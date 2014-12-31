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Скоро Новый год. Версия 14/15

31.12.2014 15:18 13 3 105 просмотров
С момента последнего поста прошел ровно год. Перечитал его перед публикацией – улыбнулся. Многое из того, что было намечено, реализовать не удалось; группа топ-менеджеров, которая много сделала для развития проекта, уже его покинула, летом я вернулся на должность генерального директора, а в остальном все осталось без изменений: команда из 150 человек ежедневно делает для вас самый интересный и полезный финансовый портал Рунета. : )

2014-й стал для нас переломным годом. Его в целом размеренное течение нарушили события ноября-декабря, когда нас буквально накрыло волной новых посетителей. Ни технически, ни морально мы не были готовы к тому, что однажды на наш родной портал придут за сутки 1,3 млн пользователей (по итогам декабря поставили рекорд – 11 млн уникальных посетителей). То, что сайт не умер сразу под такой нагрузкой, хоть и работал с перебоями, – большая удача. Для нас это послужило хорошим уроком и задало новый ориентир – Банки.ру стал сайтом-миллионником не в далеком 2018 году, как мы предполагали, а прямо сейчас, в эти дни.

Главная наша задача теперь – обеспечить работоспособность сайта. За последние несколько недель в этом направлении было сделано больше, чем за последние два года. Мы закупаем новые сервера, снимаем «тяжелые» запросы, избавляемся от ошибок, которые раньше не давали о себе знать и вылезли под высокой нагрузкой. Внесли изменения и в план разработки. Сейчас в срочном порядке беремся за 3 самых проблемных раздела: «Курсы валют», «Форум» и «Вклады». Проблемных с технологической точки зрения. Они не рассчитаны на столь высокую нагрузку, и из-за них зачастую страдает весь сайт.

Не забываем и о новых направлениях. В первую очередь, это страхование. В 2015 году мы предложим посетителям сервис подбора страховок, который, уверен, станет для Рунета таким же стандартом, коим являются наши банковские сервисы. Команда под проект уже собрана, разработка стартовала, его открытие – вопрос нескольких месяцев. Доработаем мы и наши новые сервисы – подбор дебетовых карт, микрозаймов, - перезапустим «Народный рейтинг».

Одним словом, чем дальше, тем интереснее. Оставайтесь с нами. (с).

С Новым годом!

Комментарии 13

Игорь Т  (Игорь Т)
#
Остаемся. smile:)
Александр Бакута  (baiter)
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"...Перечитал его перед публикацией – улыбнулся... "
)))))))))))))))))) а я прочитал УЖЕ ПУБЛИКАЦИЮ... и как довольно улыбнулся )))))))))))))))))
УРА, ФИЛИПП, так просто и должно было быть ! ... это ж "...из далёка слышно было", как Мишка Евдокимов молвил...)
Я вам тогда и отписал - не опасайтесь изменить решение по вновь открывшимся обстоятельствам...))) !
УРА ! Настоящий Мужик ! Здравия Желаю в любой-любой мелочи ! С НОВЫМ ГОДОМ Вашей Фэмэли !
Сторонник Ваш, С Уважением..., дед Бакута )
@mike  (@mike)
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Выдержали, выстояли. Стресс-тесты тоже иногда нужны. Если подойти с умом (а это похоже именно тот случай), то из инцидента можно вынести все-таки в первую очередь пользу.

И, чтобы два раза не отходить от праздничного стола: с наступившим Новым годом! Траффиков без блэкаутов в наступившем году.

И еще. Last, but not least. В этот раз за кризисной суетой не было вообще никаких намеков на обсуждение банков года. Судя по всему, и в этот раз номинантов будут выбирать специалисты портала. В связи с чем преогромнейшая просьба: не удивляйте, пожалуйста, в этот раз!

@.
Роман  (1001126)
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150 человек команда - офигеть! smile:o
Удачи!
Сергей Семин  (SergeySem)
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Возможности Вашего портала позволяют управлять банковской системой России!

Привлечь клиентов, сотрудников и инвесторов к тем банкам, которым Вы доверяете, которые внедряют передовые сервисы для клиентов, или к тем, которые дают больше рекламы.

Отвлечь клиентов, сотрудников и инвесторов от тех банков, которые обманывают доверие клиентов, или которых "заказали" конкуренты.

Вы знаете пульс всех секторов бизнеса на этом рынке и можете быть брокером лучших из "игроков".

Возможностям увеличения капитализации Вашего проекта на порядки не видно ограничений.

История дает Вам ключи для великих открытий и масштабных свершений.

Россияне и китайцы смотрят на Вас с надеждой!

С Новым Годом, Банки.ру!

Желаю Вам, чтобы Тиньков (или его Дух) вошел бы в капитал проекта, и Вы вместе вывели бы портал на глобальный рынок!
Веня  (Venya1)
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Очень жду раздела страхование! Удачи Вам! Сайт супер
Ирина Залесская  (lessk87)
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Вы правы. Портал интересный, полезный, есть мысли и мнения, в т.ч. чиновников. От них многое зависит. Хороший портал.
Наталья Литвинова  (NataHod)
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Огромное спасибо Вам за отличную работу, а то,что сайт периодически перегружен,думаю мы все это понимаем и лояльно к этому относимся. Порой не получается зайди и авторизоваться- пробуем позже. Желаю удачи и дальнейшего процветания, новых идей и вдохновения ☺️
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