Мы купили Банкир.ру

Как уже сообщала новостная лента крупнейшего банковского портала, мы (то есть Банки.ру) купили старейший банковский сайт Банкир.ру. Я не буду заводить мою любимую песню о том, что в свое время мы и мечтать об этом не могли... Скажу лишь, что для нас самих это было неожиданно – подобных планов мы не строили, благо жили в своем мире, Банкир в своем. Телефонный звонок, поездка в Краснодар, вечер за бутылкой вина в компании Михаила Лапушинского и мы ударили по рукам.
Что дальше? Нет, мы не купили сайт, чтобы убить конкурента (такие версии особенно умиляют). Банкир это бренд, это намоленное место для банковских сотрудников, многие из которых в последние годы по разным причинам ушли на другие площадки. Наша задача их вернуть, точнее, сделать так, чтобы они вернулись сами. Для этого на прошлой неделе мы вновь ударили по рукам, на этот раз с Антоном Арнаутовым, человеком-легендой на банковском медиарынке, основателем проекта Rebanking.ru (а ранее – Futurebanking.ru). То, что он согласился присоединиться к нашей команде, большая удача. Банкир, безусловно, ждет трансформация – комплексное омоложение ему не помешает. Осенью мы планируем перезапустить сайт в новом дизайне. Но главное даже не в этом. Сайт будет писать не только про сегодняшнюю банковскую систему, но и про будущее – что ждет ее спустя годы, какие технологии разрабатываются и внедряются, на что делать ставку в бизнесе, какие инновации внедряются западными коллегами. Это очень интересная, а главное важная для всех банкиров тема, ибо фундамент для завтрашних успехов должен закладываться ими уже сегодня.
Получилось немного высокопарно, согласен. Если говорить проще, то Банкир.ру вновь станет главной площадкой Рунета для банковских сотрудников, Банки.ру – сосредоточится на предоставлении информации клиентам, тоже в статусе лидера. На Банкире произойдет изменение редакционной политики, останется сильный форум, с Банки.ру туда переедут со временем «Служебный рейтинг» и блок «Вакансии/Резюме». В следующем году мы попробуем создать на Банкире профессиональную социальную сеть. А Банки.ру продолжат работать в b2c-сегменте, вслед за банковской темой и страхованием открывая новые вертикали.
Проект «Банкир.ру. Возрождение» стартует в августе. Спасибо за внимание. : )
Комментарии 22
форум надо оживить, остальное на 80% сносить и менять
Ну, и новостной блок там усилить, с "Ведомостей" там статей нет давно, а они классные.
А вот репортажи с разных банковских конференций, интервью с банкирами и авторские колонки - на Банкире интересные. Это оставить и углубить .
Форум так сразу возродить трудно, нужно время.
Опять таки если с Банки.Ру служебные банковские темы туда перенести - должно подействовать.
Может, так оно и есть . Главное, чтобы на "БанкирЕ" служебный рейтинг был оформлен так же красиво, как и на "БанкирУ": шрифты, смайлики, гиперссылки и т.п.
Не надо банкиру здешних попсовых смайликов.
Да и нытья служебного рейтинга не надо.
"Новостной блок на Банкире, безусловно, будет усилен. Как и колонки экспертов".
Филипп, а в чём именно будет заключаться это усиление, если не секрет? На БанкирЕ слово предоставят не только
либераламантисоветчикам, но и специалистам, придерживающимся противоположной, некошерной точки зрения, таким как Сергей Глазьев, Михаил Хазин и т.п.?
Цитата
"Правда, не уверен, что мы будем материалы с Ведомостей перепечатывать - скорее всего, они останутся у нас в Мониторинге прессы".
Вот и славно ! А то "Выдумости" и прочая кошерная аналитическая гайдароидно-чубайсоидная пейсанина надоели . На данный момент такое впечатление, что экспертный блок портала "Банки.ру" заквашен во ВШЭ, РЭШ или ещё какой-нибудь грантоедской американо-ориентированной конторе.
Цитата
"Хотя бы потому, что дважды за них платить не хочется".
Правильно, иначе у них слипнется .
З.Ы. Прошу понять и простить за брутальность некоторых формулировок. Просто в судьбоносные для портала моменты есть смысл напрямую, публично и по чесноку задать его основателю концептуальные вопросы.