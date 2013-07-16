Вести с полей

Почти полгода прошло с моего последнего поста. Вроде не было особых поводов, хотя изменений в проекте произошло предостаточно. Из последнего – запущенные разделы «Курсы обмена валют» и «Каталог банковской рекламы» (совместно с Вадимом Логиновым). Сервисы пока работают в режиме «бета», но вроде без сбоев.
Выкатили несколько апгрейдов нашего мобильного приложения. Теперь это не только новостная лента, но и удобная карта с нанесенными на нее банковскими объектами. По крайней мере, в iOS (над полноценной версией для Android еще поработаем пару недель). Она ляжет в основу нового картографического сервиса, который в самое ближайшее время появится на основном Банки.ру, заменив существующие «Банки на карте». Следующей задачей нашей мобильной группы будет научить приложение работать с базами по вкладам и кредитам.
По многочисленным просьбам «телезрителей» взяли в работу тему кредитных историй. Проект внутри компании уже стартовал, о каких-то сроках говорить пока преждевременно, но новый сервис, позволяющий пользователям подключаться к базам данных бюро кредитных историй, не за горами.
Ну и, наконец, о главном. В конце лета Банки.ру ожидает редизайн. Да-да, первый редизайн за 8 лет существования портала. Я как настоящий консерватор долго этому сопротивлялся, но новое лицо сайта мне, как ни странно, понравилось. В конце августа запустим обновления в режиме А/Б тестирования, по его итогам будем принимать решение о полноценной выкатке. Надеюсь, в сентябрь – начало делового сезона – Банки.ру войдет помолодевшим и привлекательным.
И чтобы не стоять над душой у дизайнеров и программистов, я пока отправлюсь в отпуск – ударю автопробегом до Исландии. Всем удачи!
Комментарии 24
Особенно на автомобиле.
Кроме англо язычных гидов - есть и русско говорящие.
В любом случае - должно понравиться!
Ждем-с
а как же это нововведение http://www.banki.ru/easy_finance/
ЗЫ пользуемся только головой
Ну уж если решили, надо, чтобы "родовые черты" старого всё равно проглядывались...
_________________________________________________
Эмм, ждем отчета, а то, на мой взгляд там кроме О1 дорог-то и нету.
Хорошей погоды и хорошего отдыха.....
Думаю, что привезёте ещё много новых идей!
Скажите пожалуйста, в слово редизайн вкладывается более точный и удобный поиск по форуму?
Уважаемый Редактор, вот тут совсем без реакции со стороны Портала, видимо поэтому нужна трансформация идеи.
Предлагаю всем официально зарегистрированным операторам выделить место на сайте. Базовое или расширенное отображение информации о них будет, сами пускай решают. Отзывы по ним для прочтения(
и написания) кстати ой как не помешают
@.
«Аналитика» это, вообще говоря, намеренно выделенный пункт главного меню для быстрого перехода группу материалов раздела «Исследования», содержащей аналитические материалы, которые готовят специалисты ИА «Банки.ру». Таким образом «Аналитика» очень даже является «Исследованием».