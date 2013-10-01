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10% нового дизайна Банки.ру

01.10.2013 18:23 53 3 238 просмотров
Сегодня произошло историческое событие в жизни Банки.ру – впервые за 8 лет существования мы обновили дизайн сайта. Пока запуск проведен в тестовом режиме – его могут увидеть 10% посетителей сайта, отобранные случайным образом.

Воздержусь от выкладывания сюда скрин-шотов (все-таки мне хочется, чтобы изменения увидели живьем). Если не произойдет форс-мажора, то новый дизайн станет доступен для всеобщего обозрения во вторник, 15 октября. Пока же мы в рамках А/Б-теста наблюдаем с использованием различных метрик, насколько обновленный интерфейс решает главную задачу, поставленную перед маркетологами – облегчить новым пользователям доступ в продуктовые разделы, а также сделать интуитивно понятной навигацию по сайту. Ну и параллельно ищем баги.

Допускаю, что на первых порах новый дизайн будет непривычен, но как активный пользователь Банки.ру скажу: лично мне он нравится. Я привык к нему достаточно быстро, что мне, консерватору, несвойственно.

Комментарии 53

Mephistophilus  (Desperado17)
#
Странно мобильная версия загружается изначально с новым дизайном
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Вы просто в число 10% попали. Только что открыл - у меня старый высветился.
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Однако мы все под колпаком smile:D (засветил свой мобильный IP),а так конечно интересное решение smile:)
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
позволю себе комментарий.

Полностью редизайн коснулся только главной страницы, а все внутренние разделы, кроме шапки, подвала и убранной левой колонки, подверглись косметическому обновлению. Сейчас идет работа над редизайном всех разделов, так что сайт полностью изменится в ближайшем и обозримом будущем. smile:) Ура!

Забыл. Появилась новая страница «Все события дня».
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Цитата
Забыл. Появилась новая страница «Все события дня».

А это где smile:?:
Mephistophilus  (Desperado17)
#
smile:scratch: что-то я упустил или не понимаю о чем речь smile:shuffle:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:scratch: что-то я то же попал в эти 10% (но это лучше чем в 64 smile:crazy: )
с дизайном пока не разобрался. Поюзаю - отпишусь
Но все равно примите поздравления. Событие в жизни сайта немаловажное
smile:uncap:
Mephistophilus  (Desperado17)
#
забавно сейчас поймал себя на мысли что раздел банковские продукты стал более заметен smile:ura:
Специально сравнил как было раньше и как стало 1:0 в пользу нового дизайна smile:ura:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:oops: а еще, наконец-то появился раздел банков нашего города smile:gramercy:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:thumbsup: так держать!!!!Города будут весьма благодарны smile:yes!!!:
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Цитата
а еще, наконец-то появился раздел банков нашего города


А где вы этот раздел увидали smile:oops:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
вверху страницы. Под зеленой колонкой "Банки" над строкой "Банки России" smile8)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Подставляется вместо "Москвы" в "Банках Москвы". Если вы выберете другой регион в левом верхнем углу, например Абакан, то первым пунктом в "Банках" высветится "Банки Абакана".
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Сравнил старую и новую версию в обеих версиях данное изменение или раньше так же было
Василий Чепцов  (vasilio)
#
Да, этот функционал есть и в старой, и в новой версии дизайна. Но в новой он, пожалуй, более заметен.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
А я случайно "попала". Мне в новом дизайне уютно. Он яркий, оптимистичный! smile:)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D должно же в стране хоть что-то внушать оптимизм smile:pardon:
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
а я, видать, "попал" частично: на первой странице разницу вижу, вглубь захожу - та же байда. smile:o
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Вы об этом
Цитата
Дмитрий Дружков; (dopler) 01.10.2013 18:54 #
позволю себе комментарий.

Полностью редизайн коснулся только главной страницы, а все внутренние разделы, кроме шапки, подвала и убранной левой колонки, подверглись косметическому обновлению. Сейчас идет работа над редизайном всех разделов, так что сайт полностью изменится в ближайшем и обозримом будущем. smile:) Ура!
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Да. Спасибо, Степан.
Что-то к старости слабоват глазами стал. А может лень-матушка дочитать до конца не даёт...

Поэтапное внедрение не только возможно, но и (с моей т.з.) желательно. Особенно на крупных проектах.
velo  (velo)
#
Цитата
мы все под колпаком smile:D (засветил свой мобильный IP)

утюг видит новую версию?! smile:D

недавно тестировал новую версию СвязнойБанк, готов потестировать Банки.ру smile:shuffle:
Ольга Курочкина  (kha)
#
А я захожу только в блоги и на форум. В блогах новый дизайн, на форуме старый. smile:)
ннгщн апаппа  (ddtthh)
#
Цитата
Сегодня произошло историческое событие в жизни Банки.ру – впервые за 8 лет существования мы обновили дизайн сайта.

Помнится мне года два назад что-то обновлялось.Кажется лента новостей.Тогда мне (как и многим посетителям сайта) новый дизайн не понравился и администрация пошла тогда на встречу и что-то подправила.Это я к тому как бы не было хуже. smile:| Может и не надо ничего менять,зачем smile;) а то к нынешнему дизайну уже как-то привыкли.
Кстати,а почему Banki.ua и Infobank.by не выдержаны в одном стиле с банки.ру?Это на мой взгляд было бы неплохо. smile:uncap:
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Украинский и белорусский сайты поддерживаются отдельной командой. Мы им предоставили полную свободу, в том числе в части дизайна.
Владимир Светлый  (lawmaster)
#
Никак не хочу обидеть, но я сразу переключился на старую версию. Думаю имеет смысл включать новую версию только новым пользователям. Хотя это лишь мое мнение.
Владимир Светлый  (lawmaster)
#
Тогда придется переключиться на новую версию и привыкать. smile:)
kaluga  (kaluga)
#
Не вижу в новой версии любимого мной раздела "Мониторинг банковскрй прессы".
Константин  (oks_bk)
#
Утром дома захожу, опа, новый дизайн. Ну ладно думаю, на работе уже заценю... А не тот то было, все тот же привычный smile:)
1611949  (1611949)
#
Не сразу увидел эту статью, а то вчера попал на новый дизайн - о, отлично. А потом после перезагрузки маршрутизатора - оппа, опять старый (( Думал, мне показалось smile:D
Новый субъективно понравился (хотя, как всегда у консерваторов, первое желание - закричать: "верните как было!"). Более красочный, "позитивный" и удобный для навигации (собс-но, текущий "стандарт" сайтов и подразумевает меню вверху страницы, и размеры шрифтов помогают). smile:thumbsup:
Будем ждать 100% внедрения smile:uncap:
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