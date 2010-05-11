Однако здравствуйте...

Но после появления в моей жизни сайта Банки.ру, по мере роста интереса к нему, понял, что, возможно, пришло время снять маску. Тем более что общаться мне предстоит не с анонимными пионерами, а с посетителями Банки.ру. Многочисленные исследования показали, что у сайта хорошая аудитория – взрослая и образованная. И что даже те, кто еще молод и не получил образование, к этому активно стремится. Поэтому с моей стороны онлайн-общение будет своеобразной данью уважения к нашим посетителям.
Единственная проблема, что незаметно в моей жизни стало очень мало свободного времени. Тем не менее, постараюсь писать в блог регулярно и, по мере возможностей, реагировать на комменты к сообщениям.
А пока же в качестве затравки выложу ссылки на статьи, которые вышли про нас в последнее время:
- «Банки для ленивых», «Ведомости»;
- «Бизнес-секреты с Олегом Тиньковым», Russia.ru.
До скорой встречи!
Комментарии 16
Спасибо!и хорошего общения Вам тут.
Твой первый шаг может быть любым. Но это будет твой шаг.
Хорошая статья. В он-лайне я не нашёл, читал в журнале.
Повезло Вам, Филипп, с женой, похоже, раз вы рискнули разместить в формате А4 фото как она готова опереться на вашу коленку
Нет. Это была ваша цитата вашего одного знакомого. Это вынесли на обложку. Название статьи я написал выше.
Хотя с другой стороны... я одно время хотел завести блог, но подумал....
Что в нем писать? О чем?.. хотя о чем есть конечно...
Писать как есть или что хотят прочитать?
Чтобы пучина блоггерства не поглатила тебя, советую прочитать или если читал ранее,то перечитать, Сергея Лукьяненко "Лабиринт Отражений ".
Удачи ! Аудитория здесь на банки.ру интересная с широким кругозором. Лично мне общение здесь доставляет колоссальное удовольствие.
Удачи ! Аудитория здесь на банки.ру интересная с широким кругозором
У меня есть всё собрание Лукьяненко:)
Филипп, поздравляю, теперь в моей папке Избранное поселится и твой блог
До сих пор не знал , что появились новые блоги.
Видимо от того , что от фотки Н.Ч глаз замылился.
А темы про капусту и волны сделали этот раздел скучным имхо.