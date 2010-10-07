Долги отдают только трусы?

Жить по средствам, как известно, получается не у всех. Именно в такой момент на помощь приходят банковские кредиты. На форуме Банки.ру можно прочитать немало поучительных историй, как заемщики, воспользовавшись кредитом, впоследствии не смогли или не захотели его погасить. Вокруг неплательщиков зачастую формируется ореол мученика – мол, банк выдал кредит под драконовские проценты, а наш «робин гуд» дал отпор жадным капиталистам, отказавшись возвращать долг и вступив в схватку с коллекторами.
Отчасти такая позиция понятна: банк – субстанция абстрактная. Ты же не кредитному менеджеру лично долг не вернул, а некому банку, у хозяев которого денег и так куры не клюют. А как быть с личным долгом, когда тебе взаймы дает не банк, а Петя Иванов из Самары?
Не так давно в сети появился сервис микрокредитования Вдолг.ру, к которому ваш покорный слуга имеет непосредственное отношение. Он построен на простой схеме: один посетитель, у которого есть свободные деньги, дает их другому. Суммы небольшие – 3.000 – 5.000 рублей, выдаются на срок 1 или 3 месяца. Пока сайт работает на «статистику». Большая часть кредитов погашается в срок, кто-то отказывается платить и их дела передаются коллекторам.
В связи с этим меня мучает один вопрос, который я бы и хотел задать уважаемым форумчанам: есть ли для вас разница между банком и частным кредитором? Является ли частный долг дополнительным стимулом для его погашения? Или не так. Будет ли вас мучить совесть, если вы не вернете деньги Пете Иванову? Или же этими тоже можно будет гордиться, и в красках описывать сей факт на страницах Интернет-форумов, как и в случае с банком?
В первую очередь, хотелось бы услышать голос реальных неплательщиков.
Комментарии 60
Все зависит от человека.
Есть люди которые все вовремя платат, есть кто не платит вообще и есть серединка которая платит с просрочками.
Последняя делится на тех кто платит со штрафами и кто платит с урезанными штрафами с большой просрочкой по суду или по договору.
И нет особой разницы кому человек должен.
Родственникам вообще не особо и принято долги отдавать у многих.
Тут вопрос немного в другом ключе, нежели с Банками...
А не будет-ли Петя Иванов мучить ваше тело? И потом будет гордится новой квартирой, машиной, в красках описывая сей факт за пивком в "группе товарищей".
А не будет-ли Петя Иванов мучить ваше тело?
Полностью согласен. Всё дело в том,что к банковскому долгу у нас относятся,как к государственному,т.е. взыскивать он (банк) будет по закону,а на стороне неплательщика в этом случае при определённых условиях тоже стоит закон.
Долг частному лицу,это уже так сказать долг из разряда "по понятиям",и взыскивать его будут соответствующим образом.
Вообщем,народ у нас больше боится закон "Понятий",чем юридические законы ГК,УК.
P.S. Но только не стоит относить к разряду злостных неплательщиков всех поголовно,как это делают коллекторы.
Жизнь многих так тряхнула,за последние 2 года,что врагу не пожелаешь.
Тут скорее вопрос не морали, а сколько эта мораль стоит заемщику.
А поравдание заемщик для себя всегда найдет, ну не он же виноват, что у него в жизни такая ситуация сложилась..... Д а еще и это Петя Иванов захотел на чужом горбу 20-50-100% на чужом горбу заработать.
ИМХО скорее усугубляет. Этож не у соседки без процентов до получки взять.
Рассматривается вариант дефолта.По факту заемщик уже не может платить.
Именно в этот момент дефолтный заемщик про это и вспомнит, для успокоения своей совести. А факт того, что Петя заранее знал, что не все кредиты вернуться еще больше будет греть его душу.
Ну Петя ведь видит табличку с соотношением крединого рейтинга и вероятности дефолта. Если он правилно определил процентную ставку и количество дефолтов, то в минус не уйдет.
А вообще лучше разделять вероятность дефолта и гecovery по дефолту.Эти вещи хоть и связаны, но нелинейно. На месте Пети я бы забил на гecovery и сосредоточился на уровне дефолтов. Recovery- хлеб коллекторов.
Готов откредитовать вас под 100% годовых, сообщите реквизиты ващего банковского счёта.
Написаное выше прошу считать публичной офертой для Филиппа Ильина-Адаева.
Вот вы уже и начали гордится возможностью не возврата.
Развитие микрокредитования в сельской местности способствует развитию сельского предпринимательства, что в свою очередь приводит к увеличению доходов населения в регионах, снижению уровня безработицы.
Учитывая, что большую часть кредитуемых предприятий составляют фермерские образования, увеличение доступности сельских предпринимателей к финансовым ресурсам способствует развитию сельского хозяйства.
И имхо:
Учитывая суммы на Вдолг.ру. назвал-бы сервис скорее нанокредитованием.
Да и модно это сейчас...
По теме поста: Считаю, что заемщик имеет полное право на низкий % если у него ,
аккуратная кредитная история.
Кстати. Заемщик вправе знать свой Код Субъекта Кредитной Истории, который был заведен в Бюро Кредитных историй при самом первом пользовании кредитом.
Знакомая тема. Это я про сайт и видеопрезентацию. Мой замысел немного иной. См. сайт . С уважением, tikhoa
Прим.: 11 млн дел - это уже у приставов и, кажется, за "злостную неуплату".
Это я к тому, что свой личный ребенок - это очень даже "лично знакомый человек".
"«Алиментщики» – вот главные должники в России. Их таких, согласно заявлению главного судебного пристава страны, насчитывается около 10 миллионов" - статья Натальи Радуловой от 29 августа 2009 года. Думаю, главный судебный пристав не идиот такие цифры озвучивать без оснований.
И это при том, что, как правило, суммы алиментов на детей присуждаются символические - федеральный минимум в 4500 руб. В Москве, надеюсь, немного побольше судьи отмеривают "на глаз", в тех случаях, когда отцам угодно (а большинству угодно) заявить, что возможности содержать ребенка нет и "показать" минимальную зарплату.
И у этих 10 млн. женщин нет никаких служб безопасности, коллекторских агентств, а у судебных приставов много и других дел, да и совсем немного полномочий.
Но 10 млн. - это, конечно, не 11. Ошиблась.
Для справки - всего несовершеннолетних детей в стране чуть больше 20 млн. Будем надеяться, что большая половина живет в полных семьях, не доживших еще до развода.
Может им нечем платить
У меня есть определенный опыт работы в Коллекшене. Могу утверждать, что если человек не платит, то это принцип жизни. Разумеется, персонализация отношений играет огромное значение, но характер человека переделать сложно. Такие в первую очередь отдают не ФЛ и не ЮЛ, а тем, кого больше боятся. Как бы не ужасно это звучало, но факт остается фактом
Я знаю пример,когда инициатором развода была женщина,ради новой любви.Разошлись,на алименты она не подавала,мужчина от себя неофициально давал денег каждый месяц на содержание.Ребёнок при этом особо-то и не стремился с отцом увидится.Дальше у него новая семья образовалась,и он уже в тайне стал давать.
Но в последствии события начались развиваться за гранью понимания.
У неё жизнь не сложилась с новой любовью,разошлись они,а мужичок жил не лучше и не хуже других.И видимо женщину,так злоба заедала,что в итоге подала на алименты,и пыталась даже навязать суду,что всё предыдущее время до подачи официального заявления никакой финансовой помощи не получала от него.Мужик конечно на дыбы встал,и стал противиться такому развитию событий.
Конечно для общества,если не вдаваться в подробности он - Непутёвый папаша,собственному ребёнку не хочет помогать.
Но в глубине проблемы лежит вопиющая непорядочность женщины!
Наверно те, кому уже даже родственники и друзья не дают взаймы.
Таких людей совесть уже не мучает.
Я вовремя платила Импэксу, но и маме я отдавала хорошие деньги (намного больше банковских кредитов) с процентами (чуть ниже банковских) и в срок.
С мамой была также проведена реструктуризация кредита, в результате чего срок увеличился, а сумма выплаты тожек увеличилась.
Я очень не люблю брать в долг, да и как-то так получалось, что всю жизнь занять было не у кого.
Сама тоже как-то не имела возможности дать в долг...Один раз дала 10 штук..с концами...не ожидала
Именно поэтому мы сейчас обсуждаем причины невозврата кредитов, а скатываемся к поискам той самой "справедливости" и начинаем уходить в тему "гуманности" процентов.
Яркий пример "закон не справедлив" позиция Бегемота
"Конечно для общества,если не вдаваться в подробности он - Непутёвый папаша,собственному ребёнку не хочет помогать.
Но в глубине проблемы лежит вопиющая непорядочность женщины!"
Уважаемый Бегемот! Не надо ни про порядочность, ни про общество: есть конкретная, прописанная в законе обязанность платить алименты на детей, даже если вы дворник, а супруга- пятая жена султана. Если не устраивает это положение закона, надо просто не вступать в брак!
Также и с процентами за пользование заемными средствами- если что-то не устраивает, просто не пользуйтесь.
ИМХО Для "борцов за справедливость" нет особой разницы, кому не возвращать: если банку, то в ход идут "грабительские проценты, наживаются на чужих бедах", если Петя Иванов из Самары, то тем более возвращать не надо, потому как "у них денег куры не клюют, а нам выпить не на что". Если Петя начнет пудовым кулаком перед носом махать
, то справедливость просто перейдет на его сторону
Короче говоря, лично мое мнение- невозвращенец- это жизненная позиция, мировоззрения и прочие ЛИЧНЫЕ особенности.
Но в глубине проблемы лежит вопиющая непорядочность женщины!"
Есть ещё не прописные законы,человеческие!
Ваш знакомый сам согласился на неофициальные выплаты, должен был предполагать риски.
Для сохранения тайны можно было переводить деньги на ее карту и предоставить на суде выписку.
Теперь он должен исполнить требование суда.
Я ни за "красных", ни за "белых", я за знание и исполнение законов.
Мужчина в банках не работал,поэтому таких терминов он не знал.
Теперь я думаю умнее будет,стоит ли верить на слово тому с кем прожил почти 10 лет.
И суд кстати бывшей благоверной присудил алименты выплачивать со момента подачи заявления.Бывшая тёща выступила свидетелем,что ранее он выплачивал на содержание.
Вот вам на лицо человеческие законы.
А не "белые" и "красные".
А то как две недели назад повесили 56% мужчин и 46% женьщин и инкаких изменений.
А откуда тогда появились цифры probability of default соответствующие определенному кредитному рейтингу?
Это я понял. Я не понял откуда взялось соотношение рейтинга и PD(вероятности дефолта).
На каких количествах дефолтов были полученф те цифры, которые показаны Тут
Или на данном этапе это экспертные оценки?
Данные предположения были сделаны на основе оценки банковского розничного кредитования, статистики коллекторского агентства и скорректированы экспертами с учетом специфики проекта Вдолг.Ру
Просто смутила ссылка в табличке, что это средний, а не предполагаемый уровень потерь.
Суть же проста: есть закон, который и определяет что есть True, а что есть False. Моральные же принципы вкладываются в понятия закона, а на последующих этапах его претворения в жизнь учитываются формально. Изучать или не изучать законы – личное право каждого, но при условии, что они ему были вовремя и в понятной форме предоставлены.
Хотим плясать этот танец? Ищем в законе соответствующую статью и на "эшафот" под механизм, который определит, нужно ли отпускать топор или оставить его неподвижным. Но после прохождения этой процедуры общество обязано, если кому что не нравится, высказывать претензии ТОЛЬКО в адрес механизма, а не к человеку, который уже прошел испытание. Механизм же должен просто безжалостно работать. Но не получается… Традиции межличностных взаимоотношений мешают и постоянно стремятся повернуть к конкретным людям, потому что создать обезличенный Закон, которая нравится всем, не удается. У римлян была база, на которую они опирались, сейчас же ее нет.
Вот и получается, что
- Закон у нас дырявый... потому что логики в нем мало, и даже та, которая есть, разрушается, последующими надстройками.
- Каждый исполнитель закона норовит интерпетировать его, а не применять. А на самого исполнителя нет управы, если тот флуктуирует в пределах погрешности, дозволенной ему тем же законом.
Построение виртуальной социальной сети микрокредитов – это вещь в духе времени и ситуации. Так о чем мучения? Что нет закона, который все будут соблюдать, или что нет единой морали, которой все будут придерживаться? Ведь если подходить строго, то нет ни того, ни другого. А посему любое действие – это телега, которая пускается на самотек. Мучения только от неизвестности того, что ждет впереди, а вовсе не о совести или законе.
Если же все-таки не уходят мучения от того, что телега застряла где-то посередине, то в какую сторону лучше тянуть, по-моему неважно: в любом случае станет проще. Можно ввести моральный рейтинг для заемщиков (сколько людей поручилось), можно статусный (занимаемая должность, компания и т.д.). Реального толка от этого мало, но игры по этим правилам нравятся обществу: можно строить рейтинги, выбирать, кто лучший…, короче раскручивать PR.
Так что не стоит мучаться. Главное - оставаться в пределах границ, задаваемых законом и моралью, а система выстроится сама,.. если выстроится.
1) "Нельзя проживать в обществе и быть не зависимым от этого общества". Исполняй законы принятые в обществе, если пообещал делай
2) Договор дороже денег
Нельзя не возвращать долги. Это невыполнение обещанного и пятно на всю оставшуюся жизнь. И это пятно аукнется и не раз.
А брать в долг лучше все-таки у банков. Потому, что с ними детей не крестить, водку не пить и не жить дальше. Есть договор, есть график и погашай потихоньку. Тем более они непротив досрочного погашения - уменьшения собственного заработка. А дядя Вася сначала даст полмиллиона, а через месяц прибежит "ААААА!!! Пипец полный... Давай отдавай срочно поллимона - все плохо". Банк так не сделает, даже если у него дела пойдут также как у дяди Васи. Да и жалеть банк не надо и в положение его входить.
А что касается дырявых законов и "разводилова" на процентах и штрафах, дак это обсуждалось не раз - читайте договора. Просчитывайте всё и ищите другой банк если что-то не устраивает. Их больше 500 штук.
А когда отдаешь все и своевременно - отношение к тебе меняется. Банки сами начинают наваливать тебе кредиты и обсыпать предложениями. Если у тебя 4 кредитки, то тебе и 5ю предложат. Это мой личный опыт