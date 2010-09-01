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Рейтинг блогов

01.09.2010 13:47 17 1 967 просмотров
На этой неделе мы запустили рейтинг блогов. Он показывает степень интереса посетителей к блогам того или иного автора. При составлении рейтинга в расчет принимаются количество сообщений, комментариев, подписчиков, а также - в меньшей степени - общее количество просмотров топиков.

Но на самом деле важен не рейтинг. Важно то, что к работе приступила новая группа программистов, главной и единственной задачей которой будет развитие форума и ряда масштабных проектов, реализуемых на его основе. Рейтинг блогов был, по сути, тестовой задачей, с которой разработчики успешно справились.

Впереди реализация ряда "хотелок" на форуме - добавление функции игнора отдельных посетителей, введение единой системы предупреждений нарушителям, расчет репутации форумчан. Надеюсь, что часть новшеств мы увидим уже на следующей неделе. А затем мы плавно перейдем к реализации "масштабных проектов", про которые я упомянул в предыдущем абзаце. Жизнь налаживается. smile:)

Комментарии 17

Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
С нетерпением ожидаю новинок и интересных проектов. Очень рад, что сайт успешно развивается и что фонтанирование идей будет приобретать физическое воплощение
Лоймила  (Лоймила)
#
Круто:)я подписана на десяток блогов, пойду посмотрю, кто из них в десятке
Ждем репутацию:)
Георгий Крюков  (Гога)
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Очень удобная штука - рейтинг.
Ну и дальнейших улучшений сайту!
Сергей Петров  (frolz)
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Рейтинг блогов, кому он больше нужен: авторам или читателям?

На сайте есть интересный раздел --- Интернет-банки.
Раздел еле живой, с непонятным рейтингом и редкими отзывами.

На мой взгляд, описание базовых возможностей различных интернет-банков очень была бы в этом разделе кстати.
Отличия в инет банках есть. Как в функционале, так и в реализации. До подключения, зачастую, непонятно что тебя ожидает.
Если нужная возможность есть в описании, на деле может оказаться чем-то другим.

Банальный BSS ну очень отличается от банка к банку.
Видел не так много, но функционал разнится. Рабочую версию, как на демке на сайте BSS
не видел ни у кого.

Банки немногословны. Почитать об этом негде. А было бы и полезно и интересно.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Согласен. Тема интернет-банкинга для нас очень интересна. Будем ее развивать. С понедельника к нам вышел новый коллега-журналист, который будет писать исключительно по IT-тематике, в ближайшие полгода планируем переработать сам раздел.

В принципе информация о системах у нас есть уже и сейчас http://www.internet-banki.ru/services/index.php?BLOCK_ID=1&ELEMENT_ID=17.
Был бы признателен, если бы вы сказали, какой информации в справке не хватает.

Сергей Петров  (frolz)
#
С интересом почитаю про IT!

"ДБО BS-Client. Частный Клиент"
Информация про ПСБ --- пример информации, какую хотелось бы видеть
для большего числа Интернет-Банков. По возможности, чем подробнее, тем лучше.

Многие банки используют "ДБО BS-Client. Частный Клиент".
На сайте BSS демка последней версии. У банков, на практике, версии гораздо старее
(урезаннее?).

Далее реальные названия, что смотрел и использовал сам.

Выбирал Интернет-Банкинг для частного лица.
Т.к. пользуюсь СМП и БПФ, смотрел что предлагают они.

Чем их версии отличаются от эталонной BSS.

СМП:
* нет открытия/закрытия вкладов

БПФ:
* нет покупки/продажи валюты
* нет переводов в валюте
* нет открытия/закрытия вкладов

Интернет-банк у СМП бесплатен, у БПФ с платой за пользование.

В результате, остановился на СМП. Но чтобы сделать этот выбор
попробовал оба. Как минимум, потратил время на подключение/отключение
от БПФ.

Если штатному сотруднику следить за изменениями сложно, можно
попросить пользователей поделиться опытом работы с разными банками
(не столько отзыв, сколько обзор). Для удобства сделать стандартную форму
с некоторым "эталоном", что может быть в принципе.

Думаю, пользователи поделятся такой информацией. Мне было бы не сложно
рассказать, какие услуги есть в интернет-банках, которыми пользуюсь.
Но это не отзыв о работе, а описание предоставляемых возможностей.

И ещё. у многих интернет-банков есть интересный фишки. Как пример:
* хорошие тарифы на переводы
* льготные курсы покупки/продажи валюты (значительно отличающиеся от действующих в отделении)
* беспроцентная оплата услуг ЖКХ
* прочее

Эти фишки формализовать невозможно, но в качестве комментариев могут быть полезны.

Главное, двигайтесь вперёд. Будет что интересное, чего нет, мы расскажем smile:)
Екатерина Суворова  (28_888)
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Благодарю за предложение!

Помощь нужна всегда, особенно актуальные новости от боевых пользователей системы. Зачастую важные изменения в функционале мы узнаем не от банка, а от клиентов, но порой лишь тогда, когда новости отрицательные.

Сергей, в какой форме вы могли бы оставлять информацию, как вы себе это представляете? Мы бы подумали, как это организовать наилучшим образом. Как вариант - отправлять формы на e-mail редактору раздела.
Сергей Петров  (frolz)
#
Екатерина, постараюсь сделать выжимку нужной, на мой взгляд,
информации, в ближайшее время. Сейчас не очень много времени.
Сергей Петров  (frolz)
#
Спасибо за ссылку. Интервью свежее, в потоке новостей как-то пропустил.
К  (shlomo_chavez)
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Редактор писал:[/QUOTE]В принципе информация о системах у нас есть уже и сейчас .
Был бы признателен, если бы вы сказали, какой информации в справке не хватает.

Можно пункт технической информации добавить. Как кроссплатформенность системы доступа, и функционирование на мобильных устройствах ( джава или андроид)
Сергей Петров  (frolz)
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Это как одна их характеристик: поддерживаемый платформы.
Екатерина Суворова  (28_888)
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Это очень актуальная тема. Я держу ее в голове и думаю, как лучше подать. Конечно, если Редактор одобрит эти планы. smile:)
Роман Гаврилов  (rgavrilov)
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Не хочу показаться буквоедом, но как конкретно осуществляется подсчет рейтинга?
Просто любопытно smile:)
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