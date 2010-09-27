Тиньков-писатель

На минувшей неделе побывал на презентации книги Олега Тинькова «Я такой как все». Еще раз убедился, насколько он ярок и харизматичен. И книга у него получилась такой же. Предельно откровенной. А местами даже запредельно. Я бы не смог так написать. Мало того, что половина деталей моей юности уже стерлась из памяти, так некоторые вещи я бы просто постеснялся описывать. А Олег нет.
К Тинькову можно относиться по-разному. Можно любить, можно поносить - у таких людей не может быть иначе. Но его предпринимательский дар отрицать нельзя – все, к чему он прикасается, спустя годы превращается в успешный и прибыльный бизнес. Банк «Тинькофф. Кредитный системы», который к ужасу многих растет как на дрожжах, - как раз такой случай. А прямота и искренность Олега, повторюсь, подкупают.
К чему я это? К тому, что очень рекомендую посетителям сайта Банки.ру прочитать книгу Олега Тинькова. В первую очередь тем, кто ищет некую платформу внутри себя для открытия собственного бизнеса. Книга буквально пропитывает вас энергией и уверенностью в конечном успехе.
Найти автобиографию можно в магазинах, где она стоит порядка 500-600 рублей, а можно на сайте Банки.ру – мы заказали небольшой тираж и хотим подарить ее нашим посетителям. Тем, кому Олег действительно интересен. Записываться можно прямо здесь, в моем блоге. 50 экземпляров книги вышлем почтой первым отметившимся.
P.S. А еще Олег пообещал в недалеком будущем выпустить вторую книгу – с практическими советами о том, как надо и как не надо строить бизнес. Не сомневаюсь, она станет бестселлером.
Комментарии 181
Если бы еще и с автографом...
Хотя бы с автографом (дарственной надписью?) от администрации портала
WBR,
Fedor
WBR,
Fedor
WBR,
Fedor
Все-таки и денежка небольшая у него в банке хранится...
Рекомендую в общем
Не совсем понятно выразился.
Под рекламой я подразумевал-Провокационные высказывания самого Тинькова книге.
Эпатаж,это своего рода тоже реклама.