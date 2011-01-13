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И снова ищем модератора

13.01.2011 14:43 35 2 645 просмотров
Только для постоянных и активных посетителей!

В 2011 году у вас есть уникальная возможность присоединиться к команде Банки.ру в качестве модератора форума и социальных сервисов. Требуется интеллигентный, воспитанный и образованный человек, получающий удовольствие от общения с форумчанами. Хотелось бы найти такого среди постоянных посетителей Банки.ру.

Работа в офисе, достойно оплачивается, прописана в качестве восстановительной терапии для сотрудников банков и прочих клерков, испытывающих недостаток в заботе и любви.

Резюме с указанием ника и пожеланий по зарплате высылайте на boss@banki.ru .


Комментарии 35

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Забыл добавить: ни один из ныне здравствующих модераторов при этом не пострадает.
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Ну почему именно сейчас, а? smile:)
vdk  (vdk)
#
Москва?
vdk  (vdk)
#
жалко…
vdk  (vdk)
#
А на удалёнку есть вакансии/планы? Или, может, в Петербург расширитесь? smile:)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Планы есть, вакансий пока нет. Офис в СПб открывать пока, увы, не планируем.
Vlаd  (Vlаd)
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А в РФ не планируте мигрировать? Всё таки находясь в стране проживания основной аудитории яснее понимается возрение посетителей, а из Московского княжества ясно Россию не обьять. smile;)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Контент в сторону регионов будем развивать, а вот офис из Москвы переносить не собираемся. Если переедем, к примеру, в Тамбов, многих сотрудников сайт не досчитается. smile:)

В том числе и вашего покорного слугу.
Vlаd  (Vlаd)
#
По последнему предложению, думаете не переживём? smile;)
vdk  (vdk)
#
будут вакансии - буду рад пригодиться!
Apolonius  (Apolonius)
#
Похоже аудитория расширилась, раз ещё один нужен модератор. Только просьба, чтобы не кровавый пришел, чтобы мог разруливать конфликты без казни или тотальной зачистки зоны конфликта, путем ликвидации участников) Спамеры, рекламщики и матершинники не в счет. Тут вопросов нет, это пыль, которые модеры успешно сдувают).
Екатерина Суворова  (28_888)
#
«Кровавым» пусть в иcтории останется только император Николай II, и то, в советской историографии smile:). Думаю, вакансию займет адекватный и хороший человек.
Першинг  (Першинг)
#
Интересно, а что за социальные сервисы? Они есть и я не заметила или планируются?
А разве модераторы работают в офисе? Мне казалось, что они дистанционно модерируют. Причём, день и ночь.
А вот на форуме в Санкт-Петербурге были представители сайта - они что - из Москвы приезжали?
Идея социальных сервисов мне очень нравится. Хотелось бы поподробнее - что за сервисы, их концепция, когда планируется их появление?
И, наконец, где обещанные друзья банков?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Друзья банков это и есть один из социальных сервисов. Для клиентов. Будет со временем и второй - для сотрудников. К запуску первого все готово, нужно только решить проблему со скоростью работы сайта. Планируем открыть его 26 января.

Модераторы у нас есть штатные и внештатные. Первые работают из офиса, вторые - на общественных началах. Офиса в СПб у нас нет, но на выставку в конце прошлого года Auris с коллегой действительно приезжали.
Першинг  (Першинг)
#
Уважаемый Филипп, если проблема с вакансией модератора ещё не решена, прошу Вас обратить внимание на пользователя под ником Деревенский мальчишка. Мне кажется, он очень очень подходит для работы в социальной сети, которой, конечно же является Ваш сайт.
qaq  (qaq)
#
А внештатные , не хотят работать в офисе?
СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
#
Эх, интересное предложение...
Я бы взялся, если бы можно было работать удаленно и не по трудовому договору
Мария-Мирабелла Владленовна  (Мария-Мирабелла)
#
Редактор,
офис лучше действительно перевести в регионы, ну в Воронеж например. Специалисты там дешевые, изобретательные, да и глаз "не замылен".А Вам на покой, на пенсию, на Мальдивы. Человек Вы не бедный, пробивной и на Мальдивах то же может быть поднимитесь.
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Филипп, если вы ещё не нашли модератора, то не могли бы вы рассказать что такое модератор на Банки.ру и каковы его функции и обязанности, уровень ответственности. Что вы от него ждете, как оцениваете его работу, по каким критериям она считается успешной?
Озвучьте размер зарплаты и формы выплаты. Может есть у модератора какие-нибудь перспективы, бонусы, льготы? )) Расскажите о коллективе, где ему предстоит работать. Тогда, поверьте, вы гораздо быстрее найдете подходящего вам модератора, и выбор будет больше.
elenapolakova  (elenapolakova)
#
Я ХОЧУ)))))))))))))))))))
Андрей  (Собакевич)
#
Это был бы полный... абзац. smile:wall:
elenapolakova  (elenapolakova)
#
А мне кажется что это было бы очень даже полезно. Я в отличие от некоторых модераторов (не будем показывать пальцем) выступаю за свободу мнений и самовыражения. А вот хамство должно пресексаться на коню, ну вы знаете мою позицию по этому поводу)))))
Анна  (UnAr)
#
Какая аппетитная должность. Всегда хотелось попробовать себя в этом ключе. Я, может, и не активный участник форума, но читаю его регулярно и черпаю массу полезной информации, да и люди приятные. По поводу вакансии я связалась с госпожой Сувовровой, она мне вкратце объяснила суть и...и мое резюме уже лежит у вас на почте.)
Спасибо за предоставленную возможность.
Lion Lion  (Lion13)
#
Цитата
испытывающих недостаток в заботе и любви

smile:D понравилось. Филипп, жжёте.
tx87  (tx87)
#
жаль что только Москва...
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Друзья, спасибо за живой отклик на мой пост. Закрыли вакансию. Прежде чем представить новых коллег, хотел бы извиниться перед всеми, кто присылал свои резюме, приходил к нам на встречи в офис, но кому мы так и не сделали предложение. Бог видит, пригласил бы в команду каждого из вас. Вот только место пока, увы, одно.

Итак, позвольте мне представить нового штатного модератора - Никита Сергеич. Его имя мало что вам скажет, ибо раньше он писал под другим ником.

Плюс у нас пополнилась команда внештатных модераторов, которую украсил собой Деревенский мальчишка.

Ребята абсолютно адекватные и здравые. Прошу любить и жаловать!
qaq  (qaq)
#
Цитата
Его имя мало что вам скажет, ибо раньше он писал под другим ником.


Под каким?
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