Скоро Новый год

До Нового года еще неделя, но неофициальные итоги года подвести уже можно. Главный итог лично для меня – появление в команде Банки.ру нового генерального директора Алексея Аршинова. Вопреки ожиданиям, с его приходом работы стало не меньше, а больше. Причем у всех сразу. Зато стало веселее…
В сентябре мы решились на редизайн. Как ни странно, мне новый вид сайта пришелся по душе, и я с ним почти уже сроднился. Странно не потому, что он неудачный, а потому что со старым вариантом меня очень многое связывало, и я был уверен, что расставание пройдет куда более мучительно. Ничего страшного – расстались и расстались. Сейчас в старый дизайн меня уже не затащишь. Тем не менее, со мной готовы поспорить 4% посетителей нашего сайта, выбравшие «олдскульный» вариант (хорошо, что я его не убил в первый же день, а ведь такие порывы были). По последним предположениям на их выбор повлиял не для всех оптимальный вид форума в новой версии. Скоро мы проверим это предположение, когда в середине января введем на форуме правую колонку (отключаемую) и позволим пользователям самостоятельно устанавливать размер шрифта.
Это будут промежуточные работы перед проектом по глобальному обновлению форума, а точнее всего блока «Общение» на сайте, в который входят «Народный» и «Служебный» рейтинги, блоги, горячие линии, комментарии к новостям и пр. Хочется все разделы с пользовательским контентом привести к единому внешнему виду. Форум переедет со старого «Битрикса» на новый движок, но внешне он не изменится – наши посетители, как выяснилось, консервативны, поэтому теперь стараемся лишний раз их не нервировать. Сейчас идет составление ТЗ по функциональной части форума – если кому-то чего-то не хватает, самое время сказать об этом тут.
Но главной причиной апгрейда форума является именно перенос основных частей сайта на новую платформу. Как и в случае с дизайном, мы переросли «Битрикс» и шаг за шагом с ним прощаемся. На отдельную платформу переезжают «новости», продуктовые разделы, «Общение». Это очень масштабные проекты, которые не видны снаружи, но необходимы для дальнейшего развития сайта. А развиваться мы намерены долго и счастливо, и те рекордные 370 тыс. посетителей, которые зашли на Банки.ру в злополучную пятницу, 13-го, - далеко не предел.
Из последних интересных проектов хочется отметить раздел «Кредитные истории». Для нас это очень важный шаг, ибо несколько лет не понимали, с какой стороны подступиться к этому сервису. В следующем году мы упростим процедуру идентификации через сайт и, надеюсь, добавим возможность заказа КИ в последних четырех банках, которых у нас в пуле партнеров еще нет.
Только сегодня запустили «Страницы городов», первую версию. У каждого из нескольких тысяч городов России на сайте теперь есть свой уголок, где собрана информация по банкам, отзывам из «Народного рейтинга», а впоследствии добавится и региональный форум. Надеюсь, это увеличит число наших посетителей из регионов. Знаю, что в базе данных сейчас представлены не все отделения и банкоматы, но мы над этим работаем. Если кто-то не сможет сразу найти страницу своего города, подсказываю: сначала в левом верхнем углу проверяем, правильно ли сайт определил вашу геолокацию, и если да, то внимательно смотрим на первую строчку в разделе "Банки". На месте "Банков Москвы" должны появиться "Банки Магадана".
В следующем году мы сделаем акцент на технологическом развитии сайта, а также продуктовых разделов. Сегодня «вклады» и «кредиты» от Банки.ру, безусловно, лучшие на рынке, но еще далеки от совершенства. Обязательно продолжим над ними работу, благо за 8 лет существования сайта наши продуктовые менеджеры превратились в очень сильных экспертов. Впрочем, как и журналисты, аналитики, маркетологи и остальные сто человек, которые увлеченно делают этот сайт для вас.
Комментарии 21
1. С Новым успешным годом для Банки.ру
2. С абсолютным личным рекордом:
http://savepic.net/4074222.htm
1 просмотр и 2 отклика "МНЕ НРАВИТСЯ"
А у меня вот по прежнему редактирование не получается...
Главная страница в новом дизайне стала менее удобной, если читать с телефона - появился ненужный горизонтальный скроллинг. По форуму, кстати, больших проблем не заметил, в форуме больше напрягает невозможность цитировать, но это от дизайна не зависит.
другие разделы посещаю редко. Разве что "Тему дня" и особо интересные мнения специалистов. Особо внимательно "слежу" за Осадчим. Филипп, вам не кажется, что Максиму новогодний подарок бы не помешал?
Как банковский аналитик он в текущем году многие глаза раскрыл...
Даю подсказку -имея на руках КИ из НБКИ реализовать идентификацию (так сделано у партнера НБКИ http://www.akrin.ru/) -очень к стати удобно
А что есть региональный форум
1. Вынесите ссылку Активность на главную страницу http://www.banki.ru/profile/index.php?UID=19&action=activity , чтобы можно было быстро добираться до тем, где оставлял сообщения
2. Сделайте по-другому кнопку наверх страницы - не в правом нижнем углу, а как во Вконтакте - слева во всю высоту экрана. Реально удобнее
При 1024, левая панель «наверх» перекроет контент.
Активность — это инструмент отслеживания всех действий на всем сайте, в том числе и в народном рейтинге. Это не пункт навигации, это опция в профиле или на форуме, раздел «Обновления», например.
Форум | Блоги — это вид сразу уравновесил 2 совершенно разных раздела. =)
Юзабилити говорите? =)
Думаю, у многих они где-то хранятся в заметках.
И в постах форума есть ссылки на другие посты..
Пользуясь случаем, поздравляю администрацию с достижениями уходящего года!
По-моему, проект очень полезный и просто замечательный!
И поздравляю ВСЕХ С наступающим Новым Годом!
@.