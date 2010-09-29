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Спасибо, Юрий Михайлович!

29.09.2010 20:31 48 2 833 просмотра
Спасибо, Юрий Михайлович!

Именно с этих слов мне хочется начать свой пост. Ведь действительно обидно. Человек столько лет руководил Москвой, выстроил этот город, превратил его в столицу, за которую не стыдно. А стоило уйти – понеслось… Жена-миллионерша, мэр-пасечник, подчиненные-воры. Цитата: «Следственный комитет при Прокуратуре РФ продолжает проверки по обращениям граждан, политических и других объединений по фактам преступлений, совершенных чиновниками Москвы». Просто ОПГ «Лужковские».

Ведь всем понятно, почему его «ушли». Все понимают, что Батурина здесь ни при чем и ее состояние тоже. Юрий Михайлович играл по правилам политической элиты. Лужков не исключение, он – один из них. У любого мэра, губернатора, министра точно такая же почва для проверок СКП. И все об этом знают.

Публичная инквизиция смотрится очень некрасиво. Зачем? Ну, убрали и убрали. Но зачем катком-то? Неужели по-человечески нельзя проститься? Зачем обмусоливать утрату доверия как в 37-м году? Давайте его еще расстреляем до кучи как врага народа.

Говорят, Дмитрий Анатольевич с ним что-то не поделил, обиделся на мэра. Что ж, это его право. Но лично мне Юрий Михайлович ничего плохого не сделал. Наоборот, я помню Москву при его предшественнике Гаврииле Харитоновиче Попове и помню, какие метаморфозы начались с городом с приходом Лужкова. Да дело даже не в этом. Просто не надо плевать в спину. Это некрасиво, это мелко. Это не красит нацию.

Спасибо, Юрий Михайлович! Долгих вам лет жизни и крепкого здоровья.

Комментарии 48

Сергей Попов  (sonnert)
#
Звучит наперекор мэйнстриму и достойно уважения.
Но странное дело, почему такой шум? Не первый, как я понимаю, снятый руководитель субъекта. Скорее всего, не последний... Когда снимали губернатора Карелии, никто особо не переживал, кроме близких губернатора. Наверное, дело в том, что москвичи думают, что вся Россия переживает за их мэра. Мне вот московские неудобицы не позволяют благодарить Юрия Михайловича. А его бредовые желания повернуть вспять сибирские реки меня больше волнуют. Поэтому я рад, что ему сейчас не до Оби или Енисея с Печорой.
Плевать в спину, конечно, позорно. Но плевать в лицо Президенту тоже не совсем уместно.
Scud  (Scud)
#
Цитата
Наверное, дело в том, что москвичи думают,

А при чем тут москвичи?
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
По этому поводу я отписалась в "соседнем" блоге.Сформулирую одной фразой:"АТУ ЕГО..."Хочется еще добавить:"А судьи кто?"
Сергей Попов  (sonnert)
#
Судьи??? Те же, что и Виват кричали smile:) Но вчера
Марина (mashen)  (mashen)
#
1. "Утрата доверия" - юридическая формулировка. Другой у президента просто не было - в сложившейся ситуации.
2. Плевки и разоблачения - иллюстрация к теме недоверия. Мол, есть за что.
3. Москвичи на защиту мэра не вышли. Утешает, что в случае импичмента президенту точно так же никто пальцем не шевельнет.
4. Представился еще один повод НЕ уважать власть, но где он, этот кондуит - кто его ведет?

А по существу, на самом деле, спасибо Юрию Михайловичу, и долгих ему лет. Хороший бы мэр - на зависть регионам, между прочим.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
+100
Сергей Попов  (sonnert)
#
Хороший мэр, как футбольный судья, хорош, когда незаметен. Хорошо всё в городе, да и ладно. На выборах вспомним, как его зовут. А вообще, в управлении, в т.ч. и муниципальном, важна и персона, и команда, которая сможет работать без кормчего.
А зависть регионов она не от Лужков... Вести бюджет в Москве и Магадане всё же разные дела
Марина (mashen)  (mashen)
#
Я сама приезжая, понаехавшая, причем, не из бедного региона - нефть и газ. Есть с чем сравнивать. И с кем.
ЮМ москвичей уважал. По-русски, имел совесть. Откаты - круговорот не наших денег в природе - это отдельный сказ, и не ЮМ там главный персонаж.
Московского мэра (кто бы ни был) трудно не заметить. Тем более, что выборов у нас нет. У нас все мэры работают на президента и для президента. И как живется людям в городе Москва или в Магаданской области, хорошо или плохо - это только президент знает. Вот так вот.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Я думаю, что вы переоцениваете знания Президента. Прогулка в сопровождении телекамер по вылезанным улицам мало продвигает в понимании.
Согласен, что Москву и ейного мэра невозможно не заметить, но я бы с удовольствием обошелся бы без этого... Был бы рад, если бы не пришлось лететь в отпуск через московские порты, покупать там за 100 рублей бутылочку 0,333 воды, попить кофе рублей за 500. Многие были бы рады, в том числе из областей нефти и газа, не везти детей "самые лучшие" медицинские учреждения и т.п.
Ну не нравится мне, что нефть и газ качают в Тюмени, а деньги качабт в Москву. Вы не из какой-нибудь нефтяной МОСКОВСКОЙ компании? Поверьте, я не хочу ни обижать ни кого, ни завидовать.
Я просто не могу принять существующий порядок вещей и одного из "стержней" (так кажется Грызлов брякнул smile:)) этого порядка - Юрия Михайловича
Марина (mashen)  (mashen)
#
Я лично знания президента о жизни в России (вкл. столицу) оцениваю на твердый неуд и считаю, что его недоверию три копейки в базарный день. У него в Москве одна забота - мигалку не потерять. Но он-то думает иначе.

Насчет качания нефти и денег - очень даже в курсе. Это наше российское уродство, согласна. А кто у нас строит вертикали? И назначения-увольнения губернаторов и мэров двух столиц эта как раз и есть основной стержень, поддерживающий вертикаль всего и вся. Да не в Лужкове дело. Плохой или хороший мэр или губернатор - решать жителям города или региона на выборах. Не президенту. У нас же федерация, а не княжество.
Дмитрий Корчагин  (DmitryNC)
#
Ну про "уважение" москвичей - это перебор smile:D На фоне этого сразу всплывает в памяти поселок "Речник" и ремонт Ленинградского шоссе smile:( да много еще чего в памяти москвичей "хорошего" будет
Лоймила  (Лоймила)
#
На каких позвольте?
Scud  (Scud)
#
Цитата
Москвичи на защиту мэра не вышли.

На защиту мэра от чего должны были выйти москвичи? И с какой, интересно, стати?
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
самое омерзительное это партия власти. какие лизоблюды и подхалимы! Грызлов особенно
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
К Лужкову особого уважения не испытываю, но и какие-то уж совсем дешевые методы снятия неугодных тоже удручают, за дураков что ли народ держат там наши политтехнологи smile:( В проблемах города Лужков хорошо разбирался, а вот мне пришлось почти год работать с нынешним врио мэра.... smile:| Не побоюсь это слова "мда".
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ну не вдаваясь в подробности поправил и хватит, пора на покой и дать дорогу молодым.
Вопрост только в том кого поставят?
Ну а так всякого хватало и хорошего и плохого.
Всем мил не будешь. smile;)
qaq  (qaq)
#
Странно конечно.
Мог уйти спокойно , не захотел.
Почему?






Георгий Крюков  (Гога)
#
Так он еще судиться собрался.
Жаден человек до власти оказался, а может и боится чего еще.
Волгу отберут к примеру и жена из дома выгонит. Шучу. smile;) smile:D
qaq  (qaq)
#
Да не , сказал вроде не будет.
Ещё что то про большую политику говорил.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
«Следственный комитет при Прокуратуре РФ продолжает проверки по обращениям граждан, политических и других объединений по фактам преступлений, совершенных чиновниками Москвы»
Классика жанра современной политической жизни России.
Один олигарх тоже в своё время что-то не поделил с "Самим",до сих пор в Читинской колонии находится,и время от времени всплывают всё новые и новые факты его "жутких преступлений" перед государством и обществом.
Цитата
Публичная инквизиция смотрится очень некрасиво.Но зачем катком-то?
Это показная порка,чтобы другим показать,вдруг кто из региональных чиновников ещё сомневается в силе центральной власти.
Мне только одного не понятно в действиях Ю.М.,он,такой "динозавр" политики не мог не понимать,чем для него обернётся такое упрямство.
Шаймиев с Рахимовым (Татарстан,Башкортостан) ушли по-хорошему,не сопротивляясь,а они тоже старожилы российского политического бомонда.
Дмитрий  (asd1979)
#
Спасибо Лужкову за разрушение исторического наследия города Москвы и строительством на их местах уродливых зданий smile:!: smile:evil:
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
Разрушение исторического наследия города Москвы и строительством на их местах уродливых зданий
Это уже штампом становиться!
Тоже самое,как у Горбачёва М.С. крах СССР.
"Что можете сказать,об исторической роли Горбачёва?
При нём развалился СССР"
И всё,на этом информационное поле вокруг Горбачёва заканчивается.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Точно!!!
У нас тут тоже историки препятствуют строительству развязки.
Видите ли исторически ценный фундамент им раскопали.
Вот сами не могут а всякие откаты трясут.
Те же горе зеленые.
Татьяна Колычева  (Pingva)
#
Цитата
Ведь всем понятно, почему его «ушли». Все понимают, что Батурина здесь ни при чем и ее состояние тоже.
Цитата

А вот очень зря, что не за Батурину и иже с ней. Я не по наслышке знаю, что все московские тендеры- фикция. Ближе всех к получению заказов стояли либо Интеко, либо конторы связанные с ЮМ.
Цитата
Лужков не исключение, он – один из них.
Цитата

Это точно. Придет такой же. А чиновники боятся, поскольку может придти такой же но с другими чиновниками, а те - которые сейчас у кормушки, потеряют свои нагретые креслица.
Цитата
Юрий Михайлович играл по правилам политической элиты.
Цитата

Ну под конец заигрался. Не прочувствовал обстановку, вот и слетел. Старенький стал, раньше надо было на покой то идти.
Цитата
Публичная инквизиция смотрится очень некрасиво.

Да уж бог им всем судья, и ему тоже.
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