Скоро Новый год. Версия 14/15

С момента последнего поста прошел ровно год. Перечитал его перед публикацией – улыбнулся. Многое из того, что было намечено, реализовать не удалось; группа топ-менеджеров, которая много сделала для развития проекта, уже его покинула, летом я вернулся на должность генерального директора, а в остальном все осталось без изменений: команда из 150 человек ежедневно делает для вас самый интересный и полезный финансовый портал Рунета. : )
2014-й стал для нас переломным годом. Его в целом размеренное течение нарушили события ноября-декабря, когда нас буквально накрыло волной новых посетителей. Ни технически, ни морально мы не были готовы к тому, что однажды на наш родной портал придут за сутки 1,3 млн пользователей (по итогам декабря поставили рекорд – 11 млн уникальных посетителей). То, что сайт не умер сразу под такой нагрузкой, хоть и работал с перебоями, – большая удача. Для нас это послужило хорошим уроком и задало новый ориентир – Банки.ру стал сайтом-миллионником не в далеком 2018 году, как мы предполагали, а прямо сейчас, в эти дни.
Главная наша задача теперь – обеспечить работоспособность сайта. За последние несколько недель в этом направлении было сделано больше, чем за последние два года. Мы закупаем новые сервера, снимаем «тяжелые» запросы, избавляемся от ошибок, которые раньше не давали о себе знать и вылезли под высокой нагрузкой. Внесли изменения и в план разработки. Сейчас в срочном порядке беремся за 3 самых проблемных раздела: «Курсы валют», «Форум» и «Вклады». Проблемных с технологической точки зрения. Они не рассчитаны на столь высокую нагрузку, и из-за них зачастую страдает весь сайт.
Не забываем и о новых направлениях. В первую очередь, это страхование. В 2015 году мы предложим посетителям сервис подбора страховок, который, уверен, станет для Рунета таким же стандартом, коим являются наши банковские сервисы. Команда под проект уже собрана, разработка стартовала, его открытие – вопрос нескольких месяцев. Доработаем мы и наши новые сервисы – подбор дебетовых карт, микрозаймов, - перезапустим «Народный рейтинг».
Одним словом, чем дальше, тем интереснее. Оставайтесь с нами. (с).
С Новым годом!
Комментарии 13
)))))))))))))))))) а я прочитал УЖЕ ПУБЛИКАЦИЮ... и как довольно улыбнулся )))))))))))))))))
УРА, ФИЛИПП, так просто и должно было быть ! ... это ж "...из далёка слышно было", как Мишка Евдокимов молвил...)
Я вам тогда и отписал - не опасайтесь изменить решение по вновь открывшимся обстоятельствам...))) !
УРА ! Настоящий Мужик ! Здравия Желаю в любой-любой мелочи ! С НОВЫМ ГОДОМ Вашей Фэмэли !
Сторонник Ваш, С Уважением..., дед Бакута )
И, чтобы два раза не отходить от праздничного стола: с наступившим Новым годом! Траффиков без блэкаутов в наступившем году.
И еще. Last, but not least. В этот раз за кризисной суетой не было вообще никаких намеков на обсуждение банков года. Судя по всему, и в этот раз номинантов будут выбирать специалисты портала. В связи с чем преогромнейшая просьба: не удивляйте, пожалуйста, в этот раз!
@.
Удачи!
Привлечь клиентов, сотрудников и инвесторов к тем банкам, которым Вы доверяете, которые внедряют передовые сервисы для клиентов, или к тем, которые дают больше рекламы.
Отвлечь клиентов, сотрудников и инвесторов от тех банков, которые обманывают доверие клиентов, или которых "заказали" конкуренты.
Вы знаете пульс всех секторов бизнеса на этом рынке и можете быть брокером лучших из "игроков".
Возможностям увеличения капитализации Вашего проекта на порядки не видно ограничений.
История дает Вам ключи для великих открытий и масштабных свершений.
Россияне и китайцы смотрят на Вас с надеждой!
С Новым Годом, Банки.ру!
Желаю Вам, чтобы Тиньков (или его Дух) вошел бы в капитал проекта, и Вы вместе вывели бы портал на глобальный рынок!