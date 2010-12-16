«Друзья банков» становятся ближе

Сервис, о котором я без преувеличения мечтал последние годы, обрел физическую форму. Он уже существует – и не только на уровне шаблонов. Сверстан новый раздел «Обсуждение» (альтернатива форуму), работает сервис «Предложи идею», внутренняя новостная лента банка. Пока, конечно, только на рабочем сервере, но это не важно. Важно то, что в январе «Друзья банков» появятся у нас на сайте, как и еще один крайне важный раздел, о котором я подробно расскажу уже в январе – после официального запуска.
Пока же мы проводим для представителей банков семинары, на которых покажем и расскажем, как пользоваться «друзьями». Две рабочих встречи пройдут в декабре, еще две – в начале января. Записались уже 12 банков, которые и станут первыми тестерами нового сервиса. Запись по-прежнему открыта, и мы ждем в гости представителей кредитных организаций.
Встреча с разработчиками – прекрасная возможность высказать свои пожелания по доработке и совершенствованию раздела. «Друзья банка» это, по сути, домашняя страница банка на сайте Банки.ру. И, как мне кажется, банкам должно быть небезразлично, как она будет выглядеть в финальном варианте.
Комментарии 18
Уверен Ваш новый раздел также положительно повлияет на качество клиентского обслуживания и постепенно станет необходимым проектом, в котором примут участие все банки.
Сейчас банки и клиенты, особенно после финансового кризиса восстанавливают финансовые отношения и доверие друг к другу, и реализация новых идей и продуктов лучший способ для преодоления расстояния, на которое отбросил финансовый кризис клиентов от банков.
Желаю Вам и всему коллективу, который работает над данным разделом успеха в его запуске и повышения популярности среди профессионалов банковского рынка!
С Уважением, Станислав Московский
Спасибо!
Думаю от нее будет реальный толк.
Хотелось бы что б более реальный чем от НР и горячей линии.
Многим не нужно ни ВИП обслуживание, ни многое другое а просто достаточно быть с банком в друзьях, решать быстрее спорные вопросы и мелкие проблемы.
Ну и помогать становиться банку лучше и ближе к клиенту.
С удовольствием понаблюдаю за развитием.
От НР и Горячей линии отличная польза.
Вот и хотелось от Друзей банков получить еще больше пользы.
Без всяких жалоб и прочего а просто высказав свои пожелания.
Ну не доводя до конфликта.
А ВТБ-24 согласился в друзья друзей идти?
То есть общение скорее с маркетингом и разрабочиками - чтобы рассматривать идеологические и технологические возможности введения новинок или усовершенствования имеющихся услуг?
@.
С НР и ГЛ пересечения практически не будет. Оба этих сервиса заточены под решение ситуационных проблем. В "Друзьях банков" на первый план выйдет обмен опытом и содержательное (надеюсь) обсуждение работы банка.
Чтобы в интернет-банке составился отчет по доходам и расходам владельца счетов. Например рассчитываешься по карточке и в операции показываются реквизиты торговых точек. Каждую точку можно отнести к статье бюджетных расходов. Каждого получателя перевода можно отнести к статье. А дальше в специальном разделе получаешь постатейный свод доходов и расходов за месяц, а то что-то устал в екселе сводить семейный бюджет, тем более, что операции по карт.счетам не выгружаются никуда. А если б сводный отчет был, то было бы супер. Или например планирование денежных средств. Выстраиваешь на месяц план, когда деньги упадут на счета и когда нужно будет делать платежи. Затем деньги фактически поступают и следишь за исполнением плана, т.е. развить интернет-банк до уровня "Управление личными финансами"
.. можно и в горячей линии. И первое лицо банка радостно ответит, что они об этом подумают, но реальные сроки внедрения назвать разумеется не смогут. Таких эпизодов в горячей линии много. В чем разница? (разве что в поддержке форумчан)
Скорее всего будет много отрицательных эмоций (как в форуме) и тут все зависит захочет ли банк достойно отвечать на эти эмоции, а мое общение в блогах говорит о том, что подходы разные
Вопросы:
1) А со стороны банка кто будет с народом общаться? Как и в ГЛ один из первых лиц или "мистер х"?
2) И что значит "друзья банков"? Это типа как ВКонтакте, можно попроситься а дальше или примут или нет? А если приняли, дальше что? Особое отношение??? .. или это совершенно что-то другое?
1. Разница ГЛ и "Друзей" состоит в том, что на "Горячей линии" сидят менеджеры, отвечающие за качество клиентского обслуживания. В большинстве случаев у них нет полномочий что-то делать с рацпредложениями трудящихся, у них своя зона ответственности. А Друзья, надеюсь, будут поддерживаться маркетологами банков. Там и отношение к ним будет другим.
2. Кто будет общаться в Друзьях с народом - не знаю. Но я бы предложил банкам привлечь к этому процессу маркетологов.
3. Если вы отметили в профиле, что являетесь клиентом банка, то автоматически получаете доступ к сообществу (пока, по крайней мере, так планируется). Но при агрессивном недружелюбном поведении банк может добавить посетителя в игнор. Друзья банков - площадка банка, на которой он сам формирует правила общения.
С другой стороны в ГЛ от зам.пред.правлений идет один сухой ответ "Мы над этим подумаем", ни сроков конкретных, ничего.
С другой стороны некоторые из топов имеют привычку многозначительно молчать в ответ на критические замечания И если в горячей линии на вопрос не ответить вроде как и неудобно, то в блоге или на площадке запросто. Сам столкнулся и от других слушаю...
Хотя с другой стороны с топом одного из банков сначала в блоге а затем и по телефону пообщались (отдельное "мерси" banki.ru). Рассказала мне дама Великую тайну - почему мне отказывали в кредитах. К слову сказать на горячей линии такого ответа не добьешся. Да и по вопросам сегодняшнего дня дала пару добрых советов.
Так что посмотрим.
Надо бы может "рейтинг открытости" завести. Кто из банкиров прячется за глухой стеной, а кто готов разбирать взаимоотношения с клиентами. И у кого критерии оценки тех же заемщиков просты и понятны, а у кого нет.
А с другой стороны есть сайт credit99.ru и группа ВКонтакте. После того как высказал там пару реплик, меня стали заваливать вопросами "А как получить кредит официально не работающему". "А как исправить испорченную кредитную историю". "Мне 15 лет, как получить кредит" Можно тупо сказать, что никак, а можно и алгоритм действий предложить. Всем расписал что можно предпринять и сказал, чтобы не строили особых иллюзий по поводу кредитов.
Мне кажется, что в новых разделах неплохо было бы и статьи разместить как банк оценивает заемщика, что не мешало бы проверить перед подачей заявки и т.п. А то население у нас ну совсем неграмотное. Хотя я и сам был таким же года полтора назад