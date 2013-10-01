10% нового дизайна Банки.ру

Сегодня произошло историческое событие в жизни Банки.ру – впервые за 8 лет существования мы обновили дизайн сайта. Пока запуск проведен в тестовом режиме – его могут увидеть 10% посетителей сайта, отобранные случайным образом.
Воздержусь от выкладывания сюда скрин-шотов (все-таки мне хочется, чтобы изменения увидели живьем). Если не произойдет форс-мажора, то новый дизайн станет доступен для всеобщего обозрения во вторник, 15 октября. Пока же мы в рамках А/Б-теста наблюдаем с использованием различных метрик, насколько обновленный интерфейс решает главную задачу, поставленную перед маркетологами – облегчить новым пользователям доступ в продуктовые разделы, а также сделать интуитивно понятной навигацию по сайту. Ну и параллельно ищем баги.
Допускаю, что на первых порах новый дизайн будет непривычен, но как активный пользователь Банки.ру скажу: лично мне он нравится. Я привык к нему достаточно быстро, что мне, консерватору, несвойственно.
Комментарии 53
Полностью редизайн коснулся только главной страницы, а все внутренние разделы, кроме шапки, подвала и убранной левой колонки, подверглись косметическому обновлению. Сейчас идет работа над редизайном всех разделов, так что сайт полностью изменится в ближайшем и обозримом будущем. Ура!
Забыл. Появилась новая страница «Все события дня».
А это где
с дизайном пока не разобрался. Поюзаю - отпишусь
Но все равно примите поздравления. Событие в жизни сайта немаловажное
Специально сравнил как было раньше и как стало 1:0 в пользу нового дизайна
А где вы этот раздел увидали
позволю себе комментарий.
Полностью редизайн коснулся только главной страницы, а все внутренние разделы, кроме шапки, подвала и убранной левой колонки, подверглись косметическому обновлению. Сейчас идет работа над редизайном всех разделов, так что сайт полностью изменится в ближайшем и обозримом будущем. Ура!
Что-то к старости слабоват глазами стал. А может лень-матушка дочитать до конца не даёт...
Поэтапное внедрение не только возможно, но и (с моей т.з.) желательно. Особенно на крупных проектах.
утюг видит новую версию?!
недавно тестировал новую версию СвязнойБанк, готов потестировать Банки.ру
Помнится мне года два назад что-то обновлялось.Кажется лента новостей.Тогда мне (как и многим посетителям сайта) новый дизайн не понравился и администрация пошла тогда на встречу и что-то подправила.Это я к тому как бы не было хуже. Может и не надо ничего менять,зачем а то к нынешнему дизайну уже как-то привыкли.
Кстати,а почему Banki.ua и Infobank.by не выдержаны в одном стиле с банки.ру?Это на мой взгляд было бы неплохо.
Новый субъективно понравился (хотя, как всегда у консерваторов, первое желание - закричать: "верните как было!"). Более красочный, "позитивный" и удобный для навигации (собс-но, текущий "стандарт" сайтов и подразумевает меню вверху страницы, и размеры шрифтов помогают).
Будем ждать 100% внедрения