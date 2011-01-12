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Новогодние сюрпризы

12.01.2011 13:37 9 1 653 просмотра
Всем знакомы особые чувства, с которыми после новогодних праздников первый день выходишь на работу. У кого-то это разочарование, что отдых закончился, у кого-то, наоборот, радость, что можно вернуться к привычному образу жизни. У меня во вторник было вполне позитивное настроение. Но продлилось оно полчаса, не больше, поскольку через те самые 30 минут я обнаружил, что Банки.ру безбожно тормозит. Обнаружил, конечно же, не один.

Этого не должно было произойти, поскольку в конце 2010 года сайт работал вполне уверенно, а начало января с точки зрения посещаемости является не самым пиковым периодом. Этого не должно было произойти, поскольку мы готовились к 100-тысячному рубежу, но ожидали его не раньше апреля. Этого не должно было произойти, поскольку мы заказали новые сервера, запланировали переезд на конец января и пригласили в команду первого за всё время существования сайта профессионального системного администратора, единственной задачей которого является обеспечение бесперебойной и быстрой работы сайта. Но, естественно, это произошло…

Вот уже второй день сайт тормозит, даже на нашем скоростном офисном интернете работая медленно и печально. Объяснение этому одно – в первый трудовой день нового года у наших посетителей, заходящих на сайт с рабочих мест, оказалось много свободного времени, к чему мы были не готовы. В те редкие мгновения, когда внутренняя статистика позволяла к ней подключиться, я обнаружил на сайте в онлайне более 600 человек (это рекорд), которые, уверен, грустили вместе со мной. Во второй день ситуация повторилась.

К чему, собственно, это лирическое отступление? К тому, что мы видим проблему, работаем над ней, попробуем сегодня-завтра окончательно настроить и провести стресс-тестирование новых серверов, чтобы переехать на них не в конце января, а уже в ближайшие выходные – 15-16 января. Восстановить нормальную работу сайта для нас сейчас задача номер один. Оставайтесь с нами. : )

И примите мои поздравления с Новым годом и Рождеством. В предновогодней суматохе не успел этого сделать официально, но успехов и процветания в душе пожелал каждому.

Комментарии 9

Сергей Попов  (sonnert)
#
Это, видимо, не только у вас. Мы тоже заранее готовились к первому рабочему дню. Накануне проверили сеть... А 11-го работало не всё smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Сразу вспоминается модемный интернет smile:)
Ностальжи...
"Только не дисконнект, только не дисконнект!" smile:D
Сергей Савельев  (kev)
#
Да валите всё на скорость интернета у конечных пользователей smile:D
Зато остануться самые терпеливые читатели...
Лоймила  (Лоймила)
#
С Новым Годом, Филипп:)
Ну ничего страшного, хотя этот коммент я пишу второй раз...нет, третий, четвертый пошёёл smile:D
У всех бывает, у мну в конце декабря на работе одномоменто сломался модем, накрылась локальная сеть, перегорела половина лампочек и все катриджы.
Ничего, всё починили.
И Банки.ру восстановятся, дайте только срок, будет вам и дудка, будет и свисток (с)
Тем более, что
Цитата
на сайте в онлайне более 600 человек (это рекорд),

это ли повод для радости smile:{}
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Как и обещал, рассказываю. Какой-то добрый человек, порывшись в нашем открытом нараспашку коде, раскопал-таки страшную тайну Банки.ру и выложил ее в Сеть. В этом не было бы ничего страшного, если бы ссылка (ныне неактивная) не вела бы на рабочий скрипт Банки.ру, который не предназначен для частого к нему обращения. Он-то и тормозил работу сайта.

Выводы сделали, неизвестному "другу" спасибо за тестирование безопасности сайта. На новые серверы планово переедем через выходные.
Першинг  (Першинг)
#
Ночью всё работает прекрасно. Что в праздники, что в будни.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Переехали в выходные на новые сервера. Всё летает! Даже непривычно... smile:)
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