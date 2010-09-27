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Тиньков-писатель

27.09.2010 18:42 181 14 418 просмотров
На минувшей неделе побывал на презентации книги Олега Тинькова «Я такой как все». Еще раз убедился, насколько он ярок и харизматичен. И книга у него получилась такой же. Предельно откровенной. А местами даже запредельно. Я бы не смог так написать. Мало того, что половина деталей моей юности уже стерлась из памяти, так некоторые вещи я бы просто постеснялся описывать. А Олег нет.

К Тинькову можно относиться по-разному. Можно любить, можно поносить - у таких людей не может быть иначе. Но его предпринимательский дар отрицать нельзя – все, к чему он прикасается, спустя годы превращается в успешный и прибыльный бизнес. Банк «Тинькофф. Кредитный системы», который к ужасу многих растет как на дрожжах, - как раз такой случай. А прямота и искренность Олега, повторюсь, подкупают.

К чему я это? К тому, что очень рекомендую посетителям сайта Банки.ру прочитать книгу Олега Тинькова. В первую очередь тем, кто ищет некую платформу внутри себя для открытия собственного бизнеса. Книга буквально пропитывает вас энергией и уверенностью в конечном успехе.

Найти автобиографию можно в магазинах, где она стоит порядка 500-600 рублей, а можно на сайте Банки.ру – мы заказали небольшой тираж и хотим подарить ее нашим посетителям. Тем, кому Олег действительно интересен. Записываться можно прямо здесь, в моем блоге. 50 экземпляров книги вышлем почтой первым отметившимся.

P.S. А еще Олег пообещал в недалеком будущем выпустить вторую книгу – с практическими советами о том, как надо и как не надо строить бизнес. Не сомневаюсь, она станет бестселлером.

Комментарии 181

Tri.Oreshka  (Tri.Oreshka)
#
А я не постесняюсь сказать, что я первый! Первый в очереди за хорошей книжкой! Как раз хотел 400р Озону за нее отдать smile;)
Если бы еще и с автографом...
Хотя бы с автографом (дарственной надписью?) от администрации портала
WBR,
Fedor
Tri.Oreshka  (Tri.Oreshka)
#
Кстати, я в Москве, могу подъехать к Вам в офис и забрать книжку сам - съэкономим на услугах почты. smile8) Но только с дарственной, ладно?smile:oops:
WBR,
Fedor
Tri.Oreshka  (Tri.Oreshka)
#
Да я понимаю, обещать что-то за ОТ сложно smile:) Именно с Вашей, да.
WBR,
Fedor
Виктор Чучупал  (xwhale)
#
в последней выписке по кредитке ТКС пришла реклама книжки с номером телефона, по которому стоит позвонить держателям карт ТКС до 30-го октября, чтобы получить книжку за 269р+80р доставка smile:)
Олег Пономарев  (olegp9)
#
спасибо, сегодня ДР, как раз получил на почте smile:ura:
sigizmund  (sigizmund)
#
Куда писать?)) Дайте две!)))
ajuri  (ajuri)
#
Запишусь тоже на подарок от портала.
Tim K  (Silvan)
#
Раз уж такое дело - отмечусь. Занимательно будет почитать.
Все-таки и денежка небольшая у него в банке хранится...
StudentAgain  (StudentAgain)
#
Записываюсь на книгу smile:)
Bru  (Bru)
#
Да, такая книжка не помешала бы )
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
#
Полностью солидарна с Вашей оценкой личности Олега и его книги.
Konung  (Konung)
#
Я тоже собирался прикупить книжку. Раз уж появилась такая возможность - с удовольствием встану в очередь за "пирожками" smile:D
Сергей Анисимов  (anis20)
#
Ну что же раз так мало комментариев тоже не откажусь от такого подарка!
Алла  (allena)
#
И мне, и мне smile:shuffle:
Алла  (allena)
#
Может все-таки уговорите Олега подписать наши 50 экземплярчиков?... smile:oops:
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Попробовать можно. Завтра с Олегом Анисимовым свяжусь.
sigizmund  (sigizmund)
#
Интересный подход - только пообещали, а уже "наши"!!!)))
Екатерина Суворова  (28_888)
#
И я была на презентации, подписываюсь под всем, что сказал Филипп. На книжку не записываюсь - у меня есть. С автографом автора. smile:)
Дмитрий Ковшов  (KODV)
#
А я уже купил и прочитал. Сильная книжка, заряжает. Хоть и с матом, но так даже больше цепляет). Уважать Тинькова стал еще больше. Молодец - сам работает и другим дает.
Рекомендую в общем
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
Его предпринимательский дар отрицать нельзя – все, к чему он прикасается,спустя годы превращается в успешный и прибыльный бизнес. Банк «Тинькофф.
Предпринимательский дар обязательно нужен,иначе лучше не соваться в бизнес,тем более на таком уровне.Но к сожалению в нашей стране,чтобы стать очень успешным бизнесменом,нужно,чтобы твой бизнес нравился ещё "Кое-Кому".
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
И я записываюсь на сувенир от портала! smile:oops:
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
Некоторые высказывания Олега в книге можно посчитать весьма провокационными, что вызвало живейшую дискуссию на форуме
Уже реклама. smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Реклама форума - а на это имею полное право. smile;) smile:-p
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
Реклама форума - а на это имею полное право
Прошу прощения.
Не совсем понятно выразился.
Под рекламой я подразумевал-Провокационные высказывания самого Тинькова книге.
Эпатаж,это своего рода тоже реклама.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
С этим согласен - дриньк! (смайла соответствующего нет)
Виктор Чучупал  (xwhale)
#
Жадность человеческая границ не знает. Хоть и куплена электронная версия с момента её появления, но если халява проходит - готов поставить на полку бумажную smile:)
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