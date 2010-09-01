На этой неделе мы запустили рейтинг блогов. Он показывает степень интереса посетителей к блогам того или иного автора. При составлении рейтинга в расчет принимаются количество сообщений, комментариев, подписчиков, а также - в меньшей степени - общее количество просмотров топиков.
Но на самом деле важен не рейтинг. Важно то, что к работе приступила новая группа программистов, главной и единственной задачей которой будет развитие форума и ряда масштабных проектов, реализуемых на его основе. Рейтинг блогов был, по сути, тестовой задачей, с которой разработчики успешно справились.
Впереди реализация ряда "хотелок" на форуме - добавление функции игнора отдельных посетителей, введение единой системы предупреждений нарушителям, расчет репутации форумчан. Надеюсь, что часть новшеств мы увидим уже на следующей неделе. А затем мы плавно перейдем к реализации "масштабных проектов", про которые я упомянул в предыдущем абзаце. Жизнь налаживается.
Комментарии 17
Ждем репутацию:)
Ну и дальнейших улучшений сайту!
На сайте есть интересный раздел --- Интернет-банки.
Раздел еле живой, с непонятным рейтингом и редкими отзывами.
На мой взгляд, описание базовых возможностей различных интернет-банков очень была бы в этом разделе кстати.
Отличия в инет банках есть. Как в функционале, так и в реализации. До подключения, зачастую, непонятно что тебя ожидает.
Если нужная возможность есть в описании, на деле может оказаться чем-то другим.
Банальный BSS ну очень отличается от банка к банку.
Видел не так много, но функционал разнится. Рабочую версию, как на демке на сайте BSS
не видел ни у кого.
Банки немногословны. Почитать об этом негде. А было бы и полезно и интересно.
В принципе информация о системах у нас есть уже и сейчас http://www.internet-banki.ru/services/index.php?BLOCK_ID=1&ELEMENT_ID=17.
Был бы признателен, если бы вы сказали, какой информации в справке не хватает.
http://www.internet-banki.ru/services/index.php?BLOCK_ID=1&ELEMENT_ID=17
"ДБО BS-Client. Частный Клиент"
Информация про ПСБ --- пример информации, какую хотелось бы видеть
для большего числа Интернет-Банков. По возможности, чем подробнее, тем лучше.
Многие банки используют "ДБО BS-Client. Частный Клиент".
На сайте BSS демка последней версии. У банков, на практике, версии гораздо старее
(урезаннее?).
Далее реальные названия, что смотрел и использовал сам.
Выбирал Интернет-Банкинг для частного лица.
Т.к. пользуюсь СМП и БПФ, смотрел что предлагают они.
Чем их версии отличаются от эталонной BSS.
СМП:
* нет открытия/закрытия вкладов
БПФ:
* нет покупки/продажи валюты
* нет переводов в валюте
* нет открытия/закрытия вкладов
Интернет-банк у СМП бесплатен, у БПФ с платой за пользование.
В результате, остановился на СМП. Но чтобы сделать этот выбор
попробовал оба. Как минимум, потратил время на подключение/отключение
от БПФ.
Если штатному сотруднику следить за изменениями сложно, можно
попросить пользователей поделиться опытом работы с разными банками
(не столько отзыв, сколько обзор). Для удобства сделать стандартную форму
с некоторым "эталоном", что может быть в принципе.
Думаю, пользователи поделятся такой информацией. Мне было бы не сложно
рассказать, какие услуги есть в интернет-банках, которыми пользуюсь.
Но это не отзыв о работе, а описание предоставляемых возможностей.
И ещё. у многих интернет-банков есть интересный фишки. Как пример:
* хорошие тарифы на переводы
* льготные курсы покупки/продажи валюты (значительно отличающиеся от действующих в отделении)
* беспроцентная оплата услуг ЖКХ
* прочее
Эти фишки формализовать невозможно, но в качестве комментариев могут быть полезны.
Главное, двигайтесь вперёд. Будет что интересное, чего нет, мы расскажем
Помощь нужна всегда, особенно актуальные новости от боевых пользователей системы. Зачастую важные изменения в функционале мы узнаем не от банка, а от клиентов, но порой лишь тогда, когда новости отрицательные.
Сергей, в какой форме вы могли бы оставлять информацию, как вы себе это представляете? Мы бы подумали, как это организовать наилучшим образом. Как вариант - отправлять формы на e-mail редактору раздела.
информации, в ближайшее время. Сейчас не очень много времени.
http://www.banki.ru/products/remote/news/interview/?id=2185966
Был бы признателен, если бы вы сказали, какой информации в справке не хватает.
Можно пункт технической информации добавить. Как кроссплатформенность системы доступа, и функционирование на мобильных устройствах ( джава или андроид)
Просто любопытно