться, ну или по крайней мере не раздражать.
Андрей  (Собакевич)
#
И чтобы не стоять над душой у дизайнеров и программистов, я пока отправлюсь в отпуск – ударю автопробегом до Исландии.
_________________________________________________

Эмм, ждем отчета, а то, на мой взгляд там кроме О1 дорог-то и нету.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Андрей, постараюсь написать. Про Исландию разговор не могу поддержать - пока там не был. Судя по описанию, там есть основная дорога №1 - кольцо вокруг острова - плюс много мелких ответвлений, особенно на Западе. Верю, что там есть асфальт, иначе меня на моей низкопрофильной резине ждет такой же эпик фейл, как и с уверенностью в том, что паром с материка приходит в Рейкьявик.
Алексей Борякин  (Brein)
#
Филипп!
Хорошей погоды и хорошего отдыха.....
Думаю, что привезёте ещё много новых идей!
anatolius  (anatolius)
#
Ускорение работы форумов ожидается?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
А разве они медленно работают? Не сталкивался с такой проблемой.
Виталий  (Vllo)
#
Молодцы! Бодро шагаете! Все новинки нам по душе, так держать!
К  (shlomo_chavez)
#
Цитата
Банки.ру ожидает редизайн.

Скажите пожалуйста, в слово редизайн вкладывается более точный и удобный поиск по форуму?

Уважаемый Редактор, вот тут совсем без реакции со стороны Портала, видимо поэтому нужна трансформация идеи.
Предлагаю всем официально зарегистрированным операторам выделить место на сайте. Базовое или расширенное отображение информации о них будет, сами пускай решают. Отзывы по ним для прочтения(и написания) кстати ой как не помешают smile:)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
"ударю автопробегом до Исландии" smile:( а как же вторая российская беда? её без внимания оставите? smile:scratch:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:scratch: а СУ это кто/что такие/такое?
К  (shlomo_chavez)
#
Цитата
smile:scratch: а СУ это кто/что такие/такое?
это, Владимир, большей частью аполитичные держатели кредитных карт smile:yep:
vopros_13  (vopros_13)
#
Добрый День, а раздел Исследования и Аналитика тоже будет изменен? В существующей версии чем отличаются раздел Исследований от Раздела Аналитики? Аналитика не является исследованием smile:)
Алексей Пучков  (ardneh)
#
Текущий проект редизайна коснется главной страницы Банки.ру, общего стиля оформления всех страниц сайта и новой навигации по сайту. Существенного изменения конкретных разделов, в т. ч. раздела «Исследования» не предполагается.

«Аналитика» это, вообще говоря, намеренно выделенный пункт главного меню для быстрого перехода группу материалов раздела «Исследования», содержащей аналитические материалы, которые готовят специалисты ИА «Банки.ру». Таким образом «Аналитика» очень даже является «Исследованием». smile:)
vopros_13  (vopros_13)
#
Кстати, раздел исследований нельзя комментировать, а можно только вставлять в блог. Такая же ситуация и с разделом аналитики smile:)
Алексей Пучков  (ardneh)
#
На наш взгляд, нет необходимости в комментировании аналитических материалов, поэтому данная возможность в разделе «Исследования» не подключена.
vopros_13  (vopros_13)
#
А можно было бы все-таки это возможность добавить, так как хотелось бы обсудить, например, исследование тех же потребительских кредитов и как они стыкуются с кредитами на сайте. Поэтому, если бы данная возможность была подключена, был бы признателен не я один smile:)
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