Спасибо, Юрий Михайлович!
Именно с этих слов мне хочется начать свой пост. Ведь действительно обидно. Человек столько лет руководил Москвой, выстроил этот город, превратил его в столицу, за которую не стыдно. А стоило уйти – понеслось… Жена-миллионерша, мэр-пасечник, подчиненные-воры. Цитата: «Следственный комитет при Прокуратуре РФ продолжает проверки по обращениям граждан, политических и других объединений по фактам преступлений, совершенных чиновниками Москвы». Просто ОПГ «Лужковские».
Ведь всем понятно, почему его «ушли». Все понимают, что Батурина здесь ни при чем и ее состояние тоже. Юрий Михайлович играл по правилам политической элиты. Лужков не исключение, он – один из них. У любого мэра, губернатора, министра точно такая же почва для проверок СКП. И все об этом знают.
Публичная инквизиция смотрится очень некрасиво. Зачем? Ну, убрали и убрали. Но зачем катком-то? Неужели по-человечески нельзя проститься? Зачем обмусоливать утрату доверия как в 37-м году? Давайте его еще расстреляем до кучи как врага народа.
Говорят, Дмитрий Анатольевич с ним что-то не поделил, обиделся на мэра. Что ж, это его право. Но лично мне Юрий Михайлович ничего плохого не сделал. Наоборот, я помню Москву при его предшественнике Гаврииле Харитоновиче Попове и помню, какие метаморфозы начались с городом с приходом Лужкова. Да дело даже не в этом. Просто не надо плевать в спину. Это некрасиво, это мелко. Это не красит нацию.
Спасибо, Юрий Михайлович! Долгих вам лет жизни и крепкого здоровья.
Комментарии 48
Но странное дело, почему такой шум? Не первый, как я понимаю, снятый руководитель субъекта. Скорее всего, не последний... Когда снимали губернатора Карелии, никто особо не переживал, кроме близких губернатора. Наверное, дело в том, что москвичи думают, что вся Россия переживает за их мэра. Мне вот московские неудобицы не позволяют благодарить Юрия Михайловича. А его бредовые желания повернуть вспять сибирские реки меня больше волнуют. Поэтому я рад, что ему сейчас не до Оби или Енисея с Печорой.
Плевать в спину, конечно, позорно. Но плевать в лицо Президенту тоже не совсем уместно.
А при чем тут москвичи?
2. Плевки и разоблачения - иллюстрация к теме недоверия. Мол, есть за что.
3. Москвичи на защиту мэра не вышли. Утешает, что в случае импичмента президенту точно так же никто пальцем не шевельнет.
4. Представился еще один повод НЕ уважать власть, но где он, этот кондуит - кто его ведет?
А по существу, на самом деле, спасибо Юрию Михайловичу, и долгих ему лет. Хороший бы мэр - на зависть регионам, между прочим.
А зависть регионов она не от Лужков... Вести бюджет в Москве и Магадане всё же разные дела
ЮМ москвичей уважал. По-русски, имел совесть. Откаты - круговорот не наших денег в природе - это отдельный сказ, и не ЮМ там главный персонаж.
Московского мэра (кто бы ни был) трудно не заметить. Тем более, что выборов у нас нет. У нас все мэры работают на президента и для президента. И как живется людям в городе Москва или в Магаданской области, хорошо или плохо - это только президент знает. Вот так вот.
Согласен, что Москву и ейного мэра невозможно не заметить, но я бы с удовольствием обошелся бы без этого... Был бы рад, если бы не пришлось лететь в отпуск через московские порты, покупать там за 100 рублей бутылочку 0,333 воды, попить кофе рублей за 500. Многие были бы рады, в том числе из областей нефти и газа, не везти детей "самые лучшие" медицинские учреждения и т.п.
Ну не нравится мне, что нефть и газ качают в Тюмени, а деньги качабт в Москву. Вы не из какой-нибудь нефтяной МОСКОВСКОЙ компании? Поверьте, я не хочу ни обижать ни кого, ни завидовать.
Я просто не могу принять существующий порядок вещей и одного из "стержней" (так кажется Грызлов брякнул ) этого порядка - Юрия Михайловича
Насчет качания нефти и денег - очень даже в курсе. Это наше российское уродство, согласна. А кто у нас строит вертикали? И назначения-увольнения губернаторов и мэров двух столиц эта как раз и есть основной стержень, поддерживающий вертикаль всего и вся. Да не в Лужкове дело. Плохой или хороший мэр или губернатор - решать жителям города или региона на выборах. Не президенту. У нас же федерация, а не княжество.
На защиту мэра от чего должны были выйти москвичи? И с какой, интересно, стати?
Вопрост только в том кого поставят?
Ну а так всякого хватало и хорошего и плохого.
Всем мил не будешь.
Мог уйти спокойно , не захотел.
Почему?
Жаден человек до власти оказался, а может и боится чего еще.
Волгу отберут к примеру и жена из дома выгонит. Шучу.
Ещё что то про большую политику говорил.
Один олигарх тоже в своё время что-то не поделил с "Самим",до сих пор в Читинской колонии находится,и время от времени всплывают всё новые и новые факты его "жутких преступлений" перед государством и обществом.
Мне только одного не понятно в действиях Ю.М.,он,такой "динозавр" политики не мог не понимать,чем для него обернётся такое упрямство.
Шаймиев с Рахимовым (Татарстан,Башкортостан) ушли по-хорошему,не сопротивляясь,а они тоже старожилы российского политического бомонда.
Тоже самое,как у Горбачёва М.С. крах СССР.
"Что можете сказать,об исторической роли Горбачёва?
При нём развалился СССР"
И всё,на этом информационное поле вокруг Горбачёва заканчивается.
У нас тут тоже историки препятствуют строительству развязки.
Видите ли исторически ценный фундамент им раскопали.
Вот сами не могут а всякие откаты трясут.
Те же горе зеленые.
А вот очень зря, что не за Батурину и иже с ней. Я не по наслышке знаю, что все московские тендеры- фикция. Ближе всех к получению заказов стояли либо Интеко, либо конторы связанные с ЮМ.
Это точно. Придет такой же. А чиновники боятся, поскольку может придти такой же но с другими чиновниками, а те - которые сейчас у кормушки, потеряют свои нагретые креслица.
Ну под конец заигрался. Не прочувствовал обстановку, вот и слетел. Старенький стал, раньше надо было на покой то идти.
Да уж бог им всем судья, и ему тоже.
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