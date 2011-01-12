Новогодние сюрпризы

Всем знакомы особые чувства, с которыми после новогодних праздников первый день выходишь на работу. У кого-то это разочарование, что отдых закончился, у кого-то, наоборот, радость, что можно вернуться к привычному образу жизни. У меня во вторник было вполне позитивное настроение. Но продлилось оно полчаса, не больше, поскольку через те самые 30 минут я обнаружил, что Банки.ру безбожно тормозит. Обнаружил, конечно же, не один.
Этого не должно было произойти, поскольку в конце 2010 года сайт работал вполне уверенно, а начало января с точки зрения посещаемости является не самым пиковым периодом. Этого не должно было произойти, поскольку мы готовились к 100-тысячному рубежу, но ожидали его не раньше апреля. Этого не должно было произойти, поскольку мы заказали новые сервера, запланировали переезд на конец января и пригласили в команду первого за всё время существования сайта профессионального системного администратора, единственной задачей которого является обеспечение бесперебойной и быстрой работы сайта. Но, естественно, это произошло…
Вот уже второй день сайт тормозит, даже на нашем скоростном офисном интернете работая медленно и печально. Объяснение этому одно – в первый трудовой день нового года у наших посетителей, заходящих на сайт с рабочих мест, оказалось много свободного времени, к чему мы были не готовы. В те редкие мгновения, когда внутренняя статистика позволяла к ней подключиться, я обнаружил на сайте в онлайне более 600 человек (это рекорд), которые, уверен, грустили вместе со мной. Во второй день ситуация повторилась.
К чему, собственно, это лирическое отступление? К тому, что мы видим проблему, работаем над ней, попробуем сегодня-завтра окончательно настроить и провести стресс-тестирование новых серверов, чтобы переехать на них не в конце января, а уже в ближайшие выходные – 15-16 января. Восстановить нормальную работу сайта для нас сейчас задача номер один. Оставайтесь с нами. : )
И примите мои поздравления с Новым годом и Рождеством. В предновогодней суматохе не успел этого сделать официально, но успехов и процветания в душе пожелал каждому.
Комментарии 9
Ностальжи...
"Только не дисконнект, только не дисконнект!"
Зато остануться самые терпеливые читатели...
Ну ничего страшного, хотя этот коммент я пишу второй раз...нет, третий, четвертый пошёёл
У всех бывает, у мну в конце декабря на работе одномоменто сломался модем, накрылась локальная сеть, перегорела половина лампочек и все катриджы.
Ничего, всё починили.
И Банки.ру восстановятся, дайте только срок, будет вам и дудка, будет и свисток (с)
Тем более, что
это ли повод для радости
Выводы сделали, неизвестному "другу" спасибо за тестирование безопасности сайта. На новые серверы планово переедем через выходные.
Ну да ладно. Он пройдёт - и всё наладится. Удачи.