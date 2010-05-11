Вход
Профиль Блог Лента Активность

Однако здравствуйте...

11.05.2010 17:49 16 1 592 просмотра
Никогда не вел блог. Прежде всего потому, что не верил, что моя отдельно взятая жизнь и события в ней будут кому-то интересны. Во-вторых, не видел смысла раскрывать душу перед непонятной мне аудиторией Интернета, в котором, как известно, обитает очень много анонимных героев, зачастую не отличающихся адекватностью.

Но после появления в моей жизни сайта Банки.ру, по мере роста интереса к нему, понял, что, возможно, пришло время снять маску. Тем более что общаться мне предстоит не с анонимными пионерами, а с посетителями Банки.ру. Многочисленные исследования показали, что у сайта хорошая аудитория – взрослая и образованная. И что даже те, кто еще молод и не получил образование, к этому активно стремится. Поэтому с моей стороны онлайн-общение будет своеобразной данью уважения к нашим посетителям.

Единственная проблема, что незаметно в моей жизни стало очень мало свободного времени. Тем не менее, постараюсь писать в блог регулярно и, по мере возможностей, реагировать на комменты к сообщениям.

А пока же в качестве затравки выложу ссылки на статьи, которые вышли про нас в последнее время:Было еще интервью с безумным заголовком в журнале "Маркетинг Менеджмент", но я не могу его найти в открытом доступе.

До скорой встречи!

Комментарии 16

Лариса  (Лариса)
#
Желаю удачи и отсутствия неадеквата в комментариях.
tx87  (tx87)
#
Ваш Портал - отличная инновационная идея!
Спасибо!и хорошего общения Вам тут.
Александр Сергеев  (sergeevalex)
#
Цитата
Было еще интервью с безумным заголовком в журнале "Маркетинг Менеджмент",

Твой первый шаг может быть любым. Но это будет твой шаг.
Хорошая статья. В он-лайне я не нашёл, читал в журнале.

Повезло Вам, Филипп, с женой, похоже, раз вы рискнули разместить в формате А4 фото как она готова опереться на вашу коленку smile:oops:
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Заголовок там был следующий "Бизнес это как секс". Ну или что-то в этом роде. А с женой действительно повезло, и коленка здесь ни при чем. smile:)
Александр Сергеев  (sergeevalex)
#
Цитата
Заголовок там был следующий "Бизнес это как секс". Ну или что-то в этом роде.

Нет. Это была ваша цитата вашего одного знакомого. Это вынесли на обложку. Название статьи я написал выше.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Это был не мой знакомый, а знакомый главного редактора журнала, слова которого он привел. Впрочем, ничего страшного.
Александр Сергеев  (sergeevalex)
#
Неужели Ольга Киевская вам не прислала свежий номер, поместив вас как "лицо с обложки"? Номер её телефона прислать в ЛС или остался у вас в записной?
sotnik  (sotnik)
#
Давно пора завести свой блог! smile:)
Хотя с другой стороны... я одно время хотел завести блог, но подумал....
Что в нем писать? О чем?.. хотя о чем есть конечно...
Писать как есть или что хотят прочитать?
tx87  (tx87)
#
я считаю надо писать всегда так как думаешь.и говорить нуждно что думаешь...если писать и подстраиваться под кого то то начинаешь обманывать себя самого в первую очередь
tx87  (tx87)
#
ведь душа требует изливания в виде эмоций и текста
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Филипп, приветствую тебя в качестве блоггера !
Чтобы пучина блоггерства не поглатила тебя, советую прочитать или если читал ранее,то перечитать, Сергея Лукьяненко "Лабиринт Отражений ".
Удачи ! Аудитория здесь на банки.ру интересная с широким кругозором. Лично мне общение здесь доставляет колоссальное удовольствие.
Лоймила  (Лоймила)
#
Цитата
Сергея Лукьяненко "Лабиринт Отражений ".
Удачи ! Аудитория здесь на банки.ру интересная с широким кругозором

У меня есть всё собрание Лукьяненко:)
Филипп, поздравляю, теперь в моей папке Избранное поселится и твой блог smile:oops:
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Отлично! Постараюсь писать сюда более-менее регулярно.
qaq  (qaq)
#
Вот эта новость . smile:)
До сих пор не знал , что появились новые блоги. smile:o
Видимо от того , что от фотки Н.Ч глаз замылился.
А темы про капусту и волны сделали этот раздел скучным имхо.


Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения