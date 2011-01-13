И снова ищем модератора

Только для постоянных и активных посетителей!
В 2011 году у вас есть уникальная возможность присоединиться к команде Банки.ру в качестве модератора форума и социальных сервисов. Требуется интеллигентный, воспитанный и образованный человек, получающий удовольствие от общения с форумчанами. Хотелось бы найти такого среди постоянных посетителей Банки.ру.
Работа в офисе, достойно оплачивается, прописана в качестве восстановительной терапии для сотрудников банков и прочих клерков, испытывающих недостаток в заботе и любви.
Резюме с указанием ника и пожеланий по зарплате высылайте на boss@banki.ru .
Комментарии 35
В том числе и вашего покорного слугу.
А разве модераторы работают в офисе? Мне казалось, что они дистанционно модерируют. Причём, день и ночь.
А вот на форуме в Санкт-Петербурге были представители сайта - они что - из Москвы приезжали?
Идея социальных сервисов мне очень нравится. Хотелось бы поподробнее - что за сервисы, их концепция, когда планируется их появление?
И, наконец, где обещанные друзья банков?
Модераторы у нас есть штатные и внештатные. Первые работают из офиса, вторые - на общественных началах. Офиса в СПб у нас нет, но на выставку в конце прошлого года Auris с коллегой действительно приезжали.
А ещё между.
© на правах оффтопа.
Я бы взялся, если бы можно было работать удаленно и не по трудовому договору
офис лучше действительно перевести в регионы, ну в Воронеж например. Специалисты там дешевые, изобретательные, да и глаз "не замылен".А Вам на покой, на пенсию, на Мальдивы. Человек Вы не бедный, пробивной и на Мальдивах то же может быть поднимитесь.
Озвучьте размер зарплаты и формы выплаты. Может есть у модератора какие-нибудь перспективы, бонусы, льготы? )) Расскажите о коллективе, где ему предстоит работать. Тогда, поверьте, вы гораздо быстрее найдете подходящего вам модератора, и выбор будет больше.
Спасибо за предоставленную возможность.
понравилось. Филипп, жжёте.
Итак, позвольте мне представить нового штатного модератора - Никита Сергеич. Его имя мало что вам скажет, ибо раньше он писал под другим ником.
Плюс у нас пополнилась команда внештатных модераторов, которую украсил собой Деревенский мальчишка.
Ребята абсолютно адекватные и здравые. Прошу любить и жаловать!
Под каким?